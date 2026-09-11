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Líbano: Uma explosão agita o Sul como um terremoto

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Líbano: Uma explosão agita o Sul como um terremoto

Em 10 de setembro de 2026, às 21:08, uma explosão maciça sob a colina de Ali al-Taher foi sentida como um verdadeiro terremoto de 4,1 magnitude em uma grande parte do sul do Líbano

A IDF alega ter usado mais de 1100 toneladas de explosivos para destruir uma rede de túneis Hezbollah, completando sua « zona de segurança ».

Do lado libanês, o exército relatou quase 7.700 violações israelenses desde o acordo-quadro de 26 de junho — uma média de mais de 100 por dia.

Nenhuma vítima relatada. O Hezbollah não reagiu. E muitos agora se perguntam: este cessar-fogo ainda pode durar?

Sul do Líbano
Imagens exclusivas filmadas por locais

🇱🇧

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