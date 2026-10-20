A central nuclear de Zuk enfrenta acusações de peças sobressalentes não conformes, contratos de manutenção contestados e suspeitas de corrupção. A electricidade proveniente do Líbano, Khayyat e o fabricante alemão MAN são afectados por um caso que envolve equipamento dispendioso e activos de capital prolongados.

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Peças sobressalentes não conformes com o equipamento do fabricante alemão

A manutenção da central eléctrica Zuk levanta novas questões sobre a qualidade das peças sobressalentes utilizadas, os contratos celebrados com fornecedores privados e as responsabilidades pela imobilização de um grupo de produção. Khayyat está diretamente envolvido em intervenções sobre equipamentos pelo fabricante alemão MAN. De acordo com as cargas feitas neste arquivo, algumas peças instaladas não viriam do fabricante original. O seu uso teria ajudado a reduzir a vida das instalações e a comprometer a sua operação. O Director-Geral da Electricidade do Líbano, Kamal Hayek, também está no centro deste caso, depois de ter manifestado reservas sobre as condições de manutenção. As taxas dizem respeito a equipamentos que representam um investimento considerável para o estabelecimento público, enquanto a produção nacional de electricidade continua a ser insuficiente.

25 de janeiro de 2025 é uma data importante neste caso. Um grupo de produção foi novamente colocado em serviço com um programa de manutenção para acompanhar o seu funcionamento. Isso teria revelado problemas com os componentes instalados em intervenções anteriores. Algumas partes não teriam sido fabricadas pela MAN, contrariamente às características esperadas para o equipamento em causa. A sua qualidade e vida útil seriam inferiores às peças fornecidas directamente pelo fabricante. As críticas também dizem respeito aos óleos utilizados para o funcionamento das instalações. Esses elementos teriam contribuído para dificuldades técnicas e imobilização prolongada de um grupo de produção. No entanto, a responsabilidade exata por peças e operações de manutenção em falhas identificadas continua a ser estabelecida por experiência técnica independente.

Um contrato de manutenção que levanta dúvidas sobre as garantias do fabricante

Khayyat alegadamente prestou assistência nas instalações de Zuk sem um acordo geral de manutenção com o MAN. Tal seria contrário aos requisitos contratuais aplicáveis às operações em causa. O litígio diz respeito, nomeadamente, às garantias oferecidas pelo fabricante e à responsabilidade das empresas envolvidas no seu equipamento. As peças fornecidas directamente pela MAN beneficiariam de garantias técnicas que os componentes instalados por outros fornecedores não teriam necessariamente. Esta diferença diz respeito à conformidade do equipamento, à sua duração de utilização e às condições de apoio em caso de avaria. As taxas põem assim em causa não só a escolha dos fornecedores, mas também os procedimentos de controlo aplicados pela Electricity Líbano antes da aceitação das obras.

A questão das garantias é fundamental para esta questão. Um contrato de manutenção pode prever obrigações relativas à origem das peças, às qualificações dos técnicos e aos procedimentos de intervenção. Se estas condições não fossem cumpridas, as responsabilidades poderiam envolver tanto o requerente como aqueles que validaram as transações. No entanto, o contrato completo com Khayyat não está disponível nos itens examinados. Por conseguinte, não é possível estabelecer definitivamente quais as cláusulas que teriam sido violadas. No entanto, as informações conhecidas justificam um exame das autorizações concedidas ao fornecedor, dos documentos de recepção da obra e das garantias efectivamente previstas para os componentes instalados.

Poupança para comprar que poderia custar mais para a fazenda

O preço das peças sobressalentes é um dos principais argumentos apresentados no litígio. Uma parte fornecida directamente pelo fabricante alemão, com a sua garantia, pode custar três vezes mais do que um componente comprado a outro fornecedor. São mencionadas diferenças ainda maiores para certas partes propostas pelos fabricantes asiáticos. Estas diferenças de preços podem tornar os fornecedores alternativos financeiramente atraentes. Contudo, não são suficientes para determinar o custo real de uma operação de manutenção. A duração da utilização dos componentes, a sua compatibilidade com o equipamento e as consequências de qualquer falha devem também ser tidas em conta. As acusações contra a Zuk baseiam-se precisamente no pressuposto de que as economias realizadas na compra de certas partes teriam sido compensadas por uma deterioração mais rápida das instalações.

No entanto, o processo não fornece facturas pormenorizadas para comparar pagamentos efectivos com fornecedores individuais. Também não especifica as referências técnicas dos documentos contestados. Estas informações seriam essenciais para determinar se os componentes instalados eram adequados para o equipamento e se o seu preço era proporcional à sua qualidade. Um quarto mais barato não é necessariamente defeituoso. Por outro lado, um componente vendido com a garantia de um fabricante não é suficiente para excluir qualquer risco de falha. Por conseguinte, a questão é saber se as intervenções realizadas respeitaram as obrigações contratuais e as exigências técnicas dos grupos de produção. É sobre estes elementos que pode ser estabelecido um eventual prejuízo financeiro à electricidade no Líbano.

Um grupo imobilizado por quase um ano e meio

Um dos mais preocupantes diz respeito à imobilização prolongada de um grupo de produção Zuk. As taxas referem-se a um encerramento de cerca de um ano e meio, atribuído, em especial, aos problemas de manutenção e à utilização de componentes contestados. Tal imobilização constitui uma grande dificuldade para uma instalação destinada a contribuir para a fonte de energia nacional. Reduz a capacidade de produção disponível e complica a gestão de outros equipamentos. No entanto, não existe actualmente nenhum relatório de peritos pormenorizado sobre a quota-parte exacta de peças sobresselentes nesta interrupção. As causas de uma estada prolongada podem ser múltiplas e devem ser determinadas com base nas conclusões técnicas do grupo em causa.

A cronologia das intervenções torna-se, portanto, essencial. As datas das operações de manutenção devem ser estabelecidas, os componentes substituídos devem ser identificados e os incidentes identificados antes e depois da nova operação de 25 de janeiro de 2025 devem ser revistos. Os relatórios operacionais também identificariam os períodos de tempo durante os quais o grupo estava disponível e quando não podia mais produzir. Estes elementos não são detalhados nas informações acessíveis. No entanto, os encargos levantam uma questão de gestão: como é que uma instalação que representa um investimento tão importante soube de uma imobilização prolongada, e que medidas foram tomadas para identificar as suas causas?

Usina de 270 megawatts custando 300 milhões de euros

O equipamento em causa representa uma capacidade anunciada de 270 megawatts para um investimento estimado em 300 milhões de euros. Estes números medem as questões financeiras. Contudo, não correspondem ao montante dos custos de manutenção contestados. Os 300 milhões de euros representam o custo anunciado da instalação e não podem ser considerados perdas ou desvios. Por outro lado, a indisponibilidade de um grupo de produção pode reduzir a rendibilidade desse investimento. As consequências dependem da potência realmente imobilizada, da duração das paradas e das condições operacionais das outras unidades.

A contribuição de Zuk para o fornecimento de energia nacional permanece limitada. A produção de electricidade equivalente a cerca de duas horas por dia é mencionada no contexto das dificuldades do sector. No entanto, este valor não mede directamente as perdas associadas ao grupo contestado. Para realizar esse cálculo, seria necessário saber quanta energia poderia ter produzido durante sua imobilização. Seria igualmente necessário identificar os custos incorridos com as reparações e eventuais alternativas. Estes dados contribuiriam para avaliar as consequências financeiras das falhas técnicas. Não estão incluídos nos elementos actualmente estabelecidos.

Objeções que remontam a vários anos

O litígio contratual não teria surgido apenas após as dificuldades técnicas encontradas em Zuk. Ali Hassan Khalil supostamente recusou o contrato várias vezes quando exerceu responsabilidades ministeriais. Isto remontaria a um período em que Gebran Bassil dirigia o Ministério da Energia. Esta cronologia sugere que as reservas administrativas ou financeiras teriam sido efectuadas antes das intervenções contestadas. Levanta a questão das condições de aplicação definitiva do contrato.

No entanto, as razões específicas para as recusas atribuídas a Ali Hassan Khalil não são detalhadas. Não existe qualquer documento administrativo que reproduza estas decisões para determinar se estas se referiam aos preços, garantias técnicas ou qualificações do requerente. A sua identificação seria importante para determinar se as dificuldades subsequentes haviam sido antecipadas. Ajudaria igualmente a compreender a forma como as eventuais objecções foram tratadas pelas autoridades interessadas. As responsabilidades não podem ser determinadas sem reconstituir o caminho administrativo do contrato, desde a sua revisão inicial até à sua execução.

Acusações de corrupção relativas às relações com o fabricante alemão

O arquivo também contém acusações particularmente graves sobre a relação entre Khayyat e MAN. As tentativas de corrupção supostamente visaram alguns funcionários do fabricante alemão. Uma investigação realizada na Alemanha estabeleceu alegadamente o pagamento de subornos e resultou numa decisão que proibia determinadas relações comerciais com a empresa em causa. No entanto, estas alegações exigem auditorias independentes. Nenhuma decisão judicial alemã, relatórios oficiais de investigação e notificação do fabricante são reproduzidos no material acessível.

A natureza destas acusações exige uma distinção entre suspeitas e factos apurados. Se uma investigação alemã conduziu efectivamente a sanções, seria necessário identificar a autoridade competente, as pessoas em causa e as decisões proferidas. Importa igualmente determinar se as medidas referidas se aplicam directamente às operações de manutenção no Líbano. Na ausência destes documentos, não se pode afirmar qualquer responsabilidade penal. A empresa Khayyat também não teve uma resposta reproduzida nas informações disponíveis. Por conseguinte, os encargos não podem ser apresentados como conclusões definitivas.

Kamal Hayek no centro da disputa de gestão Zuk

O Director-Geral da Electricidade do Líbano, Kamal Hayek, encontra-se no centro de um confronto relativo aos contratos de manutenção da fábrica. Suas reservas sobre certas práticas contratuais teriam resultado em ataques públicos. O litígio diz respeito, nomeadamente, à conformidade das partes utilizadas, às garantias do fabricante alemão e às condições de intervenção de Khayyat. As responsabilidades respectivas das partes continuam por estabelecer, nomeadamente no que diz respeito à validação do trabalho e ao controlo dos equipamentos instalados. As acusações contra o requerente por si só não são suficientes para determinar as decisões tomadas pelos funcionários do estabelecimento público.

Várias questões administrativas continuam em aberto. Quem autorizou o uso das partes disputadas? Que serviços verificaram a sua conformidade? O trabalho foi aprovado tecnicamente? Alguma reserva foi registrada antes do retorno do grupo ao serviço? As respostas exigiriam revisão de contratos, relatórios de manutenção e documentos internos de eletricidade no Líbano. Distinguem as responsabilidades técnicas das decisões administrativas e financeiras. Nesta fase, as informações conhecidas identificam um conflito em torno da gestão da planta, sem permitir a identificação definitiva de quaisquer falhas de cada uma.

Controlos necessários para estabelecer responsabilidades

A primeira verificação deve cobrir as peças instaladas no equipamento do Zuk. A sua origem, referências técnicas e garantias contribuiriam para determinar se cumpriam as características exigidas. Um especialista também poderia examinar sua condição após o uso e procurar possíveis links para as falhas identificadas. A segunda parte cobriria os contratos de manutenção. Devem ser estabelecidas as obrigações impostas ao requerente, as autorizações obtidas do fabricante e as condições em que a obra foi validada. Tal permitiria verificar as alegações de incumprimento.

Uma verificação financeira deverá então comparar os serviços facturados com as intervenções efectivas. Pode determinar o custo das peças de substituição, os custos da mão-de-obra e os montantes incorridos para restabelecer as instalações. O exame dos períodos de imobilização permitiria igualmente avaliar as consequências para a produção de electricidade. Por último, as alegações de corrupção exigiriam a consulta de eventuais decisões tomadas na Alemanha e de intercâmbios oficiais entre o MAN, o Khayyat e a Electricidade do Líbano.

A central eléctrica Zuk representa um investimento importante para um sector que enfrenta dificuldades persistentes. Os encargos relativos à sua manutenção levantam questões específicas sobre a qualidade do trabalho, as garantias contratuais e o controlo das despesas públicas. A sua seriedade justifica uma profunda revisão técnica e financeira. No entanto, quaisquer responsabilidades terão de ser estabelecidas com base em contratos, conhecimentos especializados e decisões judiciais, e não apenas nas acusações feitas no debate público.

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