Carreiras no Líbano: Atrás dos US $ 1,3 bilhões reivindicados, a batalha agora se concentra na própria validade do projeto de lei

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De 71 ordens inutilizáveis para 1.509 créditos transferidos para as Finanças

O conflito de hoje entre o Ministério do Meio Ambiente e as pedreiras não começa com Tamara El Zein ou com o debate atual sobre a possível reformulação do governo. É o resultado de um caso que está aberto há mais de 20 anos, mas que o Estado nunca conseguiu transformar as infracções encontradas em créditos efectivamente recuperáveis. A novidade de 2026 reside precisamente nesta mudança de natureza. A administração já não está apenas a identificar pedreiras, a medir as áreas exploradas ou a quantificar os danos. Ela começou a enviar ordens de recuperação individuais para as Finanças.

Como em 23 de setembro, 1.509 ordens tinham sido emitidas em mais de US $ 1,3 bilhões. Outros ainda estavam para ser estabelecidos após receber dados adicionais das Forças de Segurança Interna. Contudo, não foram recebidos pagamentos. Vários operadores contestaram os montantes perante a administração e os tribunais competentes. Outros recorreram ao Conselho de Estado contra o método de cálculo adotado pelo governo. O litígio deixou, portanto, o único campo político para entrar numa fase judicial da qual grande parte do caso agora depende.

O valor de 1,3 bilhão deve ser distinguido de outra estimativa, mais de três bilhões de dólares, avançado para todos os direitos, danos e obrigações de reabilitação identificados pela administração. Os dois montantes não correspondem à mesma fase do processo. Os três mil milhões representam a avaliação global dos montantes atribuídos às explorações identificadas. Os US$ 1,3 bilhão correspondem a ordens já preparadas e encaminhadas para as Finanças. A diferença, portanto, não constitui, no estado de informação disponível, um abandono de quase dois mil milhões. Corresponde principalmente a arquivos que ainda não percorreram o mesmo caminho administrativo.

Esta distinção está no centro da controvérsia atual. Ela também explica porque Tamara El Zein insiste na necessidade de completar os arquivos corretamente antes de transmiti-los. O departamento já havia emitido 71 ordens de recuperação antes da sua chegada. Entretanto, apresentavam defeitos físicos que impediam seu tratamento normal. O episódio parece irrisório para os montantes envolvidos, mas resume parte do problema: há anos, o estado tem tido números impressionantes sem ser capaz de produzir o instrumento administrativo para efetivamente reivindicar o dinheiro.

O problema remonta a 2002, mas a conta começa em 2004

O principal quadro regulamentar para o sector remonta à Portaria 8803 de 4 de Outubro de 2002, posteriormente alterada. Organiza a exploração de carreiras e esmagadores, prevê procedimentos de autorização e atribui um papel central ao Conselho Nacional de Carreira e aos esmagadores. No papel, a exploração deve ser regida por condições técnicas, ambientais e financeiras. No terreno, uma parte considerável do sector funcionou de forma diferente.

Algumas explorações agrícolas continuaram a sua actividade sem autorização adequada. Outros utilizaram licenças emitidas para diferentes objetos, incluindo operações apresentadas como melhorias de terra. Alguns ultrapassaram superfícies ou volumes autorizados. Os Governos sucessivos adoptaram também medidas temporárias para prosseguir determinadas actividades ou movimentar stocks. Esta sucessão de excepções produziu gradualmente um sector em que a regra existia, mas a sua aplicação foi suficientemente descontínua para que as situações irregulares continuassem.

O retorno legal vem com o artigo 61.o da Lei das Finanças de 2019. O texto exige a acusação de pessoas que tenham explorado uma terra como pedreira, arenito ou triturador sem autorização legal ou em violação de sua autorização. Prevê o pagamento de impostos, royalties e outros montantes devidos para os anos de funcionamento a partir de 2004, bem como o cumprimento das obrigações de reparação de danos ambientais.

O Decreto 6569 de julho de 2020 esclareceu ainda mais as modalidades de aplicação deste mecanismo. Em especial, as quantidades extraídas tiveram de ser determinadas desde 2004. Essa exigência explica por que o arquivo não poderia ser resolvido a partir de registros administrativos apenas: era necessário reconstruir fisicamente o que havia sido extraído.

O exército forneceu a peça em falta: a medida do território escavado

A Direção de Assuntos Geográficos do Exército então realizou extensos trabalhos de pesquisa. Os primeiros estudos detalhados abrangeram 1.235 pedreiras identificadas como casos significativos de degradação. Para cada site, o banco de dados poderia conter coordenadas, área, volume extraído, natureza dos materiais, propriedade do terreno e, quando as informações estivessem disponíveis, a identidade do operador.

O resultado foi pela primeira vez uma medida nacional do fenômeno. Mais de 15 milhões de metros quadrados foram explorados, uma área próxima a três quartos de Beirute. O volume de materiais extraídos foi de aproximadamente 197 milhões de metros cúbicos. Os locais também incluíam 149 pedreiras em terras estatais.

Com base nesses dados, o Ministério do Meio Ambiente e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento publicaram em junho de 2023 uma primeira estimativa global: pelo menos US$ 2,39 bilhões eram devidos do setor. Este cálculo não incluiu uma única categoria de créditos. Acrescentou diferentes elementos: impostos e taxas, custos regulatórios, compensação pelos custos de degradação ambiental e reabilitação.

Esta é uma diferença essencial em relação às velhas discussões sobre carreiras. O problema já não era apenas sancionar a exploração sem licença. Tornou-se possível calcular, por parcela, o que a extração tinha representado em volume e anexar várias categorias de somas devidas.

O trabalho foi então ampliado e corrigido. Em 2026, o Departamento referiu aproximadamente 1.506 parcelas incluídas nos inquéritos utilizados para a avaliação geral. O número de ordens de cobrança pode ser superior ao número de parcelas, uma vez que o mesmo local pode gerar várias obrigações ou envolver vários períodos e pessoas responsáveis.

Nasser Yassin tinha lançado a recuperação, mas tinha sido atingido pela identificação dos devedores

A primeira tentativa concreta de transformar os bilhões teóricos em contas individuais começou sob Nasser Yassin. No final de 2024, os primeiros minutos foram enviados às operadoras. O departamento começou com aproximadamente 450 carreiras com um número de imposto com o Departamento de Finanças. Estes locais representaram uma parte significativa das maiores explorações de área e já concentraram mais de $550 milhões em potenciais créditos.

Esta primeira onda revela um dos problemas menos visíveis no arquivo. Medir uma carreira do céu é relativamente simples. Legalmente identificar a pessoa que tem que pagar é muito menos.

O proprietário do terreno não é necessariamente o operador. Uma empresa pode ter operado durante parte do período e ter sido substituída. Uma carreira pode ter trabalhado por várias razões sociais. Algumas terras podem pertencer ao estado ou comunidades. Em outros casos, a identidade do operador não aparece claramente nas bases fiscais.

O departamento era, portanto, obrigado a combinar três arquivos que nunca tinham sido projetados para trabalhar em conjunto: os registros geográficos do exército, os dados fiscais financeiros e as informações das forças de segurança sobre os operadores.

Foi esta operação que Tamara El Zein retomou depois de chegar ao ministério em 2025. Ele não criou o arquivo de dívida. Herdou um mecanismo lançado sob o seu antecessor e, em seguida, comprometeu-se a corrigir arquivos que não puderam ser recuperados na sua forma original.

Os detalhes das primeiras 71 ordens explicam por que o arquivo foi tão tarde

Um dos elementos mais reveladores diz respeito às primeiras 71 ordens de recuperação. Eles tinham sido estabelecidos antes da chegada de Tamara El Zein, mas deficiências materiais impediram seu tratamento normal pela administração financeira.

O departamento explicou que queria evitar replicar esta situação em larga escala. Assim, assumiu os arquivos junto da Direção de Assuntos Geográficos do Exército, do Ministério das Finanças e das Forças de Segurança Interna. O objetivo era associar corretamente cada operação com um contribuinte e produzir documentos que pudessem ser executados segundo as regras de cobrança pública.

Esta dimensão administrativa é menos espectacular do que a de três mil milhões, mas é o verdadeiro ponto de ruptura. O Líbano já tinha calculado os danos. Ele não tinha construído uma cadeia completa, desde o levantamento geográfico até o devedor de impostos.

A partir de 23 de setembro de 2026, este canal existe para 1.509 ordens. É por isso que a batalha está agora a avançar para os tribunais.

Transportadores não mais disputam o valor: eles atacam o método

Os operadores em causa iniciaram vários tipos de medidas. Alguns se opuseram ao departamento. Outros recorreram aos tribunais competentes. Foram igualmente interpostos recursos junto do Conselho de Estado contra a decisão do Governo que estabelece o método de cálculo dos montantes pedidos.

O litígio refere-se, nomeadamente, à possibilidade de reclamar hoje montantes correspondentes às explorações que remontam a 2004. Abrange igualmente a forma como os volumes foram reconstituídos, a identificação do operador responsável e os vários componentes da alegação.

É nesta base que será tomada a decisão essencial. Se o Conselho de Estado invalidar o mecanismo de cálculo, não são algumas faturas que serão contestadas, mas, potencialmente, parte da arquitetura construída desde 2019. Se, pelo contrário, o mecanismo for confirmado, os operadores terão de contestar individualmente os seus processos e não o princípio geral da alegação.

O Departamento preparou várias centenas de respostas aos apelos junto da sua equipa jurídica e do Departamento de Justiça. O caso já não é um simples confronto entre o ministro e os donos da carreira. Tornou-se uma disputa administrativa nacional cujo resultado determinará se o artigo 61.o da Lei das Finanças de 2019 pode realmente produzir os efeitos para os quais foi adotada.

As obras de cimento de Kura trazem uma pergunta mais embaraçosa: podemos continuar a cavar enquanto contestamos velhas dívidas?

O debate teve uma reviravolta particularmente sensível no Norte. Em 21 de setembro de 2026, o comitê na sequência do arquivo das operações de pedreiras das fábricas de cimento Kura perguntou publicamente como o Estado poderia permitir a retomada do trabalho de escavação quando as reivindicações financeiras e ambientais dos operadores ainda estavam pendentes.

A questão é um problema separado no cálculo das dívidas. O Estado tem de subordinar qualquer nova autorização ao pagamento dos montantes solicitados para actividades anteriores?

O artigo 61.o de 2019 foi precisamente concebido nessa lógica. Na bacia do Litani, o estabelecimento público responsável pelo rio tinha solicitado, já em Fevereiro de 2020, que os pedidos de exploração e de circulação das unidades populacionais fossem suspensos até que os operadores em causa tivessem pago os impostos, encargos e obrigações ambientais que remontam a 2004. O objectivo era impedir que um operador continuasse a beneficiar economicamente de materiais já extraídos, enquanto a dívida correspondente a essa exploração continuava a não ser paga.

Seis anos depois, o problema volta mais agudamente. O departamento afirma ter estabelecido as dívidas. Os operadores contestam-nos. Enquanto isso, a indústria do cimento e o setor da construção precisam de matérias-primas.

É aqui que o ambiente se encontra directamente com a política industrial. Uma proibição geral pode perturbar o fornecimento de cimento e agregados. A autorização incondicional pode, pelo contrário, retirar grande parte do seu poder do mecanismo de recolha.

As pedreiras não são um sector marginal: alimentam cimento, betão e obras públicas

A capacidade do sector de resistir às tentativas regulamentares não se deve unicamente a possíveis protecções políticas. Também ocupa o seu lugar na economia real.

O Líbano não pode construir sem agregados. As fábricas de cimento precisam de calcário e outros materiais. Concreto, estradas, aterros e grandes obras consomem volumes consideráveis de pedra, areia e cascalho. Fechar todas as fazendas abruptamente sem alternativas mudaria imediatamente o problema para preços de construção e fornecimento.

Esta dependência tem frequentemente contribuído para transformar as autorizações provisórias em soluções duradouras. A cada tentativa de encerramento, reaparece o argumento econômico: parada de risco de canteiros de obras, aumento do preço do cimento ou agregados, ameaça-se o emprego.

O resultado foi um sistema em que a necessidade econômica do material era utilizada regularmente para adiar a resolução da questão ambiental.

É por isso que o caso atual é mais difícil do que uma campanha contra carreiras « ilegal ». Ao mesmo tempo, é necessário recuperar créditos antigos e organizar uma futura extracção compatível com as regras. Sem uma segunda componente, o país voltará rapidamente às mesmas exceções.

O plano de gestão da carreira continua fraco

O Decreto de 2002 previa uma organização territorial de actividade. No entanto, o Líbano nunca conseguiu estabilizar um modelo sustentável em que a extracção se concentra em áreas adequadas, longe dos lares e sob vigilância eficaz.

Esta fraqueza tem encorajado a proliferação de explorações agrícolas dispersas.

Algumas pedreiras desenvolveram – se perto de aldeias. Outros alteraram profundamente as pistas inteiras. Em várias regiões, as consequências vão além da paisagem: poeira, veículos pesados, ruído, mudanças no fluxo, riscos para as águas subterrâneas e destruição do solo.

O problema é, portanto, duplo. A recuperação diz respeito ao passado. O plano de gestão diz respeito ao futuro.

Mesmo que o Estado recupere os montantes reclamados, não terá resolvido nada de forma duradoura se os mesmos mecanismos de autorização excepcionais continuarem a produzir novas explorações irregulares.

É neste ponto que o actual confronto assume uma dimensão política. Os operadores não só defendem suas dívidas passadas. Também têm interesse em conhecer as regras sob as quais podem continuar a trabalhar.

Tamara El Zein afirma estar sob pressão, mas os autores não são identificados

O Ministro reconhece que a questão gera pressão. No entanto, afirma que não pretende declinar e apresenta a defesa das dívidas como uma obrigação para com o Tesouro.

Temos de parar aqui no que está estabelecido e no que não está.

A existência de pressão é afirmada pela própria Tamara El Zein. Por outro lado, as informações disponíveis não permitem a identificação precisa dos autores ou de sua forma. Não existem elementos de prova de que um operador determinado tenha solicitado a sua partida. Também não há provas de que um funcionário político específico seja uma condição para que o Ministro continue a manter uma alteração das ordens de cobrança.

O arquivo de reembaralhamento deve, portanto, permanecer separado até que se prove o contrário.

O nome Tamara El Zein realmente circula entre aqueles que podem ser afetados por uma mudança de governo. A confrontação com pedreiras naturalmente alimenta a hipótese de uma ligação. Mas simultaneidade não é evidência.

A verdadeira investigação consiste agora em identificar quem pede a sua substituição e porquê.

O melhor indicador de pressão será a trajetória das ordens de recuperação

Em vez de procurar imediatamente um líder político por trás de cada oposição, há uma maneira mais concreta de seguir o equilíbrio do poder: observar o que acontece com as 1.509 ordens.

São normalmente registadas pelas Finanças? Os procedimentos de recuperação são iniciados? Os operadores recebem uma estadia? As decisões do Conselho de Estado suspendem todo o mecanismo ou apenas alguns casos? São concedidas novas licenças aos grandes devedores? Os montantes são renegociados?

Estas perguntas ajudarão a medir a pressão muito melhor do que relatar.

Se o mecanismo continuar apesar dos recursos, o Ministério terá conseguido institucionalizar o caso para além da pessoa de Tamara El Zein. Se, pelo contrário, o tratamento administrativo desacelerar, novas autorizações se multiplicarem e as reivindicações forem gradualmente reduzidas, o confronto terá tomado outro rumo.

É também isso que torna possível a reformulação sensível. A partida de um ministro não deve teoricamente alterar uma dívida estabelecida pela administração. Se a sua substituição alterar o tratamento dos casos, será então possível falar sobre uma questão política directamente relacionada com as carreiras.

O número real a ser monitorizado já não é de 3 mil milhões, mas o primeiro pagamento

Desde 2022, o debate público tem se acostumado a bilhões. Os primeiros 2,39 mil milhões. Então, mais de três bilhões como os arquivos foram concluídos. Estes montantes tinham uma função importante: mostrar a extensão econômica do fenômeno.

Já não são suficientes.

Em setembro de 2026, o indicador decisivo é muito mais simples: ainda não foi recuperado nenhum montante sob as ordens contestadas.

A alteração de zero para o primeiro pagamento será, portanto, mais significativa do que uma nova reavaliação global.

Indicará que um operador aceitou a sua dívida ou esgotou as suas vias de recurso ou concluiu um procedimento de liquidação em conformidade com a lei. A partir daí, o mecanismo deixará de ser apenas teórico.

É provavelmente por esta razão que a batalha é hoje mais difícil do que foi em 2023. Na época, o ministério publicou um estudo. Em 2026, ele enviou faturas.