Riade: um edifício Aramco danificado

Um edifício administrativo em Aramco em Riade foi danificado no domingo, 8 de novembro, após uma tentativa de ataque. O Ministério da Energia saudita relata quedas de detritos, danos limitados e nenhuma vítima. Testemunhas descrevem janelas partidas no distrito financeiro da capital. A coligação anunciou separadamente cinco interceptações de mísseis para várias regiões do reino. Não está estabelecida a cessação da produção de petróleo relacionada com este incidente, e as circunstâncias exactas permanecem por especificar.

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Um edifício administrativo em Aramco em Riade sofreu danos domingo, 8 de novembro de 2026, após uma tentativa de ataque. Uma fonte oficial do Ministério da Energia saudita atribuiu danos aos detritos e não relatou ferimentos ou mortes. Este anúncio vem após várias interceptações de mísseis reivindicadas pela coligação liderada pela Arábia Saudita.

Um edifício Aramco em Riade afectado por detritos

O Ministério descreve danos limitados a uma construção administrativa da companhia petrolífera. Referiu que as autoridades competentes tinham intervindo e dado início às medidas necessárias. Sua liberação não fornece nenhuma criptografia dos danos.

Testemunhas entrevistadas por duas agências internacionais colocam o edifício danificado no Distrito Financeiro do Rei Abdullah, distrito financeiro da capital. Eles descrevem janelas quebradas em vários andares da Torre Aramco e danos visíveis em parte de sua fachada.

Essas observações estabelecem a existência de danos, mas não determinam em si mesmos a trajetória de um projétil. A versão oficial evoca detritos após uma tentativa de ataque. Não deve ser confundido com os primeiros relatos de testemunhas que falam de um edifício diretamente direcionado.

O sítio em causa é um edifício administrativo. As informações disponíveis não indicam uma refinaria afectada nem uma interrupção da produção de petróleo relacionada com este incidente. Também não especificam se as atividades dos ocupantes da torre foram suspensas.

Várias interceptações anunciadas no domingo

O general Turki al-Maliki, porta-voz da coligação que apoia o governo iemenita reconhecido internacionalmente, anunciou várias operações de defesa aérea durante a manhã. Ele afirma que dois mísseis balísticos lançados por Houthis foram interceptados e destruídos na direção de Riade.

Um anúncio separado diz respeito a um míssil balístico dirigido para a província oriental. O porta-voz também relatou dois mísseis de cruzeiro interceptados nas regiões de Riade e Sul. Estas comunicações totalizam cinco mísseis, espalhados por várias áreas. Eles não descrevem uma única interceptação.

Detonações foram ouvidas na capital após um alerta de defesa civil. Ela então anunciou o fim do perigo. As declarações públicas não permitem ligar os detritos que caíram no edifício Aramco a um dos mísseis especificamente mencionados pela coligação.

Um episódio separado de Intercepção de Sábado

A pomada anunciada no domingo não se confunde com a de 7 de novembro. No sábado, a coligação relatou um míssil de cruzeiro dirigido para a área de Riade. No dia anterior, ela havia anunciado a destruição de um drone na mesma área.

Estes ataques fazem parte das hostilidades renovadas entre a Arábia Saudita e os Houthis. Desde 2015, Riyadh lidera uma coligação de apoio às autoridades iemenitas internacionalmente reconhecidas contra o movimento, que apreendeu Sana’a em 2014.

Para o incidente de domingo, as autoridades não publicaram uma avaliação detalhada dos danos à torre ou um cronograma de recuperação. O registo oficial nesta fase continua a ser o dos danos materiais sem vítima.

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