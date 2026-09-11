Nabih Berri: « O acordo-quadro caiu »

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O Presidente da Câmara, Nabih Berri, entrega sexta-feira, 11 de setembro, um de seus diagnósticos mais pessimistas sobre a situação libanesa. « Não estou otimista », diz ele, acrescentando que « o acordo-quadro caiu ». Por trás destas fórmulas está uma convicção: as iniciativas diplomáticas só são de valor se mudarem a situação no Sul do Líbano em termos concretos. As mortes, a destruição e a continuação das operações no terreno alimentam agora a sua apreciação, enquanto o executivo continua a contar com mecanismos diplomáticos.

Um diagnóstico excepcionalmente escuro

A escolha de palavras é invulgarmente obscura para um funcionário que ocupou um lugar central nas negociações libanesas durante décadas. Em uma entrevista publicada em 11 de setembro de 2026, Nabih Berri não procura manter a ideia de um próximo avanço. Descreve uma situação perigosa geral e considera que as soluções permanecem remotas. Seu « não estou otimista » deve, portanto, ser lido como uma avaliação política do estado atual de discussão.

Seu diagnóstico é baseado primeiro no que está acontecendo no Sul. A morte, destruição e continuação das operações israelenses são os principais elementos invocados. As últimas horas foram marcadas por explosões, ataques e destruição em várias áreas do sul. Para Berri, a terra torna-se assim o principal instrumento para medir a eficiência diplomática.

Nabih Berri diz que « o acordo-quadro caiu »

A fórmula tem um alcance político ainda mais forte. Ao dizer que « o acordo-quadro caiu », Nabih Berri não se contenta em lamentar a lentidão das discussões. Considera que o quadro destinado a permitir uma alteração da situação deixou de produzir os resultados esperados. Berri, no entanto, não anuncia formalmente o fim de quaisquer negociações e não apresenta uma arquitetura alternativa completa nos comentários.

Isto é importante porque o Presidente da Câmara continua a ser um dos interlocutores libaneses mais experientes sobre questões relacionadas com o Sul. Seus pontos de vista são observados como os do Chefe de Parlamento e do movimento Amal, mas também como um indicador do estado dos canais políticos em torno da frente sul. Por conseguinte, a sua mensagem destina-se a funcionários libaneses, mediadores e agentes externos.

Terra em vez de movimentos diplomáticos

Berri estabelece um critério concreto para julgar os esforços internacionais. Reuniões, movimentos diplomáticos e mensagens transmitidas entre capitais não são um passo em frente em si mesmos. Devem resultar num declínio da violência, num declínio da destruição e num desenvolvimento visível da situação no Sul. Caso contrário, a atividade diplomática pode ser intensa, permanecendo sem efeito real.

Eventos recentes reforçam essa leitura pessimista. Em Mansouri, no distrito de Tiro, a maior parte da escola pública foi destruída na manhã de sexta-feira depois de ser diretamente ameaçada dois dias antes. Também foram relatadas a destruição de habitações e infra-estruturas. Na quinta-feira à noite, uma explosão particularmente poderosa na área de Ali al-Taher perto de Nabatiyah causou vibrações detectadas por estações sismológicas.

Uma diferença de tom com o executivo

A linguagem do Presidente da Câmara contrasta com a do Executivo, que continua a trabalhar através de mecanismos diplomáticos e institucionais disponíveis. O Primeiro-Ministro Nawaf Salam insiste na presença do exército e das instituições estatais no Sul, bem como nas condições necessárias para o regresso dos habitantes. O Conselho de Ministros aprovou igualmente um projecto de lei destinado a impedir a venda e o escoamento de bens em zonas ocupadas pelo exército israelita.

No entanto, essa diferença de apreciação não deve ser transformada em ruptura institucional. Berri não questiona o papel do Estado ou do exército. A diferença é principalmente sobre a avaliação da sequência diplomática: o executivo continua a contar com os mecanismos disponíveis, enquanto o Presidente da Câmara considera seus resultados nas mãos de uma terra sempre marcada pela destruição.

Exército, ponto de convergência

Quanto ao exército libanês, o discurso de Berri é particularmente apoiado. « O exército é a coluna fundamental ou mesmo a ponte fundamental da construção libanesa », diz na entrevista relatada na sexta-feira. O seu pessimismo sobre a diplomacia não é, portanto, acompanhado de um questionamento sobre o papel da instituição militar. Pelo contrário, coloca-a no centro da estabilidade e reconstrução do Estado.

Esta posição é consistente com a do governo. Nawaf Salam também descreveu a presença do exército e das instituições públicas no Sul como um fator de confiança para os moradores que desejam voltar para suas aldeias. Apesar das diferentes avaliações da eficácia das negociações, os líderes institucionais continuam a colocar a implantação do Estado e do seu exército no centro de qualquer estabilização duradoura.

O Sul pesa sobre todas as negociações

O problema levantado por Berri é o fosso entre a diplomacia e a realidade quotidiana no Sul do Líbano. Os objetivos políticos são conhecidos: estabilizar a fronteira, fortalecer o destacamento do exército, permitir o retorno da população, resolver a questão dos setores ocupados e evitar novas escaladas. No terreno, esses objetivos continuam a enfrentar operações militares e destruição, o que dificulta qualquer retorno.

A destruição de edifícios altera a natureza do problema. Uma família pode obter a possibilidade teórica de retornar à sua aldeia e deixar de ter uma moradia habitável. A destruição de uma escola como Mansouri acrescenta outra dimensão: o retorno envolve habitação, mas também escolas, estradas, água, eletricidade e serviços públicos. O governo agora se refere à habitação pré-fabricada como uma solução temporária em algumas aldeias.

O que significa a queda do acordo-quadro?

A declaração de Berri abre uma questão política: se o « acordo-quadro caiu », que mecanismo pode substituí-lo? O Presidente da Câmara não prevê quaisquer novas modalidades detalhadas nas declarações apresentadas na sexta-feira. É mais um fracasso do quadro actual do que o anúncio de uma alternativa. Isto é precisamente o que dá peso ao seu pessimismo.

Berri está geralmente associado à prática política baseada em negociações, acordos e compromissos a longo prazo. Por conseguinte, a sua falta de optimismo não significa simplesmente que um funcionário considere a situação má. Afirma que um ator diretamente envolvido nos mecanismos políticos em torno da questão do Sul não vê, nesta fase, as condições para anunciar um resultado próximo.

Um aviso aos mediadores

A declaração também pode ser entendida como um aviso aos atores internacionais envolvidos nas discussões. Mediação de valor político apenas quando produz uma mudança observável: redução de mortes, cessação da destruição, retorno de habitantes, implantação eficaz do exército e restauração da autoridade estatal. O número de visitas e reuniões não é suficiente para demonstrar a sua eficácia.

Essa exigência explica a força da expressão de Berri. Move o debate do processo diplomático para os seus resultados. Um mecanismo pode continuar a existir administrativamente, perdendo simultaneamente a sua credibilidade política, se os acontecimentos que foi para impedir continuar. Esta é, em essência, a declaração pessimista feita pelo Presidente da Câmara.

Nos próximos dias como um teste

O governo não desiste de instrumentos diplomáticos. Trabalha simultaneamente na presença do Estado no Sul, no retorno dos habitantes e na proteção legal de seus bens. As duas leituras, portanto, não são totalmente incompatíveis: o executivo ainda está tentando construir uma saída, enquanto Berri adverte que essa saída ainda não se materializa no terreno.

O contraste deve-se principalmente ao grau de confiança no processo atual. Na sexta-feira, 11 de Setembro, Nabih Berri decidiu não deixar qualquer ambiguidade: não estava optimista e considerou que o acordo-quadro tinha caído. A evolução futura será, por conseguinte, julgada menos pelo número de reuniões anunciadas do que pelas mortes, destruição, regresso dos habitantes e capacidade do Estado libanês de recuperar eficazmente nos sectores em causa.