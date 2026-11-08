Ucrânia: 600 mil habitantes sem energia

Mais de 600.000 habitantes da região de Dnipropetrovsk foram privados de eletricidade após um ataque russo na noite de 7-8 de novembro, de acordo com o DTEK. Em Dnipro, metrô, bondes e bondes foram suspensos. Os hospitais funcionam em geradores enquanto as equipes técnicas tentam restaurar a infraestrutura crítica. Ataques repetidos complicam as reparações. Os cortes de emergência continuam em vigor e não foi anunciado qualquer calendário completo de recuperação para as zonas afectadas.

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Mais de 600.000 habitantes da região ucraniana de Dnipropetrovsk foram privados de eletricidade após um ataque russo na noite de 7-8 de novembro de 2026, de acordo com o DTEK Energyian. Domingo de manhã, o transporte elétrico da Dnipro foi interrompido e os hospitais estavam inclinando-se sobre os geradores. As reparações continuam sujeitas a novas greves.

Instalações danificadas no leste da Ucrânia

O DTEK indica que importantes instalações energéticas foram afectadas durante a noite. A empresa cita os distritos de Pavlohrad, Samara, Kamianske e Dnipro, bem como a própria cidade de Dnipro, entre os setores de energia privada. O seu número de mais de 600 000 habitantes diz respeito, portanto, a uma parte da região, não à única capital regional.

O chefe da administração militar regional, Oleksandr Hanzha, menciona mais de 600 mil usuários e também inclui o distrito de Synelnykove nas áreas afetadas. Os dois anúncios não empregam exactamente a mesma unidade: não convertem este balanço num número específico de famílias.

As equipas técnicas estão a trabalhar para restaurar a comida. No entanto, a DTEK salienta que os ataques repetidos complicam as suas intervenções. A empresa dá prioridade à infraestrutura crítica, sem anunciar uma hora de retorno ao normal para todos os habitantes.

Metro, bondes e bondes na paragem

Em Dnipro, o colapso interrompeu diretamente os movimentos da manhã de domingo. O departamento municipal de transporte anunciou a suspensão de todas as linhas de bonde e bonde: as subestações que fornecem sua rede de tração estavam sem eletricidade.

Os trens de metrô também pararam de funcionar após um corte de energia. No entanto, as estações permanecem abertas como abrigos, de acordo com a mesma administração. Por conseguinte, a cessação do serviço de transporte não significa o seu encerramento das pessoas que procuram protecção durante uma indicação.

Oleksandr Hanzha anunciou a passagem de hospitais e outras instalações essenciais em geradores. Ele também convocou moradores que ainda têm poder para reduzir seu consumo para limitar a pressão sobre a rede.

Cortes de emergência sem horas garantidas

DTEK confirmou domingo de manhã a manutenção de cortes de emergência na cidade de Dnipro, mas também em Kiev e sua região. Ao abrigo deste regime, não são aplicáveis os calendários de quitação habituais. Estas restrições não devem ser confundidas com os cortes rotativos anunciados antecipadamente.

O colapso ocorreu após os ataques de 7 de novembro na rede de energia em torno de Kiev. A DTEK explicou que os danos causados às subestações reduziram a quantidade de electricidade que poderia ser transferida das centrais nucleares para as zonas de consumo. Por conseguinte, uma central eléctrica capaz de produzir não é suficiente para fornecer energia quando as estruturas de transporte estão danificadas.

Em Dnipropetrovsk, o número de utilizadores efectivamente recarregados e a duração das interrupções permanecem por determinar. Anúncios de domingo de manhã descrevem uma avaliação provisória, susceptível de evoluir com reparos e a situação de segurança.

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