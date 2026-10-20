Sul do Líbano enfrenta nova doutrina israelense: a ameaça de ocupação prolongada

Um estudo estratégico israelense evoca uma doutrina avançada de defesa focada em posições militares além-fronteiras. No Sul do Líbano, esta abordagem poderia promover uma ocupação prolongada, mesmo após novos acordos de segurança. As análises de Tamir Hayman questionam as perspectivas de retirada de Israel e de regresso das populações deslocadas.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Estudo israelense questiona o próprio princípio da retirada

Israel poderia procurar manter posições militares a longo prazo no Sul do Líbano, mesmo que as negociações com Beirute levassem a novos arranjos de segurança. Esta perspectiva é particularmente evidente num estudo publicado em 12 de Outubro de 2026 pelo Instituto Israelense de Estudos de Segurança Nacional. O seu autor, General da Reserva, Tamir Hayman, antigo chefe da inteligência militar israelita entre 2018 e 2021, descreve uma profunda transformação da doutrina de defesa israelita desde 7 de Outubro de 2023. A mudança mais importante é a ênfase colocada em territórios para além das fronteiras. Nesta abordagem, a segurança de Israel já não se baseia unicamente na capacidade de repelir um ataque. Implica também manter posições no território oposto para dissuadir as ameaças. Esta lógica aplicada ao Líbano poderia tornar muito mais difícil obter uma retirada completa.

O estudo apresenta dez princípios desenhados para descrever a evolução do pensamento militar israelense. Hayman afirma que esta é a sua própria interpretação, deliberadamente empurrada para alimentar o debate estratégico. Por conseguinte, não é uma doutrina formal adoptada pelo Governo israelita. No entanto, sua análise merece atenção especial. O antigo chefe de inteligência agora dirige um instituto influente em círculos de segurança israelenses. Acima de tudo, várias orientações que ele descreve correspondem às práticas militares observadas no sul do Líbano. A manutenção de posições através da fronteira, as operações preventivas e o desejo de impedir o retorno do Hezbollah a determinadas áreas fazem parte dessa lógica. O problema para Beirute é específico: se Israel agora considera a presença militar no território libanês como parte da sua própria segurança, as garantias oferecidas pelo exército libanês podem deixar de ser suficientes para garantir a sua retirada.

Guerra permanente substitui períodos de calma

A primeira mudança descrita por Tamir Hayman diz respeito a como conceber a guerra. Na doutrina tradicional israelense, as operações militares devem permanecer limitadas no tempo. O objetivo era alcançar uma vitória ou vantagem que voltaria então a um período de calma. Esta estabilidade deve promover o desenvolvimento económico e social do país. O antigo chefe de inteligência acredita que este conceito foi profundamente alterado desde outubro de 2023. Segundo sua análise, Israel agora tende a encarar o confronto militar como uma situação duradoura, em vez de uma exceção. A guerra não mais seria necessariamente seguida por um longo período de estabilidade. Seria uma ferramenta permanente de gestão de ameaças.

Isto teria um impacto directo nas negociações com o Líbano. Um cessar-fogo deixaria de significar automaticamente o fim das operações militares. Pode simplesmente marcar uma redução temporária na sua intensidade. Israel manteria então a possibilidade de retomar as greves ou intervenções em terra quando considera que uma ameaça deve ser restabelecida. Esta abordagem explicaria a dificuldade em transformar os arranjos militares em estabilidade duradoura. As autoridades libanesas apelam ao fim dos ataques e ao respeito pela sua soberania. A lógica de Hayman, pelo contrário, dá um lugar central à liberdade de ação militar. Por conseguinte, o desacordo não diz apenas respeito às condições de um cessar-fogo. Trata da própria definição de segurança após o fim dos combates.

Defesa avançada transforma território libanês em zona militar

O princípio mais preocupante para o Líbano é a defesa avançada. Hayman acredita que Israel deve estabelecer, sempre que possível, zonas defensivas além de suas fronteiras. O objetivo seria remover ameaças e mover confrontos para o território oposto. Esta abordagem não se baseia apenas na vigilância das fronteiras. Envolve uma presença militar em áreas fora do território israelita. O antigo oficial de inteligência também estabelece uma ligação direta entre esta defesa avançada e operações ofensivas. Uma posição defensiva poderia servir de ponto de partida para novas intervenções militares. Por conseguinte, a área segura não se destinaria exclusivamente a impedir um ataque. Ela se tornaria parte da estratégia militar israelense.

Esta abordagem altera profundamente as condições para uma possível retirada do Sul. Num sentido convencional, as forças israelitas podiam deixar os territórios ocupados depois de obter garantias de segurança nas fronteiras. Na doutrina descrita por Hayman, sua presença através desta fronteira poderia ser vista como uma garantia indispensável. A retirada deixaria de ser apenas uma decisão relacionada com o cumprimento de um acordo. Poderia ser apresentada como uma redução das capacidades defensivas israelenses. É precisamente esta contradição que ameaça as negociações. Beirute apela à restauração da sua autoridade em todo o seu território. Israel poderia continuar a considerar certas posições libanesas necessárias à sua segurança, independentemente dos compromissos assumidos pelas autoridades libanesas.

As posições israelenses no Sul dão uma dimensão concreta a esta doutrina

As informações publicadas em 20 de outubro de 2026 mostram que a questão da ocupação vai além do debate teórico. As forças israelenses mantêm posições no sul do Líbano e continuam suas operações militares. As autoridades libanesas denunciam a destruição de aldeias, ataques aéreos e repetidos sobrevoos do território. Solicitam igualmente a retirada dos sectores ocupados ao abrigo do acordo negociado sob mediação americana. Segundo as informações comunicadas, Israel não tinha cumprido os compromissos esperados desde a celebração do acordo. Nem as discussões sobre áreas experimentais conduziram aos progressos esperados por Beirute. A presença militar israelita continua a ser um dos principais obstáculos ao processo diplomático.

A situação territorial poderá igualmente deteriorar-se em caso de novo confronto regional. Informações publicadas em 20 de outubro referem-se às ameaças feitas pelo ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, sobre a expansão das operações no Líbano. A hipótese de uma progressão israelense para o rio Awali aparece em análises sobre os riscos de uma nova guerra. Esta não é uma operação já em curso ou um plano a ser confirmado. Não obstante, ilustra a extensão das ameaças no território libanês. Algumas análises também se referem a uma presença israelense representando cerca de 6% da área do Sul. Este valor deve ser considerado como uma estimativa reportada, não como uma medida territorial oficialmente verificada nos documentos disponíveis.

As aldeias destruídas complicam o retorno dos habitantes

As consequências da presença israelita não se limitam a posições militares. A destruição e a deslocação de pessoas também afectam as condições de vida nas regiões em causa. Os relatórios de 20 de outubro descrevem aldeias danificadas, casas destruídas e moradores impedidos de retornar às condições normais. A continuação das operações israelitas complica os esforços de reconstrução e o regresso sustentável das pessoas. Estas dificuldades dizem directamente respeito às autoridades libanesas, que desejam restabelecer os seus serviços e reforçar a sua presença administrativa no Sul. Em particular, o Presidente Joseph Aoun convidou as forças de segurança a expandirem a sua presença em aldeias não ocupadas por Israel. Esta decisão destina-se a tranquilizar os residentes e facilitar o seu acesso às administrações públicas.

A ocupação prolongada poderia exacerbar essas dificuldades. Quanto mais destruição continua, maior é a necessidade de reabilitação das aldeias. O retorno dos moradores depende de várias condições: segurança, acesso à moradia, funcionamento da infraestrutura e possibilidade de retomada das atividades econômicas. A presença das forças libanesas não é necessariamente suficiente para restaurar essas condições quando as operações militares continuam nas proximidades. A doutrina avançada de defesa de Hayman acrescenta uma dimensão estratégica a esta situação. Se Israel procurasse reter áreas além de sua fronteira, o deslocamento populacional poderia continuar. No entanto, os documentos não estabelecem que a destruição observada faz parte de um plano oficial para impedir permanentemente o retorno dos habitantes. No entanto, mostram que suas conseqüências materiais complicam a restauração da vida civil.

Negociações de Tampa contra dois conceitos opostos de segurança

A reunião militar prevista para 20 de outubro de 2026 em Tampa está ocorrendo neste contexto. As autoridades libanesas desejam pôr termo aos ataques israelitas, à retirada dos territórios ocupados e à execução dos compromissos contidos no acordo-quadro. A questão dos prisioneiros libaneses é também uma das questões que Beirute tenciona abordar. Israel coloca o desarmamento do Hezbollah no centro das discussões. Washington procura manter o processo e gostaria de reforçar os mecanismos de comunicação entre os dois exércitos. Estas orientações revelam diferentes prioridades. O Líbano apela a medidas territoriais e de segurança imediatas. Israel pede salvaguardas relativamente às capacidades militares do Hezbollah. Os Estados Unidos estão procurando estabelecer arranjos para continuar as discussões apesar dessas diferenças.

A doutrina descrita por Hayman poderia complicar ainda mais esta negociação. Mesmo que o exército libanês obtivesse novos compromissos em relação ao controle territorial, Israel poderia continuar a defender a manutenção de certas posições avançadas. O desacordo incidiria então sobre o valor das garantias oferecidas. Para Beirute, o destacamento das suas forças e a implementação de compromissos internacionais deverão permitir a retirada de Israel. Na lógica da defesa avançada, a presença militar para além da fronteira pode continuar a ser necessária, mesmo após a criação de novos arranjos. Esta contradição explicaria porque algumas fontes oficiais libanesas expressam pouco otimismo sobre a reunião de Tampa. Eles acreditam que as discussões poderiam manter um processo diplomático sem produzir mudanças imediatas no terreno.

O desarmamento do Hezbollah não resolveria automaticamente a questão da ocupação

As exigências israelitas ao Hezbollah são fundamentais para as negociações. Israel deseja impedir que o movimento reconstrua capacidades militares que poderiam ameaçar o seu território. Ao mesmo tempo, as autoridades libanesas procuram reforçar o controlo do Estado sobre as armas e desenvolver a presença militar no Sul. No entanto, a doutrina avançada de defesa introduz uma dificuldade adicional. Se Israel considera que a sua segurança requer a manutenção de posições militares para além da sua fronteira, a questão da ocupação poderia permanecer mesmo após a garantia de garantias relativas ao Hezbollah. A retirada dependerá então de uma avaliação mais ampla dos riscos regionais por parte de Israel.

Esta é uma das principais lições do estudo publicado em 12 de outubro. Não demonstra que o governo israelita tenha oficialmente decidido ocupar o Sul do Líbano numa base sustentável. No entanto, mostra que parte do pensamento estratégico de Israel prevê a segurança através da manutenção de zonas militares avançadas. Neste contexto, o desarmamento do Hezbollah não seria necessariamente considerado uma condição suficiente para abandonar essas posições. A diferença é fundamental para os negociadores libaneses. Significa que as discussões sobre armas podem não resolver automaticamente a questão territorial. As autoridades libanesas deverão então obter compromissos explícitos em matéria de retirada, independentemente das disposições em matéria de segurança.

Ocupação prolongada poderia sobreviver a mudanças políticas israelenses

As eleições legislativas israelenses de 27 de outubro de 2026 acrescentam uma dimensão política ao processo. Benjamin Netanyahu procura manter o poder enquanto várias pesquisas mostram uma progressão de seus oponentes. O apoio público de Donald Trump ao primeiro-ministro israelense não foi suficiente, de acordo com as investigações publicadas em 19 de outubro, para alterar radicalmente as relações de poder eleitoral. As questões militares ocupam um lugar importante nesta campanha. As tensões com o Irão e o Hezbollah alimentam os debates de segurança. No entanto, as decisões sobre o Sul do Líbano não dependem necessariamente do futuro político de Netanyahu.

O estudo de Tamir Hayman ilustra esta dimensão mais ampla. Descreve uma evolução do pensamento estratégico israelense que vai além das decisões de um determinado governo. Se a defesa avançada fosse sustentada em instituições militares, uma mudança de coligação não garantiria automaticamente a retirada dos territórios ocupados. Os decisores políticos poderiam adoptar diferentes abordagens para as negociações, mantendo simultaneamente uma abordagem semelhante às necessidades de segurança. Esta suposição não permite as decisões de um futuro governo israelita. No entanto, salienta que a resolução da questão territorial poderia exigir mais do que uma mudança de maioria parlamentar.

O futuro do Sul do Líbano dependerá dos compromissos assumidos no terreno

As autoridades libanesas continuam a favorecer os canais diplomáticos. Joseph Aoun considera que uma solução negociada permanece preferível a uma nova guerra, cujas consequências seriam particularmente graves para o povo do Sul. O Governo de Nawaf Salam procura também reforçar o apoio internacional às instituições libanesas e preparar o futuro da presença internacional após a UNIFIL. Essas medidas visam consolidar a autoridade do Estado e permitir o retorno dos habitantes às áreas afetadas pelas operações militares.

No entanto, as negociações terão de responder a uma pergunta específica: Israel aceita retirar as suas forças dos territórios libaneses se forem criadas novas garantias de segurança? A doutrina avançada de defesa descrita por Tamir Hayman mostra porque esta questão poderia tornar-se mais difícil de resolver. Apresenta a presença militar através das fronteiras como um instrumento de segurança, não apenas uma consequência temporária da luta. Para o Líbano, o desafio será, portanto, obter compromissos territoriais verificáveis. Sem uma retirada eficaz, os arranjos militares poderiam reduzir algumas tensões sem acabar com a ocupação.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews