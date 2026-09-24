Washington aperta Beirute, o oitavo encontro com Israel no coração de um braço diplomático

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Pressão dos EUA Agora Além das Declarações Oficiais

As trocas diplomáticas no Líbano estão a entrar numa fase mais delicada. Por trás das declarações públicas de apoio ao Estado libanês, as discussões em Washington apontam para demandas mais precisas. Trata-se do monopólio estatal das armas, do destacamento do exército, da situação no Sul e da continuação das negociações com Israel. Uma série de informações recolhidas dos círculos diplomáticos descreve assim uma administração americana que está agora à espera de resultados concretos antes de ir mais longe no seu apoio a Beirute.

Segundo os recentes visitantes a Washington, as autoridades americanas estão a questionar, entre outras coisas, a tradução prática das decisões das autoridades libanesas sobre o monopólio das armas. Por conseguinte, o problema deixaria de se limitar a compromissos formais. Trata-se da sua aplicação no terreno. Esta distinção é essencial. Explica algumas das dificuldades que estão agora em torno das relações entre Beirute e Washington.

A administração norte-americana consideraria que as posições anunciadas pelo Líbano sobre a autoridade estatal, o papel do exército e as armas deveriam ser acompanhadas de um calendário e de medidas verificáveis. Essa avaliação é relatada por fontes e não constitui, nos documentos disponíveis, uma posição americana formalizada sob a forma de um novo ultimato. No entanto, mostra a natureza das discussões por trás dos bastidores.

As autoridades libanesas colocam outra prioridade do seu lado: preservar a estabilidade interna. O risco de confrontos internos continua a ser um elemento central da sua abordagem. Por conseguinte, o Estado procura avançar sem provocar um confronto susceptível de minar a paz civil. É precisamente este método que parece fazer parte do desacordo com Washington.

Nas trocas relatadas, alguns interlocutores norte-americanos distinguem entre estabilidade imediata e restauração sustentável da autoridade estatal. O seu raciocínio é que manter a calma por si só não pode ser uma política a longo prazo. Eles acreditam que a soberania deve também produzir mudanças tangíveis no terreno. Essa abordagem coloca Beirute diante de uma equação difícil: fortalecer a autoridade do Estado sem causar o confronto que os funcionários libaneses procuram evitar.

Esta pressão vem quando o exército já assume importantes responsabilidades no Sul. Deve acompanhar o retorno dos habitantes, manter a segurança e agir em áreas afetadas por operações militares. As autoridades libanesas insistem também na continuação das operações israelitas e nas suas consequências. Por conseguinte, recusam-se a permitir que a questão da soberania seja tratada unicamente através de obrigações libanesas.

O Sul no centro do desacordo Washington-Beirute

A informação disponível mostra que o Sul se tornou o principal domínio em que os compromissos políticos são avaliados. Washington gostaria de ver resultados mensuráveis. Beirute respondeu que a situação não podia ser separada das operações israelenses, da presença israelense em certas áreas e da destruição que complicou o retorno dos habitantes.

Outro ponto de discordância surge em torno da avaliação dos primeiros experimentos realizados em determinadas áreas. De acordo com informações relatadas pelos visitantes a Washington, Israel informou que as autoridades americanas haviam recebido uma leitura negativa dessas experiências. Alegou, nomeadamente, que os membros e executivos do Hezbollah tinham regressado a certos sectores. O Líbano contesta esta apresentação e considera que certas alegações israelitas servem para atrasar o progresso diplomático e manter a pressão militar.

Por conseguinte, o litígio não se limita aos factos observados no terreno. Trata-se também da sua interpretação. Para Israel, alguns desenvolvimentos mostrariam que os mecanismos atuais não são suficientes. Para as autoridades libanesas, as acusações israelitas não podem ser aceites sem verificação e não devem tornar-se um pretexto para a continuação das operações.

O próprio exército libanês defendeu a sua acção e rejeitou as alegações do seu papel. O seu comando insiste na coesão da instituição, na sua presença no terreno e na sua missão de proteger todos os libaneses. Isto está além da dimensão militar. Afecta directamente a credibilidade do Estado numa fase em que os seus parceiros estrangeiros lhe pedem especificamente para reforçar as suas instituições.

As perguntas americanas não se limitariam ao Sul. De acordo com as mesmas informações dos bastidores, também seriam feitas perguntas sobre armas na área de Beirute. O argumento apresentado é diferente: nem todas essas armas podem ser justificadas pelo confronto com Israel. Esta prorrogação do debate mostra que a questão do monopólio das armas é vista por Washington como uma questão nacional e não como um problema exclusivamente fronteiriço.

Por conseguinte, Beirute enfrenta dois pedidos simultâneos. O primeiro diz respeito ao controlo territorial. A segunda diz respeito à retomada do processo diplomático com Israel. Estes dois casos estão agora estreitamente ligados.

Oitava reunião prevista mas ainda sem calendário final

A possibilidade de um oitavo encontro entre o Líbano e Israel é o outro elemento central das discussões. Há vários relatórios de um projecto de novo encontro, por vezes apresentado como terceiro encontro em Roma. O início de outubro foi mencionado. No entanto, não há provas de que tenha sido fixada uma data final.

Esta cautela é importante. A existência de discussões sobre uma nova reunião não significa que ela esteja sendo realizada. Continuam as negociações e subsistem vários obstáculos.

Em particular, o objectivo seria impedir que o mecanismo de negociação caísse numa forma de paralisia. Uma nova reunião manteria o canal aberto entre as partes e retomaria as questões pendentes. Daria também aos Estados Unidos a oportunidade de continuarem a actuar como intermediários.

No entanto, o calendário eleitoral israelita pesa sobre estas discussões. As informações recolhidas nos círculos relevantes descrevem um governo israelita particularmente atento às consequências políticas internas de qualquer concessão ou medida que possa ser apresentada como um retrocesso. As eleições israelitas tornam-se, assim, um factor adicional numa negociação já complexa.

No entanto, seria excessivo concluir que o processo foi suspenso até as eleições. As fontes disponíveis falam em vez de obstáculos e incertezas. Não estabelecem que tenha sido tomada uma decisão formal de congelamento.

Uma reunião no Departamento de Estado dos EUA entre representantes libaneses e israelenses também teria ilustrado a profundidade das diferenças. Segundo as informações comunicadas, o lado israelita apresentou uma longa série de queixas sobre o que considera serem violações libanesas. Esta leitura ajuda a complicar a organização de uma nova sessão.

Do lado libanês, a aposta é diferente. Beirute quer que as discussões produzam resultados sobre questões que afetam diretamente seu território e população. As autoridades apontam para a cessação das operações, a retirada de Israel, o regresso dos habitantes, os pontos disputados e o tratamento da questão dos detidos. Recusam que o processo seja reduzido apenas à consideração dos pedidos israelitas.

Assim, o oitavo encontro possível é realizado entre duas lógicas. Washington está a tentar manter um mecanismo de discussão. Israel enfatiza suas preocupações de segurança. O Líbano, por seu lado, apela a que os homólogos concretos mostrem que o caminho diplomático está efectivamente a produzir resultados.

Ajuda internacional entre apoio político e novas exigências

Esta negociação acrescenta outra alavanca: a ajuda internacional. As informações recolhidas em Washington indicam que o apoio futuro poderia estar cada vez mais ligado às medidas efectivamente tomadas pelas autoridades libanesas. Mais uma vez, esta tendência relatada deve ser distinguida de uma única condição oficial que teria sido anunciada por todos os parceiros libaneses.

No entanto, as alterações climáticas aparecem em vários casos. Na preparação do apoio internacional ao exército e às forças de segurança, o interesse dos parceiros estrangeiros continua a ser real. Mas as discussões agora também dizem respeito ao que o Estado libanês deve realizar-se.

A França parece também ter aproximado a sua posição desta lógica. Paris apoiou a ideia de uma mobilização internacional para o Líbano e continua a trabalhar na ajuda ao exército. No entanto, nas informações recolhidas, a ajuda económica está cada vez mais ligada às reformas e ao reforço institucional.

Este desenvolvimento é importante para Beirute. Durante muito tempo, a comunidade internacional tem muitas vezes justificado o seu apoio pela necessidade de evitar o colapso do país. A lógica que aparece hoje é diferente. Os parceiros ainda querem preservar a estabilidade, mas em paralelo exigem resultados institucionais, económicos e de segurança.

No entanto, o Líbano tem argumentos. Pode recordar as responsabilidades crescentes do exército, as dificuldades económicas, a destruição no Sul e o custo da reconstrução. Pode igualmente salientar que o reforço do Estado exige recursos internacionais. Uma instituição que está a ser pedida mais precisa de ser equipada para desempenhar as suas funções.

É por isso que o debate sobre a ajuda se torna circular. Os parceiros pedem resultados antes de aumentar o seu apoio. Beirute respondeu que alguns resultados exigiam mais apoio. Todas as negociações envolvem agora a superação desta contradição.

O encontro com Marco Rubio e a busca de um lançamento

Os esforços de Nawaf Salam nos Estados Unidos são particularmente importantes neste contexto. O Primeiro-Ministro procura colocar o Líbano no centro das consultas regionais e internacionais. As suas reuniões deverão também permitir a apresentação directa da posição de Beirute sobre a situação no Sul, o futuro da presença e reconstrução internacionais.

O encontro anunciado com o Secretário de Estado dos EUA Marco Rubio é um momento importante nesta sequência. Destina-se a abordar directamente os ficheiros em que as discrepâncias se acumularam. Em particular, o objectivo libanês é manter o compromisso americano em relação às negociações e impedir que o processo seja simplesmente repelido para o calendário israelita.

Beirute também está tentando convencer Washington de que uma estratégia baseada exclusivamente na pressão poderia produzir o efeito oposto do que se procurava. As autoridades libanesas devem ter em conta um frágil equilíbrio interno. Uma aceleração externamente imposta poderia alimentar tensões políticas enquanto o Estado busca fortalecer sua autoridade.

No entanto, Washington tem suas próprias prioridades. As informações relatadas mostram que a administração dos EUA quer medir o progresso através de ações. A manutenção do diálogo não exclui, portanto, o aumento da pressão.

Neste contexto, o novo encontro com Israel torna-se um teste. Se se mantiver e produzir progressos, Beirute poderá defender a ideia de que a diplomacia continua a ser capaz de mudar a situação no terreno. Se forem adiadas as operações militares, as autoridades libanesas terão mais dificuldade em justificar uma estratégia de negociação.

Por conseguinte, as apostas excedem largamente a data de uma oitava sessão. Trata-se da credibilidade do próprio mecanismo.

Uma negociação onde cada partido exige o primeiro gesto do outro

O principal obstáculo finalmente aparece na ordem das etapas. Washington quer medidas concretas libanesas. Israel associa as suas decisões de retirada e de segurança à evolução no terreno. Pelo contrário, Beirute considera difícil impor novas realidades enquanto as operações israelitas continuarem e os compromissos relativos ao território libanês não forem cumpridos.

Assim, todos esperam um primeiro gesto do outro.

Para as autoridades libanesas, uma retirada israelita e uma redução das operações proporcionariam ao Estado um ambiente mais favorável para reforçar a sua autoridade. Para Israel, o fortalecimento prévio desta autoridade é uma condição de segurança. Para Washington, a questão é criar uma cadeia para obter ambos.

É precisamente isso que a oitava reunião deve tentar desbloquear. A sua importância não reside apenas na manutenção de um canal diplomático. Deve mostrar se ainda existe a possibilidade de organizar medidas paralelas: Avanços libaneses no terreno, medidas israelenses em troca e garantias americanas para evitar uma nova separação.

Nesta fase, os documentos disponíveis não indicam que esse compromisso tenha sido alcançado. Pelo contrário, mostram posições ainda distantes e pressão crescente.

Assim, o Líbano entra num período em que os seus parceiros já não parecem estar satisfeitos com os compromissos gerais. Ao mesmo tempo, os funcionários libaneses querem evitar que uma exigência de aceleração se torne um fator desestabilizador interno. Entre estes dois imperativos é agora uma parte essencial da relação com Washington e da continuação do diálogo com Israel.

A questão da oitava reunião cristaliza esta tensão. A sua possível realização no início de Outubro seria um sinal de continuidade, mas ainda não um avanço. O seu adiamento prolongado reforçaria, em vez disso, questões sobre o futuro do processo. Em ambos os casos, o verdadeiro indicador continuará a ser o mesmo: a capacidade das negociações para produzir alterações verificáveis no terreno, em vez de uma nova sequência de reuniões sem efeito imediato.