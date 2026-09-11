Revisão da imprensa: Líbano sob pressão da frente sul no Oriente Médio em meio à recomposição

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Ali al-Taher, nova linha de fracturas no Sul

Os acontecimentos no sul do Líbano dominam em grande parte os jornais de sexta-feira, 11 de setembro de 2026. O ponto de convergência é a destruição pelo exército israelita de infra-estruturas subterrâneas nas alturas de Ali al-Taher. A operação causou um tremor em grande parte do Sul. Ele vem como Nabatiyeh tornou-se uma questão importante para o Estado libanês. As autoridades procuram reforçar a sua presença nesse país antes que novos desenvolvimentos israelitas alterem a situação no terreno.

Ad Diyar de 11 de setembro de 2026 descreve um Líbano enfrentando um « terremoto » regional e uma fase considerada complexa e perigosa. O jornal coloca a explosão de Ali al-Taher no centro do seu tratamento. Segundo as suas informações, as autoridades libanesas ainda não tinham recebido uma notificação oficial na noite de quarta-feira sobre a data da próxima sessão de negociação. No entanto, a mídia israelense relatou uma reunião em Roma na terça e quarta-feira. Enquanto isso, o Estado busca consolidar sua presença em Nabatiyeh e seus arredores. O jornal destaca, no entanto, que o destacamento do exército não pode ser separado da continuação das operações israelenses e da ausência, de acordo com sua análise, de pressão americana suficientemente forte para impedir essa escalada.

Al Jumhouria de 11 de setembro de 2026 confirma que as alturas de Ali al-Taher se tornaram o símbolo do novo equilíbrio de poder. O jornal relata que um tremor de 4,1 magnitude foi registrado após as explosões. O exército israelense afirmou ter concluído a destruição de estradas subterrâneas na área. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu ministro da defesa também apresentaram a operação como um passo no estabelecimento do que eles chamam de zona de segurança no sul do Líbano. Esta formulação alimenta preocupações libanesas. Sugere que as operações israelitas já não se limitam a greves pontuais contra infra-estruturas atribuídas ao Hezbollah.

Al Sharq de 11 de setembro de 2026 também relata um choque de magnitude 4.1 e indica que as explosões israelenses usaram mais de 1.100 toneladas de explosivos para destruir os túneis em alturas Ali al-Taher. O diário coloca este episódio em uma pergunta mais ampla: até onde pode ir a escalada e quem pode impedir sua extensão para Nabatiyeh? A cidade torna-se assim um teste para a capacidade do Estado de ocupar a terra politicamente, administrativa e militarmente antes que a situação seja novamente transformada pela força.

Asharq Al-Awsat de 11 de setembro de 2026 descreve explosões como um evento comparável a um pequeno terremoto. O jornal também assume a magnitude de 4.1 e o anúncio israelense de que mais de dois quilômetros de infraestrutura subterrânea haviam sido destruídos. Esta convergência de jornais sobre o poder das explosões dá a Ali al-Taher um alcance que excede a dimensão militar. O local torna-se um marcador político. Israel pretende mostrar que pode mudar a realidade territorial. Por outro lado, o Líbano procura impedir que este precedente se estenda a outros sectores.

Nabatiyeh coloca o estado antes do teste de sua soberania

Por conseguinte, o debate caminha rapidamente em direcção à presença do Estado. Ad Diyar de 11 de setembro de 2026 relata as palavras de Joseph Aoun no Conselho de Ministros. O presidente da República afirma que « é chegada a hora de o Estado retornar ao Sul ». Ele assegura aos habitantes de Nabatiyeh, Tiro e Salim Árabe que as instituições não podem ficar longe de suas preocupações. Pediu também a cada ministério que contribuísse para o apoio dos habitantes. A mensagem vai além da única questão de segurança. A presença do Estado também deve assumir a forma de estradas, escolas, habitação e serviços públicos.

Nawaf Salam desenvolve a mesma lógica. De acordo com Ad Diyar de 11 de setembro de 2026, o primeiro-ministro considera a presença militar no Sul como um fator de confiança. Sublinhou que as pessoas exigiam principalmente serviços essenciais. O Governo tinha examinado a reabilitação rodoviária, o regresso à escola e o fornecimento de habitações pré-fabricadas. A implantação militar é, portanto, apresentada como um dos componentes de um retorno mais amplo da administração.

Al Binaa, de 11 de setembro de 2026, relata a mesma orientação do Conselho de Ministros. Em particular, o Governo aprovou um projecto de prevenção de transacções imobiliárias em áreas ocupadas pelo exército israelita. Esta decisão dá uma dimensão terrestre ao confronto. O desafio já não é apenas evitar novos avanços militares. Trata-se também de preservar os direitos de propriedade em territórios onde a soberania libanesa é directamente testada.

No entanto, o problema permanece com a eficácia desta estratégia. Al Jumhouria, de 11 de setembro de 2026, observa que o fortalecimento do mecanismo oficial em Nabatiyeh visa criar um novo modelo da presença do Estado em áreas sob pressão israelense. O objectivo é reduzir as lacunas de segurança e os argumentos utilizados por Israel. Mas o jornal também relata temores: essas medidas podem permanecer meros paliativos se não forem acompanhadas de cobertura internacional capaz de conter as operações israelenses.

A questão do exército tornou-se central. Al Jumhouria, de 11 de Setembro de 2026, relata um novo programa de cooperação europeia para as forças de segurança libanesas, com especial atenção para o exército. Deve incluir formação, aconselhamento, equipamento e reforço das capacidades administrativas. O jornal observa, no entanto, que isso não prevê a implantação de uma nova força europeia no Líbano ou de uma missão europeia para desarmar o Hezbollah. A responsabilidade por este caso permaneceria com o Estado e o exército libanês.

Negociações sob ameaça de escalada

O terceiro elemento importante é a fragilidade do canal diplomático. Al Jumhouria, de 11 de setembro de 2026, relata que a mídia israelense anuncia uma oitava sessão de negociação em Roma. No entanto, as autoridades libanesas indicam que não receberam uma convocação oficial dos Estados Unidos. O Líbano também indicou que preferia uma reunião após 16 de setembro, devido à presença planejada de Joseph Aoun em Paris, em preparação para a conferência de apoio militar.

Esta incerteza ilustra o fosso entre as negociações e o terreno. Por um lado, Washington continua a apresentar o quadro negocial como forma de abordar questões de segurança e soberania. Por outro lado, Israel continua suas greves e destruição. Esta contradição alimenta um debate interno cada vez mais intenso sobre a utilidade do processo.

Nabih Berri expressa uma das posições mais pessimistas. Al Joumhouria, de 11 de setembro de 2026, relata que o Presidente do Parlamento afirma não ser otimista. Considera que os actuais movimentos diplomáticos são inúteis e considera que o acordo-quadro se tornou obsoleto. Ele também afirma que a situação é perigosa e que as soluções permanecem remotas. Seu apreço contrasta com a vontade presidencial de manter um caminho político.

Ad Diyar de 11 de setembro de 2026 menciona dois meses potencialmente decisivos. O dia-a-dia está ligado às eleições israelitas de 27 de Outubro e às eleições dos Estados Unidos no início de Novembro. Segundo fontes citadas pelo jornal, Benjamin Netanyahu poderia ser tentado a procurar um resultado militar que pudesse mudar o relatório político antes da eleição. O risco é o de uma operação mais ampla no Líbano. Essa suposição continua sendo uma avaliação atribuída às fontes do jornal e não um fato estabelecido. No entanto, permite-nos entender por que Nabatiyeh concentra tanta atenção.

Hezbollah parece, em vários relatos, para evitar no momento uma resposta que abriria imediatamente um confronto geral. Al Jumhouria de 11 de setembro de 2026 acredita que o movimento está buscando uma nova forma de responder às operações israelenses após a transformação do equilíbrio de poder desde 2024. Segundo o jornal, a velha lógica de dissuasão já não é directamente reprodutível. O Hezbollah também teria em conta o calendário eleitoral israelita e tentaria não fornecer Netanyahu com o pretexto de uma escalada mais ampla.

De Hormuz a Bab al-Mandab, Líbano apanhado na crise regional

Ao mesmo tempo, a crise libanesa faz parte de um confronto regional muito mais amplo. Al Araby Al Jadeed, de 11 de setembro de 2026, coloca-se em primeiro plano entre Washington e Teerão. Donald Trump diz que a guerra pode terminar após as eleições dos EUA em 3 de novembro. O Irão responde com um discurso firme. Um comandante da Guarda Revolucionária anunciou que as forças iranianas estavam prontas para realizar operações ofensivas rápidas. Ao mesmo tempo, o jornal relata sobre os esforços diplomáticos continuados do Qatar, Arábia Saudita e Omã para reduzir a escalada e preservar a navegação marítima.

O Iémen é a outra grande mudança do dia. Al Araby Al Jadeed, de 11 de setembro de 2026, relata a captura de Mokha pelos Houthis após o rápido colapso das posições governamentais em Hays e Khokha. De acordo com as autoridades militares mencionadas acima, os huthies estão se aproximando Bab al-Mandab e também avançaram para várias ilhas do Mar Vermelho. Esta evolução altera o âmbito da guerra. Bab al-Mandab é uma das principais partes do comércio marítimo mundial. Por conseguinte, o seu controlo ou perturbação teria efeitos muito para além do Iémen.

Al Akhbar de 11 de setembro de 2026 liga diretamente esta progressão ao confronto com o Irã. O jornal considera que a evolução do equilíbrio de poder em torno de Bab al-Mandab, combinada com tensões no Estreito de Ormuz, aumenta a capacidade de pressão do campo iraniano. Ele também destacou o papel da mediação saudita, omani e paquistanesa. Nesta leitura, o Líbano não é um teatro isolado. Sua frente sul também depende da evolução do confronto entre Washington, Teerã e seus aliados.

Asharq Al-Awsat, de 11 de setembro de 2026, apresenta a situação iemenita de um ângulo diferente. O presidente do Conselho Presidencial do Iêmen, Rashad al-Alimi, afirma que não permitirá que Bab al-Mandab se torne outro « hormuz ». As forças do governo reorganizaram seus arranjos ao sul de Mokha após o avanço Huthie. Essa discrepância no tratamento entre jornais é importante. Os fatos centrais convergem sobre um grande avanço militar dos Houthis. No entanto, seu significado estratégico varia consideravelmente de acordo com as linhas editoriais.

O fio condutor deste é, portanto, menos um evento único do que a mesma dinâmica. O Líbano está a tentar consolidar a autoridade estatal no sul, à medida que Israel transforma a situação militar em torno de Ali al-Taher. Ao mesmo tempo, as negociações permanecem incertas e o confronto entre os Estados Unidos e o Irão estende-se às rotas marítimas regionais. O progresso dos Houthis para Bab al-Mandab adiciona um novo fator de pressão. O Sul libanês encontra-se assim na encruzilhada de três calendários: o do regresso do Estado, o das escolhas militares israelitas e o de um confronto regional cujo resultado permanece aberto.

Política local: o Estado procura retomar a iniciativa no Sul enquanto o debate sobre armas e soberania está ficando mais difícil

O regresso do Estado ao Sul torna-se a prioridade política

A situação no sul do Líbano impõe o seu ritmo à política interna. As operações israelitas, o destino de Nabatiyah e o reforço da presença do exército colocam agora a questão da autoridade estatal no centro do debate. Vários jornais de 11 de setembro de 2026 notam que o arquivo está além da segurança. Afecta o funcionamento das instituições, dos serviços públicos, das armas do Hezbollah e da capacidade do Governo para executar as suas próprias decisões.

Ad Diyar, de 11 de setembro de 2026, relata que Joseph Aoun dedicou uma parte importante do Conselho de Ministros à situação dos habitantes de Nabatiyah, Tiro e Salim Árabe. O Presidente assegurou-lhes que o Estado tinha ouvido os seus apelos. Ele pediu que todos os meios disponíveis fossem mobilizados para ajudá-los a permanecer em suas terras. Ele disse acima de tudo que » chegou a hora do Estado voltar para o Sul ». Esta declaração estabelece uma linha política. O regresso do Estado não deve limitar-se ao destacamento militar. Cada ministério é chamado a intervir em sua área para restaurar os serviços e apoiar a população.

Nawaf Salam defende uma abordagem comparável. Ad Diyar de 11 de setembro de 2026 relata que o primeiro-ministro vê a presença militar como um fator de confiança. O Governo quer envolver esta presença na reabilitação de estradas, na preparação do ano letivo e na instalação de habitações pré-fabricadas. Assim, a questão do Sul é tratada como um arquivo administrativo e social, bem como militar. Al Binaa, de 11 de setembro de 2026, relata também que Nawaf Salam insiste no papel do Conselho Sul, em coordenação com o Conselho para o Desenvolvimento e a Reconstrução. Na sua opinião, os meios disponíveis devem beneficiar todos os habitantes sem distinção.

Al Sharq de 11 de setembro de 2026 aponta para a mesma orientação. Joseph Aoun apresentou o Sul como parte essencial do Líbano. Por conseguinte, o Governo procura dar uma expressão concreta a esta afirmação. Em especial, o Conselho de Ministros aprovou um projecto de lei que impede as transacções imobiliárias em áreas ocupadas pelo exército israelita. A decisão destina-se a proteger os direitos fundiários nas zonas em que a autoridade estatal é directamente contestada. Também responde às preocupações de que a mudança da situação militar terá consequências duradouras para a propriedade da terra.

A questão de Nabatiyeh torna-se assim um teste. Al Sharq, de 11 de setembro de 2026, salienta que o Estado pretende reforçar a presença de suas instituições e serviços na cidade. O Ministro do Interior, Ahmad al-Hajjar, referiu, nomeadamente, o reforço da presença das Forças de Segurança Interna após a reabilitação dos edifícios administrativos. A lógica oficial é ocupar o espaço das instituições antes que as operações israelenses criem uma nova realidade. No entanto, esta política continua sujeita a uma limitação importante: a capacidade do Líbano para impedir Israel de prosseguir as suas operações não depende exclusivamente das decisões tomadas em Beirute.

O exército no centro da nova relação de poder interior

O aumento do papel do exército aparece em quase todos os tratamentos da política local. Ad Diyar, de 11 de setembro de 2026, informa que o comandante do exército, Rodolphe Haykal, testemunhou uma manobra de munição viva no Jurd d’Al-Qaaa, na Bekaa. Ele enfatizou a manutenção da prontidão operacional apesar do número crescente de missões. A sua mensagem aos militares é política, bem como militar: a aposta dos libaneses continua a ser a do exército, e uma instituição forte deve permitir que o país passe pelo período atual.

Esta centralidade do exército também alimenta expectativas para a conferência internacional dedicada ao seu apoio. Al Sharq, de 11 de setembro de 2026, relata que Ibrahim Kanaan considera esta conferência um passo essencial. Exortou a comunidade internacional a transformar os seus compromissos em medidas concretas. Liga directamente o apoio ao exército à capacidade do Estado de retomar o seu papel. Kanaan também afirma que a dor do Sul diz respeito a todo o país e que uma solução política é uma possibilidade real de sair da guerra.

Al Jumhouria, de 11 de setembro de 2026, descreve um novo programa europeu para reforçar as forças de segurança libanesas, principalmente o exército. O programa deverá abranger a formação, o aconselhamento, a capacidade administrativa e certos equipamentos. O jornal afirma que não se trata de criar uma força europeia para substituir a Força Interina das Nações Unidas ou desarmar o Hezbollah. O desarmamento continua a ser uma responsabilidade do Estado libanês e do seu exército.

Esta distinção é importante no debate interno. Parte das forças políticas considera que o reforço do exército deve conduzir a uma aplicação mais rápida do princípio do monopólio estatal das armas. Outro sublinha, em primeiro lugar, a cessação das operações israelitas e a retirada dos territórios ocupados. Estas duas prioridades nem sempre são apresentadas como incompatíveis. No entanto, há desacordo quanto à ordem em que devem ser aplicadas.

Al Binaa de 11 de setembro de 2026 relata assim a posição do ex-ministro Wadih al-Khazen. Ele acredita que o Líbano está cumprindo suas obrigações enquanto Israel continua suas operações. Por conseguinte, apela à plena aplicação da Resolução 1701 e à protecção da missão militar no Sul. De acordo com esta abordagem, o reforço do Estado não pode produzir os seus efeitos se os compromissos impostos aos diferentes intervenientes permanecerem desequilibrados.

As armas do Hezbollah ainda dividem o cenário político

O ficheiro de armas continua a ser a principal divisão política. Os jornais têm posições claramente opostas, às vezes em termos muito duros. Al Joumhouria, de 11 de setembro de 2026, relata que o deputado Sami Gemayel pergunta ao governo o que realmente implementou de suas decisões soberanas. O Presidente da Kataëb apela a um calendário preciso e quer conhecer os obstáculos à sua implementação. Ele também afirma que o exército deve desempenhar um papel central no monopólio de armas do Estado e na implementação de decisões governamentais sobre o Hezbollah.

Hezbollah responde com uma leitura inversa. Al Binaa de 11 de setembro de 2026 relata as declarações do deputado Ali Ammar, membro do bloco de lealdade da Resistência. Ele acusou os Estados Unidos de intervir nos assuntos internos libaneses e pediu a Washington para parar de impor suas políticas ao país. Ele afirma que o povo libanês deve determinar suas escolhas através do diálogo entre seus vários componentes. O deputado Hassan Fadllallah, por sua vez, coloca a ocupação israelita, o deslocamento dos habitantes e as consequências sociais da guerra entre os desafios prioritários.

Este confronto mostra que a questão das armas não se limita a uma discussão técnica sobre o papel do exército. Refere-se a dois conceitos de soberania. Para os adversários do Hezbollah, a existência de uma capacidade militar autônoma impede o Estado de controlar plenamente as decisões de guerra e paz. Para o Hezbollah e seus aliados, a soberania exige primeiro a capacidade de resistir à ocupação e não permitir que uma potência estrangeira dite as escolhas do Líbano.

Al Akhbar de 11 de setembro de 2026 também lida com esta fratura através das relações entre as Forças Libanesas, Síria e Hezbollah. O jornal relata que Samir Geagea seria hostil a qualquer diálogo entre Damasco e Hezbollah antes de resolver a questão das estruturas militares e de segurança do movimento. De acordo com as informações publicadas, esta posição foi exposta a funcionários sírios. O diário também afirma que a Turquia promoveria uma abordagem diferente baseada no diálogo, a fim de evitar um aumento das tensões entre o Líbano e a Síria. Essa informação é atribuída pelo jornal às suas fontes e, portanto, deve ser considerada como tal.

Berri mostra o seu pessimismo enquanto o Parlamento recupera o seu papel de árbitro

Nabih Berri ocupa um lugar particular nesta sequência. Al Joumhouria de 11 de setembro de 2026 relata que o Presidente da Câmara disse que ele era pessimista sobre os desenvolvimentos. Considera que as soluções permanecem distantes e considera que os movimentos diplomáticos em curso não produziram resultados significativos. A nível doméstico, no entanto, ele manteve a idéia de controle parlamentar do governo. Quando perguntado sobre a ação do executivo, ele disse que a responsabilidade deve ter lugar no Parlamento.

O calendário parlamentar em si foi alterado por razões políticas e simbólicas. Al Joumhouria de 11 de setembro de 2026 relata que Berri tinha agendado uma sessão de discussão do governo em 13 e 14 de setembro. Após uma troca com Sami Gemayel, ele concordou em levar em conta a comemoração do assassinato de Bachir Gemayel. O dia a dia apresenta esta decisão como um desejo de não adicionar uma tensão memorial às atuais divisões políticas.

Ao mesmo tempo, os deputados estão a preparar debates sociais e financeiros. Ad Diyar de 11 de setembro de 2026 relata que Hadi Aboul Hosn considera as atuais reivindicações sociais legítimas. Apelou ao aumento das receitas públicas sem impor encargos adicionais aos cidadãos. Em particular, cita a melhoria das receitas aduaneiras, a luta contra a evasão fiscal e a recuperação das receitas provenientes de bens públicos marítimos e fluviais. Na sua opinião, esses recursos devem ser utilizados para aumentar as despesas sociais e para rever a remuneração do sector público e dos reformados.

O Conselho de Ministros abordou igualmente a situação dos reformados militares e civis. Ad Diyar, de 11 de setembro de 2026, afirma que foi dada ao Ministério das Finanças a tarefa de estudar os números e formas de financiar novas despesas através de receitas que não pesam mais sobre os cidadãos. Esta questão anuncia uma importante batalha orçamental. As reivindicações salariais enfrentam a necessidade de manter o equilíbrio financeiro enquanto o Estado está tentando restaurar seus serviços.

Reformas, universidade e anistia complementam a agenda institucional

Apesar da emergência de segurança, o governo está perseguindo várias questões institucionais. O Conselho de Ministros nomeou cinco membros do Conselho da Concorrência: Adnan Rammal, Jamil Jalilati, Pascal Daher, Eliane Nehme e Anis Bou Diab. Ad Diyar, de 11 de setembro de 2026, informa que esta nomeação deve, em particular, reforçar a luta contra situações de monopólio. O governo também decidiu dedicar uma sessão específica à questão dos resíduos.

A situação da Universidade Libanesa também está aberta. Al Binaa, de 11 de setembro de 2026, afirma que o Governo mantém os critérios para o mandato de professores contratados em tempo integral. A antiguidade, as necessidades dos professores, a especialização, a competência e a equidade devem ser tidas em conta. Os contratos seriam divididos em quatro etapas, com controle final de nomes antes da continuação do processo. Este caso mostra que o executivo está tentando preservar a atividade institucional ordinária apesar da crise no Sul.

Finalmente, a decisão sobre a aplicação da lei geral de anistia introduz uma nova frente política e jurídica. Al Binaa, de 11 de setembro de 2026, informa que o Conselho Constitucional suspendeu, por maioria, a aplicação da lei sobre a anistia geral e a redução excepcional de determinadas sentenças. Al Sharq, de 11 de setembro de 2026, afirma que a decisão vem após o recurso contra o texto. Deve ser oficialmente comunicado a Joseph Aoun, Nabih Berri e Nawaf Salam antes da publicação no Jornal Oficial.

Todos estes dossiers revelam uma política interna organizada em torno de dois níveis simultâneos. O primeiro é existencial: soberania, sul, exército, armas Hezbollah e corre o risco de uma extensão da guerra. O segundo diz respeito ao funcionamento normal do Estado: orçamento, universidade, concorrência, desperdícios, salários, reformas e legislação. O desafio do governo agora é lidar com ambos sem permitir que a emergência militar suspenda as reformas em uma base sustentável, ou a atividade institucional para mascarar a gravidade do equilíbrio de poder no Sul.

Citações e discursos de figuras políticas: soberania, Sul e armas no centro dos discursos

Joseph Aoun coloca o retorno do estado no centro de seu discurso

As declarações de Joseph Aoun ocupam um lugar importante na imprensa libanesa de 11 de setembro de 2026. Eles traçam uma linha política centrada no regresso do Estado, na protecção do Sul e na recusa de confrontos entre os libaneses. O Presidente da República também procura combinar a soberania com a reconstrução das instituições. O seu discurso não se limita, portanto, a assuntos militares.

Ad Diyar de 11 de setembro de 2026 relata que Joseph Aoun se dirigiu diretamente aos habitantes de Nabatiyah, Tiro e Salim árabe no Conselho de Ministros. « Nós ouvimos seus chamados, estamos ao seu lado », disse ele. Ele acrescentou que o Estado não poderia ficar longe deles e deve mobilizar os meios disponíveis para garantir a sua retenção em suas terras. Sua fórmula mais política é clara: « Chegou a hora do Estado retornar ao Sul. Ele descreve essa presença como uma responsabilidade coletiva. Cada departamento deve participar no esforço.

Al Binaa de 11 de setembro de 2026 repete a mesma declaração e insiste que o Sul é uma parte essencial do país. Joseph Aoun não reduz este regresso ao exército. Pede uma mobilização de todo o aparelho público. Este esclarecimento dá-lhe um âmbito mais alargado. A soberania deve ser traduzida na atual administração, serviços e capacidade para atender às necessidades das pessoas.

Outra intervenção presidencial, relatada por Al Binaa de 11 de setembro de 2026, trata das relações entre as potências libanesa e estrangeira. Na frente de uma delegação, Joseph Aoun afirma que « a nossa lealdade deve ir para o nosso país » e que quem procura apoio estrangeiro contra um parceiro interno acaba perdendo. Recorda que nenhuma guerra libanesa produziu um verdadeiro vencedor e que o país sempre pagou o preço dos confrontos. Esta declaração surge num momento em que as acusações de interferência estrangeira voltam à cena política.

Joseph Aoun também liga a restauração do estado à reforma administrativa. Al Liwaa de 11 de setembro de 2026 relata que pediu aos novos funcionários da Autoridade de Contratos Públicos que se considerassem « na primeira linha de defesa do dinheiro público ». Considera que o êxito desta instituição é uma condição para restabelecer a confiança dos doadores e dos Estados parceiros. A luta contra a corrupção aparece assim no seu discurso como outro aspecto da restauração da autoridade pública.

Por último, o Presidente salientou a necessidade de aproveitar as oportunidades económicas oferecidas ao país. Ad Diyar, de 11 de setembro de 2026, relata que pediu aos ministros que trabalhassem rapidamente em projetos que poderiam atrair investimentos, especialmente aqueles mencionados com os Emirados Árabes Unidos. « Devemos usar uma direção positiva para nós no interesse do Líbano », diz ele. A reconstrução política procurada no Sul está, portanto, associada a uma restauração mais geral da confiança no Estado.

Nawaf Salam defende o exército e a presença civil do Estado

As intervenções de Nawaf Salam estendem essa direção, colocando maior ênfase na ação do governo. Ad Diyar de 11 de setembro de 2026 relata que o primeiro-ministro considera a presença militar no Sul como « um fator de confiança ». Acrescenta que os habitantes necessitam de serviços essenciais. Esta fórmula reflecte a sua vontade de não apresentar a questão do Sul como uma questão de segurança exclusiva.

Al Binaa, de 11 de setembro de 2026, informa que Nawaf Salam insiste no apoio civil à implantação da segurança. O Governo pretende reforçar os serviços nos sectores em causa, incluindo Nabatiyah. Referiu-se às medidas tomadas para estradas, escolas e às necessidades das pessoas. A presença do exército deve, portanto, ser seguida pela das administrações.

O Primeiro-Ministro desenvolve o mesmo conceito quando recebe uma delegação do Conselho do Sul. Segundo Al Binaa, de 11 de Setembro de 2026, a instituição deve desempenhar o seu papel de coordenação com o Conselho de Desenvolvimento e Reconstrução. Ele disse que os meios disponíveis devem servir a todos os habitantes do Sul « sem exceção ». Esta formulação tem um significado político particular numa região onde a questão da representação do Estado e a questão da influência do Hezbollah permanecem estreitamente ligadas.

A imprensa também faz Nawaf Salam aparecer no debate sobre política externa e armas. Al Akhbar de 11 de setembro de 2026 lhe dá uma posição de apoio às decisões do governo sobre o monopólio estatal da força. O cotidiano, no entanto, apresenta essa política sob uma perspectiva crítica. Essa diferença de tratamento nos lembra que as mesmas afirmações são interpretadas de forma muito diferente de acordo com os jornais. A questão continua a ser que o Governo coloca a soberania e o controlo estatal das armas entre os seus objectivos políticos.

Nabih Berri: « Não estou otimista »

Nabih Berri realiza um dos discursos mais pessimistas do dia. Numa entrevista publicada por Al Joumhouria em 11 de setembro de 2026, o Presidente da Câmara declarou: « Não estou otimista. Ele acredita que a situação geral é perigosa e que as soluções são remotas. Sua apreciação baseia-se principalmente na morte, destruição e evolução da frente sulista.

Berri também afirma que « o acordo-quadro caiu ». Considera que os actuais movimentos diplomáticos são inúteis, desde que não produzam efeitos no terreno. Sua linguagem contrasta com a do executivo, que continua contando com mecanismos de negociação. No entanto, ele não questionou o papel do exército. Pelo contrário, Al Joumhouria de 11 de setembro de 2026 atribui-lhe esta fórmula: « O exército é a coluna fundamental e até mesmo a ponte fundamental da construção libanesa. »

O orador também se referiu à sua relação com Joseph Aoun. Ele reconheceu a existência de discordâncias sobre vários temas, mas disse que não impediram sua relação. Esta clarificação é significativa num contexto em que as questões no Sul, as negociações e as armas podem causar tensão entre as instituições.

Na frente doméstica, Berri também promete uma discussão parlamentar genuína com o governo. Quando perguntado por Al Joumhouria de 11 de setembro de 2026 sobre a avaliação da ação do executivo, ele respondeu que seria necessário esperar até o momento da prestação de contas. Confirma então que essa responsabilidade terá lugar. A sua posição é, portanto, manter o Parlamento como um lugar de confronto político, evitando que a divergência se transforme numa ruptura institucional.

Hadi Aboul Hosn liga o Sul à unidade nacional e às demandas sociais

Hadi Aboul Hosn desenvolveu em Ad Diyar, em 11 de setembro de 2026, um discurso que combina soberania no Sul, diálogo parlamentar e crise social. O deputado para o Rally Democrata acredita que o destacamento do exército corresponde a uma velha alegação: o Estado deve exercer sua autoridade sobre todo o território.

No entanto, ele fez uma reserva. Segundo ele, medidas parciais não são suficientes para resolver o problema. Solicita o regresso às referências jurídicas e políticas, incluindo a Resolução 1701, o Acordo de Armistício e o Acordo Taëf. Segundo Ad Diyar, o objetivo deve ser a libertação do território e a restauração da decisão do Estado.

Aboul Hosn também acusa Israel de destruir aldeias a fim de preparar condições para um assentamento sustentável. Liga esta política ao projecto de um « Grande Israel ». Perante esta ameaça, apela à solidariedade entre os libaneses e a um acordo sobre os principais princípios nacionais.

Ao mesmo tempo, o deputado defende o debate parlamentar. Ele considerou as sessões dedicadas à investigação do governo como uma oportunidade para discussão nacional. Segundo ele, é bom que as diferenças sejam expressas sob o teto do Parlamento, desde que permaneçam sujeitas à exigência de unidade nacional e não alimentem tensões.

No plano social, seu discurso torna-se muito concreto. Ele descreveu as reivindicações de funcionários públicos e aposentados como legítimas. Exortou o governo a aumentar as suas receitas sem sobrecarregar os cidadãos com novos encargos. Cita a melhoria das receitas aduaneiras, a luta contra a fraude fiscal e a cobrança de receitas provenientes de zonas marítimas e fluviais, carreiras e outros bens públicos. Esses recursos devem ser utilizados para remuneração da saúde, social e pública.

Sami Gemayel pede contas ao governo

Sami Gemayel assume uma posição muito mais ofensiva sobre o monopólio de armas. Al Sharq de 11 de setembro de 2026 relata que o presidente do Kataëb pergunta ao governo o que ele realmente executou de suas decisões soberanas. Suas perguntas são diretas: o que você aplicou, qual é o obstáculo e qual é o calendário?

Gemayel acredita que o exército deve ser apoiado para exercer plenamente as suas responsabilidades. Este apoio está explicitamente ligado à questão do monopólio estatal das armas e ao desarmamento do Hezbollah. Esta posição foi também apresentada na sua reunião com o embaixador francês no Líbano, Patrick Durel, durante um intercâmbio dedicado à conferência internacional de apoio ao exército.

Ele também recusou que o medo de um confronto interno paralisa as instituições. Segundo Al Sharq, de 11 de setembro de 2026, Gemayel afirma que falar sobre o risco para a paz civil significa que um grupo ameaça essa paz e que o Estado não pode se submeter a essa lógica. Assim, o Presidente da Kataëb transforma a questão das armas numa autoridade constitucional: o Estado deve, segundo ele, poder implementar as suas decisões sem a ameaça de um conflito interno tornando-as ineficazes.

Hezbollah denuncia pressão dos EUA e defende seu conceito de soberania

Hezbollah responde a esta linha com um discurso focado na interferência americana e ocupação israelense. Al Binaa, de 11 de setembro de 2026, relata que o deputado Ali Ammar acusa os Estados Unidos de « obviamente » intervir em assuntos libaneses. Ele critica as declarações da embaixada americana e acredita que Washington está procurando impor condições e diretrizes ao Líbano.

Ali Ammar afirma que o que os libaneses querem é que os Estados Unidos deixem de os prejudicar e deixem de interferir nos seus assuntos. Solicita igualmente a Washington que deixe de apoiar Israel e que o obrigue a cessar as suas operações e ocupação do território libanês. Ele argumentou que o povo libanês poderia determinar suas próprias escolhas através do diálogo entre os diferentes componentes do país.

Ele também afirma que Hezbollah quer um estado forte. Segundo o relatório de Al Binaa de 11 de setembro de 2026, este Estado deve ser independente em sua decisão, com seu exército, povo e unidade nacional. O desacordo com os adversários do Hezbollah, portanto, não se relaciona neste discurso com o princípio de um estado forte. Trata-se da definição das condições para que esse Estado seja soberano e o lugar das armas de resistência nesta equação.

Hassan Fadllallah insiste nas consequências concretas da guerra. Al Binaa, de 11 de setembro de 2026, relata que coloca a ocupação do território sulista na vanguarda dos desafios. Referiu-se então à questão das pessoas deslocadas internamente de aldeias fronteiriças e de outras zonas afectadas. Sua intervenção visa manter o debate sobre armas no contexto mais amplo das operações israelenses e suas consequências humanas.

As declarações políticas de 11 de Setembro suscitam assim duas opiniões concorrentes, mas muitas vezes usam as mesmas palavras: Estado, soberania, exército e unidade nacional. Joseph Aoun e Nawaf Salam destacam o retorno concreto das instituições. Nabih Berri alerta sobre o impasse e exige resultados. Sami Gemayel exige a implementação de decisões sobre armas. O Hezbollah torna a cessação das operações israelitas e a recusa de interferências estrangeiras uma condição essencial de soberania. Entre estas posições, o Parlamento e o governo se tornam os principais lugares para resolver um conflito político que a situação militar no Sul torna cada dia mais urgente.

Diplomacia: Líbano se concentra em Roma, Paris e apoio internacional em face da escalada no Sul

Uma oitava sessão de negociação anunciada mas ainda rodeada de incertezas

A diplomacia libanesa está evoluindo sob pressão direta de operações militares no Sul. A destruição nas alturas de Ali al-Taher, preocupações em torno de Nabatiyah e declarações israelenses sobre uma área segura colocou as negociações em uma situação paradoxal. Beirute mantém a escolha diplomática, mas os resultados alcançados no terreno permanecem disputados. As diferenças dizem agora respeito tanto ao conteúdo das discussões quanto ao seu tempo e à sua capacidade de conduzir a uma interrupção duradoura das operações israelitas.

Al Jumhouria, de 11 de setembro de 2026, informa que a autoridade de radiodifusão israelense anunciou uma oitava sessão de negociação entre o Líbano e Israel em Roma, terça-feira e quarta-feira. Em especial, a reunião deverá considerar o estabelecimento de um mecanismo para verificar a situação em áreas experimentais. No entanto, as fontes oficiais libanesas citadas pelo jornal indicam que Beirute ainda não tinha recebido qualquer notificação oficial dos Estados Unidos da nomeação.

O calendário também é problemático. De acordo com Al Jumhouria de 11 de setembro de 2026, o Líbano informou os americanos de sua preferência por uma reunião após 16 de setembro. Joseph Aoun deve estar em Paris durante este período como parte dos preparativos para a conferência internacional de apoio ao exército libanês. Dois processos diplomáticos se cruzam. A primeira diz respeito às negociações com Israel. A segunda visa reforçar a capacidade da instituição militar responsável pela extensão da autoridade estatal.

Ad Diyar de 11 de setembro de 2026 confirma esta incerteza. De acordo com as suas fontes oficiais, o Estado libanês ainda não tinha sido informado da data da nova reunião em Roma, apesar das informações israelenses. O jornal destaca que essa expectativa vem à medida que as operações israelenses continuam diariamente. Para Beirute, as negociações devem, pois, avançar à medida que as condições militares se deterioram.

No entanto, Al Liwaa, de 11 de setembro de 2026, indica que os funcionários libaneses não querem suspender o processo. Segundo notícias do jornal diário, Joseph Aoun havia reiterado que as negociações continuariam. A Presidência considera-o um instrumento para evitar uma guerra mais ampla. No entanto, recusa-se a interpretar novas discussões como aceitação de operações, ocupação ou destruição israelitas.

Esta linha presidencial é importante. Significa que a diplomacia não é apresentada como uma alternativa à soberania, mas como um dos instrumentos destinados a restaurá-la. O problema reside no fosso entre este objectivo e os resultados imediatos. A destruição em Ali al-Taher reacendeu a crítica ao processo.

Nabih Berri desafia a eficácia do processo diplomático

Nabih Berri expressa fortemente essa desconfiança. Em sua entrevista com Al Joumhouria em 11 de setembro de 2026, o presidente da Câmara afirmou que « o acordo-quadro caiu ». Considera igualmente que os actuais movimentos diplomáticos não têm qualquer valor à luz dos acontecimentos no terreno. A sua posição não significa uma rejeição geral da diplomacia. Ao contrário, reflete a ideia de que a negociação perde seu significado quando deixa de impedir destruição, morte ou expansão da ocupação.

Al Binaa de 11 de setembro de 2026 relata uma posição ainda mais explícita do deputado Hani Kobeissi. Ele pediu um retorno às negociações diretas após várias sessões, que ele disse não ter produzido nenhum resultado. Ele pediu que as prioridades fossem paradas agora, o retorno dos habitantes, a reconstrução e recuperação dos prisioneiros.

Essas falas mostram a existência de fratura na avaliação do processo. A Presidência e o Governo mantêm o canal de negociação. Berri e funcionários próximos ao movimento Amal insistem mais na falta de resultados concretos. Esta divergência pode aumentar se Israel continuar a mudar a situação militar à medida que as discussões prosseguem.

A posição do ex-ministro Wadih al-Khazen, relatado por Al Binaa em 11 de setembro de 2026, junta-se parcialmente a esta crítica. Ele perguntou qual seria a utilidade do acordo-quadro se Israel não o cumprisse, enquanto o Líbano continuasse a ser o único país a cumprir os seus compromissos. Apela à plena implementação da Resolução 1701 e considera que os intervenientes internacionais que apoiam os acordos existentes têm também a responsabilidade de proteger a missão das Forças Armadas libanesas.

A questão diplomática foi, portanto, sendo gradualmente reformulada. Já não se trata apenas de saber se o Líbano deve negociar. Abrange as garantias obtidas em troca dos seus compromissos. As autoridades devem demonstrar que o processo reduz eficazmente as operações militares e promove a retirada de Israel.

Washington pede soberania estatal e monopólio de armas

O papel dos Estados Unidos continua a ser crucial. Al Joumhouria de 11 de setembro de 2026 relata as declarações de um oficial do Departamento de Estado que Washington segue de perto chamadas do sul do Líbano para uma presença crescente do estado. Ele disse que as armas do Hezbollah tinham trazido destruição e sofrimento ao Líbano. Ele também considerou o movimento um obstáculo para a paz.

A mensagem americana não se limita ao Sul. Washington pede ao governo que prepare um plano para armas em todo o país. Os Estados Unidos apresentam o quadro negocial como o principal roteiro para a paz. A diplomacia americana, portanto, liga diretamente a solução do confronto com Israel ao fortalecimento do monopólio estatal sobre as decisões militares.

Al Binaa de 11 de setembro de 2026 relata a reação do Hezbollah. O deputado Ali Ammar acusa os Estados Unidos de interferência nos assuntos libaneses. Ele afirma que Washington procura impor escolhas políticas ao país e pede que ele pare de apoiar as operações israelenses. Esta reacção ilustra uma das maiores dificuldades da mediação americana: Washington é um actor central nas negociações, mas a sua neutralidade é fortemente contestada por parte da cena libanesa.

Asharq Al-Awsat de 11 de setembro de 2026 levanta outra dimensão da atividade americana. O jornal acredita que Washington está buscando desenvolver suas relações com personalidades e instituições da comunidade xiita fora do Hezbollah. Neste contexto, é apresentada a visita do embaixador americano Michel Issa ao Conselho Superior Islâmico xiita. O diário explica que esta abordagem vem como Hezbollah e seus parentes acusam regularmente os Estados Unidos de hostilidade contra a comunidade xiita.

Al Joumhouria de 11 de setembro de 2026 dá detalhes através do próprio Michel Issa. O embaixador descreveu sua visita ao Conselho Superior Islâmico xiita como positiva. Afirma que cada parte foi capaz de apresentar as suas opiniões. No entanto, rejeita a ideia de que esta abordagem constitui a abertura de um diálogo directo com o Hezbollah. Ele afirma ser embaixador em todos os componentes libaneses.

Esta actividade diplomática americana vai, portanto, além das discussões militares. Washington também procura influenciar o equilíbrio político e comunitário. Esta estratégia encontra imediatamente uma oposição do Hezbollah, que se recusa a usar relações entre os Estados Unidos e os atores xiitas para isolar o movimento.

Paris prepara apoio ao exército libanês

A França é o outro grande foco da atividade diplomática. A conferência sobre apoio militar torna-se mais importante, pois Beirute apresenta essa instituição como o principal instrumento para o retorno do Estado ao Sul.

Al Liwaa, de 11 de setembro de 2026, informa que os preparativos logísticos e técnicos já estão avançados. O exército e outras instituições de segurança prepararam listas detalhadas das suas necessidades. Os funcionários libaneses querem aproveitar a conferência para garantir compromissos concretos. A presença anunciada de Joseph Aoun ao lado do comandante do exército, Rodolphe Haykal, deve dar uma dimensão política adicional à reunião.

De acordo com Al Liwaa de 11 de setembro de 2026, o Líbano quer explicar em particular as dificuldades que retardam o destacamento do exército para o Sul. A ausência de uma retirada completa de Israel deve fazer parte do argumento apresentado aos parceiros internacionais. Por conseguinte, as autoridades procuram impedir que o apoio externo seja reduzido a uma exigência dirigida apenas ao Líbano. Querem recordar os obstáculos impostos pela situação militar.

Al Joumhouria, de 11 de setembro de 2026, relata que o embaixador americano Michel Issa assegura que os Estados Unidos continuam a apoiar e participar na conferência. Assim, ele nega a especulação de que Washington poderia se afastar dela por causa da crítica à ação do exército. Ele salientou, no entanto, que os Estados Unidos esperavam que a instituição militar fizesse o máximo possível.

A questão dos meios continua a ser central. Michel Issa admite, de acordo com Al Jumhouria de 11 de setembro de 2026, que o exército não tem as mesmas capacidades militares que o Hezbollah. Washington não pediria necessariamente um confronto direto. No entanto, espera uma utilização mais activa dos recursos de que dispõe nos sectores em que está implantado.

A União Europeia prepara um acordo complementar

A União Europeia também quer reforçar o seu empenhamento. Al Jumhouria, de 11 de setembro de 2026, informa uma fonte diplomática europeia sobre um novo programa para as forças de segurança libanesas. Deve abranger a formação, o aconselhamento, o equipamento e uma melhor coordenação interinstitucional.

De acordo com a mesma fonte, os preparativos poderiam continuar até o final de 2026 ou início de 2027. Uma primeira actividade sobre o programa deverá clarificar os seus mecanismos. O objectivo é ajudar as instituições libanesas a melhorar as suas capacidades sem criar uma nova estrutura internacional que funcione directamente no terreno.

O diplomata citado por Al Joumhouria insiste num limite essencial: a União Europeia não tenciona mobilizar uma força de desarmamento do Hezbollah. Nem procura substituir a Força Interina das Nações Unidas. O ficheiro de armas continua a ser uma responsabilidade libanesa.

O jornal relata que, desde 2023, a União Europeia gastou cerca de 220 milhões de euros no sector da segurança no Líbano, incluindo quase 180 milhões de euros no exército. O equipamento em causa é principalmente veículos, meios de transporte e equipamento logístico. Eles não entendem armas ofensivas. A Conferência de Paris deverá permitir uma identificação mais precisa das necessidades futuras.

Por conseguinte, a estratégia europeia complementa a estratégia francesa. Paris oferece a plataforma política. A União Europeia procura estruturar programas de apoio. Washington mantém uma influência decisiva sobre as condições políticas associadas a esta ajuda.

Os contatos Vaticano e Árabe ampliam a cobertura diplomática

A diplomacia libanesa não se limita aos parceiros ocidentais. Al Sharq, de 11 de setembro de 2026, relata um encontro no Vaticano entre o cardeal Pietro Parolin e um grupo de personalidades xiitas libanesas. O Secretário de Estado da Santa Sé reafirmou o apoio do Vaticano ao Estado libanês e ao exercício da sua soberania sobre todo o território.

O Vaticano também apoia o diálogo com todos os componentes libaneses. Segundo Al Sharq, de 11 de setembro de 2026, Pietro Parolin destacou a abertura da Santa Sé às diversas correntes presentes nas comunidades libanesas, incluindo a comunidade xiita. Os participantes agradeceram ao Vaticano pelo seu apoio ao processo de estabilização das fronteiras e de retorno dos desalojados.

No nível árabe, Joseph Aoun também continua os contatos. Al Liwaa, de 11 de setembro de 2026, relata sua entrevista telefônica com o rei Bahreini Hamad bin Issa Al Khalifa. O Presidente libanês expressou a solidariedade do Líbano com ele após os ataques ao reino. Ambos os líderes também discutiram relações bilaterais e cooperação econômica e política.

Al Liwaa também relata que o ministro da energia Joe Saddi apresentou Joseph Aoun com os resultados das discussões com a Jordânia, Síria, Iraque, Turquia, Catar e Chipre sobre eletricidade, petróleo e gás. Estes contactos mostram que a diplomacia económica agora acompanha os esforços de segurança.

A política externa libanesa está assim a desenvolver-se em vários círculos simultâneos. Roma deve permanecer o lugar para negociações com Israel. Paris deve ser usada para consolidar o exército. Washington está a pressionar politicamente a questão das armas. A União Europeia está a preparar um apoio institucional. O Vaticano está a tentar manter pontes entre os vários componentes libaneses. Por último, os parceiros árabes continuam a ser essenciais para a energia, o investimento e a estabilidade regional.

Esta multiplicação de canais responde à fraqueza das garantias disponíveis. O Líbano procura transformar o apoio diplomático em meios concretos para proteger o seu território e consolidar o Estado. No entanto, os acontecimentos de Ali al-Taher mostram que o tempo diplomático permanece mais lento do que o tempo militar. É precisamente esta lacuna que as autoridades terão de reduzir para preservar a credibilidade da escolha da negociação.

Política internacional: confronto Washington-Theran estende-se do Irã para Bab al-Mandab

Washington e Teerão reforçam suas posições em torno de uma guerra sem resultado imediato

O confronto entre os Estados Unidos e o Irão é a principal questão internacional tratada pelos jornais de 11 de setembro de 2026. Já não se limita ao intercâmbio militar directo. Afecta as instalações nucleares do Irão, as bases americanas na região, o tráfego marítimo, o mercado petrolífero e o equilíbrio no Iémen. Ao mesmo tempo, várias mediações tentam manter um canal diplomático. No entanto, as declarações públicas de ambos os lados permanecem dominadas pela ameaça.

Al Arabian Al Jadeed, de 11 de setembro de 2026, relata que Donald Trump está planejando o fim da guerra após as eleições dos EUA em 3 de novembro. O Presidente dos EUA acredita que o Irão não será capaz de manter o confronto numa base duradoura. Ele afirmou que as negociações ainda eram possíveis, mas que não eram sua opção preferida. Também liga a continuação da guerra aos preços elevados do petróleo e antecipa uma diminuição dos preços do petróleo após o fim das hostilidades.

Donald Trump ameaça em paralelo atingir o local iraniano de Jabal al-Faas, localizado perto da instalação nuclear de Natanz. Ele afirma que os Estados Unidos observaram uma atividade neste setor. Asharq Al-Awsat, de 11 de setembro de 2026, relata que Rafael Grossi, Diretor Executivo da Agência Internacional de Energia Atômica, confirma a existência de índices que mostram uma nova atividade ao redor do site. No entanto, afirma que os inspectores da Agência não entraram no complexo subterrâneo.

A questão nuclear está, portanto, na vanguarda. Al Araby Al Jadeed, de 11 de setembro de 2026, afirma que o Conselho de Governadores da Agência Internacional da Energia Atómica decidiu remeter para o Conselho de Segurança a alegada incapacidade de Teerão em cumprir as suas obrigações. O representante iraniano da agência, Reza Najafi, rejeita esta decisão. Ele apresenta-o como resultado da pressão política dos EUA e afirma que é infundada.

Asharq Al-Awsat, de 11 de setembro de 2026, informa que o Conselho de Segurança analisou então a questão das sanções. Ao mesmo tempo, um funcionário do Parlamento iraniano referiu a possibilidade de se retirar do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Esta ameaça adiciona um elemento adicional ao equilíbrio de poder. Não significa que Teerão tenha tomado tal decisão. No entanto, mostra que os funcionários iranianos procuram alargar as opções disponíveis face à pressão internacional.

Irã anuncia que passou de postura defensiva para lógica ofensiva

As declarações militares iranianas são igualmente firmes. Al Araby Al Jadeed, de 11 de setembro de 2026, relata as palavras de Hassan Hassan Zadeh, comandante das forças da Guarda Revolucionária na região de Teerão. Ele afirma que as forças iranianas estão agora prontas para realizar « ataques rápidos » e intervir em qualquer parte do país.

O líder iraniano afirma que o seu país ultrapassou um confronto puramente defensivo. Ele anunciou a formação de unidades capazes de realizar operações especiais rápidas. Seu discurso procura apresentar o Irã como ainda tendo uma capacidade de iniciativa, apesar das operações dos EUA e de Israel.

Esta retórica é acompanhada por acções militares. Al Araby Al Jadeed, de 11 de setembro de 2026, relata, citando fontes americanas, que vários aviões militares americanos foram danificados em um ataque iraniano à base aérea de Muwaffaq al-Salti na Jordânia. Aproximadamente oito aeronaves de combate sofreram danos limitados e outras aeronaves foram mais gravemente afetadas. Al Quds Al Arabi, de 11 de setembro de 2026, também reproduz esta informação atribuindo-a a um oficial americano.

O confronto estende-se assim às instalações americanas espalhadas na região. Aumenta o risco de um ciclo em que cada ataque leva a uma resposta em outro território. Países que acolhem instalações militares dos EUA estão diretamente expostos.

Israel também continua a ser um stakeholder. Al Araby Al Jadeed, de 11 de setembro de 2026, informa que o ministro da Defesa israelense ameaça a principal infraestrutura energética do Irã em caso de outro ataque a Israel. Ele afirma que o exército israelense está preparado para causar danos muito maiores ao Irã. As declarações norte-americanas e israelenses convergem assim para o desejo de manter uma ameaça militar credível contra Teerão.

Hormuz se concentra em questões de energia e diplomacia

A questão do Estreito de Ormuz é uma das principais extensões da guerra. Al Akhbar, de 11 de setembro de 2026, descreve as negociações entre o Irão e Omã sobre um mecanismo de tráfego marítimo. De acordo com as fontes citadas pelo jornal, as discussões haviam progredido na definição de uma via navegável entre as águas iranianas e de Omani.

Os relatos diários de que as equipes técnicas e jurídicas haviam trabalhado em mapas e nos procedimentos para garantir a passagem. Omã atuaria em coordenação com vários atores regionais e internacionais. Esta informação continua a ser atribuída às fontes Al Akhbar e não constitui o anúncio oficial de um acordo final.

Segundo o mesmo jornal, Teerão exigiria garantias mais amplas antes de qualquer acordo duradouro. Estes incluem o levantamento do bloqueio, o acesso aos fundos iranianos e o fim completo do estado de guerra. Por conseguinte, a questão de Ormuz não seria separada do resto das negociações entre o Irão e os Estados Unidos.

A Arábia Saudita também desempenharia um papel na mediação. Al Akhbar, de 11 de setembro de 2026, relata que Riade mantém contatos com funcionários iranianos e americanos. O jornal também se refere à possibilidade de deslocamento de funcionários iranianos para a Arábia Saudita. Novamente, essa informação é atribuída às fontes diárias.

Al Araby Al Jadeed, de 11 de setembro de 2026, confirma, de modo mais geral, a intensificação dos esforços diplomáticos regionais. O Primeiro-Ministro do Catar e Ministro dos Negócios Estrangeiros, Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani, reuniu-se com o seu homólogo saudita, Faisal bin Farhan. Doha afirma seu apoio aos esforços para garantir a liberdade de navegação e alcançar um acordo mais amplo. O ministro saudita também trocou com seu homólogo Omani, Badr bin Hamad Al Busaidi.

As monarquias do Golfo procuram, assim, impedir que o confronto torne inviável as principais rotas marítimas. Estão directamente expostos às consequências económicas de um encerramento prolongado ou perturbação de Ormuz.

Mudança militar no Iêmen coloca Bab al-Mandab no centro da crise

A segunda grande agitação está a ocorrer no Iémen. Al Araby Al Jadeed, de 11 de setembro de 2026, relata que os Houthis tomaram o controle de Mokha após o colapso das posições das forças governamentais em várias áreas da costa ocidental. Este progresso aproxima as suas forças de Bab al-Mandab, uma passagem estratégica que liga o Mar Vermelho ao Golfo de Áden.

O jornal descreve uma rápida inversão do equilíbrio de poder. As forças governamentais tinham sido apresentadas alguns dias antes como capazes de progredir. Os Houthis finalmente lançaram ataques coordenados e usaram vários eixos para contornar as defesas opostas. A ruptura das linhas de abastecimento entre Hays e Mokha teria desempenhado um papel importante no colapso.

Funcionários militares do governo citados por Al Araby Al Jadeed, de 11 de setembro de 2026, afirmam que os Houthis progrediram para várias ilhas do Mar Vermelho. O porta-voz militar de Houthi, por sua vez, afirma que a navegação internacional permanecerá segura e que as operações estão ligadas à continuação da guerra e ao bloqueio contra o Iémen.

Al Quds Al Arabi de 11 de setembro de 2026 também apresenta a captura de Mokha como um evento estratégico. Um oficial militar houthi entrevistado pelo jornal explicou que os combates anteriores haviam cortado as rotas de abastecimento das forças opostas. Ao mesmo tempo, o jornal relata que as forças governamentais estão falando sobre uma retirada e uma reorganização de suas posições.

Asharq Al-Awsat de 11 de setembro de 2026 adota uma leitura diferente. O jornal insiste na vontade do governo iemenita de reconstituir suas linhas ao sul de Mokha. Rashad al-Alimi afirma que o Iêmen não permitirá que Bab al-Mandab se torne « outro Hormuz ». Considera a protecção desta passagem não só uma questão iemenita, mas também uma questão regional e internacional.

As narrativas divergem, portanto, sobre o escopo da progressão de Houthie. No entanto, eles convergem em um fato essencial: a batalha pela Costa Oeste agora tem um impacto direto sobre Bab al-Mandab.

O controle do estreito transforma a guerra em uma crise econômica global

As tensões simultâneas em Ormuz e Bab al-Mandab dão ao confronto uma dimensão econômica global. Al Binaa de 11 de setembro de 2026 coloca esta questão no centro de sua primeira página. O jornal salienta que os preços do petróleo aumentam à medida que aumentam os riscos para as vias navegáveis.

De acordo com Al Binaa de 11 de setembro de 2026, o barril de Brent ultrapassou 107 dólares, enquanto o petróleo bruto dos EUA ultrapassou 100 dólares. O jornal combina este aumento com ataques a navios, tensões em torno de Ormuz e eventos no Iêmen. Sua análise enfatiza a crescente capacidade dos aliados do Irã de influenciar as duas passagens estratégicas.

Al Akhbar de 11 de setembro de 2026 desenvolve uma leitura semelhante. Ele acredita que a progressão arrogante aumenta a pressão sobre os Estados Unidos e seus parceiros. O jornal considera que Ormuz e Bab al-Mandab se tornaram elementos do mesmo confronto estratégico. Essa leitura reflete o cotidiano e deve ser distinguida de informações factuais sobre movimentos militares.

No entanto, as consequências são concretas. Uma interrupção simultânea das duas passagens afectaria as exportações de energia, os custos de transporte e de seguros. Também afetaria o comércio através do Mar Vermelho e do Canal de Suez. É precisamente esta dimensão que explica a intensificação da mediação saudita, catarense e omani.

Gaza, a Cisjordânia e as eleições israelitas continuam sob tensão

A guerra regional não apaga a questão palestiniana. Al Quds Al Arabi, de 11 de setembro de 2026, relata a morte de uma família de quatro pessoas em uma greve israelense no norte de Gaza. O jornal também relata outras operações militares e novas vítimas no enclave.

Ao mesmo tempo, as Nações Unidas alertam sobre a situação humanitária. De acordo com a Al Quds Al Arabi, de 11 de setembro de 2026, as existências de fornecimentos essenciais são insuficientes devido à falta de financiamento e restrições à entrada de mercadorias. O jornal também relata as dificuldades de abastecimento de combustível.

A política palestiniana também permanece incerta. Al Araby Al Jadeed, de 11 de setembro de 2026, informa que Jibril Rajoub está destituindo a realização de eleições parlamentares palestinianas em 28 de novembro, nas condições atuais. Apelou a um diálogo nacional e considerou que um presidente deveria preceder o processo legislativo.

Em Israel, as eleições de 27 de Outubro tornaram-se também um factor de política regional. Al Binaa, de 11 de setembro de 2026, relata sondagens mostrando as dificuldades de Benjamin Netanyahu em garantir uma maioria parlamentar em seu acampamento. O jornal destaca o progresso de Gadi Eisenkot e as divisões à direita. A campanha israelita está, portanto, a decorrer à medida que as frentes libanesa, palestiniana e iraniana permanecem abertas.

O dia 11 de setembro mostra assim uma região onde crises anteriormente tratadas como frentes separadas tornam-se cada vez mais interdependentes. A guerra entre Washington e Teerão está a afectar os preços da energia e as bases americanas. Ormuz torna-se uma questão negocial. O avanço huthie coloca Bab al-Mandab no coração do confronto. Israel mantém operações em Gaza e no Líbano enquanto entra em um período eleitoral decisivo. Neste contexto, as mediações regionais tentam menos resolver imediatamente todos os conflitos do que impedir a sua fusão num confronto ainda mais amplo.

Economia: orçamento, depósitos bancários e investimentos colocam a recuperação libanesa no centro do debate

Orçamento 2027 sob pressão de salários e demandas sociais

A economia libanesa volta ao primeiro plano através de vários dossiês que se encontram em torno da mesma dificuldade: como pode o funcionamento normal do Estado ser restaurado sem impor novos encargos a uma população já frágil? Projecto de orçamento 2027, remuneração do sector público, depósitos bancários, reestruturação bancária, o porto de Beirute e o relançamento dos hidrocarbonetos são os principais temas económicos dos jornais de 11 de Setembro de 2026.

Ad Diyar de 11 de setembro de 2026 dá um lugar importante para o projeto de orçamento. Joseph Aoun salientou que a sua análise em reuniões sucessivas deveria permitir a sua adopção dentro dos prazos constitucionais. O presidente assinalou que se tratava de um projecto apresentado pela segunda vez no prazo fixado. Por trás desta questão processual surge um objectivo político: restabelecer gradualmente a regularidade orçamental após anos de crise institucional e financeira.

No entanto, o debate torna-se muito mais difícil quando se trata de remuneração. Ad Diyar, de 11 de Setembro de 2026, relata as palavras do antigo deputado Chamel Roukoz, que considera que o orçamento não deve ser aprovado antes da introdução de um aumento dos salários. Por conseguinte, as exigências dos funcionários públicos, do pessoal militar reformado e de outras categorias dependentes do Estado têm uma incidência directa na preparação do orçamento.

O próprio Conselho de Ministros abordou esta questão. Ad Diyar de 11 de setembro de 2026 relata que o governo discutiu com militares e civis aposentados com base em números. O Ministério das Finanças foi encarregado de examinar os montantes necessários e de procurar receitas que possam financiar despesas sem impor um custo adicional excessivo aos cidadãos.

Esta restrição resume grande parte do problema orçamental. O Estado deve aumentar as suas despesas sociais e salariais, evitando simultaneamente uma nova carga fiscal. Ao mesmo tempo, deve financiar a reconstrução, os serviços públicos e o regresso das suas instituições ao Sul.

Hadi Aboul Hosn oferece várias faixas em Ad Diyar em 11 de setembro de 2026. Solicita uma melhoria das receitas aduaneiras, uma luta mais eficaz contra a evasão fiscal e uma melhor cobrança das receitas dos sectores público marítimo e fluvial. Também cita carreiras e outros recursos estatais. Na sua opinião, estas receitas devem ser utilizadas principalmente para os sectores da saúde e social, bem como para a revisão dos salários e pensões do sector público.

Por conseguinte, o senhor deputado considera que o problema não reside apenas no montante das despesas. Trata-se da capacidade da administração para recolher as receitas existentes. Esta distinção é essencial. Um aumento dos impostos sobre o consumo geraria rapidamente receitas, mas afectaria o poder de compra. A melhoria da recuperação exige reformas administrativas mais longas, mas limitaria este encargo.

Depósitos bancários permanecem no centro da reconstrução financeira

Os depósitos continuam a ser a outra grande questão económica. Ad Diyar de 11 de setembro de 2026 relata as declarações de Ibrahim Kanaan após seu encontro com o patriarca maronita Bechara Rai. O senhor deputado considera que qualquer fase de transição económica exige o restabelecimento da confiança dos libaneses e dos depositantes cujos fundos permanecem bloqueados.

Kanaan afirma que as quantidades perdidas ou imobilizadas ainda podem, pelo menos em parte, ser salvas. Coloca o projeto de regularização financeira e retorno de depósitos no centro deste processo. Ele disse que os textos financeiros e as reformas alcançaram uma fase avançada, mas a sua conclusão exigiu cooperação entre vários atores.

Em particular, mencionou o Estado, o Banco do Líbano e o Fundo Monetário Internacional. Ele pediu números definitivos e confiáveis. Este requisito reflete um dos problemas que acompanham o processo bancário desde o início da crise: qualquer alocação de perdas depende primeiro de uma avaliação reconhecida de ativos, passivos e passivos.

A questão, portanto, não é apenas que os requerentes devam recuperar o seu dinheiro. É necessário determinar os recursos disponíveis, seu momento de mobilização e a participação dos bancos, do Banco do Líbano e, possivelmente, do Estado.

Al Joumhouria de 11 de setembro de 2026 também aborda o problema sob as perspectivas de transações financeiras passadas. O dia-a-dia destaca a complexidade jurídica de qualquer recuperação de fundos relacionados às políticas e operações realizadas nos anos anteriores ao colapso. Recorda que muitas destas operações foram realizadas através de leis, regulamentos e decisões formais.

Esta questão complica a procura de responsabilidades. Uma transacção financeira pode ter tido efeitos muito negativos ao ser autorizada pelas regras em vigor. O trabalho de reforma deve, portanto, distinguir entre eventuais infracções e opções de política financeira dispendiosas.

O debate sobre a recuperação de depósitos é, portanto, inseparável do debate sobre a responsabilidade. Os depositantes aguardam um mecanismo de reembolso. Ao mesmo tempo, as instituições devem evitar que o custo da crise seja transferido para todos os contribuintes sem considerar as responsabilidades dos bancos e das autoridades financeiras.

Reestruturação do sector bancário

Ao mesmo tempo, o sector bancário está a registar novos desenvolvimentos jurídicos. Al Sharq de 11 de setembro de 2026 relata que Joseph Aoun promulgou a lei sobre a reforma e reorganização bancária. O texto altera certas disposições da legislação adoptada em Agosto de 2025.

Esta promulgação constitui um passo adicional na construção do quadro jurídico para lidar com as consequências da crise bancária. No entanto, não regula automaticamente o processo dos requerentes. A reestruturação das instituições e o tratamento dos depósitos estão ligados, mas respondem a mecanismos separados.

A prioridade é identificar bancos viáveis, necessidades de recapitalização e instituições que não possam continuar a operar na sua configuração atual. A restauração da confiança dependerá então de como as perdas serão reconhecidas e distribuídas.

Por conseguinte, o processo do Banco do Líbano continua a ser central. Ibrahim Kanaan, em Ad Diyar, de 11 de setembro de 2026, solicita especificamente a cooperação com o banco central para chegar a números definitivos. Sem este passo, qualquer promessa de reembolso pode permanecer teórica.

O debate bancário é tanto mais importante quanto o relançamento do investimento exige um sistema financeiro capaz de desempenhar novamente o seu papel. A crise dos depósitos não é apenas sobre os aforradores. Além disso, limita a capacidade dos bancos para financiar empresas e projectos produtivos.

O porto de Beirute se torna um símbolo do investimento procurado

A reconstrução e extensão do porto de Beirute é um dos poucos dossiers económicos claramente apresentados pelas fontes. Ad Diyar de 11 de setembro de 2026 destaca o projeto liderado pela CMA CGM e Rodolphe Saadé. O jornal considera o desenvolvimento do porto como uma oportunidade para fazer de Beirute um lugar importante no comércio marítimo mediterrânico.

O próprio Joseph Aoun referiu o assunto ao Conselho de Ministros. Ad Diyar de 11 de setembro de 2026 relata que ele descreve a colocação da primeira pedra da extensão do porto de evento positivo capaz de restaurar a esperança para o libanês. Ele esperava que esta operação fosse seguida por outros projetos.

O âmbito económico é duplo. O porto é, antes de mais, uma infra-estrutura essencial para as importações, exportações e actividades logísticas. Sua modernização pode então servir de sinal para investidores estrangeiros. Numa economia marcada pela crise bancária e pela guerra, a capacidade de atrair capitais para infra-estruturas a longo prazo é um importante indicador de confiança.

O Presidente referiu-se também às oportunidades de investimentos em Emirati. De acordo com Ad Diyar de 11 de setembro de 2026, as autoridades libanesas pediram aos ministérios que preparassem projetos que pudessem ser submetidos aos Emirados Árabes Unidos. Os funcionários e empresários emirados manifestaram, alegadamente, interesse e as delegações já tinham visitado o Líbano.

Joseph Aoun, portanto, pediu aos ministérios para trabalhar rapidamente e coordenar seus projetos. Sua mensagem era para evitar que rivalidades administrativas ou políticas perdessem oportunidades de financiamento no Líbano.

No entanto, o investimento externo continua a depender directamente da segurança. Projetos de infraestrutura exigem visibilidade que as operações militares no Sul tornem mais difícil. O contraste entre expansão e destruição portuária no Sul resume o dilema econômico do momento: existem oportunidades de recuperação, mas permanecem vulneráveis à evolução regional.

Petróleo e gás: uma quarta fase de licenciamento em preparação

Ad Diyar de 11 de setembro de 2026 também dedica um arquivo detalhado aos hidrocarbonetos. O Ministério da Energia e a Autoridade de Gestão do Petróleo estão a preparar uma quarta fase de licenciamento. O objectivo é tornar as condições mais atractivas para as empresas após as dificuldades encontradas nas fases anteriores.

O jornal afirma que as alterações propostas incluem garantias financeiras e técnicas. A sua redução poderia permitir a participação de médias empresas e alianças regionais, em vez de reservar efectivamente concursos para grandes grupos internacionais.

O quadro de partilha de rendimentos também pode ser ajustado. Ad Diyar de 11 de setembro de 2026 refere-se a uma participação direta do Estado estimada em 4% para o gás e entre 5% e 12% para o petróleo. O mecanismo proposto incluiria igualmente a recuperação de custos e a partilha progressiva dos lucros. As empresas beneficiariam de uma parte mais elevada no início, enquanto a parte do Estado aumentaria com a rendibilidade.

Os tempos de exploração poderiam ser mais flexíveis em circunstâncias excepcionais de segurança. Esta disposição é particularmente importante no contexto actual. O risco militar é precisamente um dos principais obstáculos à presença de empresas internacionais nas águas libanesas.

Os blocos do norte apresentam uma dificuldade adicional: a falta de uma delimitação completa da fronteira marítima com a Síria. Ad Diyar de 11 de setembro de 2026 refere-se a uma área disputada entre 750 e 1.000 quilômetros quadrados. A criação de uma comissão conjunta libanesa-síria deverá permitir avançar.

Entre as possibilidades estudadas encontra-se uma fórmula de exploração comum nos sectores em causa. O jornal também menciona a coordenação com atores já com direitos do lado sírio. O objectivo é reduzir o risco jurídico para as empresas susceptíveis de participar na próxima fase.

O bloco 8 seria excluído do novo procedimento após a assinatura do seu acordo de exploração, enquanto o bloco 9 poderia voltar após a recuperação total pelo Estado. Outros blocos disponíveis também seriam propostos. A quarta fase poderá ser lançada no final do Outono ou no início de 2027, se as condições políticas e de segurança o permitirem.

Energia regional e investimento: Beirute expande a pista

Al Liwaa, de 11 de setembro de 2026, relata que o ministro da energia Joe Saddi apresentou a Joseph Aoun os resultados das discussões sobre eletricidade, petróleo e gás com vários países. Entre os oradores mencionados contam-se a Jordânia, a Síria, o Iraque, a Turquia, o Catar e Chipre.

Este aumento de contactos mostra que a política energética não se baseia apenas em hidrocarbonetos offshore. O Líbano procura também soluções regionais para o seu abastecimento de electricidade e energia. Os custos energéticos continuam a ser um importante obstáculo à competitividade das empresas e ao funcionamento dos serviços públicos.

Por conseguinte, o desenvolvimento das infra-estruturas, a reforma bancária e a energia parecem ser três condições associadas à recuperação. O porto pode reforçar o papel comercial do país. Os hidrocarbonetos podem abrir uma fonte de receita a médio prazo. Os acordos regionais em matéria de energia podem reduzir algumas restrições imediatas. Mas todos estes projectos exigem uma melhoria duradoura da segurança e da governação.

O orçamento 2027 dá a esses arquivos um prazo imediato. O governo deve responder às demandas salariais enquanto financia suas prioridades. Deve restaurar a confiança dos depositantes sem criar um novo encargo insustentável para as finanças públicas. Ao mesmo tempo, procura atrair capital estrangeiro e relançar projetos energéticos há muito atrasados.

Assim, a economia libanesa de 11 de Setembro de 2026 parece menos confrontada com a falta de projectos do que com dificuldades de execução. Existem formas: reestruturação bancária, devolução de depósitos, melhor cobrança de receitas, investimento portuário, cooperação energética e exploração de petróleo. O seu sucesso depende agora de três condições que as fontes mostram repetidamente: ter dados financeiros fiáveis, restabelecer o funcionamento das instituições e impedir que a instabilidade de segurança destrua os primeiros sinais de recuperação.

Justiça: suspensão da anistia geral, enquanto os processos financeiros e criminais colocam a responsabilidade no centro do debate

Conselho Constitucional suspende anistia geral

A decisão do Conselho Constitucional de suspender a aplicação da lei geral de anistia domina as notícias judiciais libanesas de 11 de setembro de 2026. Realiza-se menos de um mês depois de o Parlamento adoptar o texto e abrir uma nova fase num dossier jurídico, político e comunitário sensível. Vários jornais relatam a decisão, que ainda não é um julgamento final sobre o mérito do recurso.

Annahar, de 11 de setembro de 2026, afirma que, em 10 de setembro, o Conselho Constitucional emitiu a Decisão n.o 2026/10 que suspende a aplicação da Lei n.o 2026/70. Trata-se de uma anistia geral e de uma redução excepcional da duração de determinadas sentenças. A decisão foi tomada por maioria numa sessão presidida pelo juiz Tannous Mechleb.

Os relatórios diários que julgam Aouni Ramadan, Ahmad Akram Baassiri, Albert Serhan, Riad Abu Ghida, Fawzat Farhat, Michel Tarzi, Elias Mecherkani e Mireille Najm participaram da sessão. O Vice-Presidente do Conselho, Omar Hamza, esteve ausente por razões de saúde. O Conselho decidiu que a suspensão seria oficialmente notificada ao Presidente Joseph Aoun, ao Presidente da Casa Nabih Berri e ao Primeiro-Ministro Nawaf Salam, e depois publicada no Jornal Oficial.

Al Binaa, de 11 de setembro de 2026, relata igualmente a suspensão do texto e salienta que intervém na sequência do recurso contra a lei. A Al Sharq, de 11 de Setembro de 2026, reitera a mesma decisão e recorda que bloqueia temporariamente a aplicação das disposições relativas à anistia e à redução das penas.

Al Quds Al Arabi de 11 de setembro de 2026 traz um elemento político adicional. O jornal afirma que o apelo foi trazido pelo forte bloco parlamentar libanês, presidido por Gebran Bassil. O bloco considera que a fórmula adoptada pelo Parlamento levanta problemas constitucionais. O jornal recorda que a lei havia sido aprovada na sessão parlamentar de 12 de agosto de 2026.

No entanto, a suspensão não deve ser confundida com um cancelamento. Nesta fase, o Conselho Constitucional impede a aplicação da lei durante o exame do recurso. A questão agora diz respeito à decisão sobre o conteúdo e as disposições específicas que o Conselho considerará conformes ou contrárias às regras constitucionais.

O dossier tem também uma dimensão política sensível. Al Quds Al Arabi, de 11 de setembro de 2026, relata que ativistas sunitas criticaram o apelo e anunciaram sua intenção de sancionar politicamente os deputados envolvidos nas próximas eleições em vários círculos eleitorais. O litígio jurídico é assim duplicado por uma leitura comunitária e eleitoral. No entanto, essa reação relatada pelo jornal não prejudica a revisão jurídica realizada pelo Conselho Constitucional.

Um caso de carro roubado revela uma complexa rede transnacional

Ad Diyar, de 11 de setembro de 2026, dedica um importante processo judicial a uma investigação sobre veículos suspeitos de terem sido roubados e ramificações internacionais que inicialmente apareceram em um caso de drogas. Segundo o jornal, o arquivo liga Líbano, Dubai, Arménia, Arábia Saudita, Síria e outros territórios que foram atravessados por certas operações comerciais.

O Procurador-Geral do Tribunal de Recurso de Mont-Líbano, o juiz Sami Sader, processou várias pessoas relacionadas com o caso relativo ao roubo de veículos e alegada participação nestas operações. Ad Diyar de 11 de setembro de 2026 cita Jad Hadchiti, nascido em 1996, e Wael Claude Jamaas, nascido em 1990, ambos prisioneiros. O jornal também menciona Georges Rizk, nascido em 1967, e Elias Tayoun, apresentado como um fugitivo.

O caso foi encaminhado ao primeiro juiz investigativo do Monte Líbano, Nada Asmar. De acordo com Ad Diyar, ele já tinha ido ao Ministério Público no Tribunal de Cassação após processo sob a supervisão do Conselho Geral desse tribunal, Samaranda Nassar.

A particularidade do caso reside na sua origem. De acordo com as evidências publicadas pelo Ad Diyar em 11 de setembro de 2026, algumas pistas apareceram durante investigações em uma rede internacional de drogas e após um relatório de Dubai através da organização internacional de polícia criminal. O funcionamento de conversas, imagens e dados relativos às vendas e remessas teria então aberto uma janela separada para carros.

Os investigadores estão interessados em comprar, vender, entrar temporariamente e reexportar veículos entre os Emirados Árabes Unidos e o Líbano. Algumas transações também foram relatadas como envolvendo passagens através da Síria, Jordânia ou Arábia Saudita. Além disso, as pessoas relacionadas com o caso foram informadas de terem realizado actividades na Arménia e na Geórgia.

No entanto, Ad Diyar insiste no estatuto judicial da informação. Parte do material publicado vem das investigações e ainda precisa ser verificada pelos tribunais. Por conseguinte, as suspeitas não podem ser apresentadas como factos definitivos.

O nome de Georges Rizk aparece centralmente nos elementos relatados pelo diário. Os investigadores examinariam a extensão das suas actividades no comércio automóvel entre o Dubai e o Líbano. Elias Tayoun, por sua vez, é apresentado em uma declaração como uma pessoa que trabalha com ele e participando em certos procedimentos relacionados com veículos e formalidades.

O arquivo, acima de tudo, ilustra a complexidade dos processos criminais contemporâneos. Uma investigação sobre narcóticos pode revelar fluxos financeiros, veículos e operações comerciais através de várias fronteiras. A justiça libanesa deve então trabalhar com informações de jurisdições e serviços estrangeiros.

Os inquéritos devem distinguir as suspeitas das responsabilidades estabelecidas

O caso dos veículos levanta também uma questão essencial do método judicial. Ad Diyar, de 11 de setembro de 2026, informa que os investigadores solicitaram uma revisão das conversas e fotografias e a identificação dos veículos que aparecem nas trocas. É necessária perícia para verificar a sua situação jurídica.

São igualmente abordados os pedidos de informação das agências internacionais competentes. O objectivo é determinar se os veículos em causa foram denunciados como roubados e reconstruir os seus movimentos entre os diferentes países.

O jornal também se refere a informações de uma fonte de segurança de que certas quantidades relacionadas às vendas foram coletadas por parentes de um suspeito. Mais uma vez, Ad Diyar afirma que esta informação permanece sujeita a investigação e verificação judicial. Esta precaução é fundamental. A existência de uma transacção ou de uma obrigação pessoal não é, por si só, suficiente para estabelecer a responsabilidade penal.

A transição de uma investigação de segurança para uma investigação judicial deve distinguir claramente entre provas, testemunhos e factos estabelecidos. O juiz do inquérito determinará o papel de cada pessoa acusada e verificará a proveniência dos veículos em causa.

Este caso fornece assim um dos processos criminais mais desenvolvidos da imprensa libanesa do dia. Combina a criminalidade organizada, a cooperação internacional e a rastreabilidade das transacções. Mostra também por que motivo a circulação transfronteiriça de mercadorias complica as investigações quando estão envolvidos vários sistemas jurídicos.

A questão financeira continua dominada pela questão da responsabilidade na crise bancária

A justiça financeira é o outro eixo importante da rubrica. Fontes de 11 de setembro incluem operações antes e durante a crise bancária, responsabilidades institucionais e procedimentos relacionados com o antigo governador do Banco do Líbano, Riad Salamé.

Al Sharq, de 11 de Setembro de 2026 Um a posição do advogado de Riad Salamé segundo o qual 230 milhões correspondem a empréstimos e não comissões. Trata-se de uma alegação de defesa e deve ser apresentada como tal. Entretanto, mostra que a caracterização legal dos movimentos financeiros permanece no cerne do litígio.

Al Joumhouria de 11 de setembro de 2026 lida mais amplamente com a dificuldade de recuperar fundos de antigas transações financeiras. O jornal observa que algumas das transações atualmente contestadas foram realizadas no âmbito de decisões legislativas, regulamentares e administrativas que estavam em vigor.

Esta situação coloca uma delicada questão judicial. Uma política financeira com perdas significativas não é automaticamente uma infracção. A responsabilidade política, a responsabilidade administrativa e a responsabilidade penal preenchem critérios diferentes. A fim de estabelecer uma infracção, a justiça deve, portanto, identificar actos específicos e combatê-los com as regras aplicáveis no momento em que foram cometidos.

O debate sobre fundos públicos e depósitos bancários reforça esta exigência. Os pedidos de restituição são fortes, mas devem ser acompanhados de uma reconstrução precisa dos fluxos financeiros. As fontes mostram, assim, uma tensão entre a urgência política para designar as responsabilidades e a necessária lentidão do estabelecimento judicial dos factos.

As instituições de supervisão estão a assumir um papel crescente na luta contra a corrupção

O reforço dos mecanismos de supervisão complementa esta oportunidade judicial. Al Liwaa, de 11 de setembro de 2026, relata as palavras de Joseph Aoun durante o juramento do Presidente e dos membros da Autoridade de Contratos Públicos. O Chefe de Estado pede-lhes que se considerem « na primeira linha de defesa do dinheiro público ».

O Presidente considera que a governação dos contratos públicos é uma componente do plano de recuperação económica e financeira. Associa igualmente o sucesso desta autoridade ao restabelecimento da confiança das instituições internacionais e dos países susceptíveis de ajudar o Líbano.

Mesmo que essa autoridade não seja uma jurisdição, seu papel está na vanguarda do trabalho judicial. A transparência dos contratos públicos e a rastreabilidade dos procedimentos podem reduzir a possibilidade de irregularidades. Facilitam igualmente o trabalho dos organismos de supervisão quando surgem suspeitas.

A mensagem presidencial coloca, portanto, a luta contra a corrupção em uma cadeia mais ampla. A justiça surge quando se suspeita de crimes. Os organismos de controlo devem reduzir as áreas de opacidade que possam favorecer estas infracções.

A reforma assume particular importância, uma vez que o Líbano procura financiamento externo para o exército, as infra-estruturas, a energia e a reconstrução. Os parceiros estrangeiros querem garantias sobre a utilização de fundos. Assim, o funcionamento dos organismos de supervisão faz parte da credibilidade financeira do Estado.

Questões judiciais vão além dos casos individuais

Os arquivos de 11 de setembro de 2026 finalmente mostram uma justiça confrontada com três categorias de problemas. O primeiro é constitucional, com anistia geral e controle sobre uma lei aprovada pelo Parlamento. O segundo é criminoso, com a investigação da suposta rede de veículos roubados e suas ramificações internacionais. O terceiro é financeiro, com os arquivos resultantes da crise bancária e a busca de responsabilidades.

Em cada um destes casos, aparece a mesma questão: distinguir decisões políticas e jurídicas. O Parlamento pode votar a favor de uma anistia, mas o Conselho Constitucional tem de verificar o seu cumprimento de normas mais elevadas. Os serviços de segurança podem identificar uma alegada rede, mas o acusado permanece sob investigação e julgamento. As transacções financeiras podem ser politicamente contestadas sem que a sua criminalidade seja automaticamente estabelecida.

Esta distinção é tanto mais importante no contexto libanês quanto os principais processos judiciais se tornam rapidamente assuntos políticos ou comunitários. A suspensão da anistia já constitui um exemplo. O remédio constitucional é imediatamente interpretado através de equilíbrios eleitorais e confessionais.

O dia judicial de 11 de Setembro não é, portanto, apenas uma sucessão de processos. Isto levanta directamente a questão da capacidade das instituições para estabelecer responsabilidades de acordo com regras comuns. Entre a anistia suspensa, as investigações criminais transfronteiriças e os litígios financeiros, espera-se que a justiça desempenhe um papel central num período em que a restauração do Estado também depende da confiança dada aos seus mecanismos de controlo.

Sociedade: regresso de pessoas deslocadas, habitação vulnerável e serviços públicos sob pressão da guerra

Nos subúrbios do sul de Beirute, o retorno ocorre sob edifícios frágeis

As consequências sociais da guerra não param com o regresso dos habitantes aos seus bairros. Al Araby Al Jadeed, de 11 de setembro de 2026, dedica uma investigação detalhada à situação nos subúrbios do sul de Beirute. O jornal descreve famílias retornando após o cessar-fogo, mas forçadas a viver em prédios danificados por operações israelenses. A habitação, que se destinava a permitir sair do deslocamento e evitar o custo das rendas, torna-se assim uma nova fonte de preocupação.

Segundo Al Araby Al Jadeed, de 11 de setembro de 2026, mais de 34 edifícios considerados em risco estão atualmente sendo consolidados pela União dos Municípios do Subúrbio Sul. Este número é utilizado para medir a extensão de um problema que não diz respeito apenas a edifícios totalmente destruídos. Parte do parque habitacional continua em pé, mas não garante necessariamente a segurança dos seus ocupantes.

O jornal descreve os moradores que se mudaram para escolas, espaços coletivos ou moradia temporária. Seu retorno significou o fim desse período. No entanto, confronta-os com tectos rachados, estruturas enfraquecidas e medo de colapso. Assim, o medo muda de forma: o perigo imediato de bombardeio é substituído pelo de moradias frágeis.

Esta situação coloca as famílias numa situação difícil. Deixar sua casa de novo significa encontrar outra casa e pagar por ela. Ficar pode reduzir as despesas, mas pode expor os ocupantes ao risco material. Por conseguinte, a falta de soluções alternativas leva algumas famílias a aceitar um nível de perigo que não teriam considerado numa situação normal.

Al Araby Al Jadeed, de 11 de setembro de 2026, também destaca a falta de financiamento e de compensação disponíveis. O problema torna-se particularmente grave quando o edifício não é completamente destruído. Deve ser determinado se pode ser reparado, que tipo de trabalho é necessário e quem deve financiá-lo. Esta fase é menos visível do que a reconstrução completa de um edifício, mas diz directamente respeito à segurança diária dos habitantes.

Assim, a questão social da reconstrução começa bem antes da própria reconstrução. Em primeiro lugar, envolve a experiência dos edifícios, a segurança das estruturas e a possibilidade de deslocalizar temporariamente famílias ameaçadas. Sem estes passos, o retorno pode simplesmente mudar o risco.

O Sul está tentando se preparar para o retorno dos habitantes e o retorno à escola

O mesmo problema surge no Sul, onde as viagens continuam ligadas às operações militares e às condições de infra-estruturas. Al Binaa, de 11 de Setembro de 2026, informa que o Presidente do Conselho do Sul, Hashem Haidar, apresentou a Nawaf Salam as medidas actualmente tomadas nas aldeias do Sul. A reabilitação das escolas é uma das prioridades.

Segundo Hashem Haidar, uma grande parte dos estabelecimentos em causa já começou a ser reparada. O Conselho do Sul está procurando completar o trabalho em todas as escolas para que o ano letivo possa começar em condições tão normais quanto possível. O programa inclui igualmente a compensação e a reabilitação das infra-estruturas.

De volta à escola torna-se assim um indicador concreto do retorno à vida normal. Uma família dificilmente pode considerar um regresso sustentável à sua aldeia se as crianças não têm uma escola, se as estradas são intransitáveis ou se os serviços básicos não funcionam. A reconstrução social não pode, portanto, ser separada da reconstrução material.

Al Quds Al Arabi, de 11 de Setembro de 2026, informa igualmente sobre as declarações de Hashem Haidar sobre a reabilitação das escolas e o regresso das pessoas deslocadas. Por sua vez, Nawaf Salam insiste na necessidade de direcionar recursos disponíveis para todos os habitantes do Sul, sem distinção. O Primeiro-Ministro apresenta o Conselho do Sul como um dos instrumentos para satisfazer estas necessidades, em coordenação com o Conselho para o Desenvolvimento e a Reconstrução.

Ad Diyar, de 11 de setembro de 2026, acrescenta que o Governo examinou a reabilitação das estradas, o regresso à escola e o fornecimento de habitações pré-fabricadas. Estes três ficheiros estão directamente ligados. A habitação permite o retorno imediato. As estradas tornam possível viajar e fornecer. As escolas transformam o regresso temporário em deslocalização familiar.

De acordo com Ad Diyar de 11 de setembro de 2026, Joseph Aoun insiste em apoiar os habitantes de Nabatiyah, Tiro e Salim árabe. Pediu-lhes que lhes fornecessem os meios para ficarem em suas terras. Por trás da fórmula política do « retorno do Estado » surge assim uma questão social muito concreta: prevenir a insegurança e a deterioração dos serviços de produzir um deslocamento sustentável da população.

Nabatiyeh também se torna uma batalha para o funcionamento diário

A situação em Nabatiyeh ilustra esta ligação entre segurança e vida quotidiana. As autoridades querem fortalecer o exército e as Forças de Segurança Interna, mas também procuram restaurar as administrações locais.

Al Quds Al Arabi, de 11 de setembro de 2026, informa que o ministro do Interior Ahmad al-Hajjar considera o reforço da presença de segurança como uma responsabilidade nacional. Essa presença deve proteger os habitantes, mas também garantir a continuidade do trabalho administrativo e dos serviços públicos.

A distinção é importante. Uma cidade pode estar sob controle oficial enquanto permanece paralisada socialmente se as administrações estão fechadas, as escolas não estão funcionando e a infraestrutura permanece danificada. A estratégia governamental procura, portanto, avançar simultaneamente no domínio da segurança e da gestão.

Esta abordagem, no entanto, é contrária à continuação das operações israelitas. Qualquer reabilitação pode ser prejudicada por uma nova escalada. O povo deve decidir se está retornando às áreas onde o Estado está progressivamente restaurando seus serviços, mas onde o risco militar não desapareceu.

Essa incerteza produz um custo social difícil de medir apenas pela destruição física. As famílias podem atrasar o seu regresso. As lojas estão relutantes em retomar suas atividades. As escolas devem organizar o seu funcionamento num ambiente instável. A reconstrução de uma comunidade requer, portanto, previsibilidade que o contexto militar ainda não garante.

Funcionários públicos e reformados exigem melhoria do rendimento

A crise social não se limita a áreas afetadas pela guerra. As reivindicações salariais do setor público também são proeminentes nos jornais de 11 de setembro de 2026. Funcionários públicos e aposentados exigem uma melhoria nos rendimentos enfraquecidos pelos anos de crise econômica.

Ad Diyar de 11 de setembro de 2026 relata que o governo discutiu com militares e civis aposentados com base em números. O Departamento de Finanças deve examinar os montantes necessários e procurar fontes de financiamento que não levem o público a suportar qualquer sobrecarga adicional.

Hadi Aboul Hosn, entrevistado por Ad Diyar em 11 de setembro de 2026, descreveu essas alegações como legítimas. Considera que o governo deve melhorar as receitas públicas, reforçando a cobrança aduaneira, combatendo a evasão fiscal e recuperando as receitas da propriedade pública.

O senhor deputado solicita que os recursos assim obtidos sejam utilizados, nomeadamente, para as despesas sociais e de saúde e para a revisão do sector público e dos salários dos reformados. Essa posição reflete uma das principais tensões sociais do momento: os rendimentos precisam ser aumentados, mas um aumento financiado apenas por novos impostos poderia agravar as dificuldades de outras categorias da população.

O problema da remuneração pública também afeta o funcionamento das instituições. As administrações cujos empregados não conseguem satisfazer as suas necessidades básicas têm maior dificuldade em manter o seu pessoal e prestar serviços regulares. A questão salarial torna-se assim uma questão de capacidade do Estado.

Universidade Libanesa aguarda a liquidação do arquivo do professor

A Universidade Libanesa é outra área onde as questões sociais e institucionais se unem. Al Binaa, de 11 de setembro de 2026, informa que o Conselho de Ministros reafirmou os critérios para a transferência a tempo inteiro de professores contratados.

A antiguidade, as necessidades de cada corpo docente, especialização, competência e equidade devem ser tidas em conta. Os contratos devem ser organizados em quatro fases. O Governo prevê igualmente uma verificação final dos nomes, tendo em conta as observações dos Ministros.

De acordo com as provas comunicadas pela Al Binaa em 11 de setembro de 2026, o primeiro conjunto de contratos deve produzir efeitos a partir do início de 2027. O governo deu-se um prazo para concluir o exame do processo.

A questão vai além da situação profissional dos professores envolvidos. A Universidade Libanesa é a principal instituição pública de ensino superior do país. A sua capacidade de manter professores qualificados e ministrar os seus cursos diz directamente respeito aos estudantes cujas famílias não podem suportar os custos da educação privada.

O arquivo, portanto, ilustra como a crise estatal é transmitida aos serviços sociais. A estabilidade profissional dos professores, o financiamento universitário e a qualidade do ensino tornam-se interdependentes.

Resíduos voltam à agenda do governo

A gestão de resíduos está também a voltar às prioridades executivas. Al Binaa, de 11 de Setembro de 2026, informa que o Conselho de Ministros decidiu dedicar uma reunião específica a esta questão, a pedido de Joseph Aoun. Ao mesmo tempo, o Conselho para o Desenvolvimento e a Reconstrução deverá ajudar os municípios na sua digitalização e recolha.

A decisão mostra que o processo não é considerado resolvido por mecanismos existentes. Os municípios devem prestar uma parcela significativa dos serviços enquanto seus recursos permanecem limitados. A pressão é ainda maior em áreas afetadas pela guerra, onde os escombros aumentam os resíduos comuns.

A clareira tem uma dimensão diferente nas áreas bombardeadas. Os resíduos de rotina devem distinguir-se dos materiais dos edifícios destruídos ou danificados. A reabilitação dos bairros requer maiores recursos logísticos e financeiros.

O arquivo junta-se assim ao da reconstrução. No Sul, bem como nos subúrbios do sul de Beirute, fazer um novo bairro significa restaurar os serviços municipais juntamente com a habitação e infra-estrutura.

A guerra transforma a habitação na primeira emergência social

As várias informações publicadas em 11 de setembro de 2026 mostram finalmente que a habitação é um dos principais motores da crise social. Nos subúrbios do sul, algumas famílias voltaram a edifícios frágeis porque não podem continuar a pagar por outra habitação. No Sul, as autoridades estão preparando moradias pré-fabricadas para o retorno. Nas aldeias, a reabertura das escolas e a reabilitação das estradas devem tornar este regresso sustentável.

Esta situação mostra que o número de pessoas deslocadas não é suficiente para medir as consequências sociais da guerra. Uma família pode ter retornado oficialmente enquanto permanece em uma situação precária. O retorno geográfico não significa necessariamente o fim do deslocamento social.

Al Araby Al Jadeed de 11 de setembro de 2026 dá a esta realidade sua forma mais concreta com edifícios danificados nos subúrbios do sul. Os residentes regressaram ao seu bairro, mas não necessariamente uma habitação segura. Os edifícios em risco recordam que as consequências das greves podem aparecer muito depois do seu fim.

No Sul, os esforços do Conselho Sul mostram inversamente as condições de reinstalação: escolas, infraestrutura, limpeza e serviços. O governo está a tentar acrescentar uma presença administrativa e de segurança mais forte.

Estas consequências directas da guerra são agravadas pelas dificuldades do resto da sociedade: baixos salários públicos, a situação dos pensionistas, as necessidades da Universidade Libanesa e os problemas de gestão de resíduos. A pressão social é, portanto, distribuída por vários níveis de cada vez.

O desafio para o Estado já não é apenas financiar reparações. Deve permitir que os residentes vivam em habitação segura, que as crianças regressem às suas escolas, que as administrações públicas funcionem e que os funcionários públicos tenham rendimentos suficientes. A questão social torna-se assim uma das medidas mais concretas da capacidade do Líbano de passar de uma mera paragem para um verdadeiro regresso à vida normal.

Cultura: Beirute mantém sua agenda musical enquanto cinema, literatura e artes questionam um mundo em crise

Amine Boudchar escolhe Beirute para uma primeira reunião com o público libanês

A questão cultural de 11 de setembro de 2026 é menos abundante do que a da política ou guerra. No entanto, várias tendências podem ser identificadas. Beirute mantém uma atividade musical apesar do ambiente de segurança. O cinema capta diretamente os conflitos contemporâneos. A literatura explora a fronteira entre real e imaginário. Assim, as páginas culturais mostram uma criação que não se afasta das crises políticas, mas tenta traduzi-las em outras formas.

Al Quds Al Arabi de 11 de setembro de 2026 anuncia a primeira apresentação no Líbano do maestro e cantor marroquino Amine Boudchar. O artista está programado para se apresentar no sábado 26 de setembro em Beirute Hall, na capital. Ele mesmo apresentou esta etapa de sua turnê de 2026 como uma « noite excepcional ». O encontro é o seu primeiro encontro no palco com o público libanês.

O show é baseado na fórmula participativa que contribuiu para a reputação de Boudchar. Al Quds Al Arabi de 11 de setembro de 2026 explica que o público não permanece simples espectador. Ele participa da apresentação de uma coleção de músicas árabes, marroquinas e de patrimônio e seleções musicais. A orquestra acompanha essa participação coletiva. O concerto é, portanto, construído em torno de uma troca entre os músicos ea sala em vez de em torno de uma interpretação totalmente descendente.

Esta fórmula já foi utilizada por Amine Boudchar em concertos em Marrocos, bem como em vários países árabes e europeus. Al Quds Al Arabi, de 11 de setembro de 2026, observa que isso lhe permitiu atrair uma grande audiência. O palco de Beirute faz parte desta turnê internacional, mas tem um alcance especial ao marcar sua entrada na cena libanesa.

O anúncio também merece ser visto no contexto do dia. As primeiras páginas dos jornais são dominadas por explosões no Sul, medos em torno de Nabatiyeh e o risco de expansão da guerra. Portanto, manter um compromisso musical em Beirute não significa que a cultura opere fora da crise. Antes, mostra que organizadores e artistas continuam, quando as condições permitem, a agendar manifestações em frente a uma audiência libanesa.

No entanto, a fonte não fornece provas suficientes para estabelecer o estatuto económico do sector dos concertos isoladamente ou para medir a frequência esperada. Seria, portanto, excessivo apresentar este anúncio como prova de uma retomada geral da vida cultural. É, por outro lado, uma nomeação precisa e documentada nas páginas culturais de 11 de setembro.

A música internacional continua a fazer parte da agenda cultural

Al Quds Al Arabi de 11 de setembro de 2026 também relata várias reuniões musicais que podem interessar os amantes do jazz e da música internacional. A presença desses eventos nas páginas culturais confirma que a música continua sendo uma das áreas mais visíveis da agenda cultural disponível nas fontes desta edição.

A programação musical aparece principalmente como um espaço de circulação entre artistas árabes e públicos de diferentes países. O caso de Boudchar é representativo. Seu repertório e arranjos participativos são baseados em referências musicais árabes e marroquinos, mas sua turnê vai além de seu país de origem. Beirute torna-se uma das etapas desta circulação cultural.

Esta dimensão é particularmente visível numa capital que mantém a função de enfrentar as produções libanesas, árabes e internacionais. No entanto, as fontes de hoje não fornecem um inventário suficientemente completo para fornecer um calendário abrangente de todos os acontecimentos no Líbano. É, portanto, necessário limitar a agenda a eventos explicitamente documentados e não preencher as lacunas com manifestações ausentes do corpus.

O principal encontro libanês claramente estabelecido continua a ser o concerto de 26 de setembro de Amine Boudchar. Outros conteúdos culturais disponíveis facilitam o acompanhamento das tendências da criação árabe e internacional do que o fornecimento de uma agenda global libanesa.

Esta distinção é necessária para respeitar a prioridade dada à cultura libanesa. O material do dia não permite artificialmente construir uma longa lista de exposições, concertos ou performances locais. É melhor manter compromissos estabelecidos e utilizar o resto das fontes para observar os principais temas culturais que atravessam a região.

Em Veneza, o cinema confronta diretamente a guerra em Gaza

Annahar de 11 de setembro de 2026 dedica parte de suas páginas culturais ao Festival Internacional de Cinema de Veneza. O jornal está interessado em um documentário apresentado no âmbito do evento realizado de 2 a 12 de setembro. O filme evocou acordos com Gaza e olha criticamente para a guerra através de protagonistas israelenses.

O tratamento de Annahar de 11 de setembro de 2026 levanta diretamente a questão do lugar do cinema em face de uma guerra em curso. A aposta não é só estética. Trata da responsabilidade do cinema quando trabalha em acontecimentos cujas consequências humanas continuam a ter lugar no momento em que as obras são mostradas ao público.

O filme é dirigido por Yuval Abraham e Rachel Zor. Annahar de 11 de setembro de 2026 também afirma que sua produção envolve The Guardian e o produtor e distribuidor francês Marin Karmitz. A escolha de um documentário enraizado em notícias imediatas mostra o lugar ocupado pelos conflitos contemporâneos nos grandes eventos cinematográficos.

Para o público libanês, esta questão tem uma ressonância particular. Os leitores estão acompanhando simultaneamente a situação em Gaza e subindo no sul do Líbano. Um documentário dedicado a esta guerra não pode, portanto, ser recebido como um objeto cinematográfico completamente retirado da experiência regional.

O tema também mostra como as fronteiras entre política e cultura se tornam mais porosas. Os mesmos acontecimentos podem ser examinados nas páginas internacionais a partir de uma perspectiva militar e diplomática, em seguida, nas páginas culturais sob imagem, representação e testemunho. O cinema não substitui a informação. Propõe outra forma de questionar os indivíduos no centro do conflito e as responsabilidades que o acompanham.

Esta presença de Gaza num grande festival internacional confirma finalmente que a guerra se tornou um objecto cultural mesmo antes da sua conclusão. Requer cineastas, produtores, festivais e espectadores para pensar sobre a distância necessária para representar eventos que ainda estão abertos.

A literatura árabe trabalha estranhamente na vida cotidiana

Al Quds Al Arabi de 11 de setembro de 2026 também tem um lugar importante na literatura. O diário está interessado na fantasia da realidade e na estranheza narrativa no romance Qahirat al-Yawm al-Daïe. O tema é um dos principais conteúdos culturais anunciados pelo jornal.

O valor do tratamento reside em como o romance transforma a realidade em matéria narrativa. O fantástico não é necessariamente concebido como uma completa ruptura com a realidade. Pode ser usado para tornar perceptível o que a vida cotidiana já tem insurda, instável ou preocupante.

Numa edição dominada por guerras regionais e revoluções, esta questão literária constitui um contraponto. No entanto, não está totalmente separado do contexto. As próprias sociedades confrontadas com transformações rápidas fornecem um material onde o real pode assumir uma aparência estranha. A literatura então tem meios diferentes do jornalismo para tornar essa experiência sensível.

As páginas políticas procuram determinar o que aconteceu, quais atores são responsáveis e quais as consequências que daí podem resultar. O romance pode trabalhar a experiência do tempo, perda, incerteza ou estranheza. Assim, a fonte cultural enfatiza os processos narrativos e a relação entre realidade e imaginação.

No entanto, este assunto não deve ser transformado num dossiê sobre literatura libanesa. As fontes de 11 de setembro de 2026 não fornecem aqui um trabalho libanês correspondente ao foco prioritário solicitado. O conteúdo permanece relevante em uma revista cultural árabe, mas não deve ser apresentado artificialmente como uma notícia literária libanesa.

Este limite é indicativo de toda a entrada. As fontes mantêm uma verdadeira seção Cultura, mas fornecem menos material especificamente libanês do que nos setores político, econômico ou social. Por conseguinte, deve ser dada prioridade aos acontecimentos no Líbano e aos temas culturais regionais mais bem documentados.

Artes plásticas pergunta construção por trás da desordem

Al Liwaa de 11 de setembro de 2026 também contém uma reflexão sobre as artes plásticas e menciona, em particular, Willem de Kooning. O texto está interessado na geometria de suas obras e em como uma ordem pode aparecer por trás do que parece, à primeira vista, ser uma desordem.

Esta abordagem é diferente de outros temas culturais do dia. Ela não começa um concerto ou conflito imediato. Retorna à própria construção da obra e ao olhar necessário para superar a primeira impressão.

O uso de Kooning permite abordar a tensão entre gesto, composição e percepção. O distúrbio aparente não exclui a estrutura. O olhar do espectador deve procurar as linhas, os equilíbrios e as relações que organizam a tela além da impressão imediata.

Este tipo de conteúdo traz fôlego para páginas culturais. Onde os documentos cinematográficos violência e literatura questionam a estranheza da realidade, as artes visuais colocam a atenção na forma e no processo criativo.

O material fornecido por Al Liwaa em 11 de setembro de 2026, no entanto, permanece mais crítico e reflexivo do que eventual. Não permite que apenas nesta base seja comunicada uma exposição específica libanesa. Por conseguinte, seria errado integrá-lo artificialmente num calendário de exposições em Beirute.

Esta cautela também permite distinguir duas funções diferentes das páginas culturais. Alguns são usados para anunciar eventos e informar o leitor sobre uma nomeação específica. Outros oferecem uma leitura crítica de uma obra, um artista ou um movimento. Ambos são necessários, mas não podem ser utilizados da mesma forma para criar uma agenda.

Uma agenda libanesa pequena, mas claramente identificável

A agenda cultural estritamente libanesa que emerge das fontes de 11 de setembro de 2026 é, em última análise, mais limitada do que todas as páginas culturais consultadas. A nomeação mais claramente documentada é a de Amine Boudchar em Beirute Hall no sábado, 26 de setembro. Al Quds Al Arabi de 11 de setembro de 2026 apresenta esta noite como a primeira apresentação do artista no Líbano.

Ao mesmo tempo, fontes relatam uma atividade em torno do jazz e da música internacional. No entanto, não permitem a mesma precisão em todas as datas, lugares e artistas sem o risco de introduzir informações insuficientemente estabelecidas. A ordem do dia deve, portanto, limitar-se deliberadamente a acontecimentos verdadeiramente documentados.

Essa relativa fraqueza quantitativa é em si significativa. Os jornais de 11 de Setembro dedicaram uma parte muito maior do seu espaço à guerra, política e crises regionais. Até mesmo as páginas culturais são parcialmente apanhadas nesta notícia, como mostra o tratamento cinematográfico de Gaza.

No entanto, a cultura não desaparece. A chegada de Amine Boudchar a Beirute testemunha o contínuo intercâmbio artístico entre o Líbano e o resto do mundo árabe. Os principais festivais internacionais apresentam obras que questionam diretamente as guerras da região. A literatura continua sua exploração da realidade através da imaginação. As artes plásticas mantêm uma reflexão sobre a forma e o olhar.

No entanto, o material disponível impõe um limite líquido. Permite documentar a continuidade de uma vida cultural e alguns encontros específicos, mas não reivindicar uma profusão de eventos libaneses que não aparecem nas fontes. Para esta edição de 11 de setembro de 2026, a cultura permanece presente, mas de forma mais estreita: uma agenda musical em Beirute, uma criação árabe em circulação e obras que, do cinema à literatura, continuam a questionar as crises contemporâneas.