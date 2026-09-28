Geagea acusa Hezbollah de favorecer Israel

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O Chefe das Forças Libanesas,Samir Geagea, respondeu fortemente na segunda-feira 28 de Setembro ao Secretário-Geral do Hezbollah,sheikh Naim QassemAo acusá-lo de ter contribuído, mantendo o aparelho militar do seu partido, para a actual ocupação israelita de parte do Sul do Líbano. Este confronto ocorreu na sequência de um discurso de Qassem denunciando o acordo-quadro com Israel e acusando as autoridades libanesas de servirem o « projeto Israel-Americano ». Pelo contrário, Geagea defende a estratégia do Estado e afirma que o desarmamento do Hezbollah é uma condição necessária para a retirada de Israel, o regresso de pessoas deslocadas e a reconstrução.

Geagea responde diretamente a Naïm Qassem

A reação de Samir Geagea visa diretamente o discurso proferido no domingo por Naïm Qassem por ocasião do segundo aniversário da morte de Hassan Nasrallah.

O Secretário-Geral do Hezbollah acusou as autoridades libanesas, através do acordo-quadro com Israel, de ajudarem o projecto israelita-americano em vez de o combaterem.

Geagea anula esta acusação.

Segundo ele, cabe ao Estado libanês enfrentar Israel. Exortou o Hezbollah a dar-lhe os meios para agir e considerou que a manutenção de uma força militar independente impedia as instituições de retomar plenamente a iniciativa.

« O Estado libanês é aquele que tem que enfrentar Israel, desde que você se afaste e dê uma chance », disse Geagea ao se dirigir a Qassem.

O líder das Forças Libanesas acredita que o Hezbollah não pode simultaneamente solicitar ao Estado que liberte o território e mantenha um aparato militar que escape de sua autoridade.

Em seu argumento, a continuação deste arsenal fornece a Israel uma razão para continuar sua presença militar e operações no Líbano.

Esta análise constitui a linha defendida pelas Forças Libanesas durante vários meses. A parte apela à aplicação do princípio do monopólio estatal sobre as armas e apela às autoridades para que acelerem a sua aplicação.

« Você causou a ocupação do Sul »

Samir Geagea vai mais longe, atribuindo a escolha militar do Hezbollah uma responsabilidade política na situação atual no sul do Líbano.

Ele afirma que a « resistência » produziu o resultado oposto daquele reivindicado pelo partido xiita.

Segundo ele, o Hezbollah ajudou a criar condições que permitiram que Israel reocupasse parte do território libanês. Esta é uma acusação política feita pelo Chefe das Forças Libanesas.

Israel efetivamente mantém forças em uma área que apresenta como uma « zona de segurança » no sul do Líbano. Esta presença estende-se em lugares até cerca de dez quilômetros dentro do território libanês.

O exército israelense também continua a realizar greves e operações no Sul.

Israel justifica sua manutenção militar pela necessidade, de acordo com suas autoridades, de impedir o Hezbollah de reconstruir suas capacidades perto de sua fronteira. Beirute pede a retirada de Israel do território libanês.

A controvérsia agora diz respeito à ordem em que os dois principais passos devem ser dados: a retirada israelita e o desarmamento do Hezbollah.

Para Naïm Qassem, Israel deve primeiro deixar o Líbano e permitir o regresso dos habitantes deslocados.

Segundo Samir Geagea, o raciocínio deve ser invertido: a manutenção das armas do Hezbollah impede o Líbano de conseguir a retirada de Israel.

Desarmamento de Hezbollah no coração do desacordo

A questão vai além da situação militar no Sul.

Geagea acusa o Hezbollah por décadas de contornar a Constituição e o acordo de Taif mantendo um poder militar e de segurança independente do Estado.

Ele também o culpa por influenciar as decisões estratégicas do país de acordo com suas próprias prioridades.

O Hezbollah desafia esta leitura. O partido apresenta historicamente seu arsenal como um instrumento de resistência contra Israel. Desde as novas operações militares israelenses no Líbano, ele afirma que a presença de suas armas permanece necessária até que o território seja totalmente liberado.

Esta divergência aumentou desde o cessar-fogo de novembro de 2024 e as novas hostilidades de 2026.

As autoridades libanesas iniciaram um processo de colocação de armas sob o controlo exclusivo do Estado. As actividades militares do Hezbollah foram posteriormente proibidas pelas autoridades.

No entanto, o partido recusou considerar o desarmamento como um pré-requisito para a retirada de Israel.

Naïm Qassem defendeu novamente esta posição no domingo.

Ele também advertiu contra qualquer uso do exército libanês como uma « ferramenta » dirigida contra o Hezbollah.

O acordo-quadro cristaliza o confronto

A disputa entre Geagea e Qassem lida agora diretamente com oacordo-quadro entre o Líbano e Israelconcluiu sob mediação americana em junho de 2026.

O regime prevê um processo que combina a retirada de Israel, o destacamento do exército libanês e o desmantelamento das capacidades militares do Hezbollah nos sectores em causa.

Foram seleccionadas áreas-piloto no Sul do Líbano para testar esta fórmula.

O princípio é permitir que o exército libanês recupere o controle dos territórios evacuados pelas forças israelenses. Ao mesmo tempo, deve impedir o restabelecimento de uma infra-estrutura militar independente.

No entanto, a implementação enfrenta dificuldades.

Israel acredita que as medidas tomadas contra o Hezbollah permanecem insuficientes e afirma que manterá suas posições enquanto o movimento representar uma ameaça.

As autoridades libanesas consideram igualmente que a continuação da presença e das operações israelitas complica a implantação do Estado e o regresso dos habitantes.

É nesse impasse que ocorre o confronto entre Qassem e Geagea.

A primeira considera que o acordo impõe concessões ao Líbano que sirvam os interesses de Israel e dos Estados Unidos. O segundo vê-o como um instrumento que permite ao Estado libanês recuperar gradualmente o seu território e soberania.

Qassem primeiro exige retirada israelense

Domingo, 27 de setembro, diante de seus apoiadores reunidos nos subúrbios do sul de Beirute para comemorar Hassan Nasrallah, Naïm Qassem reafirmou que Hezbollah não tinha sido derrotado.

O líder do partido afirmou que estava pronto para o diálogo e discussão, mas estabeleceu uma condição prévia: a libertação do Líbano do Sul e o retorno dos habitantes.

Ele também alegou que a manutenção de posições militares não era o objetivo principal do Hezbollah.

Esta declaração vem após a destruição extensiva por Israel no cume estratégico de Ali al-Taher. O exército israelita afirma ter destruído a infra-estrutura do Hezbollah.

Qassem acredita que a pressão de hoje sobre o Líbano procura obter politicamente o que Israel não seria capaz de obter militarmente.

Ele, portanto, promete seguir a linha Hezbollah.

Geagea respondeu que esta estratégia está precisamente impedindo o alvo anunciado.

Geagea baseia-se nos parceiros internacionais do Líbano

O líder das Forças Libanesas também está desenvolvendo um argumento diplomático e econômico.

Na sua opinião, só o Líbano não dispõe de meios para assegurar a retirada de Israel, reconstruir zonas destruídas e financiar a sua recuperação.

Ele citou a Arábia Saudita, os Estados do Golfo, os países europeus e os Estados Unidos entre os parceiros que Beirute precisava.

Geagea afirma, no entanto, que estes países não estão dispostos a empenhar-se plenamente no seu apoio até que a questão das armas Hezbollah seja resolvida.

Esta posição junta-se ao seu argumento central: a capacidade do Líbano de mobilizar os seus parceiros dependeria da restauração da autoridade exclusiva do Estado.

Pelo contrário, o Hezbollah considera que o desarmamento exigido sob pressão internacional privaria o Líbano de um meio de resistência enquanto as forças israelitas permanecem no seu território.

Por conseguinte, as duas partes partem da mesma observação — parte do Sul do Líbano continua sob controlo militar israelita — mas propõem sequências opostas para sair dela.

Declarações de Smotrich reforçam tensões

A controvérsia surgiu como um membro do governo israelense formulou uma reivindicação territorial muito mais ampla.

Domingo, o Ministro das Finanças de Israel,Bezalel Smotrich, figura da extrema-direita israelense, apelou para a anexação de territórios do sul do Líbano aorio Litani, localizado a cerca de 30 quilômetros da fronteira.

Só esta declaração não é uma decisão oficial do Governo israelita de anexar esta área.

No entanto, alimenta preocupações no Líbano, enquanto as forças israelitas já mantêm posições no território.

Ele também fornece um argumento para os opositores do desarmamento do Hezbollah, que sublinha as ambições expressas por alguns funcionários israelenses.

No entanto, Geagea defende uma leitura diferente da resposta a essas ameaças.

Para ele, a resistência não consiste mais em manter uma organização armada paralela ao Estado. Deve envolver a consolidação das instituições libanesas, o fortalecimento do exército e a mobilização dos parceiros internacionais do país.

O confronto político entre as Forças Libanesas e o Hezbollah centra-se, assim, numa questão imediata:que passo deve ser dado em primeiro lugar para assegurar a retirada de Israel do Sul do Líbano?

Naim Qassem exigiu a retirada de Israel antes de qualquer discussão que conduzisse ao desarmamento. Pelo contrário, Samir Geagea afirma que esta retirada permanecerá inatingível enquanto o Hezbollah mantiver o seu aparelho militar.

No terreno, esta divergência mantém-se completa, enquanto o acordo-quadro de Junho avança arduamente e as forças israelitas continuam presentes em parte do Sul do Líbano.

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