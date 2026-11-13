Prémio Mahmoud Kahil junta-se ao CairoComix

O Prêmio Mahmoud Kahil, administrado por um centro da Universidade Americana de Beirute, está incluído no programa CairoComix de 13 a 15 de novembro de 2026. O festival recebe o público gratuitamente no Mahmoud Mokhtar Center, no Cairo. Exposição de trabalhos participantes, oficinas diárias, reuniões, assinaturas e mercado de editores compõem esta décima primeira edição. A celebração do prêmio tinha sido adiada por causa da guerra. Os visitantes também encontrarão um espaço dedicado a designers independentes, perto do Opera Metro.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O Prémio Mahmoud Kahil, administrado em Beirute pela Universidade Americana de Beirute (AUB), junta-se ao CairoComix este ano. O festival sedia sua décima primeira edição de 13 a 15 de novembro de 2026 no Centro Cultural Mahmoud Mokhtar, no distrito de Gezira, no Cairo. Uma exposição das obras participantes e uma cerimônia de premiação estão incluídas no programa.

Para os leitores no Egito, o acesso ao festival é gratuito. A Estação de Metro Opera serve o local. Durante três dias, o encontro reúne autores, editores e amantes de quadrinhos árabes e internacionais.

Prémio Mahmoud Kahil no Cairo

O Rada e Mutaz Sawaf Center for Studies on AUB’s Arab Comics organiza este prêmio anual. Distingue várias formas de criação: desenho animado, desenho de imprensa, ilustração e ilustração de livros infantis. Seu perímetro, portanto, excede o único álbum de quadrinhos.

Já em 18 de agosto, AUB anunciou que os vencedores da décima primeira edição seriam comemorados no CairoComix em novembro. A universidade declarou que esta nomeação, geralmente marcada para abril, tinha sido adiada por causa da guerra. A presença do prêmio no Cairo faz, portanto, parte de um calendário reorganizado, não na criação de uma nova distinção.

Oficinas, editoras e autores independentes

O programa anunciado inclui três oficinas diárias, reuniões e assinaturas. Comic Souk reúne editores, enquanto um espaço dedicado, India Square, hospeda criação independente. A exposição principal apresenta o trabalho dos participantes do Prémio Mahmoud Kahil.

Criado em 2015, CairoComix dedica seu encontro anual a várias práticas de quadrinhos no Egito e na região. A 9a organização Art usa esta edição. O mercado de festivais também inclui livrarias e criadores que publicam fora dos canais editoriais tradicionais.

O centro da AUB está entre os apoiadores anunciados, juntamente com Tosh Fesh, Pro Helvetia, o Instituto Francês no Cairo e a Embaixada Alemã no Egito. O Centro Mahmoud Mokhtar e o setor de artes plásticas do Ministério da Cultura egípcio são parceiros.

Um trabalho editorial igualmente distinto

O prêmio é acompanhado por uma produção editorial. Em agosto, AUB anunciou quatro prêmios internacionais para o livro e cartazes de sua décima edição. Tarek Atrissi tinha desenhado os gráficos; Lina Ghaibeh tinha escrito e editado. Essas distinções incluíam desenho tipográfico, letras e desenho de livro.

No Cairo, o público poderá descobrir as obras associadas à próxima edição. O festival continua até domingo 15 de novembro no centro Mahmoud Mokhtar, com entrada gratuita.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews