Trump-Salam: atrás do aperto de mão perdido, o peso de Haia e as reais demandas de Washington

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Em Nova Iorque, alguns segundos de imagens foram suficientes para desencadear um debate no Líbano que excedeu a própria cena. Donald Trump avançou entre líderes árabes e muçulmanos reunidos ao seu redor, trocando saudações e apertos de mão. Nawaf Salam estava presente. O aperto de mão entre o Presidente dos EUA e o Primeiro-Ministro libanês não foi visível. Em Beirute, o episódio foi imediatamente dissecado. Alguns viram um frio voluntário em direção a Salam. Outros falaram de uma mensagem política ao Líbano. Uma terceira leitura recusou conceder alguns segundos de protocolo o valor de uma decisão diplomática.

No entanto, a controvérsia não nasceu no vácuo. O homem que Trump tinha diante dele tem um caminho singular entre os líderes da região. Antes de entrar no Serail, Nawaf Salam era juiz e então presidente do Tribunal Internacional de Justiça. Em 2024, participou em várias decisões que impunham medidas a Israel nos procedimentos da África do Sul ao abrigo da Convenção de Genocídio. Em 19 de julho do mesmo ano, também votou com maioria quando o Tribunal declarou a presença de Israel no Território Palestiniano Ocupado ilegal e considerou que deveria terminar o mais rápido possível. Salam, em seguida, acompanhou o seu voto com uma declaração pessoal em que afirmou que partilhava o raciocínio e conclusões do Tribunal.

Este passado judicial dá uma profundidade particular à cena de Nova Iorque. No entanto, seria imprudente explicar automaticamente a atitude de Trump. Washington não estabeleceu publicamente qualquer ligação entre o episódio e as decisões em que Salam tinha participado em Haia. A verdadeira questão está noutro lugar. Como é que a administração Trump hoje trata um Primeiro-Ministro libanês cujo passado judicial sobre Israel também é marcado, enquanto também exige do seu governo grandes decisões sobre Hezbollah, armas, o Sul e negociações com Israel?

Antes do Serail, Salam tinha votado decisões particularmente difíceis para Israel

A viagem de Nawaf Salam até Haia merece ser recordada com precisão, sem lhe atribuir pessoalmente decisões colectivas. O Tribunal Internacional de Justiça é uma jurisdição composta por vários juízes. Então Salam não, sozinho, « condenou Israel ». Por outro lado, ele pessoalmente votou a favor de várias decisões importantes relativas ao Estado hebraico e, em alguns casos, definiu a sua própria posição nas declarações anexas às decisões do Tribunal.

Em 28 de março de 2024, enquanto presidia à jurisdição internacional, Salam votou a favor de novas medidas provisórias no caso entre a África do Sul e Israel. O Tribunal registou o agravamento da situação humanitária na Faixa de Gaza, incluindo o aumento da fome e da desnutrição. Solicita a Israel que tome as medidas necessárias para assegurar a prestação de assistência humanitária e de serviços essenciais sem entraves e em larga escala. Salam apoiou todo o regime e indicou apoio para o raciocínio por trás dele.

Em 24 de Maio de 2024, o Tribunal adoptou novas medidas relativas ao Rafa. Por treze votos contra dois, ordenou a Israel que parasse com sua ofensiva militar e qualquer outra ação no governo que pudesse infligir aos palestinos em Gaza condições de vida que poderiam resultar em sua destruição física total ou parcial. Salam votou novamente com a maioria. Esta sequência colocou, como Presidente do Tribunal, na vanguarda de um procedimento seguido com extrema atenção pelo governo israelense, os Estados Unidos e todas as capitais da região.

Em 19 de julho de 2024, outro caso deu a sua posição um escopo ainda mais claro. No seu parecer consultivo sobre as consequências jurídicas das políticas e práticas de Israel no Território Palestiniano Ocupado, o Tribunal constatou, por 11 votos contra 4, que a presença continuada de Israel nesse território era ilegal. Considerou que Israel deveria acabar com isso o mais rapidamente possível. Por quatorze votos contra um, ela também solicitou a cessação imediata de qualquer nova atividade de assentamento e a evacuação de colonos. Salam votou a favor destas conclusões.

Sua declaração pessoal é particularmente importante para entender seu posicionamento. Não presidiu apenas às audições nem anunciou a decisão do Tribunal. Ele declarou que compartilhou plenamente seu raciocínio e suas conclusões. Desenvolveu sua própria análise da ocupação, colonização, práticas discriminatórias e obrigações de outros Estados diante de uma situação declarada ilegal.

Dois anos depois, este juiz tornou-se primeiro-ministro do Líbano. E agora deve negociar com uma administração americana que tenha uma estreita relação política e estratégica com Israel.

Em Beirute, alguns segundos quase apagaram várias horas de diplomacia

A sequência de Nova Iorque dividiu imediatamente as redes sociais libanesas e os círculos políticos. Alguns apresentaram a ausência de um aperto de mão visível como sanção. Outros consideravam que isso refletia uma forma de desprezo pelo chefe de governo. Por outro lado, vários comentaristas se recusaram a atribuir significado político a um movimento de alguns segundos em uma sala onde Trump encontrou muitos funcionários.

Salam escolheu a ironia para responder à controvérsia. Ele acusou alguns de perturbar as próprias águas antes de tentar pescar lá, acrescentando que eles tinham até agora capturado « nenhum peixe ». A fórmula permitiu-lhe não entrar em um debate onde ele teria sido forçado a interpretar publicamente as intenções pessoais do presidente americano.

No entanto, o vigor da controvérsia revela algo mais profundo. O Líbano está agora observando Washington com nervosismo especial. Os Estados Unidos estão directa ou indirectamente envolvidos em quase todas as questões que podem determinar nos próximos meses: as negociações com Israel, a situação no Sul, o apoio ao exército, o monopólio das armas, o futuro da presença internacional após o confronto final e regional com o Irão. Em tal contexto, cada gesto presidencial torna-se facilmente uma mensagem para aqueles que procuram antecipar a evolução da política americana.

No entanto, os indicadores reais estavam em outro lugar na mesma sequência de Nova Iorque.

Salam estava no quarto, e sua presença não estava irritada

Na época em que alguns observadores libaneses viram no aperto de mão perdido provas de desactivação, Nawaf Salam estava precisamente participando de uma reunião regional convocada por Donald Trump com vários líderes e funcionários árabes e muçulmanos. De acordo com informações diplomáticas em torno da reunião, a participação libanesa não teria sido adquirida desde o início. A sua inclusão foi, portanto, vista nos círculos diplomáticos como um desenvolvimento positivo.

Esta presença obviamente não transforma o Líbano em um ator equivalente à Arábia Saudita, Turquia, Egito, Catar ou Jordânia. O peso político, militar e económico destes países é incongruente com o de um Líbano ainda enfraquecido pela sua crise financeira e pelas consequências da guerra. Mas há uma diferença importante entre não estar no centro do jogo regional e não ser mais convidado à mesa. Beirute continua diretamente envolvido nas discussões porque é um dos teatros de confronto com Israel, o papel regional do Irã e a questão dos grupos armados aliados em Teerã.

A reunião deu a Salam a oportunidade de apresentar a posição libanesa numa altura em que Washington conduzia várias abordagens simultâneas. Os Estados Unidos consultaram os seus parceiros regionais e trocaram com o Irão através de mediadores. O primeiro-ministro libanês não participou das negociações americano-iranianas, mas ele poderia fazer as prioridades de Beirute ouvidas no círculo regional em torno de Trump.

Estes dados pesam muito mais do que a cena do protocolo. Mostra que Washington continua a considerar o governo libanês como um interlocutor, embora este interlocutor esteja sob pressão crescente.

As verdadeiras reservas americanas dizem respeito às armas e ao ritmo de execução

Porque há um problema entre Washington e Beirute. Ele não lê na mão do Donald Trump. Os visitantes do relatório de capital americano que a administração quer agora ver resultados concretos na implementação de decisões libanesas sobre o monopólio estatal de armas. As declarações políticas já não seriam suficientes. Washington está interessado no destacamento do exército, no controle efetivo do território e na forma como os compromissos governamentais são refletidos no terreno.

As perguntas americanas não se limitariam ao Sul. Também seria feita uma pergunta sobre a presença de armas na região de Beirute. O raciocínio é que nem todas essas armas podem ser justificadas pelo confronto direto com Israel. Esta extensão geográfica do debate mostra que Washington encara o monopólio das armas como uma questão nacional e não uma mera questão fronteiriça.

Beirute opõe-se a esta impaciência uma grande restrição interna. O Estado quer fortalecer sua autoridade sem causar confronto entre o exército e parte da população libanesa. Os funcionários libaneses sabem que uma operação conduzida de acordo com um calendário imposto externamente poderia transformar uma questão de soberania em uma crise interna. Portanto, procuram um método gradual, enquanto Washington pede resultados observáveis.

O desacordo é menos sobre o alvo do que sobre o ritmo, meios e sequência de passos. É essa diferença que constitui a verdadeira área de tensão entre o governo Trump e o governo Salam.

Israel fornece Washington com sua própria leitura do Sul

A esta divergência acrescenta uma batalha sobre os próprios fatos. Israel transmite sua própria avaliação da situação no sul do Líbano para funcionários americanos. De acordo com informações relatadas pelos visitantes de Washington, o lado israelense relatou uma avaliação negativa de algumas das experiências realizadas nas áreas afetadas pelos arranjos de segurança. Alegou, nomeadamente, que os membros ou executivos do Hizbullah tinham regressado a certos sectores.

Beirute contesta esta apresentação e recusa que as reivindicações israelenses se tornem automaticamente a grade de leitura americana. Para as autoridades libanesas, as operações israelitas dificultam a consolidação da autoridade estatal. A destruição, greves e presença militar em certas áreas impedem o retorno normal dos habitantes e aumentam as dificuldades que o exército enfrenta.

Por conseguinte, a disputa diz respeito a uma questão central: quem deve fazer o primeiro gesto? Washington e Israel querem ver resultados libaneses sobre armas e controle territorial. Beirute acredita que uma retirada israelense e uma cessação efetiva das operações criariam as condições para o fortalecimento do Estado.

Essa contradição explica por que as discussões com a administração Trump são muito mais importantes do que as trocas de protocolo. Salam deve convencer os americanos de que a soberania libanesa não pode ser construída em um único sentido.

Oitavo encontro com Israel ainda à espera de luz verde real

A continuação das negociações entre o Líbano e Israel é outra questão imediata. Está prevista uma oitava reunião. Roma é novamente citada como um lugar possível. Mas o calendário continua incerto e Beirute receia que os cálculos políticos de Israel conduzam ao atraso dos próximos passos.

O governo libanês quer impedir que um período de espera permita que Israel continue suas operações e destruição, ao mesmo tempo que varia decisões sobre retirada. Cada semana adicional pode mudar a situação material nas aldeias do Sul. Uma casa destruída, uma estrada tornada inutilizável ou uma nova área que se tornou inacessível produz um facto concreto com o qual os negociadores terão de lidar.

A oitava reunião só foi, portanto, de interesse para Beirute se permitiu fazer progressos em questões específicas: a retirada de Israel, a cessação das operações, as questões contestadas, o regresso dos residentes e a situação dos detidos. Israel coloca as suas exigências de segurança na vanguarda.

Washington está no centro desta mecânica. Sem impulso americano, o calendário pode abrandar. Com maior envolvimento, os EUA podem tentar obter medidas paralelas em ambos os lados.

É exactamente o que Salam tem de procurar nas suas conversas americanas.

Marco Rubio, muito mais importante que um aperto de mão

A nomeação planejada com o Secretário de Estado Marco Rubio é o verdadeiro teste da sequência. Pretende abordar directamente as questões sobre as quais Washington tem uma influência decisiva: as negociações com Israel, a situação no Sul, o apoio ao exército e a implementação de decisões em matéria de armamento.

Salam chega com uma equação delicada. Ele deve convencer a administração Trump de que o governo libanês não está tentando economizar tempo no monopólio de armas. No mesmo movimento, ele deve explicar que um calendário irrealista poderia provocar o confronto que o Estado está tentando evitar.

Acima de tudo, tem de obter uma contrapartida política. Enquanto Washington exige mais Beirute, Beirute quer que Washington exija mais Israel. O Governo libanês não pode defender uma estratégia negocial duradoura se as operações israelitas continuarem sem melhorias visíveis para o povo do Sul.

O encontro com Rubio permitirá, portanto, medir a relação muito mais seriamente do que as imagens de Nova Iorque. O conteúdo das exigências americanas, os compromissos obtidos e o calendário das negociações com Israel fornecerão indicadores concretos.

Se Washington concordar em exercer pressão paralela de ambos os lados, Salam pode defender a ideia de que sua diplomacia produz resultados. Se as exigências continuarem a ser dirigidas principalmente para Beirute à medida que as operações israelitas prosseguirem, o Governo libanês ficará numa posição muito mais difícil.

Dezasseis milhões de assaltos e mais de 800 milhões de dólares: Washington continua comprometida com o exército

O apoio dos EUA ao exército traz outro elemento concreto. Os Estados Unidos acabaram de entregar 16 milhões de munições às Forças Armadas Libanesas. Ao longo dos últimos seis anos, a sua assistência militar teria ultrapassado 800 milhões de dólares. Estes números não são compatíveis com a ideia de um desengajamento americano completo do Líbano.

No entanto, eles mostram a natureza do projeto apoiado por Washington. Os Estados Unidos investem na instituição que considera ser o legítimo detentor da força militar no Líbano. Quanto mais o exército é apoiado, mais a administração dos EUA acredita que pode pedir-lhe para assumir responsabilidades adicionais.

Esta lógica coloca novamente o governo diante de uma equação difícil. O exército precisa de ajuda para implantar, controlar mais território e gradualmente substituir outras estruturas armadas. Mas o aumento da sua capacidade não elimina as restrições políticas internas. O monopólio da força não pode ser construído apenas com munições. Também exige um acordo político suficientemente forte para impedir que a instituição militar seja arrastada para o confronto interno.

Salam deve, portanto, transformar o apoio americano em reforço estatal sem permitir que esta ajuda seja interpretada como um instrumento de confronto entre os libaneses.

O passado de Haia é impossível de apagar, mas não resume Salam em Washington

O fator pessoal permanece. O governo Trump sabe perfeitamente quem é Nawaf Salam. A sua visita ao Tribunal Internacional de Justiça faz parte da sua viagem pública. As 2024 decisões relativas a Gaza, Rafa, ocupação e assentamentos tiveram um impacto global. A sua votação de 19 de Julho e a sua declaração pessoal tornaram particularmente difícil imaginar que ele teria sido apenas um presidente sentado sem uma posição adequada.

Este passado pode afetar sua imagem em alguns círculos americanos ou israelenses. De qualquer forma, ele distingue Salam de muitos líderes árabes que estão negociando com Washington hoje. Mas não há nada que reduza a política dos EUA nesta dimensão. Os Estados Unidos têm interesses muito mais imediatos no Líbano: a segurança de Israel, o confronto com o Irão, as armas do Hezbollah, o papel do exército e a estabilidade do país.

Washington pode, portanto, estar em profundo desacordo com certas posições judiciais que Salam assinou em Haia, enquanto necessitava dele como interlocutor no Serail. A diplomacia funciona precisamente com esta contradição. Um governo nem sempre escolhe os seus parceiros com base no seu passado; Trata-se daqueles que hoje têm a capacidade institucional de tomar as decisões de que necessita.

Salam está assim numa situação única. Em Haia, participou na elaboração da lei aplicável à conduta do Estado. Em Beirute, tem agora de negociar com os mesmos Estados numa relação de poder político em que o direito internacional é apenas um elemento, entre outros.

O teste real começa onde as câmeras pararam

A cena de Nova Iorque tem finalmente uma força simbólica óbvia. Donald Trump, cuja política está estreitamente alinhada com Israel, passa perante um primeiro-ministro libanês que, dois anos antes, presidiu ao Tribunal Internacional de Justiça quando impôs medidas a Israel e votou a favor de conclusões particularmente duras sobre a ocupação.

Mas o símbolo não deve esconder a realidade diplomática. Salam participou da reunião regional de Trump. Ele deve continuar suas trocas com a administração dos EUA. Washington continua a financiar maciçamente o exército libanês. Os Estados Unidos continuam empenhados no mecanismo de negociação com Israel. Ao mesmo tempo, eles estão a aumentar a pressão sobre Beirute para alcançar resultados sobre as armas.

É esta combinação que define a relação de hoje. Não é nem quente por princípio nem quebrado. É transacional, exigente e dominado por casos em que os interesses americanos e libaneses nem sempre coincidem.