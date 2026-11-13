Aman 2.0: 150.000 famílias alvo após votação

Em 12 de Novembro, o Parlamento aprovou um empréstimo de 200 milhões de dólares para reforçar as redes de segurança social. O ministério está preparando Aman 2.0 para 2027, com um alvo de 150.000 famílias em comparação com cerca de 106 mil atualmente. O projeto combina transferências de dinheiro, inclusão econômica e serviços sociais. A contribuição proposta de US$ 70 milhões para o Orçamento 2027 é financiada separadamente. A votação não significa a abertura imediata de novos serviços.

1

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O programa Aman 2.0 dá um passo em frente após a adopção, em 12 de Novembro, do empréstimo de 200 milhões de dólares para a protecção social. O Ministério dos Assuntos Sociais está planejando a implementação em 2027. Visa 150 mil famílias, em comparação com cerca de 106 mil atualmente, com critérios atualizados para uma melhor integração das famílias empobrecidas pela guerra e pela crise econômica.

A votação parlamentar diz respeito ao acordo com o Banco Mundial, transmitido pelo Decreto 3228. Ele intervém após vários meses de espera. Em 4 de setembro, o departamento advertiu que este financiamento adicional ainda não tinha entrado em vigor. Os recursos então disponíveis foram suficientes para manter as transferências até o final de 2026.

O novo acordo deve, portanto, apoiar tanto a continuidade da ajuda como o seu alargamento. Não é um anúncio de pagamento imediato para novos destinatários. O Ministério tenciona primeiro completar os procedimentos administrativos e as disposições de execução.

Aman 2.0 precisa rever o alvo da família

A ministra Hanine Sayed pretende adaptar o programa às situações de pobreza que surgiram desde a guerra e a perda de renda. Seu departamento anunciou uma atualização dos critérios, acompanhada de auditorias periódicas. As aldeias periféricas, os bolsões de pobreza e as zonas mais afectadas são visados.

Essa abordagem amplia o projeto do Banco Mundial em janeiro. O projeto deve fortalecer Daem, a plataforma que apoia a gestão de transferências Aman. O objectivo é torná-lo um registo social mais abrangente, que também pode ser utilizado por outros programas públicos. A atualização dos registros e situações deve tornar a ajuda mais responsiva às mudanças nas condições de vida.

A mudança anunciada para 150.000 famílias representa mais 44.000 domicílios em comparação com o número citado pelo Ministério. Este é um objetivo de cobertura, não uma lista de novas admissões já validadas.

160 milhões de dólares para transferências

Durante a sessão, Hanine Sayed apresentou a distribuição do empréstimo, de acordo com o relatório da imprensa econômica libanesa. Transferências de dinheiro são o primeiro item, com 160 milhões de dólares. As outras áreas são a inclusão económica, os serviços sociais e os centros de desenvolvimento social.

Atribuído Montante Transferências monetárias $160 milhões Inclusão económica $20 milhões Serviços sociais para pessoas vulneráveis $5 milhões Serviços de centros de desenvolvimento social $7 milhões

Estes quatro itens representam US $192 milhões, ou 96 por cento do empréstimo. O Ministério utiliza essa proporção para designar todos os apoios, serviços e programas familiares. Por conseguinte, não significa que 96% do envelope seja pago directamente em dinheiro. As transferências de dinheiro representam apenas 80% do total.

O saldo deverá incluir os custos de acompanhamento, administração, auditoria e financiamento. A distinção entre ajuda monetária e serviços explica por que razão o envelope total não pode ser dividido pelo número de famílias para calcular um subsídio individual.

Uma contribuição orçamental nacional ainda por analisar

Hanine Sayed também lembrou a proposta de aumentar a contribuição do Estado para o programa para US $ 70 milhões no projeto de orçamento 2027. Trata-se de uma decisão orçamental distinta do empréstimo adoptado em 12 de Novembro.

O Ministro defende um aumento gradual do financiamento nacional para reduzir a dependência dos recursos externos a médio prazo. Para os beneficiários, o empréstimo e a contribuição orçamental prosseguem o mesmo objectivo de continuidade. Contudo, não têm a mesma origem nem o mesmo calendário jurídico.

Relação entre apoio financeiro e acesso aos serviços

O Banco Mundial aprovou este projeto social em janeiro, incluindo um pacote de financiamento separado de 150 milhões de dólares para a transformação digital. Apenas o envelope social de 200 milhões se refere aqui.

A sua concepção combina transferências com oportunidades de integração económica e serviços sociais, com especial atenção para as mulheres, os jovens e as pessoas vulneráveis. Aman 2.0, portanto, não se limita a aumentar o número de contratantes: deve também organizar seu acesso a esses diferentes dispositivos.

O ministério deu início ao novo projeto em 2027, após os preparativos necessários. Os procedimentos precisos de registo, selecção e pagamento devem acompanhar esta implementação.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews