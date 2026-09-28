Líbano: transporte indexado a gasolina de cinco litros

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O Ministro do Trabalho libanês,Mohammad Haidaranunciou um acordo para calcular o subsídio diário de transporte para os trabalhadores com base nocinco litros de gasolinaNo entanto, o novo mecanismo prevê duas salvaguardas:libanês libras 500,000 por dia, mesmo em caso de diminuição dos combustíveis800.000 £Esta fórmula deve permitir que o montante pago aos trabalhadores seja automaticamente ajustado às flutuações do preço da gasolina.

Cinco litros de gasolina para calcular o transporte

O princípio adoptado viola o sistema de montantes fixos que é regularmente ultrapassado pela evolução dos preços.

Segundo Mohammad Haidar, os parceiros em causa acordaram numa referência correspondente a:cinco litros de combustível por dia no trabalho. O valor destes cinco litros será utilizado para determinar o subsídio de transporte.

O Ministro indicou que o mecanismo seria enquadrado por um piso e um tecto.

Mesmo que o preço da gasolina caia acentuadamente, o trabalhador terá de receber pelo menoslibanês libras 500,000 por diaPor outro lado, um aumento do combustível não poderá pagar o subsídio para além800.000 libras por diasob a fórmula anunciada.

Esta disposição é importante. Sem piso, uma redução temporária do preço da gasolina teria automaticamente resultado numa redução do subsídio. O limiar de 500 000 libras garante, portanto, um montante mínimo.

Ao mesmo tempo, o limite de £800.000 limita a exposição das empresas a um novo aumento dos preços dos combustíveis.

Subsídio de transporte: entre £500,000 e £800,000

A fórmula pode ser simplesmente resumida.

Quando o valor de cinco litros de gasolina está entre 500.000 e 800.000 libras,o subsídio de transporte seguirá este valor.

Se cinco litros custarem menos de 500.000 libras, o empregado continuará a receber 500.000 libras.

Se o preço exceder 800.000 libras, o subsídio permanecerá limitado a 800.000 libras.

O regime cria assim um corredor no qual o subsídio pode evoluir de acordo com o combustível, em vez de um montante a renegociar após cada alteração importante.

Este desenvolvimento está em preparação há várias semanas. Em 7 de Setembro de 2026, a Comissão adoptou, emComissão dos índicesjá tinha considerado o estabelecimento de um mecanismo permanente que liga o subsídio de transporte aos preços dos combustíveis. Foi então designada uma comissão especializada para estudar a fórmula.

O princípio anunciado por Mohammad Haidar reflete essa direção.

Uma resposta ao aumento dos preços da gasolina

O caso veio à tona com o aumento do custo da viagem dos empregados.

O subsídio diário de transporte no sector privado foi fixado até agora em450.000 libras libanesasNos últimos dias, os debates entre o governo, os representantes dos trabalhadores e os representantes dos empregadores procuraram substituir este montante por uma fórmula mais flexível.

Em especial, realizou-se uma reunião em25 de setembrosob a presidência do Vice-Presidente do Conselho,Tarek Mitri, com representantes dos trabalhadores e empregadores.

Os Ministros das Finanças, do Trabalho, das Obras Públicas e da Economia tinham participado nas discussões.

A possibilidade de retenção de quatro ou cinco litros de gasolina por dia foi então examinada. A fórmula de cinco litros é finalmente a anunciada pelo Ministro do Trabalho.

Isto também representa um aumento no piso sobre as 450.000 libras atualmente retido. Mesmo em caso de queda do combustível, a nova referência mínima seria, por conseguinte, superior à£50,000 por diacerca de 11%.

Para um empregado responsável por 22 dias em um mês, um andar diário de £ 500.000 corresponderia a11 milhões de libras de subsídios mensais de transporte.

Num máximo de 800.000 libras, o mesmo número de dias representarialibra17,6 milhões por mês.

Estes montantes dependem, naturalmente, do número efectivo de dias de presença elegíveis para o subsídio.

Porquê ligar o transporte aos preços dos combustíveis

A mudança de método responde a um problema que se tornou recorrente desde a crise econômica e monetária.

Com um montante fixo em libras libanesas, cada grande aumento de combustível reduz rapidamente o poder de compra da franquia. Torna-se necessária uma nova negociação entre representantes dos trabalhadores, empregadores e autoridades.

O mecanismo de cinco litros procura evitar esta sucessão de revisões.

Quando a gasolina aumenta, o subsídio vai aumentar automaticamente, até £ 800.000. Quando diminui, o subsídio também pode diminuir, mas nunca abaixo de £500.000.

Por conseguinte, a fórmula mantém uma ligação directa entre o custo da energia e uma parte dos custos incorridos pelo trabalhador para viajar para o local de trabalho.

No entanto, isso não significa que o empregador fornecerá fisicamente ao trabalhador cinco litros de gasolina. A referência aos cinco litros é utilizada paracálculo do valor monetário do subsídio diário.

O pagamento permanece em libras libanesas.

Impacto mensal significativo para os trabalhadores

Para os trabalhadores que visitam diariamente o seu local de trabalho, a diferença pode tornar-se significativa durante um mês inteiro.

Com 22 dias de assistência, o ex – £450.000 representa9,9 milhões de libras por mês.

Com o novo andar de £500.000, o montante atingiria £11 milhões, ou seja1,1 milhões de libras adicionais.

Se o preço de cinco litros conduzir a um subsídio de £600.000, o total mensal seria £13,2 milhões.

A £700.000, aumentaria para $15,4 milhões.

E no limite de £800.000, chegaria a £17.6 milhões durante 22 dias realmente tidos em conta.

Estes cálculos medem as apostas do novo mecanismo, mas não constituem um suplemento salarial fixo. O subsídio de transporte depende do número de dias de presença e das disposições regulamentares aplicáveis.

Preço da gasolina torna-se uma referência automática

A principal alteração é, portanto, menor no montante inicial do que no método.

No início de Setembro, a Comissão já tinha adoptado o princípio de uma fórmula capaz de evoluir com os preços da energia. Mohammad Haidar tinha então explicado que queria deixar o subsídio de transporte numa base ad hoc.

O mecanismo de cinco litros responde a esta lógica.

O trabalhador está protegido contra uma queda excessiva graças ao limiar de 500 000 libras. O empregador tem um limite máximo de 800.000 libras.

Entre estes dois pontos, o preço do combustível torna-se a variável determinante.

A medida surge num momento em que a questão do poder de compra permanece no centro das discussões da Comissão do Índice. Os salários mínimos, os abonos de família e as prestações sociais fazem também parte dos casos examinados pelos representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do Estado.

Asalário mínimono entanto, continua a ser um registo separado do subsídio de transporte. O acordo de cinco litros, portanto, não significa, por si só, uma alteração automática do salário de base.

Implementação que ainda precisa ser formalizada

O anúncio do Ministro do Trabalho constitui um passo decisivo, mas o acordo ainda tem de seguir o processo necessário para a sua implementação regulamentar.

As discussões anteriores previam que a Comissão do Índice formalizaria a fórmula adotada antes da adoção das medidas que permitem sua aplicação.

Em especial, será necessário especificar a referência exacta utilizada para calcular o valor dos cinco litros e as modalidades de actualização da quantidade aquando da alteração do preço oficial dos combustíveis.

O regime deverá também permitir aos empregadores e aos trabalhadores conhecerem sem ambiguidades o montante aplicável para cada período.

O princípio está agora claramente estabelecido:5 litros de gasolina por diacom um subsídio de transporte entre500.000 e 800.000 libaneses librasO próximo passo será a sua tradução formal para as disposições aplicáveis aos trabalhadores em causa.

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