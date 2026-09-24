Petróleo e electricidade: como o Líbano paga o dobro do seu défice energético

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O aumento do óleo combustível mostra uma fraqueza mais profunda do que o preço da bomba

O derramamento de petróleo destaca uma anomalia estrutural na economia libanesa. À medida que o preço internacional dos hidrocarbonetos aumenta, o Líbano não está apenas sujeito a custos de transporte ou aquecimento mais elevados. Importa também parte do combustível necessário para gerar eletricidade pública, e depois mais combustível para produzir, em milhares de geradores privados, eletricidade que a eletricidade do Líbano não fornece.

O país apoia dois sistemas de produção paralelos. A primeira baseia-se em centrais eléctricas públicas, na rede nacional e na infra-estrutura eléctrica do Líbano. Este último foi desenvolvido para compensar as deficiências dos primeiros e baseia-se principalmente em geradores distribuídos em bairros, aldeias, empresas e edifícios.

Em tempos de petróleo relativamente barato, esta duplicação já representa um custo considerável. Quando o petróleo voa, torna-se uma vulnerabilidade macroeconómica. Cada hora de electricidade no Líbano não tem de ser substituída algures. Na maioria dos casos, esta substituição consome combustível importado pago em moeda estrangeira.

Os dados econômicos disponíveis para 2026 mostram a importância do fenômeno. Os produtos energéticos já representavam cerca de 23 por cento das importações libanesas em 2025. O projeto de lei de energia deveria aumentar significativamente em 2026, com um aumento estimado de 17,5% nas projeções disponíveis. O choque, portanto, não é apenas sobre contas domésticas. Afeta diretamente os requisitos do dólar do país, custos de negócios e balança comercial.

A pergunta torna-se então diferente daquela normalmente feita. Já não basta perguntar quanta electricidade do Líbano ao Estado. Temos de calcularquanto custa o país a electricidade que a electricidade do Líbano não produz.

A economia aparente alcançada pelo Estado pode tornar-se uma despesa para todo o país

Quando a eletricidade no Líbano reduz sua produção devido à escassez de combustível ou liquidez, seus gastos diminuem mecanicamente. Queima menos combustível e produz menos quilowatts horas.

Esta redução pode dar a impressão de que o sector público está a poupar.

Economicamente, falta eletricidade não desaparece. As famílias continuam a iluminar as suas casas. Os supermercados têm de manter os frigoríficos. Restaurantes, hospitais, escritórios, hotéis, oficinas e fábricas precisam de energia. A demanda simplesmente se move para os geradores.

As despesas deixam, em seguida, as contas de eletricidade do Líbano para aparecer nas das famílias e empresas.

Esta distinção é essencial. Os custos públicos podem diminuir, mas os custos nacionais podem aumentar.

As informações económicas disponíveis estimam que a produção de geradores privados é aproximadamente o dobro da produção de electricidade no Líbano nas condições examinadas. A diferença obviamente varia de acordo com o preço do óleo combustível, a eficiência do gerador, seu tamanho, sua carga e custos operacionais. Mas não há dúvida sobre a direção do fenômeno: produzir eletricidade com uma infinidade de pequenas unidades diesel é geralmente menos eficiente do que com um sistema centralizado bem operado.

Cada hora transferida da rede pública para um gerador pode, portanto, aumentar a quantidade de recursos necessários para prestar um serviço comparável.

O gerador não é apenas uma solução de backup

O modelo libanês transformou gradualmente equipamentos de emergência em infraestrutura elétrica permanente.

Um gerador deve normalmente funcionar durante algumas horas durante uma avaria excepcional. No Líbano, tem sido uma fonte regular de eletricidade há anos. Em alguns períodos, fornece mais horas do que a rede pública.

Essa permanência muda completamente seu peso econômico.

É necessário comprar o gerador, manter, mudar os óleos, reparar os motores, financiar as peças de reposição e pagar as pessoas que o operam. A isto adicionar combustível.

A perda de eficiência também é significativa. Uma grande usina de energia pode otimizar sua produção mais do que uma infinidade de pequenos motores operando com níveis de carga variados.

Por conseguinte, o país financia constantemente duas capacidades de produção: as centrais eléctricas públicas que já possui e um parque privado altamente fragmentado.

O consumidor paga ambos. Contribui directa ou indirectamente para o funcionamento do sector público e, em seguida, estabelece uma subscrição privada para obter o serviço que o primeiro não presta suficientemente.

É esta duplicação, ainda mais do que o preço isolado do fuelóleo, que explica a extrema sensibilidade do Líbano aos choques energéticos.

O aumento do óleo combustível afeta as empresas antes de chegar ao consumidor

Para as empresas, a electricidade privada é uma componente directa do custo de produção.

Uma padaria, oficina industrial, sala fria ou restaurante não pode simplesmente interromper sua atividade quando a rede pública pára. A empresa muda para o seu gerador ou do seu bairro.

Quando o petróleo aumenta, seu custo unitário aumenta imediatamente.

A empresa tem então três possibilidades. Reduz a sua margem, que rapidamente se torna impossível em sectores já frágeis. Reduz a sua produção. Ou afecta os seus preços.

Neste último caso, o choque energético espalha-se por toda a economia.

O óleo combustível torna-se um componente invisível do preço do pão, alimentos conservados a frio, produto fabricado localmente, hotel noturno ou serviço médico.

Esta é uma das razões pelas quais uma crise energética pode alimentar a inflação, mesmo quando a moeda permanece relativamente estável.

O fenómeno também reduz a competitividade dos produtores libaneses. Uma empresa que tem de fabricar uma parte significativa da sua própria electricidade é deficiente por um concorrente estrangeiro alimentado por uma rede estável.

A fraqueza elétrica torna-se assim um imposto implícito sobre a produção local.

As famílias têm agora três choques

A situação é igualmente difícil para os indivíduos.

O primeiro choque vem do transporte. Um aumento nos preços do petróleo aumenta o preço da gasolina ou do diesel usados pelos veículos.

O segundo vem do gerador. A taxa mensal depende diretamente do preço do óleo combustível.

O terceiro pode vir da própria Eletricidade do Líbano. Se o custo do combustível utilizado pela empresa pública aumentar ao longo do tempo, o seu saldo financeiro requer teoricamente um ajustamento da tarifa.

O mesmo domicílio pode, portanto, sofrer o aumento de energia três vezes no mesmo mês.

O problema torna-se particularmente agudo quando os rendimentos não crescem ao mesmo ritmo. As exigências sindicais de Setembro de 2026 sobre os salários e a compensação dos transportes também devem ser lidas através desta evolução.

O funcionário não pede apenas um aumento abstrato. Uma proporção crescente de sua renda é absorvida pela energia necessária para ir trabalhar e ter eletricidade em casa.

Esta pressão explica porque é que um aumento da tarifa pública pode tornar-se politicamente explosivo mesmo quando é economicamente justificado.

Mais eletricidade pública pode custar menos ao país, mesmo que a eletricidade do Líbano gaste mais

É aqui que o paradoxo aparece claramente.

Suponha que a eletricidade do Líbano compra mais combustível e aumenta sua produção. Seus gastos estão crescendo. Visto apenas do seu balanço, a operação parece custosa.

Mas se cada quilowatthour adicional fornecido pela rede substituir um quilowatthour mais caro produzido por um gerador, o país pode alcançar uma economia global.

As despesas públicas estão a aumentar, enquanto as despesas privadas estão a diminuir.

Por conseguinte, a recuperação da electricidade no Líbano não deve ser avaliada apenas através do montante das suas compras de combustível.

O custo total da electricidade para a economia deve ser medido.

Essa abordagem muda a forma como as decisões governamentais são julgadas. Reduzir as compras de combustível no Líbano não é necessariamente uma economia se esta redução obrigar os consumidores a comprar ainda mais combustível para os seus geradores.

O mesmo raciocínio aplica-se às moedas. Se a produção privada exigir mais combustível para fornecer a mesma quantidade de eletricidade, o Líbano pode eventualmente importar mais energia do que em um sistema público mais eficiente.

O problema da moeda tornou-se central novamente

Desde a relativa estabilização do mercado cambial, a questão das reservas cambiais é por vezes menos visível do que no centro da crise financeira. No entanto, continua a ser decisivo.

O Líbano importa a maior parte dos seus hidrocarbonetos. Estas compras devem ser liquidadas em moeda estrangeira.

Quanto maior a conta de petróleo, mais a economia tem que gerar dólares através de exportações, turismo, transferências expatriadas, investimentos ou outros fluxos de capital.

Por conseguinte, um aumento significativo das importações de energia pode deteriorar a balança comercial, mesmo que outras importações permaneçam estáveis.

A operação maciça de geradores aumenta esta dependência. Alguns dos dólares que saem do país não estão sendo usados para aumentar a capacidade produtiva futura. Simplesmente financia combustível queimado para compensar infra-estruturas públicas insuficientes.

Assim, o país consome câmbio para manter um sistema de ajuda permanente.

Esta é uma das principais diferenças entre o gasto energético produtivo e o gasto de substituição. Investir em uma usina, rede ou instalação solar cria um ativo que continua a produzir. Importar óleo combustível para um gerador permite produzir por algumas horas, então o combustível desapareceu.

A energia solar já mudou a equação, mas não o suficiente

A crise levou milhares de famílias e empresas a investir em energia solar. Esse movimento reduziu parte da demanda por geradores, especialmente durante o dia.

Essa transformação é um dos poucos ajustes estruturais produzidos espontaneamente pela crise.

No entanto, tem limites. A produção solar varia segundo o tempo e a estação. Sem armazenamento suficiente, não substitui completamente a rede ou os geradores. As baterias são também um investimento importante e têm de ser renovadas.

O desenvolvimento solar maciço também levanta uma nova questão para a rede pública. Os consumidores capazes de investir produzem parte da sua própria electricidade. Aqueles que não podem permanecer mais dependentes da electricidade do Líbano e dos produtores.

A longo prazo, o financiamento da rede deve, por conseguinte, ser repensado para garantir que os clientes mais solventes não reduzam significativamente os seus contratos públicos, enquanto os custos fixos das infra-estruturas continuam a ser suportados.

A transição de energia não se trata simplesmente de adicionar painéis aos telhados. Requer uma organização de rede capaz de integrar esta produção descentralizada.

O gás pode alterar o custo de produção, mas as infra-estruturas continuam a ser cruciais

O governo também se refere a projetos de gás e ligações regionais de energia.

O gás pode fornecer uma produção mais eficiente em determinadas centrais eléctricas concebidas ou adaptadas para utilização. Também pode reduzir a dependência de alguns produtos petrolíferos mais caros.

Mas, novamente, o anúncio de um projeto não produz eletricidade.

É necessário assegurar o abastecimento, dispor de infra-estruturas de transporte, adaptar as centrais eléctricas e celebrar contratos financeiramente viáveis.

O Líbano passou por muitos projectos de energia anunciados e posteriormente atrasados por restrições políticas, financeiras ou regionais.

Por conseguinte, a credibilidade da nova estratégia dependerá menos dos anúncios do que do calendário de execução.

Cada ano de atraso mantém o país dependente do sistema atual.

A rede é tão importante como as centrais eléctricas

O aumento da produção não é suficiente se uma parte significativa da electricidade injectada não for facturada ou descontada.

As perdas técnicas provêm do estado da rede. As perdas não técnicas incluem ligações ilegais e dificuldades de recuperação.

É por isso que o problema da dívida pública é particularmente importante. A electricidade no Líbano deve ser capaz de descontar o que cobra, quer se trate de uma casa, de uma empresa ou de uma instituição estatal.

Caso contrário, cada aumento da produção pode simplesmente aumentar quantidades não recuperadas.

A reforma deve, portanto, prosseguir simultaneamente em três frentes: produção, rede e recolha.

Tratar apenas o primeiro repetiria velhos erros.

O custo real deve ser calculado a nível nacional, não apenas a electricidade do Líbano

O debate sobre a energia libanesa acaba por sofrer um problema de medição.

As despesas de electricidade do Líbano são relativamente conhecidas porque aparecem nas contas públicas. Há muito que as transferências do Tesouro são visíveis e politicamente contestadas.

O custo do sistema privado é muito mais disperso. É pago por centenas de milhares de famílias e empresas. Por conseguinte, não aparece sob a forma de uma única rubrica orçamental.

Esta diferença cria uma ilusão.

Um bilhão gasto pelo Estado imediatamente parece ser um problema público. Um bilhão dividido entre as contas de geradores de toda a população é menos visível, enquanto pesa igualmente na economia.

Para tomar uma decisão racional, o governo deve comparar ambos.

Quanto custa realmente uma hora de quilowatt da eletricidade Líbano, integrando combustível, operação e perdas? Quanto custa o mesmo quilowatthour produzido pelos geradores? Quanto combustível é importado especificamente para a produção privada? Quanto poderia ser economizado com quatro, oito ou doze horas adicionais de poder público?

Estes números contribuiriam para determinar o nível economicamente ideal de produção pública, em vez de justificar apenas o fluxo de caixa imediato da empresa.

A crise do petróleo finalmente oferece um teste simples

O Líbano não pode controlar o preço mundial do petróleo. No entanto, pode controlar a quantidade de combustível que está a desperdiçar na produção da mesma electricidade num sistema fragmentado.

É aqui que reside a verdadeira aposta.

Quando os alimentos públicos diminuem, o consumo de energia não desaparece. Ele caminha para um sistema geralmente mais caro. O défice de electricidade do Líbano torna-se então uma factura privada, um aumento dos custos comerciais e uma pressão adicional sobre as importações.

Por conseguinte, a política energética não deverá procurar apenas reduzir o que o Estado gasta com a electricidade. Deve procurar reduziro que todo o Líbano gasta para obter uma hora de quilowatt confiável.

É essa diferença que permite entender o paradoxo atual: a eletricidade no Líbano pode gastar menos enquanto o país gasta mais.