Refugiados sírios: o retorno acelera à medida que o dinheiro começa a perder

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O regresso dos refugiados sírios está a entrar numa fase paradoxal. À medida que as partidas para a Síria se intensificam e os países de acolhimento querem acelerar o movimento, o mecanismo financeiro para acompanhar as famílias começa a carecer de recursos. Em 2026, 87.345 pessoas já beneficiaram de assistência financeira relacionada com o seu regresso de países que acolhem refugiados sírios. Na Síria, 99.949 pessoas, representando 27.085 famílias devolvidos à Síria, foram assistidas com retorno e reintegração. No entanto, cerca de 70.000 famílias elegíveis permaneceriam na lista de espera, enquanto o financiamento disponível só apoiaria cerca de 37.500 pessoas.

O défice é suficientemente elevado para que o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados precise de mais 20 milhões de dólares para continuar a assistência financeira nos primeiros meses após a chegada à Síria. Estas somas não são utilizadas para convencer os refugiados a partir. Pelo contrário, os inquéritos dos beneficiários revelam que os auxílios são normalmente concedidos após a decisão de regresso ter sido tomada. É usado para tornar esta escolha materialmente possível: pagar pelo transporte, mover a empresa familiar, obter documentos, ficar em alojamento, comprar alimentos ou simplesmente viajar através das primeiras semanas em um país onde o retorno não significa necessariamente encontrar imediatamente uma casa, renda e serviços públicos.

É aí que está o paradoxo. Há muito que os governos dos países de acolhimento pedem que o regresso seja facilitado. Numa altura em que se torna mais importante, a redução dos recursos consagrados ao seu apoio corre o risco de enfraquecer precisamente as famílias que dão o passo. Portanto, a questão já não é quantos sírios regressam. É para determinar em que condições eles podem ficar após a renda.

$100 para sair, $600 para recomeçar

O mecanismo de auxílio permite medir muito concretamente a economia de um rendimento. Nos países de acolhimento, uma pessoa que voluntariamente decide regressar à Síria pode receber uma subvenção única de 100 dólares. Para as famílias mais vulneráveis, o apoio adicional entre $100 e $300 pode ser fornecido conforme necessário. Uma vez na Síria, as famílias que preenchem os critérios do programa são elegíveis para assistência de reintegração de 600 dólares, que também é pago uma vez.

Estes montantes podem parecer modestos em termos do custo de uma mudança e de uma deslocalização total. Estão. O próprio regime reconhece que o auxílio não cobre todas as despesas relacionadas com o regresso. Em vez disso, a sua função é absorver alguns dos custos imediatos que, para uma família com recursos muito baixos, podem ser suficientes para tornar impossível viajar.

Os transportes são as primeiras despesas. Todos os entrevistados entre os refugiados que retornavam do Líbano e do Iraque supostamente usaram alguma de sua ajuda para pagar sua viagem à Síria. Na Turquia, essa proporção atinge 96%. Na Jordânia, os montantes foram distribuídos entre transporte, necessidades básicas e reembolso da dívida. Por trás do debate político sobre o regresso parece, portanto, uma realidade muito simples: ir para casa custa dinheiro.

Uma família não atravessa a fronteira com apenas algumas roupas. Pode ter que transportar móveis ou efeitos acumulados durante anos de exílio, pagar formalidades, encontrar um veículo e financiar vários dias ou semanas sem renda. Os $100 por pessoa não é, portanto, um bônus inicial. Reduzem parte do custo de uma decisão já tomada.

O dinheiro não é o que decide que os refugiados voltem

Esta é uma das lições mais importantes aprendidas com os inquéritos dos beneficiários. A ajuda financeira facilita o regresso, mas em geral não seria o gatilho. Os entrevistados indicaram que já haviam decidido sair antes de receber apoio.

Esta distinção é essencial num caso muitas vezes reduzido a uma equação financeira. Seria tentador imaginar que aumentar o montante da ajuda seria suficiente para causar uma onda de retornos. Os dados disponíveis não suportam isso. A decisão depende de elementos muito mais profundos: percepção da segurança, situação familiar, possibilidade de encontrar um lar, perspectivas de trabalho e valorização do que aguarda a família do outro lado da fronteira.

O auxílio intervém então. Transforma uma intenção num movimento viável.

Esta função pode parecer secundária. Não está. Uma pessoa pode desejar voltar por vários meses sem ter os recursos necessários para pagar a viagem e as primeiras despesas. Quanto maior a família, mais o custo aumenta. Para as famílias mais vulneráveis, portanto, algumas centenas de dólares podem determinar não o desejo de voltar, mas o momento em que esse desejo pode se tornar uma realidade.

É precisamente por isso que a falta de financiamento se torna um problema à medida que os rendimentos aumentam. Não deve necessariamente impedir que as famílias mais determinadas saiam. No entanto, pode atrasar os mais pobres ou levá-los a regressar a condições muito mais precárias.

70 000 famílias elegíveis, apenas 37 500 abrangidas

O sinal de alarme principal vem da lista de espera. Aproximadamente 70 mil famílias atenderiam aos critérios de apoio. Os recursos disponíveis cobririam aproximadamente 37.500. O fosso ultrapassa, portanto, 30.000 agregados familiares.

Este já não é um risco orçamental abstrato. O programa já tem uma população identificada que poderia receber assistência se os fundos existissem. A falta de recursos determina diretamente o número de famílias acompanhadas.

O requisito adicional é estimado em US $ 20 milhões. Este montante destina-se a continuar o auxílio às pessoas que regressaram durante os primeiros meses seguintes à sua chegada. Quando comparado com orçamentos internacionais por mais de uma década para a crise síria, o montante pode parecer limitado. Quando se trata da situação de uma família sem renda estável, pode determinar a possibilidade de pagar aluguel, comprar alimentos ou lidar com as despesas mais urgentes.

Esta diferença de escala resume parte do problema humanitário. Algumas centenas de dólares são modestos para um locador internacional, mas consideráveis para uma família que esgotou suas economias ao longo de vários anos de viagem.

A escassez também ocorre em um momento em que o sistema de ajuda deve mudar sua função. Durante os anos de deslocamento, os recursos foram amplamente dedicados à manutenção das famílias nos países de acolhimento. Quando os retornos aceleram, uma parte crescente do esforço deve seguir as pessoas para a Síria. O financiamento não desaparece com o retorno. Ele tem de se mudar com ele.

O primeiro mês na Síria pode decidir a sustentabilidade do retorno

Esta é provavelmente a questão menos visível. Um refugiado que atravessa a fronteira já não está fisicamente presente no seu país de acolhimento, mas a sua viagem não está completa. O sucesso do retorno depende em grande parte do que ele então encontra.

Os 600 dólares para reintegração são precisamente o resultado deste período crítico. Pode contribuir para habitação, alimentação e despesas essenciais. O seu objectivo não é financiar uma família numa base sustentável, mas dar-lhe um mínimo de margem quando tem de reconstruir a sua vida quotidiana.

Os resultados da pesquisa mostram que o efeito é mensurável. Das famílias pesquisadas na Síria após o pagamento da ajuda, 96% relataram melhora em suas condições de vida. Além disso, 94% relataram diminuição do nível de estresse no domicílio. No geral, 89 por cento dos entrevistados em apoio ao retorno indicaram que a assistência havia melhorado sua capacidade de cobrir despesas, enquanto cerca de 90 por cento relataram diminuição da tensão familiar.

Estes resultados não significam, naturalmente, que uma ajuda única de algumas centenas de dólares resolva as dificuldades de reintegração. Antes, mostram quão pequena é a margem financeira de algumas famílias. Uma quantia relativamente pequena pode ter um efeito imediato sobre o stress doméstico precisamente porque o agregado familiar tem muito poucas reservas.

A pergunta torna-se então a do próximo. O que acontece quando os 600 dólares forem gastos?

O regresso não pode ser sustentável sem rendimentos

É aqui que a ajuda humanitária atinge o seu limite. Pode pagar a viagem e absorver as primeiras despesas. Não pode substituir uma economia. Para que uma família permaneça na Síria por muito tempo, ela deve ter acesso a renda, moradia e serviços essenciais.

O desafio é ainda mais importante porque nem todas as famílias que regressam têm um património intacto. A habitação foi destruída ou danificada durante os anos de guerra. Algumas propriedades mudaram de uso ou já não são acessíveis imediatamente. As famílias podem regressar às suas áreas de origem sem poderem regressar às suas antigas casas.

Por conseguinte, a ajuda ao regresso deve distinguir-se da reconstrução. Os $100 antes da partida são usados para atravessar a fronteira. A reintegração de 600 dólares pode ajudar nas primeiras semanas. Nenhum destes montantes pode financiar a reparação substancial de uma habitação ou garantir vários meses de rendimento.

Quanto mais maciço o movimento de retorno se torna, mais importante se torna essa distinção. Uma política baseada apenas no número de passagens de fronteira poderia produzir estatísticas encorajadoras, permitindo ao mesmo tempo uma nova precariedade dentro da Síria para se desenvolver.

O verdadeiro indicador de sucesso não é, portanto, apenas o número de pessoas que regressam, mas o número de famílias que podem permanecer lá.

Cortar ajuda muito cedo poderia custar mais então

A falta de financiamento tem um paradoxo económico a este respeito. Os países de acolhimento e os doadores têm interesse em rendimentos voluntários sustentáveis. Um retorno falhado pode causar uma nova mudança e recriar alguns dos custos que foram precisamente procurados para reduzir.

O financiamento dos primeiros meses de reintegração pode, portanto, ser menos dispendioso do que gerir uma nova situação de deslocação no futuro. O raciocínio não é apenas humanitário. Trata-se da própria eficácia das despesas internacionais.

Uma família que regressa à Síria com recursos suficientes para se deslocar, encontrar habitação temporária e satisfazer as suas necessidades básicas tem mais tempo para procurar trabalho e reorganizar a sua vida. Uma família que chega quase sem dinheiro deve escolher imediatamente entre dívida, ajuda familiar ou nova mobilidade.

É por isso que os 20 milhões adicionais solicitados assumem uma dimensão estratégica. Não representam apenas o financiamento de um programa social. Eles constituem parte do custo de estabilizar o movimento de retorno.

Se os doadores considerarem que o regresso dos refugiados é agora uma prioridade, precisamente reduzir os recursos para a consolidar criaria uma contradição difícil de justificar.

Líbano tem interesse em ajudar famílias na Síria

Para o Líbano, as apostas são particularmente importantes. Há mais de uma década que o país apoia as consequências económicas, sociais e políticas do afluxo maciço de sírios. O retorno é, portanto, apresentado por uma grande parte da classe política como um objetivo nacional.

Mas o interesse libanês não pára na passagem de fronteira. Um regresso frágil que leva uma família a partir alguns meses depois não faz nada a longo prazo. Por conseguinte, Beirute tinha um interesse objectivo em que os programas internacionais dedicassem mais recursos à fase pós-partida.

Essa realidade pode mudar o debate com os doadores. Durante anos, as autoridades libanesas criticaram as organizações internacionais por financiarem a presença de refugiados nos países de acolhimento e não o seu regresso. Quando os retornos se tornam mais numerosos, a questão pode ser reformulada: os recursos anteriormente gastos no Líbano podem gradualmente acompanhar as famílias à Síria?

A lógica não implica um desaparecimento súbito da ajuda nos países de acolhimento. As populações vulneráveis permanecem lá e ainda precisam de apoio. Antes, implica uma realocação gradual dos recursos de acordo com os movimentos reais.

O financiamento torna-se então um instrumento transitório.

Uma lista de espera que cria desigualdade entre retornos

A actual escassez produz igualmente uma diferença entre as famílias elegíveis para o mesmo programa. Alguns recebem apoio, outros têm que esperar porque os recursos são insuficientes. Esta situação pode tornar-se particularmente difícil de gerir quando as pessoas têm níveis de vulnerabilidade comparáveis.

Por conseguinte, o auxílio deve ser prioritário. Os lares mais frágeis, aqueles com menos recursos ou as necessidades mais urgentes, devem logicamente ser atendidos em primeiro lugar. Mas qualquer priorização deixa as famílias fora do sistema.

Quanto mais a lista de espera aumenta, mais provável o programa perderá parte de sua capacidade de acompanhar o movimento quando ocorrer. Uma família pode decidir voltar antes da sua vez. Ela então viajará a mesma viagem sem a assistência pretendida.

O paradoxo é evidente: os mais pobres são precisamente aqueles para quem a assistência financeira pode fazer a maior diferença, mas também estão mais expostos às consequências de uma escassez orçamental.

O financiamento do rendimento torna-se assim uma questão de capital próprio, bem como de volume.

Os números mostram que os auxílios são essencialmente destinados às necessidades básicas

A forma como o dinheiro é gasto também ajuda a entender o que significa reintegração na prática. Os beneficiários não descrevem principalmente as compras excepcionais. Eles falam sobre transporte, documentos, alimentos, habitação e reembolso da dívida.

Estes itens revelam uma economia de retorno dominada por necessidades básicas. As famílias não têm muito capital para começar uma nova vida. Eles usam ajuda para dar os primeiros passos.

O reembolso da dívida, especialmente entre alguns beneficiários na Jordânia, é particularmente revelador. Vários anos de deslocamento podem produzir dívida acumulada. A devolução não remove automaticamente estas obrigações. Por conseguinte, parte do auxílio é utilizado para encerrar as contas de viagem antes de poder efectivamente financiar a nova instalação.

Outro exemplo é o transporte de mercadorias. Uma família que vive há vários anos em um país de acolhimento tem necessariamente acumulado objetos essenciais. Abandoná-los para reduzir o custo da viagem pode forçá-los a serem comprados na Síria. Por conseguinte, o pagamento do seu transporte pode ser economicamente mais racional, mesmo que aumente as despesas imediatas.

A fronteira é, portanto, apenas um momento em um processo financeiro muito mais longo.

A ajuda não pode ser um bónus político no início

A observação de que o dinheiro facilita o retorno sem ser o principal fator é também de importância ética. Os programas devem evitar a percepção da assistência financeira como incentivo para expulsar os refugiados dos países de acolhimento, independentemente das suas circunstâncias.

Os resultados disponíveis fornecem uma importante nuance sobre este ponto: os beneficiários entrevistados geralmente já haviam tomado sua decisão. O apoio reduz os obstáculos práticos, mas não constituiria, na maioria dos casos, o motivo fundamental da partida.

Esta distinção mantém o princípio do regresso voluntário. O auxílio acompanha uma decisão em vez de a comprar.

Obriga também os governos a não confundirem a política de regresso com a política financeira. O aumento dos montantes não é suficiente para abordar os factores que detêm certas famílias: segurança, habitação, emprego, laços familiares ou incerteza sobre as suas condições futuras.

O financiamento é, portanto, necessário, mas não suficiente. É precisamente isso que torna a sua escassez paradoxal: não pode criar sozinho o movimento de regresso, mas a sua ausência pode complicar muito um movimento que já existe.

$20 milhões para evitar um buraco na transição

O requisito adicional de 20 milhões de dólares deve ser finalmente colocado nesta equação. Não se trata de financiar indefinidamente a vida de dezenas de milhares de famílias. A demanda é para os primeiros meses após o seu retorno, ou seja, o período em que sua vulnerabilidade pode ser maior.

A lista de 70.000 famílias elegíveis mostra que a demanda não é mais teórica. O financiamento disponível para cerca de 37.500 famílias cobre pouco mais de metade da necessidade identificada. A lacuna pode, portanto, tornar-se mais visível à medida que novas famílias retornam.

Para os países de acolhimento, os doadores e a própria Síria, o cálculo deve ser relativamente simples: um regresso sustentável requer mais do que uma passagem de fronteira. Deve ser criada uma ponte entre a deslocação e a deslocalização.

A assistência financeira atual é um dos decks desta ponte. É modesta, temporária e não resolve a habitação ou o emprego. Mas, pesquisas em família mostram que reduz as dificuldades materiais e o estresse quando as famílias têm a menor margem.

O risco é, portanto, o de que a comunidade internacional consiga alcançar o objectivo há muito esperado de acelerar os regressos, ao mesmo tempo que subfinancia a fase que deverá torná-los sustentáveis. O paradoxo seria caro: depois de passar anos para acompanhar a viagem, perder algumas dezenas de milhões de dólares no momento em que você tem que acompanhar a viagem.

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