Touch fortalece seu 4G, sem prometer 5G em qualquer lugar

Touch anuncia capacidades adicionais em mais de 3.300 setores 4G e prepara um driver 5G de 75 sites. O que esses números dizem, e não dizem, sobre o serviço disponível.

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Touch anuncia um aumento da sua capacidade de rede 4G em mais de 3.300 setores, dos quais mais de 70% já estariam em operação. Em seu comunicado de imprensa de 12 de novembro de 2026, o operador distingue este trabalho da preparação de um piloto 5G em 75 locais. Dois números que descrevem operações diferentes, e não cobertura nacional na quinta geração.

A prioridade é reduzir o 4G

De Akkar para o Sul, Touch substitui o equipamento de envelhecimento e aumenta a capacidade disponível nos horários de pico. A empresa planeja duplicar as velocidades em locais congestionados e um aumento de quatro a cinco vezes nos que passam de 3G para 4G. Estes são ganhos esperados pelo operador, não os resultados de uma campanha de medição independente.

70% estão em áreas de programa, não na população libanesa. Touch também promete uma conexão mais estável e uma melhor recepção dentro dos edifícios nas áreas tratadas. No entanto, o comunicado de imprensa não apresenta um mapa pormenorizado das áreas completadas ou dos fluxos medidos por município.

Calendário 5G anunciado antes de novembro

O site não começa com esta versão. No final de julho, o presidente da Touch, Karim Salam, anunciou a chegada de um primeiro lote de equipamentos e descreveu uma implantação em vários estágios. As soluções selecionadas vieram da Huawei e da Nokia.

A programação apresentada na época incluía 15 sites em Beirute antes do final de agosto, e outros 60 entre setembro e novembro. Beirute, sua periferia e as proximidades do aeroporto foram incluídas neste programa, bem como Batrun, Jbeil, Jounieh, Tripoli e Zahlé. Estes prazos foram anunciados objectivos: só eles não provam que todos estes sites estão a funcionar hoje.

O ponto de 12 de Novembro continua a falar de um lançamento experimental em 75 locais, em coordenação com a Autoridade Reguladora das Telecomunicações. O equipamento instalado foi concebido para servir as duas gerações. Esta compatibilidade não significa que 5G já esteja ativada onde quer que 4G tenha sido aprimorada.

Frequências para organizar, além das antenas

Outro aspecto do projeto é a regulação. No seu documento de consulta sobre a reorganização do espectro, o TRA distingue entre a implantação técnica, a atribuição de frequências e as obrigações de cobertura. Prevê, nomeadamente, a transição dos operadores existentes para as frequências 5G sob a sua supervisão.

Este texto, que se concentra no acesso sem fio fixo, apresenta opções e mecanismos indicativos. A TRA afirma que não são válidas para as decisões regulamentares finais. Por conseguinte, não pode servir de prova de uma autorização comercial geral emitida à Touch.

Para os assinantes, a distinção útil permanece entre a melhoria local da capacidade 4G e o acesso efetivo a um novo serviço 5G. O anúncio de novembro documenta o progresso reivindicado do trabalho. Não garante a mesma taxa para todos os endereços ou disponibilidade imediata da quinta geração em todo o país.

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