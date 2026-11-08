Intermediários: Por que os eleitores sancionaram Trump

A sanção de Donald Trump para as provas não se limita ao retiro partidário. As investigações nacionais documentam decepção econômica, responsabilidade atribuída ao Presidente e um pedido de contrapoder. Mostram também porque é que o sucesso democrático ainda não representa um compromisso duradouro com a sua agenda política.

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De acordo com as projeções eleitorais publicadas em 7 de novembro, os democratas ganharam o controle de ambas as câmaras do Congresso. As provas de 3 de novembro de 2026 transformaram o descontentamento com Donald Trump em uma sanção para seu acampamento. A explicação central reside no passado histórico econômico, na responsabilidade atribuída ao presidente e no desejo de contra-poderá-lo. Os inquéritos realizados antes da votação documentam estas três jurisdições. Eles também descrevem um limite decisivo para os democratas: rejeitar os republicanos não significa aderir ao seu adversário por muito tempo.

Intermediários: A promessa econômica contra Trump

O custo de vida é o primeiro ponto de ruptura. Em uma pesquisa nacional publicada em 15 de outubro por um centro de pesquisa universitário americano, 85% dos eleitores pesquisados classificaram a economia como uma questão importante. O custo de vida foi de 84%. Várias respostas foram possíveis. Por conseguinte, estas proporções não representam acções exclusivas do eleitorado.

O resultado político é explicado pela reunião entre esta prioridade e um julgamento negativo sobre a acção presidencial. Na mesma pesquisa, 74% desaprovaram a gestão econômica de Trump, e 79% da gestão do custo de vida de Trump. Um candidato pode reter seus apoiadores enquanto perde a confiança necessária para ganhar eleitores menos ligados ao seu partido. Isto é particularmente perigoso quando o assunto da desconfiança afeta quase todos os lares.

Os dados económicos dão coerência a este acórdão. O Bureau of Labor Statistics mede uma queda de 0,7% no salário horário médio real entre setembro de 2025 e setembro de 2026. Longas horas de trabalho amortizam a perda semanal. Não o apaga completamente. Por outras palavras, trabalhar uma hora ganha em média menos poder de compra do que um ano antes.

Esta média não descreve cada domicílio. No entanto, torna possível excluir uma explicação conveniente: mal-estar não é apenas uma questão de má percepção. Um aumento nominal do salário pode coexistir com uma perda real. Para o eleitor, o montante adicional na folha de pagamento é menos importante se as despesas necessárias forem absorvidas.

Eleitores atribuíram responsabilidade ao presidente

Só a dificuldade económica não é suficiente para explicar uma sanção eleitoral. O poder também deve parecer responsável ou incapaz de corrigir a situação. Uma pesquisa nacional de 2.140 adultos de 24 a 28 de setembro lança luz sobre este palco. Cerca de 65% atribuíram preços elevados às políticas de Trump. Além disso, 69% achavam que seu custo de gestão de vida estava abaixo de suas expectativas.

Essa decepção foi de 52% dos republicanos pesquisados. Este número não significa que metade dos republicanos votaram democratas. Mostra uma rachadura na satisfação do campo presidencial. Um partidário desapontado pode manter seu voto, abster-se, menos participar da campanha ou escolher outro candidato em uma corrida local. Estes comportamentos não têm os mesmos efeitos, mas todos podem enfraquecer a maioria.

Os direitos aduaneiros complicaram a defesa presidencial. Neste estudo, 64% consideraram que as novas taxas foram demasiado longe. A promessa de cobrar parceiros estrangeiros é contrária ao funcionamento das importações. A empresa americana paga o direito à fronteira. Deve então repartir o seu custo entre a sua margem, fornecedores e clientes. O consumidor não precisa de conhecer este sistema fiscal para ver um preço mais elevado.

No entanto, a responsabilidade política não é confundida com uma contabilização exaustiva da inflação. O presidente não define cada aluguel ou preço do petróleo. Mas ele afirma uma estratégia econômica. Os eleitores podem, portanto, sancionar seus resultados e seus instrumentos sem atribuir materialmente a origem de cada aumento.

Um voto contra Trump, não apenas para os Democratas

Uma pesquisa do Instituto Marista, realizada em 19 e 20 de outubro entre 1.289 eleitores registrados, mede essa dimensão diretamente. Dos considerados susceptíveis de votar, 44% disseram que queriam votar principalmente contra Trump. Apenas 21 por cento pretendia votar nele. Por 35%, o Presidente pesou pouco na sua escolha.

O desequilíbrio é político. Trump não apareceu nas cédulas do Congresso, mas sua ação estruturou parte do voto. Uma eleição legislativa torna-se então um meio de limitar um Presidente que os eleitores não podem substituir imediatamente. Os candidatos republicanos enfrentam dois julgamentos: um em seu próprio trabalho e um na liderança nacional de seu partido.

Na mesma pesquisa, 34% citaram o custo de vida como primeira edição, contra 33% para a preservação da democracia. Estas respostas não justificam a oposição mecânica à carteira e às instituições. Um eleitor pode querer pagar menos e recusar a concentração de poder. Ambas as motivações podem convergir para o mesmo boletim informativo.

Por conseguinte, a votação não se limita a uma procura técnica de preços mais baixos. Expressa igualmente um pedido de revisão. Quando o partido do presidente tem uma forte influência na ação federal, votar em seu oponente pode ser usado para restaurar uma capacidade de inquérito, debate e negociação fiscal. Isto não implica uma conversão completa para o Programa Democrático.

A política externa já não se separa da vida quotidiana

A guerra com o Irão acrescentou uma dimensão a esta sanção. Na pesquisa de setembro, 71% discordaram do tratamento de Trump deste caso. Uns 69 por cento achavam que esta guerra não valia a pena. Estas são opiniões pré-eleitorais, não uma medida do número de lugares perdidos devido ao conflito.

O mecanismo político permanece claro. Uma intervenção pode enfraquecer um presidente de várias maneiras: desacordo sobre seu propósito, preocupação com soldados, custo financeiro ou efeitos econômicos. Torna-se particularmente difícil defender quando as famílias experimentam simultaneamente um aumento dos seus gastos. A prioridade internacional do poder entra então em concorrência com uma exigência de protecção interna.

Esta leitura deve distinguir-se de uma afirmação excessiva. Os dados disponíveis não permitem que a derrota seja distribuída entre uma percentagem ligada ao Irão, outra a tarifas e uma terceira a instituições. Estas causas sobrepõem-se. Adicioná-los seria contar os mesmos eleitores várias vezes.

O desejo de mudança vai além das linhas partidárias

O estudo nacional do NORC, publicado após a eleição e realizado na semana anterior, reforça esse achado. Abrange mais de 110 mil pessoas registadas nos cinquenta Estados, incluindo as que não votaram. Dos elegíveis para participar, 80% exigiram mudanças substanciais ou profundas transformações. Cerca de 72% discordaram do Congresso.

A rejeição, portanto, excede Trump sozinho. Visa também o funcionamento do poder. Esta distinção é importante para os Democratas: eles podem beneficiar de uma necessidade alternada sem se tornarem imediatamente populares. Na pesquisa nacional de outubro, apenas 40% tinham uma opinião favorável do Partido Democrata, em comparação com 36% do Partido Republicano. A vitória eleitoral e a adesão política continuam a ser duas realidades diferentes.

Assim, os Democratas têm uma oportunidade, não uma patente ilimitada de confiança. A fim de transformar a punição numa maioria duradoura, terão de ligar os seus poderes concretos às preocupações dos eleitores. As audições podem estabelecer responsabilidades. Eles não reduzem automaticamente o preço das corridas. Uma oposição eficaz deve mostrar o que bloqueia, o que negocia e o que propõe.

Uma maioria para reconstruir os resultados

A resposta à questão política é, no entanto, sólida. Trump e os republicanos enfrentaram um voto de sanção alimentado pela vida cara, decepção com sua resposta e o desejo de limitar o poder presidencial. Os resultados detalhados e os estudos de participação permitirão então distinguir entre mudanças de acampamento e novas abstenções e mobilizações Estado-a-Estado.

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