Alfândegas libanesas: Como aplicar

A alfândega libanesa recruta guardas internos para o serviço terrestre. Candidatos civis e militares, homens e mulheres, poderão arquivar seus arquivos de 30 de novembro a 29 de dezembro de 2026. Idade, diplomas, moedas e locais de depósito: Aqui estão as condições anunciadas e o calendário a ser respeitado de acordo com as iniciais.

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A Alfândega libanesa está a abrir o recrutamento de guardas internos para o seu serviço de contrabando anti-terra. O anúncio divulgado em 13 de novembro de 2026 destina-se a civis e membros em serviço ativo, tanto homens como mulheres. Os ficheiros serão recebidos de 30 de Novembro a 29 de Dezembro de 2026, em ordem alfabética e em cinco centros. O local de depósito depende do registo do estatuto civil do requerente, e não do seu local de residência.

A administração especifica as condições de idade, diploma, tamanho e condução. Também detalha as exposições a serem apresentadas. O depósito não é uma admissão: é um pedido de recrutamento de guardas aduaneiros internos. O anúncio não indica o número de vagas abertas.

Alfândega libanesa: quem pode se candidatar?

O candidato deve ser cidadão libanês há pelo menos 10 anos. Para os civis, o texto estabelece uma base de nascimento específica: de 12 de Abril de 2002 a 11 de Abril de 2009, inclusive. Ele anexou esta condição no início da competição escrita e em 11 de abril de 2027. Esta referência não substitui as informações práticas sobre o local e o calendário dos eventos, ausentes do anúncio.

A isenção aplica-se ao pessoal militar em serviço activo no exército, às Forças de Segurança Interna, à Segurança Geral ou à Segurança do Estado. Sua duração de serviço pode aumentar o limite de idade. No entanto, não devem exceder 30 anos na data do concurso.

O diploma mínimo é a patente, ou uma qualificação acadêmica ou profissional oficialmente equivalente. Os documentos que estabelecem o nível de ensino devem conter a certificação das autoridades competentes do Ministério da Educação e do Ensino Superior.

O texto inclui dois limiares de tamanho. O mínimo é 165 centímetros para solteiros libaneses, primeira parte, pelo menos, ou um equivalente oficial. São 167 centímetros para os outros candidatos. O anúncio também requer uma capacidade física para servir na polícia aduaneira.

Condições judiciais e de condução

O candidato deve gozar dos seus direitos civis. A Lei exclui as pessoas condenadas por um crime, pelo menos por dois crimes comuns, ou apenas por um dos crimes expressamente enumerados.

Esta lista inclui, nomeadamente, roubo, fraude, abuso de confiança, desvio de fundos, violação, extorsão, falsificação e cheque não financiado. Abrange igualmente as infracções relacionadas com armas de guerra, contrabando e narcóticos. Acrescenta os crimes de moralidade previstos no Título VII do Código Penal e os crimes militares mencionados no anúncio. Estas exclusões também se aplicam às pessoas que foram reabilitadas ou que beneficiaram de uma anistia, afirma a administração.

Os requisitos de condução incluem a falta de dependência de álcool ou drogas e jogos de azar sem prática prática. O candidato não deve pertencer nem colaborar com um partido. O texto também exige que ele não siga uma profissão que seja considerada desonrosa. Os antigos membros com mais de seis meses de serviço devem fornecer um certificado de boa conduta militar.

Um calendário de acordo com o nome inicial

Os arquivos devem ser enviados pelos próprios candidatos. A recepção terá lugar das 8h às 17h, hora do Líbano, nas datas seguintes. A tabela administrativa classifica os candidatos de acordo com a primeira letra de seu nome em árabe:

30 de novembro e 1 de dezembro: – Sim.

– Sim. 2 de dezembro: ب e .

ب e . 3 e 4 de dezembro ث, ج et ح.

ث, ج et ح. 7 de dezembro: خ, د et ذ.

خ, د et ذ. 8 de dezembro: ر e ▼.

ر e ▼. 9 e 10 de dezembro: ., . e .

., . e . 11 de dezembro: ض, ط et ظ.

ض, ط et ظ. 14 e 15 de dezembro: □.

□. 16 de dezembro: غ, ف et ق.

غ, ف et ق. 17 e 18 de dezembro: ▼, esta e esta.

▼, esta e esta. 21 e 22 de dezembro: . . . . . .

. . . . . . 23, 28 e 29 de dezembro:candidatos que não arquivaram seus arquivos nas datas agendadas.

Todas estas datas dizem respeito ao ano de 2026. Portanto, não se trata de uma abertura contínua das janelas durante um mês: cada candidato tem os dias correspondentes à sua inicial, e depois os três dias de recuperação indicado.

Cinco centros, por local de registo

A escolha do centro depende da localização do registo civil. O anúncio atribui os depósitos do seguinte modo:

Beirute: centro de Polícia de Beirute, porto de Beirute.

centro de Polícia de Beirute, porto de Beirute. Monte Líbano: centro do destacamento aduaneiro de mar de Jounieh, no porto de Jounieh.

centro do destacamento aduaneiro de mar de Jounieh, no porto de Jounieh. Norte do Líbano e Akkar: centro de Polícia Aduaneira de Trípoli, El Mina.

centro de Polícia Aduaneira de Trípoli, El Mina. Sul do Líbano e Nabatiyah: saida centro de polícia aduaneira no porto de Saida.

saida centro de polícia aduaneira no porto de Saida. Bekaa e Baalbek-Hermel:rayak Centro de Destacamento da Alfândega, Rayak.

Partes a preparar antes de se deslocar

O arquivo inclui uma amostra individual de status civil com menos de três meses de idade com uma fotografia recente. Para membros ativos, o anúncio prevê uma cópia do cartão militar, carimbado e assinado de acordo com as regras indicadas, ou formulário número dois.

São solicitadas seis fotografias recentes e certificadas em formato de 3,5 × 5 cm. É igualmente exigido um certificado de residência e um certificado de boa conduta emitido pelo mukhtar do local de residência. Estes documentos não devem ter mais de um mês de idade. O certificado deve mencionar explicitamente boa conduta, falta de álcool e dependência de drogas, e não prática de jogo.

O registo criminal também deve ter menos de um mês. Os requerentes devem anexar uma cópia autenticada da patente ou do seu equivalente oficial. A lista documental menciona o BP2, o sucesso do primeiro ano do ensino médio, o BT1, o BT2 ou o bacharelado técnico. A administração também solicita o diploma oficial mais alto obtido.

As cópias dos diplomas ou certificados devem ser certificadas pelo Ministério da Educação. Um original pode ser aceite se a sua presença for expressamente indicada no envelope do processo. O candidato pode então substituí-lo por uma cópia certificada.

Para os membros em serviço ativo, é necessária autorização por escrito de comando ou direção. Os membros e antigos membros devem apresentar um registo das fases do seu serviço e das suas avaliações disciplinares. É exigido um certificado de boa conduta da autoridade militar quando o serviço for superior a seis meses. Finalmente, a Administração anuncia que solicitará posteriormente uma certificação judicial de candidatos bem sucedidos, a fim de verificar a existência de quaisquer processos judiciais.

2025 candidatos devem reaplicar

O procedimento anterior para o recrutamento de guardas tinha sido interrompido pelo comunicado n.o 2581/. As pessoas que tinham arquivado um ficheiro podem recuperar os seus documentos antigos.

Devem apresentar-se à sede da principal divisão de garagem, Rue des Banques em Beirute, no edifício do Banco Árabe, no quarto andar. Esta recuperação permite reutilizar as partes ainda admissíveis, mas não significa transferência automática de pedidos. Qualquer nova aplicação permanece sujeita às condições atuais, em particular a idade.

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