Washington abre uma nova frente financeira no Líbano: o Banco Saderat Iran em questão

Washington alegadamente levantou o caso do Banco Saderat Irã com o governo libanês. Segundo Al Sharq, o Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, esperaria uma ação de Beirute, sem exigir formalmente um encerramento. Uma pressão financeira significativa, à medida que o Líbano negocia reformas bancárias e apoio internacional com os seus parceiros.

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A visita da delegação do Governo libanês a Washington poderia ter aberto um caso muito mais sensível do que as únicas reformas financeiras esperadas de Beirute. No meio das discussões sobre o Fundo Monetário Internacional, reestruturação bancária e finanças públicas, o Banco Saderat Iran foi mencionado diretamente pelo Secretário do Tesouro dos EUA Scott Bessent. A informação não foi objecto de um anúncio oficial dos EUA ou do Líbano. É relatado exclusivamente por Al Sharq em sua edição de 2 de outubro de 2026, com base em fontes apresentadas como informadas. Esta reserva é essencial. No entanto, não diminui o âmbito político do caso se as provas forem confirmadas.

Segundo Al Sharq, Scott Bessent dirigiu-se ao Banco Saderat Iran durante a sua reunião com a delegação do governo libanês em Washington. Ele supostamente pediu aos oficiais libaneses para « ajudar » o caso. A publicação interpreta esta formulação como um sinal de que Washington gostaria que Beirute tomasse medidas contra o estabelecimento, até ao seu encerramento, inclusive, no Líbano. O jornal, no entanto, faz um ponto importante: o funcionário dos EUA não teria detalhado as medidas previstas. Teria insistido sobretudo na necessidade de levar o assunto a sério.

Esta distinção impede, no estado das fontes disponíveis, de afirmar que Washington formalmente entregou uma ordem de encerramento ao governo libanês. O título utilizado por Al Sharq vai mais longe do que os detalhes relatados no corpo de informações. Eles apenas estabelecem, de acordo com as fontes do jornal, que o arquivo teria sido levantado e que a ação libanesa seria esperada.

Um pedido deixado voluntariamente no borrão

A natureza imprecisa do aplicativo é precisamente um dos aspectos mais interessantes do arquivo. Um pedido muito detalhado dos EUA teria imediatamente colocado o governo antes da necessidade de aceitar, recusar ou negociar. Uma formulação geral deixa mais possibilidades. Permite às autoridades norte-americanas assinalar as suas expectativas, deixando a Beirute a responsabilidade de determinar quais os instrumentos jurídicos, regulamentares ou bancários que podem ser utilizados.

Al Sharq afirma ainda que não houve uma resposta substancial do Líbano durante a reunião. Scott Bessent teria mencionado o assunto no final das discussões, sem entrar em uma discussão técnica aprofundada. Por conseguinte, as fontes citadas não indicam a posição do Governo de Nawaf Salam.

Esta falta de resposta conhecida é importante. Significa que seria prematuro apresentar um possível encerramento como decisão já tomada. Não há provas nos ficheiros de origem de que tenha sido preparada uma ordem administrativa, de que tenham sido iniciados processos contra o banco ou de que o Banco do Líbano tenha recebido instruções específicas.

O processo encontra-se, portanto, nesta fase, numa área intermédia. Esta não é mais uma preocupação geral americana, se a informação for exata. O tema foi apresentado diretamente a uma delegação do governo. Mas esta ainda não é uma decisão libanesa.

Washington amplia o alcance de seus pedidos

O contexto da visita de Nawaf Salam aos Estados Unidos dá a este episódio um significado especial. O governo libanês está envolvido simultaneamente em várias frentes. Procura avançar nas negociações financeiras internacionais. Está também a tentar obter uma mudança na situação no Sul e relançar o processo de negociação com Israel. Finalmente, deve gerir o ficheiro interno da concentração de armas nas mãos do Estado.

Nos vários relatórios publicados em 2 de Outubro, a visita americana surge como um momento de confronto entre as exigências libanesas e as prioridades americanas.

Em particular, Beirute procura avançar na retirada de Israel e na implementação do acordo-quadro. As autoridades libanesas insistem na continuação das operações israelitas e, na sua opinião, no incumprimento de certas obrigações. Ao mesmo tempo, Washington continua a colocar a questão das armas no centro das suas discussões com o Líbano.

A aparência do arquivo do Banco Saderat Iran adicionaria uma dimensão financeira a esta equação. A pressão deixaria de se limitar às capacidades militares ou às decisões de segurança. Também afectaria os canais financeiros que Washington considera estar ligado à influência iraniana.

Isso mudaria significativamente a natureza do problema para o governo. Uma questão militar envolve principalmente o exército, o Conselho de Ministros e as forças políticas. Uma questão bancária envolve também o Banco do Líbano, as autoridades de supervisão, os mecanismos de conformidade e os procedimentos legais para as instituições financeiras.

O governo deve, portanto, evitar duas armadilhas. O primeiro seria transformar uma demanda política estrangeira em uma decisão administrativa automática. O segundo ignoraria as consequências internacionais de uma recusa em examinar um caso apresentado como sensível pelo Tesouro dos EUA.

O momento escolhido não é insignificante

Esta informação surge num momento em que o sector financeiro libanês atravessa uma fase decisiva. O Governo está a tentar avançar para um acordo com o Fundo Monetário Internacional. Ao mesmo tempo, o país está debatendo a reestruturação dos bancos e o tratamento da divisão financeira acumulada desde o início da crise.

As discussões com instituições internacionais centram-se na capacidade do Estado de pôr em ordem o seu sistema financeiro. Trata-se da governação, dos bancos, das perdas, do Banco do Líbano e da credibilidade dos mecanismos de controlo.

O Ministro das Finanças, Yassine Jaber, prosseguiu os debates sobre a agenda da reforma. As discussões centraram-se na reestruturação bancária, na divisão financeira, nas finanças públicas e nas condições para futuras negociações com o Fundo Monetário Internacional.

Neste contexto, um pedido dos Estados Unidos relativo a um estabelecimento específico coloca Beirute antes de uma pergunta complementar. O Líbano tem de restabelecer a credibilidade do seu sistema bancário, evitando simultaneamente a sua política financeira como mera aplicação das decisões tomadas no estrangeiro.

A situação é tanto mais delicada quanto o Presidente Joseph Aoun desafiou uma disposição no texto que trata da situação dos bancos. Esta batalha inclui os poderes do Banco do Líbano e a referência ao Código de Moeda e Crédito.

Assim, o Governador Karim Souaid está no centro de um período em que várias questões se cruzam: reestruturação do sistema, divisão de poderes, relações com instituições financeiras internacionais e, agora, possíveis pressões dos EUA sobre certos intervenientes financeiros.

Uma fronteira cada vez mais estreita entre segurança e finanças

O ficheiro do Banco Saderat Iran não pode ser isolado de outros desenvolvimentos comunicados na imprensa libanesa em 2 de Outubro. A mesma questão de Al Sharq destaca outra informação: o caso de Al Qard Al Hassan começou a seguir um caminho judicial.

O Ministro do Interior, Ahmad Al Hajjar, afirma que este procedimento foi iniciado na sequência de um pedido do Ministro da Justiça. Seu departamento aguarda os resultados das investigações antes de tomar decisões dentro de sua jurisdição.

Estes dois casos são legalmente diferentes. Não há nada nas fontes para confundir ou afirmar que estão sujeitos a um procedimento comum. Mas sua aparência simultânea revela uma mudança no terreno em que parte do debate sobre Hezbollah e influência iraniana está ocorrendo.

Durante muito tempo, a questão tinha sido formulada principalmente em termos militares: armas, mísseis, controle territorial e a decisão sobre guerra e paz. É agora também abordado do ponto de vista financeiro.

Isto pode ter consequências muito mais vastas do que uma medida destinada a um determinado estabelecimento. As questões financeiras dizem respeito às transferências, às relações bancárias internacionais, aos mecanismos de conformidade e à capacidade das instituições libanesas de manterem a sua relação com o sistema financeiro global.

O governo deve, portanto, gerir um equilíbrio difícil. Procura apoio internacional à reconstrução, às finanças públicas e ao exército. Mas qualquer medida que afecte as instituições consideradas ligadas ao Irão pode também tornar-se uma questão política interna.

Um caso que poderia testar as instituições libanesas

Uma possível ação contra o Banco Saderat Irã não poderia normalmente ser uma decisão política anunciada desde Washington. As autoridades libanesas deverão determinar a base jurídica da acção, quais as instituições competentes e quais os elementos específicos que justificam uma medida.

Os ficheiros-fonte não fornecem as provas para estabelecer que tal procedimento já está em curso. Também não dão qualquer decisão atribuída a Karim Suaid neste processo.

É um importante limite documental. Por conseguinte, seria abusivo declarar que o Governador do Banco do Líbano aceitou ou rejeitou o pedido dos EUA.

Por outro lado, a questão institucional é inevitável. O período actual é precisamente marcado por uma discussão dos poderes do Governador e do Banco do Líbano. O recurso de Joseph Aoun contra uma provisão de reforma bancária é apresentado por seus defensores como uma proteção da autoridade monetária. Pelo contrário, os seus críticos receiam que o apelo atrase o calendário da reforma.

A chegada simultânea de um dossiê tão sensível como o Banco Saderat Iran pode dar a esta discussão teórica uma dimensão muito concreta. Quem tem autoridade para agir contra uma instituição financeira? Em que base? Qual é o lugar do governo? Qual é a responsabilidade do Banco do Líbano?

A resposta determinará também como o Líbano pode demonstrar aos seus parceiros que dispõe de instituições capazes de tomar as suas próprias decisões.

A visita americana assume outra dimensão

A mudança de Nawaf Salam para Washington foi apresentada de vários ângulos. O próprio Primeiro-Ministro procurou dissipar a ideia de que os seus interlocutores americanos apenas exerceram pressão sobre o Líbano. Outras publicações do corpus, no entanto, dão uma leitura mais exigente das discussões, particularmente sobre a questão das armas.

Informações sobre o Banco Saderat Iran adiciona uma peça adicional a este mosaico.

Ela sugeriu que as entrevistas norte-americanas teriam abordado uma gama mais ampla de casos do que o publicamente destacado. O governo enfrentaria uma abordagem americana que combinasse segurança, finanças, reformas e controle de redes consideradas ligadas ao Irã.

Este método é particularmente importante para entender o período atual. Os registos já não são necessariamente negociados separadamente. As reformas económicas podem influenciar o apoio internacional. O apoio financeiro pode depender da confiança nas instituições. As questões de segurança, por sua vez, podem afetar a reconstrução e as relações de doadores.

Nesta arquitetura, o arquivo bancário torna-se político e o arquivo político torna-se financeiro.

Uma estreita margem de manobra libanesa

Nawaf Salam tem agora de avançar entre várias exigências por vezes contraditórias. O seu Governo quis restabelecer as relações financeiras internacionais e prosseguir as negociações com o Fundo Monetário Internacional. Procura também recursos para a reconstrução e o funcionamento das instituições públicas.

Ao mesmo tempo, deve evitar uma crise política interna que possa comprometer a mesma reconstrução.

Uma ação espetacular contra uma instituição financeira associada ao Irã poderia ser interpretada pelos opositores do governo como a aplicação de uma agenda americana. Inversamente, a falta total de resposta a um pedido do Tesouro dos EUA poderia complicar as relações com Washington.

Por conseguinte, o método escolhido será tão importante como a decisão final.

Um procedimento baseado em regras gerais, controlos transparentes e competências comuns das instituições seria diferente de uma medida excepcional adoptada na sequência de pressões externas. No primeiro caso, o Governo poderia apresentar a sua acção como uma aplicação do direito libanês. No segundo, controvérsia política seria quase inevitável.

As fontes de 2 de outubro ainda não indicam que curso será tomado.

O que sabemos e o que falta estabelecer

Nesta fase, apenas um elemento do corpo de provas indica que o caso do Bank Saderat Iran foi levantado directamente com a delegação libanesa: a informação exclusiva publicada pela Al Sharq em 2 de Outubro de 2026. Ele próprio se baseia em fontes anônimas e também contém informações atribuídas a outra publicação.

Nenhum documento oficial reproduzido no corpus confirma uma instrução de encerramento americana. Nenhum comunicado do Governo libanês citado nas fontes anuncia um procedimento de encerramento. Também não há evidência de que Karim Souaid tenha recebido ou executado tal instrução.

Por conseguinte, a formulação mais forte continua a ser a dealegado pedido dos EUA para tratar seriamente o processo do Banco Saderat Iran, com uma interpretação de que Washington gostaria de medidas até ao encerramento.

Essa cautela não reduz a importância da informação. Pelo contrário, permite medir correctamente o seu âmbito de aplicação.

Se o pedido for confirmado, o governo de Nawaf Salam enfrentará um grande teste institucional. Ele terá que determinar como responder a uma prioridade americana sem dar a impressão de que a política bancária libanesa é decidida em Washington. Deve também articular esta questão com a reestruturação do sector bancário, as negociações com o Fundo Monetário Internacional e as tensões sobre as redes financeiras relacionadas com o Hezbollah.

O ficheiro pode assim tornar-se muito mais do que um caso bancário. Pode ser um dos primeiros testes da nova estratégia financeira do Estado contra a influência iraniana no Líbano.