Trípoli no coração de um novo corredor regional: a aposta turca que poderia mudar o lugar do Líbano

Trípoli poderia tornar-se o coração de um corredor regional que liga o Líbano à Síria, Turquia, Iraque e Golfo. Ferrovia, interconexão elétrica, porto e possível reativação do gasoduto Kirkuk-Tripoli convergem em uma estratégia apoiada por Ancara, capaz de transformar o papel econômico do norte libanês.

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Três projetos por muito tempo tratados separadamente começam a convergir em torno de Trípoli. A primeira diz respeito ao regresso dos caminhos-de-ferro e à ligação com a Síria. O segundo diz respeito à electricidade e à possibilidade de ligar o Norte do Líbano a uma rede através do território sírio. O terceiro diz respeito aos gasodutos e à hipótese de um regresso ao serviço da ligação Kirkuk-Tripoli. Tomados isoladamente, todos continuam a ser difíceis de alcançar. No entanto, em conjunto, traçam outra perspectiva: transformar Trípoli num ponto de encontro entre o transporte ferroviário, a energia e o comércio marítimo, num pacote que liga a Turquia, a Síria, o Iraque, a Jordânia e os países do Golfo.

De acordo com informações recolhidas pelo diário Al Akhbar, Ancara insiste em associar o Líbano com uma versão modernizada da « Hedjaz Road ». O projecto não seria reconstruir a antiga linha otomana. O objectivo seria criar um corredor contemporâneo, reabilitando algumas secções existentes e construindo ligações em falta. Tripoli seria o ponto de entrada libanês desta rede. A publicação também menciona projetos de energia turcos que poderiam convergir para a cidade. Esta informação é específica de Al Akhbar no corpus disponível e, portanto, deve ser atribuída a ele.

Um caminho de ferro que iria muito além da fronteira libanesa-síria

O primeiro elemento concreto já existe no Líbano. Em maio de 2026, o ministro das Obras Públicas e Transportes, Fayez Rasamny, lançou um concurso para a modernização e concepção da linha ferroviária de Trípoli a Abboudiyé. O processo seguiu-se a uma visita do Ministro à Síria e à Turquia. No papel, o projeto pode ser apresentado como uma infraestrutura nacional limitada no norte do país. No entanto, a sua real importância aparece quando é colocada na rede regional prevista.

Segundo Al Akhbar, a ideia é ligar esta linha à estação Al Akkari, depois à Homs e à rede ferroviária síria. Trípoli deixaria então de ser o termo de uma pequena ligação libanesa. Seria uma das portas do Mediterrâneo de um eixo muito maior. O jornal afirma que a Turquia está a avançar nesta direcção e espera que o Líbano participe no corredor que pretende desenvolver com vários Estados da região.

O projeto leva o nome e parte da geografia histórica da ferrovia de Hedjaz, mas sua lógica econômica é diferente. A antiga linha ligava territórios do Império Otomano à Península Arábica. O actual projecto centra-se na criação de uma moderna rede de transporte de mercadorias e passageiros entre o Golfo, o Levante, a Turquia e a Europa. Algumas faixas antigas podem ser usadas quando ainda são utilizáveis. Outros devem ser completamente reconstruídos.

A Síria e a Jordânia já demonstraram a sua vontade de reabilitar partes das suas redes ferroviárias. A Turquia assinou protocolos com a Arábia Saudita para desenvolver o transporte. No cenário apresentado por Al Akhbar, o corredor poderia começar a partir de Omã e Arábia Saudita, atravessar a Jordânia e Síria, chegar à Turquia e, em seguida, estender para a Europa. Ancara começaria a trabalhar na ligação Jordânia-Síria-Turquia em 2027.

Por que Ancara quer que o Líbano entre no projeto

O Líbano não anunciou oficialmente a sua adesão a este pacote regional. É precisamente aqui que se encontra a informação mais interessante. SegundoAl AkhbarAncara insiste que Beirute participe e considera Trípoli o ponto de partida natural para esta integração. A linha poderia então, numa fase posterior, ser estendida para o interior do país e possivelmente para Beirute.

O interesse turco não é apenas ferroviário. A Turquia procura desenvolver uma rede económica regional da qual a Síria é agora um elemento central. Uma ligação libanesa acrescentaria uma fachada marítima adicional e permitiria utilizar o porto de Trípoli como interface entre transporte marítimo e terrestre. As mercadorias que chegam por mar podem ser transferidas para a rede ferroviária. No outro sentido, produtos da Síria ou regiões mais distantes poderiam chegar ao Mediterrâneo através do porto libanês.

Tripoli tem, portanto, uma vantagem que o único mapa ferroviário não mostra. A cidade reúne um porto, infra-estrutura petrolífera, proximidade imediata com a Síria e a localização de uma antiga ligação ferroviária. É esta combinação que lhe confere valor potencial em projectos regionais.

As novas autoridades sírias dariam especial importância à cidade. Segundo informações relatadas por Al Akhbar, as autoridades sírias insistem em suas discussões com seus homólogos libaneses sobre a possibilidade de desenvolver parcerias econômicas em torno de Trípoli. A economia poderia assim tornar-se uma das primeiras áreas de normalização sustentável entre Beirute e Damasco.

Uma dificuldade mais política do que financeira

Construir uma ferrovia é caro. No entanto, segundo relatórios diários, Ancara consideraria que o principal obstáculo libanês não seria necessariamente o financiamento. A dificuldade poderia ser obter uma decisão política clara de Beirute.

O projeto não seria percebido da mesma forma por todos os atores libaneses. Os seus apoiantes podem apresentá-la como uma oportunidade de colocar o Líbano nas rotas comerciais regionais. O país perdeu gradualmente parte do seu papel de ponte entre o Mediterrâneo e o seu ambiente árabe. Uma ligação ferroviária moderna ofereceria a Tripoli e ao porto uma nova função logística. Também poderia reduzir os custos de transporte e atrair atividades de armazenamento, manuseio e distribuição.

As reservas dizem respeito à dimensão geopolítica do projecto. Uma rede que liga o Líbano à Síria e à Turquia não é apenas uma infra-estrutura. Cria uma dependência económica duradoura. Alguns gestores podem, portanto, ver isso como uma escolha de direção regional, não um mero investimento técnico. Al Akhbar também menciona a existência de medos sobre as reações ocidentais a uma posição libanesa muito estreitamente integrada em uma rede dominada por Ancara.

A escolha torna-se ainda mais sensível à medida que o Líbano desenvolve as suas relações económicas com Chipre e a Europa no Mediterrâneo oriental. Assim aparecem duas lógicas de integração. O primeiro é o Mediterrâneo, Chipre e a Europa. A segunda é através da Síria, Turquia e as redes terrestres do Oriente Médio. Não são necessariamente incompatíveis, mas correspondem a diferentes prioridades geopolíticas.

Trípoli também poderia se tornar um hub elétrico

A segunda parte do projecto diz respeito à electricidade. SegundoAl AkhbarAncara oferece ao Líbano duas faixas. O primeiro envolveria um mecanismo de troca elétrica com a Síria. Esta opção seria a mais rápida se as dificuldades técnicas pudessem ser resolvidas. Utilizaria a proximidade das redes existentes e permitiria ao Líbano aceder a uma fonte adicional de electricidade sem esperar pela construção de uma infra-estrutura totalmente nova.

A segunda opção é mais ambiciosa. Seria instalar um cabo eléctrico que ligasse a Turquia à costa síria e depois a Trípoli. Tal projecto exigiria mais tempo, financiamento substancial e um estudo de viabilidade. Mas mudaria ainda mais o lugar do Líbano nas redes regionais. Trípoli não seria mais apenas o ponto de chegada de um suprimento temporário. Seria um nó de interconexão de energia.

O Ministro da Energia e da Água, Joe Saddi, discutiu estas questões em Nova Iorque com o seu homólogo turco, Alparslan Bayraktar, na semana anterior à publicação. As trocas abrangeram a interconexão elétrica, tubulações e hidrocarbonetos. Esta reunião traz um elemento oficial para o quadro geral, mesmo que não signifique que tenha sido alcançado um acordo final sobre um ou outro projecto.

Para o Líbano, a aposta é considerável. A crise da electricidade continua a ser um dos principais obstáculos à economia. A interconexão regional poderia contribuir para reduzir os custos de alguns fornecimentos e proporcionar mais flexibilidade. No entanto, não resolveria os problemas estruturais do sector. As perdas, a gestão da rede, a produção interna e o financiamento da electricidade no Líbano continuarão por resolver. Importar mais eletricidade não substitui a reforma do sistema.

O retorno inesperado do projeto Kirkuk-Tripoli

A terceira parte diz respeito ao petróleo. Poderia dar a Trípoli uma dimensão estratégica ainda maior. De acordo com a informação exclusiva de Al Akhbar, a abertura turca ao Líbano também faz parte de uma reflexão sobre uma possível reativação da ligação petrolífera entre Kirkuk e Trípoli.

A ideia tem uma forte dimensão histórica. O petróleo iraquiano chegou ao Mediterrâneo em Trípoli. Transformações regionais, guerras e colapsos políticos têm gradualmente terminado esta função. Hoje, a aproximação energética entre Ancara e Bagdade coloca a questão dos corredores petrolíferos no centro do jogo.

A Turquia e o Iraque assinaram um acordo em agosto para continuar o transporte de petróleo iraquiano através da linha Kirkuk-Ceyhan. A sua cooperação deveria igualmente alargar-se à produção e ao investimento nos campos de Kirkuk. Nesta configuração, uma reflexão sobre Kirkuk-Tripoli permitiria ao Líbano encontrar um lugar nas estradas que ligassem os recursos iraquianos ao Mediterrâneo.

No entanto, temos de ser precisos. As fontes não descrevem um site lançado ou um acordo alcançado para devolver o gasoduto ao serviço. Eles evocam pesquisa e reflexão sobre essa possibilidade. A diferença é grande. Uma tal infra-estrutura petrolífera exigiria acordos entre vários Estados, investimentos substanciais, avaliação do estado da rota e garantias de segurança sustentáveis.

Porto, ferrovia e energia começam a formar o mesmo projeto

É a convergência destes dossiers que confere à Trípoli a sua importância. Um único caminho-de-ferro melhoraria o transporte. Só uma interligação de electricidade aumentaria o aprovisionamento energético. Só um oleoduto restauraria uma função nas instalações petrolíferas. Mas o encontro destas três infra-estruturas em torno de um porto transforma a lógica económica.

Trípoli poderia se tornar uma plataforma logística. O porto proporcionaria acesso marítimo. A ferrovia ligaria a cidade a Homs e as redes sírias e regionais. A infra-estrutura energética poderia acolher ou transitar petróleo, gás e electricidade. As actividades industriais e de armazenagem poderiam então desenvolver-se em torno deste conjunto.

Esta perspectiva daria ao norte do Líbano um lugar diferente na economia nacional. Há décadas que a actividade económica, o investimento e as infra-estruturas se concentram em torno de Beirute e do centro do país. A criação de um corredor regional através de Trípoli poderia deslocar parte desta dinâmica para norte.

Mas esta transformação exigiria muito mais do que anúncios. A rede ferroviária libanesa está em grande parte fora de serviço. As instalações existentes devem ser avaliadas. A porta deve ser capaz de absorver novos fluxos. As ligações rodoviárias devem seguir-se. As administrações aduaneiras devem ser modernizadas. Por último, a segurança da fronteira libanesa-síria deve permitir o tráfego comercial regular.

Síria torna-se indispensável para o projeto

Nenhum destes cenários pode funcionar sem Damasco. A geografia impõe a Síria entre o Líbano e as redes terrestres turcas, jordanas, iraquianas e do Golfo. A normalização econômica entre Beirute e Damasco torna-se assim um pré-requisito.

Este fato explica parte do ativismo turco. Ancara procura reunir os dois países, começando por tópicos em que se possa identificar um interesse comum. As questões mais controversas podem ser postas de lado temporariamente, enquanto os transportes, o comércio e a energia servem como áreas de cooperação.

O método tem uma lógica política. As infra-estruturas comuns criam interesses comuns. Um caminho-de-ferro, uma rede eléctrica ou um gasoduto não podem funcionar numa base sustentável se as relações entre os Estados em causa forem constantemente interrompidas. A economia torna-se assim um meio de estabilizar a relação política.

Para o Líbano, esta dependência levanta também uma questão de soberania económica. Uma ligação regional traz oportunidades, mas torna o país dependente da estabilidade dos seus vizinhos e das decisões de trânsito. Por conseguinte, os benefícios terão de ser avaliados sem apresentar o corredor como uma solução isenta de riscos.

Um projeto que poderia contornar parcialmente rotas marítimas sensíveis

O contexto regional confere também ao projecto uma outra dimensão. A Turquia apresenta o desenvolvimento dos corredores terrestres como meio de diversificar as rotas comerciais entre o Golfo, o Médio Oriente, a Ásia e a Europa. A crise em torno do Estreito de Ormuz aumentou o interesse em rotas alternativas que podem reduzir parcialmente a dependência de travessias marítimas sensíveis.

O corredor moderno Hedjaz não substituiria, naturalmente, o transporte marítimo do Golfo. Os volumes, custos e tipos de mercadorias são diferentes. Mas poderia proporcionar uma via adicional e melhorar a resiliência do comércio em caso de perturbação.

Neste mapa, o Líbano ocupa uma posição periférica enquanto permanecer desconectado da rede. Trípoli oferece-lhe uma possibilidade de entrada. O porto poderia servir como uma saída mediterrânica complementar, enquanto a rota terrestre para Homs permitiria o acesso ao corredor principal.

A escolha que aguarda Beirute ultrapassa a construção de uma ferrovia

Em última análise, o Governo libanês terá de decidir se considera estes projectos uma série de oportunidades distintas ou uma verdadeira estratégia nacional. A Trípoli-Abboudiye é um primeiro passo. Não basta determinar o lugar do país na rede regional.

Uma estratégia coerente deverá definir o papel do porto de Trípoli, o futuro dos caminhos-de-ferro, o futuro das instalações petrolíferas, as necessidades de electricidade e as relações comerciais com a Síria. Deve igualmente determinar as condições financeiras para cada projecto, a fim de impedir que o país se engaje em infra-estruturas que não pode financiar ou lucrar.

Informação exclusiva publicada porAl Akhbar 2 de outubro de 2026mostrar que Ancara já tem sua própria visão. A Turquia quer integrar o Líbano no corredor regional, começando por Trípoli e combinando transportes e energia. A Síria também parece interessada no desenvolvimento econômico deste eixo. O Líbano, por seu lado, ainda não anunciou a adesão formal ao projecto global.

No entanto, é agora que uma parte do futuro económico de Trípoli está a ser desempenhada. Pela primeira vez em muito tempo, várias infra-estruturas regionais poderiam convergir para a mesma cidade. Se continuarem a ser projectos separados, o seu efeito será limitado. Se fossem pensadas juntas, Trípoli poderia recuperar uma função que perdera gradualmente: a de uma porta mediterrânea aberta ao interior do Oriente Médio.

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