Furies abrirá Cinemamed em Bruxelas em 26 de Novembro

Peles com pelo, primeira longa-metragem de Rami Kodeih, abrirá Cinemamed em Bruxelas na quinta-feira 26 de novembro de 2026. A exibição começará às 20h no Palace Cinema, Anspach Boulevard. O evento lançará uma edição especial no Líbano com o programa « Notícias do Líbano ».
O evento é particularmente interessante para o público libanês na Bélgica: o filme será apresentado em árabe, com legendas em francês. O festival anuncia uma prévia, precedida pela cerimônia de abertura. O convite à imprensa de 13 de novembro também prevê a presença de cineastas. A programação pública confirma o local e a programação da sessão.
Fúrias em Cinemamed: Duas irmãs enfrentando bloqueio bancário
A história ocorre em Beirute durante o colapso econômico. Uma jovem não pode retirar as economias necessárias para a cirurgia da irmã, sofrendo de câncer. As duas mulheres então procuram recuperar seu dinheiro através de um assalto. Um caminhoneiro e um ex-militar acompanham-nos.
É uma ficção, não um documentário sobre uma tomada de reféns em particular. A crise bancária fornece o quadro para o cenário. O filme combina esta situação social com uma história de ação focada nas ligações entre as duas irmãs.
Rym Mroue e Maria Nakouzi aparecem no elenco, ao lado de Hasan Akil e d-Issam Bou Khaled. Rami Kodeih assina a realização e montagem. Ele compartilha a escrita com Nora Mariana Salim. Tony Kopec fornece fotografia e Arthur Joly fornece música. RT Características e Nausika Films carregam a produção; Vedette Film aparece como um parceiro de distribuição para esta apresentação.
O filme, cujo título original éGhadabdura 133 minutos. Sua circulação internacional já começou: foi apresentada na seção de Veneza Spotlight da Mostra. A fase de Bruxelas é, portanto, uma nova apresentação ao público, não uma estreia mundial.
Um foco libanês além da noite de abertura
A 26a edição do Cinemamed terá lugar de 26 de Novembro a 4 de Dezembro de 2026. O festival anuncia um programa conjunto com o BAFF, Brussels Art Film Festival, sob o título « Notícias do Líbano ». Este foco reúne várias formas de cinema, desde documentário até curta-metragem e ficção.
A selecção incluirá:Os gatos, o mar e tudo o mais entre, de Karel Malkoun, no concurso de ReVoluição.Hoje o Olho Fez, de Rakan Mayasi, está na competição oficial.Apenas rebeldes, por Danielle Arbid, é anunciado em Panorama.
O programa também inclui o documentárioHora da libertação, por Heiny Srour, e o curta-metragemJóias FalsasDe Jessy Moussallem. Esta selecção não se limita, portanto, ao filme de abertura. Os horários e quartos devem ser verificados para cada trabalho: a sessão de 26 de novembro no Palácio não é válida para outras exibições.
Informações práticas para a 26 de novembro
- Local:cinema Palace, avenida Anspach 85, 1000 Bruxelas.
- Data e hora:quinta-feira, 26 de Novembro de 2026, às 20 horas, hora local de Bruxelas.
- Filme: Peles com pelo, Rami Kodeih, 2:13, versão árabe original com legendas em francês.
- Tarifa anunciada:12 euros para a noite de abertura.
- Bilhetes:no balcão do Palácio ou na bilheteira online.
Passes Cineville, Cinemamed e Palace, bem como o artigo 27, não são aceitos para esta sessão especial. O festival oferece uma bebida no Palace Atrium após a exibição. Os assentos permanecem sujeitos à disponibilidade da bilheteria.
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