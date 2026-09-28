Vaticano, canal discreto de negociação: por que Beirute busca segundo apoio fora de Washington

- Advertisement -

43

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A diplomacia libanesa já não depende apenas de Washington para tentar desbloquear a questão do sul. Depois dos passos dados pela administração americana, um segundo canal surgiu muito mais discretamente em Roma. Simon Karam, que lidera a delegação libanesa envolvida no processo de negociação com Israel, é visitar o Vaticano para uma série de conversações sobre o mesmo assunto. Dois encontros dão a esta missão um significado especial: um encontro com o Cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado da Santa Sé, e outro com Paul Richard Gallagher, responsável pelas relações com os Estados.

O deslocamento não é uma mediação paralela para substituir os Estados Unidos. Não há mais razão para dizer que o Vaticano seria chamado para negociar diretamente os parâmetros militares entre o Líbano e Israel. O objetivo parece mais sutil. Beirute procura ampliar o círculo de atores capazes de apoiar a negociação, defender a estabilidade do Líbano e acompanhar uma solução em um momento em que o processo liderado pelos americanos está tendo precedência. O processo também amplia as discussões iniciadas pelo presidente Joseph Aoun durante sua recente visita a Roma. Revela sobretudo uma preocupação: não deixar que o futuro do Sul dependa de um único canal cujas prioridades são agora largamente absorvidas pelo confronto regional com o Irão.

Simon Karam em Roma, uma missão menos protocolo do que parece

A escolha de Simon Karam para estas consultas já dá uma indicação do seu propósito. Esta não é uma visita geral dedicada às relações entre o Líbano e a Santa Sé, mas à deslocação do chefe da delegação libanesa envolvida no processo de negociação. As suas conversações deveriam centrar-se no estado das discussões e na contribuição que o Vaticano poderia dar para o seu progresso.

Os interlocutores escolhidos confirmam essa dimensão. Pietro Parolin está no coração do aparato diplomático da Santa Sé. Paul Richard Gallagher lida diretamente com as relações com os estados. As discussões estão, portanto, no nível em que o Vaticano aborda as crises internacionais, não apenas no contexto das relações eclesiásticas com o Líbano. Para Beirute, o interesse é expor diretamente os obstáculos encontrados nas negociações e buscar apoio capaz de pesar sobre o ambiente diplomático do caso.

Esta abordagem surge numa altura em que o processo libanês-israelense é abrandado. Uma nova sessão ainda não está assegurada, enquanto várias propostas continuam a ser discutidas em terreno militar. O Líbano exige um calendário de retirada, garantias contra um regresso israelita a zonas potencialmente evacuadas e uma presença internacional para acompanhar o destacamento do exército. Israel, por seu lado, exige garantias sobre o controlo das áreas em causa e sobre a incapacidade do Hezbollah de reconstruir as suas capacidades nesse país. Entre essas demandas, os Estados Unidos continuam a ser o intermediário central, mas já não é necessariamente o único ator que Beirute quer defender suas posições.

Washington continua a ser indispensável, mas Washington procura noutro lugar

A aproximação com o Vaticano deve ser lida primeiro à luz da evolução americana. Os Estados Unidos não encerraram o caso libanês. Continuam os contactos e prosseguem as discussões militares, incluindo sobre cenários para uma retirada progressiva de Israel com o destacamento do exército libanês. O encontro entre Nawaf Salam e Marco Rubio confirma que Washington continua a ser uma necessidade.

Mas a intensidade do compromisso americano parece ter diminuído. O Líbano está agora integrado numa equação regional muito mais ampla, dominada pelo confronto com o Irão, o Estreito de Ormuz, a segurança de Israel e as negociações que poderiam conduzir à desfasamento. O caso libanês não desapareceu; Ele perdeu parte de sua autonomia na hierarquia de emergências americanas.

Esta evolução coloca Beirute numa posição desconfortável. O governo escolheu a negociação precisamente porque considera a rota diplomática menos cara do que um novo confronto. Mas uma estratégia baseada na diplomacia torna-se frágil quando o seu principal patrocinador atrasa o ritmo. À medida que as discussões prosseguem, as operações israelitas continuam no Sul e o medo de consolidar determinadas posições permanece.

Buscar o apoio do Vaticano, portanto, equivale a menos ignorar Washington do que evitar a total dependência diplomática dele. O Líbano quer manter o canal americano enquanto constrói um ambiente internacional mais amplo em torno da negociação.

O que o Vaticano pode fazer e o que não pode fazer

A Santa Sé, é claro, não tem meios militares nem a capacidade americana de exercer pressão sobre Israel. Não pode garantir a retirada à força, financiar apenas o destacamento do exército libanês ou impor um mecanismo de segurança na fronteira. Sua influência pertence a outro registro: diplomacia, relações internacionais, capacidade de diálogo com atores antagônicos e peso político particular quando se trata de defender a estabilidade do Líbano.

Este limite é também o que pode tornar a sua intervenção útil. O Vaticano não pretende substituir os negociadores militares. Por outro lado, pode ajudar a consolidar os princípios em torno dos quais deve ser construída uma solução: soberania do Estado, proteção da população, recusa de uma nova guerra e preservação da integridade territorial libanesa.

O Líbano tem também um lugar especial na diplomacia da Santa Sé. Sua diversidade religiosa e sistema de convivência lhe dão uma dimensão que excede seu peso demográfico. Uma profunda desestabilização do país não seria vista em Roma como uma crise de fronteira adicional no Médio Oriente. Isso afetaria um modelo político e comunitário ao qual o Vaticano tem tradicionalmente prestado especial atenção.

Beirute pode precisamente procurar transformar essa atenção em capital diplomático. O governo não pede à Santa Sé para desenhar posições do exército em um mapa. Pode pedir-lhe que defenda com os seus interlocutores internacionais a necessidade de um acordo que não transforme o Sul numa zona permanentemente amputada pela autoridade libanesa.

Anterior de Joseph Aoun

A missão de Simon Karam não começa do zero. Segue-se a partir das discussões conduzidas por Joseph Aoun em Roma. O Presidente libanês já discutiu a situação no país e as apostas do Sul com as autoridades do Vaticano. O novo passo consiste em transferir esta relação do nível dos princípios para o acompanhamento concreto das negociações.

Esta continuidade é importante. Uma abordagem diplomática raramente produz resultados quando se limita a uma visita isolada. A repetição de contactos permite, pelo contrário, construir um ficheiro, transmitir novas informações e pedir à pessoa de contacto que actue com os seus próprios parceiros. A missão Karam pode, portanto, ser entendida como a fase técnica de uma abertura política iniciada anteriormente pelo Chefe de Estado.

Permite também que o Vaticano apresente detalhadamente o raciocínio libanês. Beirute não contesta o princípio de fortalecer o exército e devolver a decisão de segurança ao Estado. No entanto, solicita que este processo esteja ligado às obrigações de Israel: retirada, cessação das operações e garantias em áreas sob controlo libanês. É esta noção de reciprocidade que o Líbano procura colocar no centro dos seus esforços internacionais.

O governo quer evitar que a negociação seja resumida numa questão: o que fará Beirute com as armas Hezbollah? Ele esperava que a outra metade da equação fosse colocada com a mesma força: o que faria Israel, de acordo com que calendário e sob que garantia internacional?

Garantir diplomacia em vez de diplomacia de poder

É provavelmente sobre a questão das garantias que o Vaticano pode trazer o valor mais político. O bloqueio actual resulta em grande medida de um défice de confiança. O Líbano receia que uma concessão não seja seguida por qualquer contrapartida israelita duradoura. Israel manifesta a sua preocupação de que uma retirada permita ao Hezbollah regressar às áreas evacuadas. Por conseguinte, cada um pede prova antes de completar a fase que o outro considera como condição prévia.

Os Estados Unidos podem oferecer algumas dessas garantias porque tem uma relação estratégica com Israel e uma presença militar regional. O Vaticano não tem os mesmos instrumentos. Mas uma garantia internacional não se baseia apenas na capacidade de impor uma sanção. Também depende do número e da qualidade dos atores que se envolvem politicamente em torno de um acordo.

Quanto mais diversificado for o apoio internacional ao acordo, maior será o custo político da sua violação. Um acordo apoiado apenas por Washington permanece largamente dependente das actuais prioridades dos EUA. Um acordo também defendido por várias capitais europeias, países árabes, Nações Unidas e Vaticano adquire outra densidade diplomática.

O Líbano está precisamente a tentar construir essa densidade.

A Santa Sé também pode falar com atores que Beirute não controla

Outra característica útil da diplomacia do Vaticano é sua relação com uma ampla gama de estados e funcionários. Pode, portanto, levar mensagens em áreas em que o Líbano tem menos peso.

Esta função não deve ser confundida com a mediação secreta, cuja existência não é estabelecida por qualquer evidência disponível. Antes, o interesse do Vaticano reside em sua capacidade de multiplicar conversas diplomáticas em torno do mesmo princípio. Uma mensagem enviada a Washington, às capitais europeias ou a outros parceiros pode ajudar a manter a questão libanesa na sua agenda.

Para um estado pequeno, esta função está longe de ser secundária. O Líbano não pode impor as suas prioridades às grandes potências. Ele deve convencer outros atores a levá-los de volta.

A diplomacia torna-se então um exercício de amplificação. Beirute faz um pedido. Um parceiro internacional retransmite-o. Vários intervenientes começam a considerá-la uma condição razoável do acordo. O que foi inicialmente uma posição libanesa pode gradualmente tornar-se parte do consenso internacional procurado.

O deslocamento de Simon Karam deve ser lido desta forma.

Após a UNIFIL entregar ao Vaticano outro dossier a seguir

As negociações com Israel não são o único prazo. O fim da missão da UNIFIL exige que o Líbano prepare rapidamente uma nova arquitectura de segurança no Sul. O risco de vazio é agora explicitamente mencionado pelos responsáveis pela força internacional.

O problema é considerável. A UNIFIL não se limita à presença visível de pacificadores nas estradas do sul. Participa no monitoramento da Linha Azul, garante contatos entre as partes e acompanha o Exército Libanês. Seu desaparecimento sem um mecanismo de substituição removeria várias funções ao mesmo tempo.

Por conseguinte, prevê-se uma nova presença internacional em torno de missões mais orientadas: acompanhamento, comunicação e apoio à autoridade estatal. Mas a criação de um tal mecanismo requer um acordo político, um mandato e países prontos para participar.

O Vaticano não decidirá sobre esta arquitectura. No entanto, pode apoiar o princípio da continuidade internacional para impedir que o fim da UNIFIL crie um espaço imediatamente ocupado pelo confronto. Também neste domínio, o seu papel seria o de um facilitador diplomático em vez de um actor operacional.

Roma também oferece uma viagem de cabeça-a-cabeça americana-iraniana

O alargamento do canal diplomático tem finalmente uma dimensão regional. O caso libanês depende cada vez mais da relação entre Washington e Teerão. O Hezbollah está intimamente ligado ao Irão, enquanto os Estados Unidos são o principal apoio internacional de Israel. Quanto mais esta polarização aumentar, mais existe o risco de o Líbano ser tratado como uma variável de negociação regional.

Beirute procura justamente defender a ideia oposta: as questões libanesas devem ser negociadas pelo Estado libanês de acordo com seus próprios interesses. Nawaf Salam disse em seus intercâmbios internacionais. O governo se recusa a permitir que outros falem em nome do país ou usem seu território como espaço para transmitir mensagens regionais.

Trazer o Vaticano para o ambiente diplomático do caso serve esta estratégia. A Santa Sé não é um partido do confronto americano-iraniano nem um ator militar no Oriente Médio. Seu envolvimento, portanto, fornece um ponto externo de apoio para essa bipolarização.

Isto, naturalmente, não garante que as decisões regionais deixem de afectar o Líbano. Mas isso permite que Beirute se lembre de que seu arquivo não pode ser totalmente absorvido por eles.

Vaticano enfrentando a questão do Hezbollah

A dificuldade surge quando as negociações chegam ao tema das armas do Hezbollah. O Vaticano apoia naturalmente a autoridade do Estado libanês e o fortalecimento das suas instituições. Mas o problema não pode ser resolvido por uma liminar externa. Qualquer tentativa de desarmamento forçado poderia abrir uma crise interna cujas consequências afetariam diretamente a coexistência que a Santa Sé deseja preservar.

Esta situação coloca Roma numa posição particular. Defender a soberania do Estado significa apoiar a ideia de uma única autoridade militar. Defender simultaneamente a estabilidade do Líbano exige que uma aplicação brutal deste princípio não conduza a um confronto interno.

O caminho preferido só pode, portanto, ser gradual e político. Envolve o diálogo interno, o reforço do exército, a retirada israelita e a construção de uma estratégia de defesa capaz de colocar gradualmente as decisões militares nas instituições.

Esta abordagem está em parte de acordo com o que Beirute pretende defender. O governo quer mostrar que o monopólio estatal não é dirigido contra uma comunidade, mas é uma condição normal para o país funcionar. No entanto, a credibilidade desta afirmação depende da existência de salvaguardas externas suficientemente fortes para deixar a questão da segurança para cada grupo.

A mediação moral não será suficiente

No entanto, há um risco de superestimar o canal do Vaticano. A estatura diplomática da Santa Sé não substitui as relações de poder. Israel tomará as suas decisões de segurança com base nos seus próprios cálculos, nas relações com Washington e na situação militar. O Hezbollah determinará a sua posição de acordo com os seus interesses libaneses, a sua relação com o Irão e a sua avaliação da ameaça israelita.

O Vaticano pode ajudar a construir um ambiente propício a um acordo. Não pode produzir este acordo contra a vontade dos principais actores.

Por conseguinte, a deslocação de Simon Karam será útil se conseguir obter algo específico: apoio a um calendário de retirada, defesa de um mecanismo de garantia internacional, mobilização europeia em torno da era pós-UNIFIL ou transmitir pedidos libaneses a Washington e outras capitais. Embora se limite a uma declaração geral sobre a estabilidade e soberania do Líbano, o seu impacto permanecerá essencialmente simbólico.

Tudo isto está em jogo nesta diplomacia discreta: transformar uma relação histórica com a Santa Sé num instrumento concreto numa negociação contemporânea.

Beirute constrói uma rede em vez de um novo mediador

Por último, a abordagem libanesa parece menos procurar substituir nos Estados Unidos do que uma rede à sua volta. Washington manteria o papel central nas negociações com Israel. O Vaticano traria seu peso diplomático. As Nações Unidas permaneceriam indispensáveis para qualquer nova arquitetura internacional no Sul. Os países árabes poderiam contribuir para o apoio do Estado, do exército e da reconstrução. Seria solicitado aos parceiros europeus a presença e o financiamento internacionais.

Este aumento do apoio responde à fraqueza estrutural do Líbano. Beirute não tem os meios para garantir a aplicação de um regulamento sozinho. A sua estratégia consiste, por conseguinte, em assegurar que um número suficiente de intervenientes tenha interesse no seu funcionamento.

Simon Karam chega ao Vaticano com esta equação. Ele não pediu a Roma para substituir Washington, nem poderia pedir-lhe para resolver a questão das armas do Hezbollah. Sua missão é adicionar uma peça a uma arquitetura diplomática incompleta.

Para o Líbano, a aposta é clara: se o rácio da força militar é desfavorável para ele, o rácio da força diplomática deve ser alargado. O Vaticano não pode mover uma linha de frente. Mas pode ajudar a impedir que a voz libanesa desapareça quando as grandes potências começarem a decidir o que virá depois dela.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews