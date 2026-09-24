Líbano: Comissão Especial exige dados bancários para 11 pessoas

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A Comissão Especial de Investigação do Banco do Líbano solicitou aos bancos e instituições financeiras que operam no Líbano que fornecessem, no prazo de uma semana, informações pormenorizadas sobre contas, transacções financeiras, cofres e outras relações bancárias ligadas directa ou indirectamente a onze pessoas e duas empresas. O documento, datado de 21 de setembro de 2026 e consultado pela Libnanews, baseia-se numa decisão tomada três dias antes. Ele inclui o ex-governador do Banco do Líbano, Riad Salamé, seu irmão Raja Salamé, Marianne Hoayek, o ex-presidente do Banco Audi Samir Hanna, Hassan Moukalled e a empresa CTEX.

O âmbito do pedido ao sector bancário libanês é particularmente vasto. Numa carta oficial datada21 de setembro de 2026Comissão Especial de Inquérito, anexado ao Banco do Líbano (BDL), pede aos bancos e instituições financeiras que procurem contas, operações, polícia ou cofres pertencentes a várias pessoas singulares e colectivas.

O documento é dirigido pela Comissão de Investigação Especial para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. É assinada pelo seu secretário-geral,Abdel Hafiz Mansour.

Esta abordagem tem por base uma decisão da Comissão datada de18 de setembro de 2026, explicitamente mencionado no correio.

Comissão de Inquérito Especial fixa prazo de uma semana

O pedido exige que as instituições em causa respondamno prazo de uma semana a contar da recepção do correio.

Devem indicar se detêm ou mantiveram contas, transacções ou outras relações financeiras relacionadas com as pessoas e sociedades cotadas na lista. O texto refere-se também às relações realizadas de forma indireta, individual ou conjunta.

Por conseguinte, a redacção escolhida não limita a consulta às contas abertas directamente por conta das pessoas em causa. Requer que as instituições financeiras verifiquem seus dados para identificar possíveis relações indiretas ou conjuntas.

O correio também pede para ter em contacontas fechadasTambém devem ser procurados movimentos relacionados com cofres.

Caso seja identificada uma relação bancária, a instituição deve transmitir os documentos pertinentes à Comissão. Em especial, o texto exige declarações de contas e documentos disponíveis relativos às operações em causa.

As informações devem ser fornecidas em formato electrónico, com um resumo por conta. Em especial, a Comissão solicita queFolha de Resumo da Contae tabelas em formato Excel.

O objectivo desta recolha é proporcionar ao órgão de investigação uma visão consolidada das relações financeiras associadas às pessoas procuradas, para além de uma instituição específica.

Riad Salamé, Raja Salamé e Marianne Hoayek em causa

A lista contida no documento inclui:11 pessoas singulares e 2 sociedades.

Entre eles apareceRiad Salamé, ex-governador do Banco do Líbano, e seu irmãoRaja SalaméeMarianne Hoayek, antigo contribuinte sênior do banco central.

Estes três nomes já foram mencionados em vários processos judiciais e investigações financeiras no Líbano e na Europa envolvendo operações realizadas durante os anos em que Riad Salamé era o chefe do Banco do Líbano.

No entanto, a sua presença neste novo pedido bancário não permite, por si só, chegar a uma conclusão sobre a responsabilidade penal. O documento enviado aos bancos é uma medida de recolha de informações. Este não é um julgamento culpado na exposição.

Esta distinção é importante enquanto várias informações publicadas esta semana indicam, ao mesmo tempo, medidas de congelamento relativas à totalidade ou parte das pessoas mencionadas. A carta de 21 de Setembro aqui apresentada diz especificamente respeito àum pedido de informação bancária e transmissão de documentos.

Hassan Moukalled e CTEX também estão na lista

A Comissão Especial de Inquérito também citaHassan Ahmad Moukalede a sociedadeCTEX Company for Exchange SAL, empresa de intercâmbio libanesa.

O nome Hassan Moukalled e o de CTEX já haviam sido objeto de uma decisão da Comissão Especial de Inquérito em janeiro de 2023. Naquela época, o Banco do Líbano havia anunciado o congelamento de contas depois de terem sido incluídas em uma lista de sanções do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

A decisão de janeiro de 2023 dizia respeito a Hassan Moukalled, seus filhos Rani e Rayane Moukalled, CTEX e outra empresa. Hassan Moukalled tinha contestado as acusações americanas e anunciou que queria iniciar um processo judicial.

O novo documento de setembro de 2026 faz, portanto, parte de um arquivo para Hassan Moukalled e CTEX que já havia levado a medidas bancárias no Líbano mais de três anos antes.

Dois outros nomes,André Samir MachnukeBachir Ibrahim Mansouraparecer no pedido de 21 de setembro.

Samir Hanna entre os interessados

O correio também aspasSamir Nicolas Hannaex-presidente do conselho de administraçãoAudi banco.

O seu nome aparece num contexto em que as autoridades judiciais libanesas examinam várias operações financeiras realizadas durante o período em que Riad Salamé geria o Banco do Líbano.

Procedimentos distintos abrangeram mecanismos financeiros e relações entre o banco central e certos bancos ou gestores bancários. A presença de Samir Hanna no correio significa agora que os bancos e as instituições financeiras que recebem as informações devem procurar e transmitir as informações no âmbito definido pela Comissão.

Mais uma vez, este pedido documental não constitui, por si só, uma convicção. Permite à Comissão de Investigação Especial traçar as relações financeiras e reunir os documentos necessários para examinar os processos em causa.

Uma empresa registrada no Panamá no pedido

A lista também incluiV Limited Investment Inc, apresentado no documento como corporação incorporada emPanamá 30 agosto 2017.

O e- mail também se associa com esta parte do arquivoBassem Mahmoud Al-Hout.

De acordo com relatórios publicados na imprensa libanesa, esta empresa e algumas operações conexas fazem parte dos elementos examinados nos registos financeiros relativos ao período de Riad Salamé, à frente do Banco do Líbano.

Todavia, a Comissão não especifica na carta de 21 de Setembro as razões individuais que justificam a presença de cada pessoa ou empresa. Pede às instituições financeiras que procurem as correspondentes relações bancárias e transmitam os elementos.

Esta limitação do documento deve ser mantida: a lista estabelece o âmbito da pesquisa bancária, mas não contém uma declaração das acusações contra cada nome.

Alaa Al-Khawaja e Mohammad Al-Hariri

Dois outros estão listados no documento:Alaa Mahmoud Abdel Rahman Al-KhawajaeMohammad Ahmad Mokhtar Al-Hariri.

Os seus nomes foram associados na imprensa libanesa às investigações sobre transacções financeiras e à aquisição de participações no sector bancário, em especial em torno deBankMed.

Nos últimos meses, as autoridades judiciais libanesas tomaram várias medidas em casos relacionados com operações financeiras realizadas no período anterior ao colapso bancário em 2019.

A carta da Comissão Especial de Inquérito acrescenta agora uma dimensão documental precisa: os bancos devem verificar os seus arquivos e comunicar as relações correspondentes aos critérios estabelecidos pela Comissão.

Samara Kazzi completa a lista

O último nome no documento é o deSamara Kazzi, jornalista e banqueiro atualmente com sede na Suíça.

A sua inclusão neste pedido tem atraído especial atenção em vários meios de comunicação libaneses. No entanto, as informações publicadas sobre os motivos precisos de sua presença no arquivo permanecem fragmentadas.

O documento oficial consultado não faz uma acusação pormenorizada contra ele. Ele simplesmente coloca-o entre aqueles para quem a Comissão está a procurar investigação bancária.

Uma coleção que remonta a vários anos

A profundidade histórica exigida pelos bancos é um dos aspectos importantes do correio.

A Comissão não pede apenas uma fotografia actual dos activos. Procura dados para reconstruir o histórico da relação bancária em questão, incluindo quando as contas foram encerradas.

Esta abordagem pode ser utilizada para rastrear fluxos, identificar contrapartes e comparar transacções registadas em várias instituições. Também pode destacar relações financeiras que hoje não estão mais ativas.

A solicitação de arquivos Excel e folhas de resumo padronizadas facilita a conciliação de informações de diferentes bancos.

A Comissão Especial de Investigação tem um papel central no combate ao branqueamento de capitais libanês e no financiamento do terrorismo. Recebe e analisa informações financeiras e pode intervir nos casos que exijam o exame dos dados abrangidos pelo segredo bancário, nas condições estabelecidas na legislação libanesa.

Neste caso, o próximo passo imediato depende das respostas dos bancos beneficiários e das instituições financeiras. Têm uma semana após o recebimento do correio para indicar quaisquer relações identificadas e para transmitir os documentos solicitados.