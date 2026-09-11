Sul do Líbano: Destruições estabelecidas tensão ao longo do tempo

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A destruição sistemática de casas, instalações públicas e infra-estruturas no sul do Líbano dá agora à presença israelita uma dimensão que vai além da única ocupação militar temporária. Israel afirma estar agindo para neutralizar as capacidades do Hezbollah e estabelecer uma zona de segurança. Mas a demolição do edifício, a terraplanagem, as posições militares, os obstáculos ao movimento e a impossibilidade material de retornar os habitantes estão gradualmente transformando o território. Estes factos, por si só, não provam a existência de uma anexação oficial ou de um plano de instalação permanente. No entanto, mostram que as condições físicas de uma presença prolongada estão sendo criadas.

Uma ocupação que já não é medida apenas por soldados

O debate sobre a duração da presença israelense no sul do Líbano não pode mais ser limitado ao número de posições militares realizadas ao norte da Linha Azul. Durante vários meses, as operações também incluíram demolições, trabalhos de terraplanagem, destruição de casas e greves contra a infraestrutura. Relatórios das Nações Unidas documentaram posições israelenses em território libanês, movimentos de tropas, trabalho de engenharia e demolição de edifícios em aldeias ao norte da Linha Azul.

Esta transformação material é essencial. Uma força pode ocupar temporariamente uma altura e, em seguida, retirar. A situação torna-se diferente quando destrói casas, altera o acesso, controla os eixos e dificulta o retorno dos habitantes. Mesmo sem anexação legal, o território pode então funcionar como uma zona permanentemente separada da vida civil que antes a ocupava.

Mansouri, símbolo da destruição da vida civil

Os acontecimentos de Mansouri ilustram esta evolução. Em 9 de setembro, um telepiloto israelense lançou material explosivo no telhado da escola pública local, de acordo com notícias da imprensa libanesa. A escola, que acolheu 336 alunos de acordo com o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Educacional, foi diretamente ameaçada a poucos dias do início do ano letivo.

Na manhã de 11 de setembro, a maioria da escola foi destruída, de acordo com a Agência Nacional de Informação. Uma escola é uma das infra-estruturas que permite a uma comunidade voltar e ficar. O seu desaparecimento obriga as famílias a procurar uma solução noutro local, atrasa o regresso à escola e aumenta o custo de um regresso sustentável. Mansouri também experimentou uma sucessão de explosões, com destruição de edifícios que complicam diretamente o retorno dos habitantes.

Destruir uma casa também é sobre agir no retorno

Numa guerra, uma casa pode ser destruída porque é considerada um objectivo militar. Mas quando as demolições se tornam numerosas em uma determinada área, seu efeito excede cada alvo individual. Eles mudam a capacidade de uma população para reocupar seu território, tornando-o mais caro, mais lento e às vezes impossível de voltar sem reconstrução prévia.

Uma família cuja casa permanece de pé pode voltar quando as condições de licença de segurança. Uma família cuja habitação tem sido dinâmica deve ter recursos, compensações, materiais e um ambiente administrativo capaz de reconstruir. Se a rede escolar, rodoviária ou hídrica também for danificada, o retorno deixa de ser uma simples decisão individual e se torna um projeto coletivo de reconstrução.

É esse mecanismo que alimenta o medo de uma ocupação permanente. O efeito estratégico da destruição também reside no tempo que leva para reparar o que desapareceu. Quanto mais tempo aumenta, mais a presença militar na área se torna de fato durável.

Uma « zona segura » assumida por Israel

Desde a retomada da campanha militar em março de 2026, Israel expandiu sua presença em partes do sul do Líbano e descreveu áreas controladas como uma área segura. Em 10 de setembro, após a destruição do complexo subterrâneo Ali al-Taher, as autoridades israelenses alegaram que haviam concluído o estabelecimento de uma área segura e obtido o controle operacional dessa altura estratégica.

Israel apresenta esta presença como resposta à ameaça do Hezbollah. Seu argumento é que o movimento não deve ser capaz de restaurar as capacidades militares perto da fronteira. No entanto, o cessar-fogo de Junho previa um processo que implicava a retirada de Israel e o desarmamento do Hezbollah. Este processo ficou atolado, com Israel a tornar a sua retirada subordinada às garantias de desarmamento, enquanto Hizbullah recusa as modalidades que lhe são impostas.

Este bloqueio tem uma consequência concreta: o que estava para vir sob um regime transitório pode tornar-se uma realidade duradoura. Uma zona militar temporária adquire características mais permanentes quando tem posições consolidadas, eixos controlados, terraplenagem, monitoramento constante e um ambiente civil amplamente destruído.

Posições destruídas, terraplenagem e aldeias

As conclusões internacionais fornecem uma base material para esta preocupação. Num relatório de 2026, os membros do Conselho de Segurança puderam observar directamente uma das posições israelitas no território libanês na área das operações do Finul. O documento também se refere às destruções visíveis em aldeias e suas periferias perto da Linha Azul, onde muito poucas casas permaneceram em pé em certas áreas.

Outro relatório das Nações Unidas se referia ao pessoal israelense operando fora de certas posições, realizando trabalhos terrestres e movimentos de tropas ao norte da Linha Azul. Finul também confirmou demolições de edifícios. Esses elementos não demonstram um projeto de anexação, mas descrevem uma presença que produz desenvolvimento sustentável do local e modificações.

A distinção é essencial. Afirmar que Israel decidiu anexar parte do sul do Líbano exigiria provas que não estão disponíveis. Reconhecer que uma ocupação militar se consolida materialmente, por outro lado, baseia-se em fatos observáveis: posições, obras, controles, destruição e manutenção de forças no território.

O precedente da « zona segura »

No Líbano, o termo « zona de segurança » tem uma ressonância histórica particular. Israel manteve uma área ocupada no Sul por anos antes da sua retirada em Maio de 2000. Essa experiência explica por que os termos utilizados hoje e a consolidação de posições suscitam preocupações que vão além da evolução militar dos últimos dias.

Seria enganoso dizer que a história se repete de forma idêntica. O contexto regional, os actores e o quadro internacional mudaram. A presente presença não pode, portanto, ser equiparada mecanicamente à das décadas de 1980 e 1990. No entanto, o precedente mostra que uma área apresentada como necessária para a segurança de Israel pode durar muito além de uma operação militar inicial.

Destruição pode criar terra sem habitantes

Um dos principais riscos é a combinação de ocupação e deslocamento. Esta semana, as Nações Unidas relataram novos movimentos populacionais causados pela escalada no Sul. Segundo as autoridades locais citadas pelas Nações Unidas, aproximadamente 20.000 pessoas, ou quase 5.000 famílias, haviam deixado o distrito de Nabatiyah na semana anterior. Ao mesmo tempo, houve um aumento acentuado na atividade militar israelense.

Um território esvaziado de seus habitantes torna-se mais fácil de controlar militarmente. Isso não significa que o deslocamento de civis seja necessariamente o objetivo declarado de cada operação. Mas o efeito territorial existe: quanto menos pessoas, menos vida económica e administrativa, e quanto mais o regresso depende de uma decisão política e de um programa de reconstrução.

Esta dinâmica explica porque é que a destruição das infra-estruturas civis deve ser analisada para além do equilíbrio material imediato. Uma escola destruída, uma rede de água danificada ou um bairro arrasado podem ter um efeito estratégico sem constituir uma posição militar. Reduzem a capacidade de uma população para reocupar o seu território em condições normais.

Beirute começa a raciocinar com o tempo

As decisões tomadas em Beirute mostram que o próprio Estado libanês já não trata a situação como um parêntese de alguns dias. Em 10 de Setembro, o Conselho de Ministros aprovou um projecto de lei destinado a impedir o escoamento e a venda de bens imóveis em zonas ocupadas pelo exército israelita. A medida visa proteger as propriedades em áreas onde os residentes não têm necessariamente acesso normal às suas terras e casas.

Ao mesmo tempo, o Primeiro-Ministro Nawaf Salam salientou a necessidade de habitações pré-fabricadas para facilitar o regresso dos habitantes a uma primeira fase. O fato de o governo estar considerando este tipo de solução mostra a extensão do problema: o retorno já não depende apenas da cessação dos combates. Deve agora ser fornecido um telhado às famílias cujas casas desapareceram ou tornaram-se inabitáveis.

A proibição proposta de venda de imóveis também tem uma dimensão estratégica. Pretende evitar que uma situação militar excepcional conduza a transferências irreversíveis de bens enquanto os proprietários são deslocados ou impedidos de aceder aos seus bens. Assim, o Estado pretende congelar legalmente as terras enquanto a situação territorial permanece instável.

Ali al-Taher muda a escala militar

A operação em Ali al-Taher demonstra o foco estratégico de Israel no controle da terra. Em 10 de setembro, o exército israelense anunciou que havia destruído uma rede subterrânea de mais de dois quilômetros atribuída ao Hezbollah. Diz ter descoberto centros de comando, depósitos de armas e instalações para uma presença subterrânea prolongada. Nem todas estas alegações puderam ser verificadas de forma independente.

Além do conteúdo do complexo, o elemento importante é o controle da própria altura. As autoridades israelitas apresentaram a operação como conclusão de um passo no sentido da criação de uma zona segura. Uma altura dominante oferece vigilância, controle de movimento e vantagem militar sobre um espaço mais amplo. Seu controle, portanto, tem um valor que vai além da destruição de um túnel.

Essa lógica explica por que a retirada se torna mais difícil, pois as posições são consideradas essenciais para a segurança. Cada altura, eixo ou ponto de observação pode ser apresentado como necessário para evitar o retorno do Hezbollah. Além disso, esses requisitos podem transformar uma presença temporária em um arranjo territorial sustentável.

Argumento israelita: impedir o regresso do Hezbollah

Para compreender esta dinâmica, temos de restaurar o argumento israelita. Israel afirma que suas operações visam a infraestrutura do Hezbollah, combatentes e estoques de armas e que uma retirada sem desarmamento eficaz restabeleceria a ameaça contra suas comunidades fronteiriças. As greves e operações terrestres são, portanto, apresentadas como medidas de segurança, não como um projeto de colonização do território libanês.

Nesta fase, as provas disponíveis não mostram a colonização de uma população civil israelita no sul do Líbano nem uma decisão oficial de anexação. Por conseguinte, a situação difere de um processo de liquidação civil. A análise centra-se em uma ocupação militar que pode ser de longo prazo, não na afirmação não comprovada de um projeto de assentamento.

Mas a falta de acordo civil não faz a questão da duração secundária. Ocupação militar prolongada pode alterar profundamente o território sem estabelecer uma nova população. Pode criar áreas proibidas, prevenir a agricultura, mover pessoas, transformar estradas e atrasar a reconstrução durante anos.

Uma ocupação sustentável também é construída pela ausência

Talvez o fenómeno mais difícil de medir seja o que desaparece. Uma casa dinamitada já não abriga uma família. Uma escola destruída já não recebe alunos. Um campo inacessível já não é cultivado. Uma estrada de corte já não liga duas aldeias. À medida que essas ausências se acumulam, o Território gradualmente deixa de funcionar como antes, mesmo que seus limites legais não tenham mudado.

A destruição no sul do Líbano é, portanto, um indicador político e militar. Não nos permitem ler a intenção exacta do Governo israelita, mas permitem-nos observar o resultado produzido: um espaço onde o regresso da soberania libanesa e da população civil se torna materialmente mais difícil.

O tempo então desempenha um papel estratégico. Cada semana adicional de presença militar, cada nova demolição e cada deslocamento estendido torna a restauração da situação anterior mais onerosa. Uma ocupação pode, assim, estabelecer-se para a duração sem uma data oficial que marca o seu início.

O teste será o retorno real dos habitantes

A questão-chave, portanto, não é apenas se Israel afirma querer permanecer. É para determinar se as condições criadas realmente permitem uma retirada rápida e retorno dos habitantes. Neste ponto, os indicadores são preocupantes: posições militares mantidas, operações terrestres, destruição, deslocamento e infraestrutura civil danificada combinam-se.

O critério mais concreto será o regresso. Se os habitantes puderem voltar para suas aldeias, reconstruir, reabrir escolas, acessar suas terras e encontrar instituições libanesas, a lógica de uma zona militar pode gradualmente ser revertida. Se, pelo contrário, a destruição continuar à medida que as posições israelitas se consolidam, o carácter duradouro da ocupação tornar-se-á cada vez mais difícil de apresentar como uma mera consequência temporária dos combates.

No sul do Líbano, as apostas nas próximas semanas serão, portanto, tanto nas aldeias como nas negociações. Uma presença militar é medida pelos seus soldados e posições. Uma ocupação que se instala também é medida pelo que impede de retornar.