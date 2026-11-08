Béchara Rai pede paz duradoura e uma única autoridade de segurança nacional. Em sua homilia de 8 de novembro em Bkerké, o Patriarca também anuncia a consideração das dez candidaturas de cinco aldeias fronteiriças do sul durante a sessão anual dos Patriarcas e Bispos católicos, que começa na segunda-feira. Trata-se de cortes de electricidade, de resíduos, de segurança alimentar e do registo judicial de Dahr al-Baydar. As respostas concretas às demandas dos habitantes permanecem aguardadas.

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O patriarca maronita Béchara Rai pediu uma paz duradoura para o Líbano no domingo, 8 de novembro, em vez de uma expectativa permanente da próxima guerra regional. Em sua homilia em Bkerké, ele ligou este requisito a uma única autoridade nacional em segurança e paz. Ele também anunciou que os pedidos de cinco aldeias cristãs limítrofes ao Sul seriam considerados na próxima sessão dos Patriarcas e Bispos Católicos.

Uma paz duradoura baseada na decisão do Estado

O cardeal presidiu a missa de domingo na igreja de Nossa Senhora no assento patriarcal. Sua intervenção consagra a proteção do país em uma escolha institucional: um Estado que controla suas decisões e instituições capazes de preservar a estabilidade.

Rai defendeu a neutralidade como meio de afastar o Líbano dos conflitos entre eixos regionais. Segundo ele, essa orientação não significa abandonar apenas causas ou romper com o ambiente árabe do país. Deve impedir que o território libanês se torne um lugar permanente de confronto entre poderes externos.

O Patriarca não apresentou uma nova negociação ou acordo. Ela formula uma posição política e pastoral sobre as condições de segurança no Líbano. Combina a paz com a existência de uma referência nacional comum, em vez de apenas equilíbrios provisórios entre os actores regionais.

Os pedidos de cinco aldeias perante os bispos

Rai anunciou que o Conselho de Patriarcas e Bispos Católicos do Líbano abriria sua sessão anual de uma semana na segunda-feira, 9 de novembro. Ele relatou ter recebido uma carta das aldeias de Rumaysh, Debel, Ain Ebel, Alma al-Sha`b e Qauzah.

O documento contém dez pedidos que o patriarca descreveu como urgentes e legítimos. Assegurou aos habitantes que ocupariam um lugar importante nas deliberações. No entanto, estes dez pontos não são reproduzidos na assembleia. Por conseguinte, não permite anunciar uma medida financeira, uma medida de protecção ou um programa de reconstrução já adoptado.

Este anúncio dá um próximo passo claro para o chamado das localidades fronteiriças: seu exame coletivo pelos líderes católicos. Além disso, distingue a recepção de um pedido da resposta que pode ser fornecida. Esperam-se decisões possíveis no final do trabalho.

Eletricidade, resíduos e segurança alimentar

O patriarca então discutiu o funcionamento dos serviços públicos. Referiu-se aos cortes de eletricidade que afetaram as administrações, instalações e serviços de comunicações devido a pagamentos não pagos acumulados. Na sua opinião, estas situações ilustram as consequências da desordem administrativa para os cidadãos.

Esta passagem vem após o lançamento, em 2 de novembro, da campanha de recuperação de eletricidade do Líbano com os organismos públicos. EDL anunciou em 5 de novembro o recebimento de US$ 28 milhões. O Parlamento deve agora ponderar uma dotação suplementar para liquidar uma parte dos atrasos. O discurso do Patriarca centra-se na continuidade dos serviços, sem fornecer um novo balanço financeiro.

Rai também criticou a gestão de resíduos limitada ao seu movimento entre aterros sanitários e regiões. Ele defendeu a triagem, tratamento e reciclagem, recordando a ligação entre proteção ambiental e saúde. Ele não mencionou novos contratos públicos ou site específico nesta passagem.

Na segurança alimentar, ele ressaltou o controle e a responsabilidade quando a saúde dos habitantes estava exposta a negligência ou fraude. Estas palavras estendem o seu apelo à reforma para incluir as acções quotidianas da administração, para além das instituições políticas.

A investigação de Dahr al-Baidar deve continuar

O patriarca mencionou o caso de Dahr al-Baydar, indicando que ele estava entrando em uma nova fase judicial. Pediu que a investigação se realizasse plenamente, a uma distância das posições previstas e da exploração política.

Ele não anunciou quaisquer resultados de instrução ou estabeleceu responsabilidade individual. Sua intervenção exigia respeito pelo trabalho judicial. Não resolve as acusações ou controvérsias em torno do caso.

A homilia foi pronunciada no domingo a renovação da Igreja. Rai tem ligado esse tema religioso à restauração da confiança em instituições, direito e serviço público.

Congratulou-se igualmente com a Associação Cross Road, fundada em 1995 e envolvida com veteranos feridos ou deficientes de várias origens políticas. Mencionou sua assistência médica, o fornecimento de medicamentos e o acompanhamento de pessoas acompanhadas. A partir de segunda-feira, o Concílio de Patriarcas e Bispos deve considerar o apelo das cinco aldeias fronteiriças, cujos pedidos detalhados e seguimentos concretos ainda não foram esclarecidos.

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