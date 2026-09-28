Falar com Hezbollah sem falar com ele: a nova equação americana no Líbano

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Uma sentença proferida em 8 de setembro pelo embaixador americano em Beirute, Michel Issa, lança alguma luz sobre o método que Washington poderia preferir diante do caso mais difícil do Líbano. Os Estados Unidos estariam dispostos a negociar com o Hezbollah, mas através do Estado libanês. A sombra é considerável. Não significa a abertura anunciada de um diálogo directo com o partido ou o seu reconhecimento como interlocutor diplomático autónomo. Em vez disso, sugere que Washington agora distingue duas questões: a sua recusa em contornar as instituições libanesas e a necessidade prática de resolver um problema político e militar em que o Hezbollah permanece indispensável.

Esta fórmula surge num momento em que as negociações sobre o Sul abordam especificamente a questão das armas. O governo de Nawaf Salam afirma querer restaurar o monopólio estatal sobre segurança e a decisão sobre guerra e paz. O Hezbollah recusa-se a permitir o desarmamento como condição prévia para uma retirada israelita. Israel exige salvaguardas antes de reduzir ainda mais a sua presença. Os Estados Unidos não querem uma nova guerra aberta no Líbano, nem querem levar Israel a uma retirada que consideram insuficientemente garantida. O canal estatal permitiria, nesta equação, falar do Hezbollah sem lhe atribuir sua própria diplomacia e negociar as condições para um acordo sem consagrar a existência de duas autoridades libanesas paralelas.

Uma frase que muda a questão sem resolver o problema

O âmbito da declaração reside em primeiro lugar na escolha das palavras. Dizer que Washington pode negociar com o Hezbollah « através do estado libanês » é reconhecer que uma solução provavelmente não pode ser construída ignorando o partido. Mas isso significa simultaneamente que o interlocutor oficial dos Estados Unidos deve permanecer Beirute. Assim, o Hezbollah torna-se um dos objetos e atores das negociações domésticas, enquanto o estado continua sendo o canal externo.

Esta distinção responde a uma antiga dificuldade da política libanesa. Quando as potências estrangeiras lidam diretamente com organizações políticas ou militares, elas podem alcançar um resultado único, enfraquecendo a instituição que afirmam apoiar. No caso do Hezbollah, o problema seria ainda mais agudo: abrir um canal diplomático autônomo com o partido significaria, de fato, reconhecer que uma organização armada tem uma capacidade negocial distinta em questões de soberania nacional. Washington procuraria, portanto, evitar este paradoxo, tornando o Estado o intermediário obrigatório.

A fórmula também permite aos americanos manter uma linha política firme sem se condenarem ao imobilidade. Recusar o contacto directo não impede o Estado libanês de transmitir uma proposta, de recolher uma resposta e de regressar aos mediadores. O mecanismo pode ser complicado, mas preserva uma hierarquia: o governo negocia fora; o diálogo do governo dentro das forças envolvidas; A resposta libanesa deve então ser formulada como uma posição do Estado.

A dificuldade, claro, é se esta arquitetura pode funcionar quando o desacordo não é sobre uma aplicação detalhada, mas sobre a própria definição do papel do Hezbollah.

Hezbollah se recusa a começar com armas

Naim Kassem reafirmou esta linha com grande clareza durante a comemoração do segundo aniversário da morte de Hassan Nasrallah e Hashem Safiedine. O secretário-geral do Hezbollah disse que estava pronto para diálogo e discussão, mas recusou-se a fazer a pergunta de acordo com a sequência defendida por seus oponentes. Para ele, devemos primeiro obter a retirada de Israel, permitir o regresso dos habitantes do Sul e lidar com as consequências da guerra. A discussão interna sobre defesa e armas viria então.

O partido também desafia negociações diretas com Israel e apela a um congelamento a favor de um retorno às discussões indiretas. A Comissão acusa as autoridades de terem concedido elementos essenciais com demasiada rapidez no quadro negociado e considera que o Estado renunciou à pressão antes de obter garantias suficientes. Esta crítica dirige-se directamente à estratégia de Nawaf Salam, que se centra na via diplomática e visa incluir a retirada israelita, a implantação militar e o controlo territorial num mecanismo negociado.

A diferença é, portanto, mais profunda do que um desacordo sobre o calendário. Para o governo, o fortalecimento do Estado deve levar a mais apoio internacional e garantias. Para o Hezbollah, abandonar os seus bens militares antes de estas garantias terem produzido resultados equivaleria a privar-se da principal alavanca que ainda considera ter. O partido quer transformar o debate de « quando desistir de armas? » em « que estratégia de defesa após a retirada de Israel? ».

O canal proposto por Washington não elimina esta contradição. Só cria uma forma de o tratar.

Washington não quer escolher entre guerra e status quo

A posição americana parece ter evoluído sob a pressão dos acontecimentos. Após vários meses de negociações, Washington enfrenta uma equação desconfortável. Uma nova guerra israelita em larga escala no Líbano representa riscos regionais significativos. Mas a pressão americana sobre Israel para assegurar uma retirada rápida também é difícil de defender se as áreas evacuadas devem, do ponto de vista israelita, permitir ao Hezbollah reconstruir as suas capacidades.

Entre estas duas opções, a administração americana parece favorecer uma forma de gestão controlada do bloqueio. As negociações não são abandonadas, mas o seu ritmo está a abrandar. Continuam as discussões militares. São discutidos cenários territoriais mais limitados. O Exército Libanês permanece no centro das soluções propostas. Ao mesmo tempo, Washington espera que as autoridades libanesas demonstrem a sua capacidade de transformar os seus compromissos políticos em controlo efectivo do terreno.

Essa estratégia explica o valor do diálogo indireto com o Hezbollah através do Estado. Se Washington se recusar a falar com o partido e simplesmente exigir o desarmamento de Beirute, o governo libanês encontra-se sozinho em um confronto interno potencialmente importante. Se os Estados Unidos lidam diretamente com Hezbollah, enfraquece a doutrina da soberania que defendem. A passagem pelo Estado oferece uma terceira possibilidade: circular propostas sem alterar formalmente a natureza dos interlocutores.

Este método pode parecer puramente processual. Na realidade, é político. Obriga o Hezbollah, se quiser influenciar as negociações, a fazê-lo através das instituições libanesas e não em paralelo com elas.

Governo se torna mediador em seu próprio país

No entanto, esta arquitetura coloca Nawaf Salam em uma posição delicada. O Primeiro-Ministro não é um mediador neutro entre Washington e Hezbollah. Seu governo tinha sua própria doutrina: uma decisão militar concentrada nas mãos do Estado, um fortalecimento do exército e uma solução diplomática do conflito com Israel. São precisamente várias destas orientações que o Hizbullah desafia.

Beirute deve, portanto, desempenhar três papéis simultaneamente. O governo negociaria com os Estados Unidos e mediadores internacionais, discutiria com o Hezbollah lá dentro e finalmente tentaria transformar o resultado desses dois intercâmbios em uma posição nacional. A dificuldade não é apenas a transmissão de mensagens. Está na legitimidade da resposta final.

Se o Hezbollah recusar uma proposta americana, o governo deve considerá-la rejeitada pelo Líbano? Se o executivo aceitar um acordo que a parte recusa, pode realmente aplicá-lo no terreno? Por outro lado, até que ponto o Estado pode integrar as demandas do Hezbollah sem dar ao partido o direito de veto sobre uma negociação conduzida oficialmente em nome da República?

O problema do canal indireto aparece aqui em toda a sua complexidade. Ela fortalece formalmente o Estado, mas também pode revelar sua dependência de um acordo com um ator armado que mantém uma capacidade autônoma. Por conseguinte, dependerá da forma como o diálogo interno é organizado.

A questão central já não é apenas o desarmamento

Um dos efeitos mais interessantes desta abordagem seria mover gradualmente o vocabulário da negociação. O termo « desarmamento » concentra imediatamente toda a resistência. Ele sugere uma operação unilateral e definitiva, com um vencedor e um perdedor. O debate pode tornar-se diferente se for dividido em funções concretas: quem controla essa zona? Quem tem o direito de enviar homens armados? Quem está a vigiar as fronteiras? Quem decide uma resposta? O que acontece às instalações militares? Que garantias acompanham a retirada israelita?

Esta decomposição não aborda a questão das armas, mas pode abordar algumas das suas consequências antes de atingir o núcleo do problema. Essa é precisamente a lógica dos cenários territoriais estudados para o Sul. Em uma determinada área, Israel se retira, o exército libanês implementa e um mecanismo de verificação que as condições acordadas estão cumpridas. Se o dispositivo funcionar, ele pode ser estendido.

Hezbollah enfrentaria então uma escolha diferente. Não se lhe pediria mais que aceitasse abstratamente o seu desarmamento. Deve decidir se permite que o exército se torne a única força organizada em áreas gradualmente evacuadas por Israel. A diferença pode parecer sutil, mas transforma um debate ideológico em uma série de decisões operacionais.

Outra vantagem para Washington é que ele mede ações. Uma declaração política sobre a soberania pode ser interpretada de várias formas. Uma área entregue ao exército, controlada por vários meses e livre de deslocalização militar do Hezbollah, é um resultado observável.

O anterior de Ali al-Taher mostra os limites da fórmula

No entanto, discussões em torno da área Ali al-Taher ilustram por que esse método permanece extremamente difícil. Há propostas para fazer dela uma nova zona experimental, após uma retirada israelita e um destacamento do exército libanês. Beirute quer uma garantia americana clara que impeça as forças israelitas de regressarem depois de a área ter sido entregue ao exército. Israel gostaria, antes de expandir sua retirada, de ver que o exército controla efetivamente a área e que o Hezbollah não pode reconstruir uma presença militar lá.

O círculo é quase perfeito. O Líbano explica que o seu exército não pode exercer plenamente a sua autoridade enquanto a ocupação continuar. Israel respondeu que não podia se retirar sem confiança sobre a autoridade que lhe sucederia. Washington procura, portanto, uma sequência suficientemente precisa para que ambos os movimentos ocorram de forma coordenada.

É precisamente aqui que o diálogo indirecto com o Hezbollah pode tornar-se útil. Se o partido concordar, através do Estado, para não reinvestir uma determinada área militarmente, uma garantia de retirada israelense torna-se mais possível. Se Israel aceitar simultaneamente uma retirada verificável, o governo pode apresentar Hizbullah com um resultado concreto em vez de uma promessa.

O problema continua a ser o da confiança. Todos temem que o outro transforme a primeira concessão numa vantagem irreversível sem cumprir a sua.

Exército no centro de todas as respostas

Seja qual for a fórmula, o exército libanês aparece como o pivô do sistema. Os Estados Unidos querem uma implantação mais robusta e estruturada para evitar o surgimento de novas posições armadas em áreas sob seu controle. O governo libanês também apresenta o exército como a instituição chamada a exercer soberania sobre todo o território.

Esta convergência é importante, mas não resolve o problema dos meios. Um destacamento militar não se limita a enviar soldados para algumas aldeias. As unidades devem poder permanecer no terreno numa base sustentável, com capacidades de monitorização, comunicações, logística e uma cadeia de comando adaptada a uma área em que o risco de um incidente permaneça elevado.

Acima de tudo, exige uma autoridade política capaz de apoiar o exército quando encontra resistência. O verdadeiro teste não virá quando os soldados patrulharem uma área tranquila. Virá se uma instalação não autorizada for descoberta, se os combatentes procurarem regressar ou se uma operação israelita desafiar os acordos. Neste ponto, o exército precisará de uma decisão política clara.

O diálogo com o Hezbollah através do Estado poderia servir precisamente para reduzir esse risco, obtendo compromissos políticos a montante que o exército não iria então impor pela força.

Evite o cenário de um confronto libanês

O medo de um conflito interno continua a ser uma das principais razões da prudência de Beirute. O Governo está consciente de que uma tentativa brutal de desarmamento poderia produzir uma crise que ninguém pode controlar. Washington reconhece a existência desta preocupação, embora considerando que não pode justificar indefinidamente a falta de progresso.

Essa tensão explica a busca por um método gradual. O objetivo americano não é necessariamente obter em uma única decisão a rendição de todo o arsenal Hezbollah. É para criar uma trajetória em que o território sob o controle exclusivo do Estado está se expandindo gradualmente, enquanto a função militar autônoma do partido está sendo reduzida.

Para o Hezbollah, no entanto, aceitar tal trajetória equivaleria a iniciar um processo com um resultado previsível. Uma vez que o exército foi instalado como a única força em várias áreas, seria mais difícil defender a existência de um aparelho militar paralelo em outro lugar. Por conseguinte, é do interesse da parte obter uma compensação suficiente nas fases iniciais: retirada de Israel, garantias, reconstrução e definição de uma estratégia nacional de defesa.

Assim, o diálogo indirecto poderia tornar-se menos uma negociação sobre a entrega imediata de armas do que uma negociação sobre as condições políticas para a sua perda gradual de funções.

Após a UNIFIL tornar o calendário mais urgente

O fim planeado da missão UNIFIL acrescenta outra urgência. O Líbano quer evitar um vazio de segurança no Sul. Está prevista uma nova presença internacional, mas o seu mandato continua por definir. Várias funções são mencionadas: monitorização da Linha Azul, comunicação entre as partes e apoio à autoridade do Estado.

Mais uma vez, a questão do Hezbollah está no centro do problema sem necessariamente aparecer no título do mecanismo. Uma força internacional não pode substituir o exército para resolver politicamente a presença de armas não estatais. Poderá observar, documentar e facilitar os contactos, mas a escolha fundamental continuará a ser libanesa.

Por conseguinte, Washington tem interesse em iniciar o diálogo interno antes da criação do novo mecanismo. Uma missão internacional pode acompanhar uma arquitetura de segurança. Só ela não pode criar o acordo político que lhe dá significado.

A fórmula de Michel Issa tem todo o seu alcance aqui. Negociar o Hezbollah « com » em todo o Estado pode significar acima de tudo que os acordos internacionais devem ser precedidos ou acompanhados de compromissos obtidos no Líbano.

Irão, presença invisível de quaisquer negociações

Outra pergunta permanece: até que ponto o Hezbollah tem a flexibilidade para concluir tal acordo? O governo libanês insiste na necessidade de relações estatais com o Irão e recusa Teerão a intervir nas decisões soberanas do Líbano. O Hezbollah, por sua vez, mantém uma profunda relação estratégica com o Irão que vai além da política interna libanesa.

Qualquer negociação sobre o seu papel militar tem necessariamente uma dimensão regional. Isso não significa que cada decisão do partido seria ditada de Teerão, mas seria difícil isolar completamente a questão libanesa da evolução do confronto entre os Estados Unidos e o Irão.

Isto está provavelmente a contribuir para o abrandamento dos EUA. Washington está atualmente concentrando grande parte de sua atenção na guerra com o Irã, Ormuz e discussões sobre uma possível saída da crise. Uma evolução do relacionamento americano-iraniano poderia mudar a margem de manobra no Líbano muito mais rápido do que uma série de reuniões em Beirute.

O canal estatal, no entanto, tem uma vantagem nesta configuração: permite que o arquivo libanês seja mantido aberto sem necessariamente esperar por um grande acordo regional.

Reconhecimento do problema, não reconhecimento de partido

Seria, portanto, excessivo ver na declaração americana o anúncio de uma aproximação entre Washington e Hezbollah. Não há nada na evidência disponível para concluir que um diálogo direto está aberto, muito menos a padronização. A distinção é precisamente o oposto: os Estados Unidos aceitariam o Hezbollah como parte da equação a ser resolvida, ao mesmo tempo que se recusariam a reconhecê-lo como um canal diplomático distinto do estado.

No entanto, isso pode ser significativo. Ela marca a transição de uma lógica em que o problema é simplesmente formulado — o Hezbollah deve abandonar as suas armas — para uma lógica em que se procura um mecanismo para alcançar um resultado sem causar um confronto interno.

O sucesso dependerá menos das palavras utilizadas pelos diplomatas do que da capacidade de Beirute de construir um diálogo interno suficientemente credível para servir de ponte. Se o Estado não conseguir obter qualquer compromisso do Hezbollah, o canal não transmitirá nada. Se Washington não conseguir obter equivalentes verificáveis de Israel, o governo não terá nada forte o suficiente para oferecer ao partido.

A fórmula americana assenta, portanto, numa aposta exigente: fortalecer o Estado confiando-lhe a negociação de um problema que revela precisamente os limites da sua autoridade. Pode tornar-se um instrumento de restabelecimento institucional se os compromissos passarem gradualmente de agentes armados para instituições. Também pode expor a fraqueza do Estado em maior medida se apenas transmitir mensagens entre forças que continuam a decidir em seu lugar.

Tudo será jogado nesta diferença. Falar com o Hezbollah em todo o estado só é de interesse para Washington se, no final do processo, houver mais Estado e menos diplomacia paralela.

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