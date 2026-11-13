Furies abrirá Cinemamed em Bruxelas em 26 de Novembro

As Fúrias, de Rami Kodeih, abrirão Cinemamed em Bruxelas no dia 26 de novembro de 2026, às 20h no Palácio do Cinema. Projetada em árabe com legendas em francês, esta história de roubo contra um pano de fundo de crise bancária acompanha um foco libanês. A sessão especial custa 12 euros, sem acesso aos passes habituais.

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Peles com pelo, primeira longa-metragem de Rami Kodeih, abrirá Cinemamed em Bruxelas na quinta-feira 26 de novembro de 2026. A exibição começará às 20h no Palace Cinema, Anspach Boulevard. O evento lançará uma edição especial no Líbano com o programa « Notícias do Líbano ».

O evento é particularmente interessante para o público libanês na Bélgica: o filme será apresentado em árabe, com legendas em francês. O festival anuncia uma prévia, precedida pela cerimônia de abertura. O convite à imprensa de 13 de novembro também prevê a presença de cineastas. A programação pública confirma o local e a programação da sessão.

Fúrias em Cinemamed: Duas irmãs enfrentando bloqueio bancário

A história ocorre em Beirute durante o colapso econômico. Uma jovem não pode retirar as economias necessárias para a cirurgia da irmã, sofrendo de câncer. As duas mulheres então procuram recuperar seu dinheiro através de um assalto. Um caminhoneiro e um ex-militar acompanham-nos.

É uma ficção, não um documentário sobre uma tomada de reféns em particular. A crise bancária fornece o quadro para o cenário. O filme combina esta situação social com uma história de ação focada nas ligações entre as duas irmãs.

Rym Mroue e Maria Nakouzi aparecem no elenco, ao lado de Hasan Akil e d-Issam Bou Khaled. Rami Kodeih assina a realização e montagem. Ele compartilha a escrita com Nora Mariana Salim. Tony Kopec fornece fotografia e Arthur Joly fornece música. RT Características e Nausika Films carregam a produção; Vedette Film aparece como um parceiro de distribuição para esta apresentação.

O filme, cujo título original éGhadabdura 133 minutos. Sua circulação internacional já começou: foi apresentada na seção de Veneza Spotlight da Mostra. A fase de Bruxelas é, portanto, uma nova apresentação ao público, não uma estreia mundial.

Um foco libanês além da noite de abertura

A 26a edição do Cinemamed terá lugar de 26 de Novembro a 4 de Dezembro de 2026. O festival anuncia um programa conjunto com o BAFF, Brussels Art Film Festival, sob o título « Notícias do Líbano ». Este foco reúne várias formas de cinema, desde documentário até curta-metragem e ficção.

A selecção incluirá:Os gatos, o mar e tudo o mais entre, de Karel Malkoun, no concurso de ReVoluição.Hoje o Olho Fez, de Rakan Mayasi, está na competição oficial.Apenas rebeldes, por Danielle Arbid, é anunciado em Panorama.

O programa também inclui o documentárioHora da libertação, por Heiny Srour, e o curta-metragemJóias FalsasDe Jessy Moussallem. Esta selecção não se limita, portanto, ao filme de abertura. Os horários e quartos devem ser verificados para cada trabalho: a sessão de 26 de novembro no Palácio não é válida para outras exibições.

Informações práticas para a 26 de novembro

Local: cinema Palace, avenida Anspach 85, 1000 Bruxelas.

cinema Palace, avenida Anspach 85, 1000 Bruxelas. Data e hora: quinta-feira, 26 de Novembro de 2026, às 20 horas, hora local de Bruxelas.

quinta-feira, 26 de Novembro de 2026, às 20 horas, hora local de Bruxelas. Filme: Peles com pelo, Rami Kodeih, 2:13, versão árabe original com legendas em francês.

Peles com pelo, Rami Kodeih, 2:13, versão árabe original com legendas em francês. Tarifa anunciada: 12 euros para a noite de abertura.

12 euros para a noite de abertura. Bilhetes:no balcão do Palácio ou na bilheteira online.

Passes Cineville, Cinemamed e Palace, bem como o artigo 27, não são aceitos para esta sessão especial. O festival oferece uma bebida no Palace Atrium após a exibição. Os assentos permanecem sujeitos à disponibilidade da bilheteria.

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