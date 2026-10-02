No Líbano, a educação das raparigas deslocadas

A participação na aprendizagem de adolescentes deslocadas no Líbano aumentou de 94% antes da escalada das hostilidades de 2026 para 71% após a escalada. Imran Riza, coordenador humanitário das Nações Unidas no Líbano, considera este declínio alarmante. A UNICEF e a ONU Mulheres observam que o deslocamento tem perturbado severamente a continuidade educacional sem reduzir as aspirações das adolescentes, que continuam a considerar a educação como essencial para sua independência e futuro.

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A participação na aprendizagem de adolescentes deslocadas no Líbano diminuiu94 % antes da escalada das hostilidades de 2026 a 71 % após 2026de acordo com uma rápida análise publicada pela UNICEF com a contribuição das mulheres da ONU. Este declínio de 23 pontos coloca a continuidade escolar no centro da resposta humanitária. Na quinta-feira, 1 de outubro, Imran Riza, Coordenadora Residente das Nações Unidas e Coordenadora Humanitária no Líbano, considerou este desenvolvimento alarmante e pediu a retenção de meninas na educação.

Uma queda de 23 pontos após a viagem

O número é o principal sinal de alerta do estudo sobre adolescentes deslocados que retornaram às suas áreas após a escalada de 2026. A análise focaliza as meninas de 11 a 17 anos e busca mensurar como conflitos, deslocamentos e retornos mudaram suas experiências de aprendizagem.

Antes da escalada, 94 por cento dos adolescentes pesquisados participaram de uma forma de aprendizagem. Após a viagem, essa proporção foi de apenas 71%. Por conseguinte, esta não é uma medida geral da taxa de matrícula de todas as raparigas no Líbano, mas sim um indicador da participação na aprendizagem no grupo de estudo. Esta precisão é importante para interpretar corretamente os dados.

Diminuição alcançada23 pontos percentuaisOu seja, quase três em cada dez adolescentes da amostra deixaram de estar envolvidos na aprendizagem pós-clima, em comparação com cerca de um em cada dezesseis antes. A lacuna ilustra o efeito imediato do deslocamento na continuidade educacional.

As organizações das Nações Unidas, porém, apontam que o intervalo escolar não removeu as ambições das adolescentes. As meninas entrevistadas continuam a associar a educação com sua independência, confiança e perspectivas futuras. O problema identificado é, portanto, menos uma redução da demanda por educação do que os obstáculos criados pela guerra e deslocamento.

Imran Riza avisa sobre a educação de meninas deslocadas

Em uma mensagem publicada na quinta-feira, 1 de outubro, Imran Riza enfatizou o desafio de manter as meninas no aprendizado. O funcionário da ONU tem ligado a continuidade educacional à sua autonomia e possibilidades futuras, mas também à recuperação do Líbano.

Sua intervenção vem em um momento em que a UNICEF está destacando sua nova « análise de gênero rápida em situações de emergência », realizada com uma contribuição da ONU Mulheres. O artigo focaliza especificamente os efeitos da escalada de 2026 sobre as adolescentes de 11-17 anos afetadas pelo deslocamento e retorno.

Assim, o alerta vai além da questão de assistir a uma sala de aula. Interrupções prolongadas podem levar à exclusão a longo prazo das adolescentes do sistema de ensino, especialmente quando as famílias devem simultaneamente encontrar moradia, garantir suas necessidades básicas e adaptar-se aos deslocamentos sucessivos.

Por conseguinte, para as Nações Unidas, o desafio imediato é evitar que uma perturbação de emergência se transforme num estábulo duradouro. A manutenção de uma oferta educativa acessível em áreas de acolhimento, centros de alojamento e zonas de regresso torna-se crucial quando as condições de segurança impedem a recuperação normal.

Escolas transformadas por emergência humanitária

A crise educacional faz parte de um enorme deslocamento populacional desencadeado pela escalada de 2 de março de 2026. Em março, mais de um milhão de pessoas haviam sido deslocadas para o Líbano. A UNICEF estimou que cerca de 390.000 crianças tiveram de sair de casa.

Essa onda afetou diretamente o funcionamento do sistema escolar. Centenas de abrigos foram abertos em todo o país, muitos deles em escolas públicas. Nessas estruturas, as famílias tiveram que lidar com a promiscuidade, as necessidades de saúde, o acesso à água, o cuidado e a proteção das crianças.

O uso das escolas como locais de acolhimento cria uma dupla dificuldade. Responde a uma necessidade imediata de protecção das pessoas deslocadas internamente, mas ao mesmo tempo reduz a disponibilidade de edifícios normalmente dedicados à educação. A mobilidade dos estudantes e dos professores complica ainda mais a organização dos cursos.

No auge da emergência em março, a UNICEF e o Ministério Libanês da Educação e do Ensino Superior procuraram manter o acesso ao ensino à distância. Contas e aulas online foram preparadas para 390.000 alunos e 40.000 professores. Foram igualmente aplicados programas de aprendizagem temporária e programas mais flexíveis para crianças deslocadas.

Essas respostas mostram a magnitude do desafio logístico. No entanto, não garantem que o adolescente possa realmente frequentar as aulas. O acesso teórico a uma plataforma digital não resolve todas as dificuldades associadas à viagem, conectividade, equipamentos, mudança de local de residência ou responsabilidades adicionais que podem afetar os familiares em tempos de crise.

Adolescentes permanecem ligados à escola

Uma das lições importantes da análise publicada no outono é a manutenção das aspirações educacionais. Apesar do declínio da participação na aprendizagem, os adolescentes entrevistados continuam a considerar a educação como parte essencial do seu futuro.

Este achado altera a natureza da resposta. Os dados não descrevem as meninas que, coletivamente, desistiriam de sua educação. Em vez disso, mostram uma lacuna entre sua vontade de continuar sua jornada e sua capacidade concreta de permanecer engajados em aprender após uma viagem.

Esta lacuna pode tornar-se decisiva à medida que a emergência continua. Quanto mais tempo uma pausa, mais difícil pode ser voltar a um ritmo escolar regular. As lacunas de aprendizagem podem acumular-se e as vias são fragmentadas entre o ensino presencial, as soluções temporárias e o ensino à distância.

A UNICEF já tinha implantado na Primavera uma série de mecanismos para limitar esta desagregação. Os kits educacionais foram distribuídos nos centros coletivos. Centros e escolas em áreas consideradas seguras também forneceram às crianças caminhos educacionais flexíveis. Espaços de aprendizagem temporários foram planejados em várias regiões, incluindo Bekaa, Baalbeck, Saida, Monte Líbano e Beirute.

No entanto, os novos dados de 71 por cento indicam que uma proporção significativa de adolescentes estudadas permanece fora do aprendizado apesar desses esforços. Assim, fornece um indicador concreto para medir a extensão da continuidade educacional ainda a ser restaurada.

Uma crise educacional em uma emergência mais ampla

O alerta sobre as raparigas deslocadas surge à medida que as consequências humanitárias da escalada de 2026 permanecem pesadas. No fim de março, as Nações Unidas relataram mais de um milhão de deslocados. No início de abril, o Fundo de População das Nações Unidas estimou que cerca de 620 mil mulheres e meninas foram deslocadas.

As hostilidades afectaram igualmente as infra-estruturas civis e perturbaram o acesso a vários serviços essenciais. Neste contexto, a educação deve competir com as necessidades imediatas de habitação, alimentação, saúde e segurança. Para as crianças, essas dimensões são combinadas e não substituídas: uma família deslocada pode ter acesso à educação à distância, encontrando dificuldades materiais que impedem o acompanhamento regular.

O sistema educativo libanês também estava enfrentando esta nova crise após vários anos de fortes tensões econômicas e sociais. O plano de resposta para o Líbano em 2026 estimou que 2,99 milhões de pessoas precisavam de alguma forma de assistência no país, incluindo uma resposta que abrangesse educação, proteção, saúde e meios de subsistência.

Nesse contexto, o abandono de adolescentes deslocadas torna-se um indicador dos efeitos de longo prazo da emergência. A escola não aborda apenas uma necessidade acadêmica imediata. Também estrutura o cotidiano das crianças e mantém um vínculo com as instituições que podem identificar outras vulnerabilidades.

O próximo desafio será, portanto, mensurar a proporção de adolescentes que interromperam sua aprendizagem devido ao deslocamento poderão retomar um curso regular. Os dados publicados nesta semana constituem agora um ponto de referência: após a escalada de 2026, a participação na aprendizagem entre as raparigas deslocadas entrevistadas caiu para 71%, enquanto as suas aspirações educativas permanecem fortes.

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