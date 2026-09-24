Seis ministros sírios em Beirute, um governo de curto prazo: o que Damasco realmente veio procurar no Líbano

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A cena foi para ilustrar a normalização das relações entre Beirute e Damasco. Ela começou com um paradoxo. A maior delegação do governo sírio no Líbano desde a mudança de poder em Damasco veio falar sobre a cooperação entre os Estados, enquanto o governo libanês foi informado muito tarde sobre o evento. Segundo informações recolhidas pelos círculos governamentais, Nawaf Salam soube da existência do fórum de investimentos libanês-sírio apenas cerca de 48 horas antes da chegada da delegação. Mais surpreendentemente, alguns funcionários supostamente descobriram o evento por meio de convites a empresários libaneses.

Por trás deste episódio protocolar, no entanto, aparece uma questão muito mais importante. Damasco não veio apenas à procura de investidores. Os dossiês elaborados elaboram um mapa económico real: camiões, direitos de trânsito, circulação de pessoas, aeroporto de René Moawad, via entre Trípoli e Síria, petróleo iraquiano, gás jordaniano, instalações petrolíferas libanesas, electricidade e revisão de mais de quarenta acordos bilaterais. Em conjunto, estes projectos mostram o que a Síria está a tentar reconstruir: o seu acesso comercial, energético e logístico ao Líbano e ao Mediterrâneo.

Quarenta e oito horas para transformar um fórum privado em uma visita do governo

A história do fórum permite compreender o mal-estar que apareceu no topo do estado. Segundo as informações recolhidas, a iniciativa teria sido parte de Ahmad Hashmieh, presidente da Associação de Desenvolvimento de Beirute. Após uma visita a Damasco, ele supostamente propôs a organização de um fórum sobre investimento entre os dois países.

A resposta síria teria sido primeiro cautelosa. Damasco não quis enviar uma grande delegação ministerial ao Líbano para participar num evento sem patrocínio oficial libanês.

Hashmieh supostamente então trabalhou com Rula Harati, consultor econômico do presidente Joseph Aoun, para obter a cobertura de Baabda. O patrocínio presidencial supostamente desbloqueou a situação. O fórum mudou então a sua dimensão: já não se tratava apenas de reunir empresas, mas de acolher uma delegação do governo sírio a um nível excepcional.

É aí que o problema teria surgido.

Segundo as informações disponíveis, Nawaf Salam foi informado do fórum apenas cerca de 48 horas antes da chegada dos oficiais sírios. Também alguns ministros libaneses não teriam sido avisados de que os seus homólogos vinham para Beirute. Os funcionários do governo teriam até mesmo aprendido sobre o evento, vendo os convites aos empresários circulados.

O problema tornou-se concreto quando a delegação teve de ser oficialmente recebida no aeroporto. Quem representa o governo quando uma delegação de seis ministros estrangeiros pousa em Beirute?

Nawaf Salam então instruiu o vice-primeiro-ministro Tarek Mitri para intervir. Foi ao aeroporto com o Ministro da Economia Amer Bisat para receber sírios. Um jantar em sua honra foi então organizado.

Ao mesmo tempo, Salam teria contactado o ministro sírio dos Negócios Estrangeiros, Assaad al-Shaibani. A mensagem se concentrou na necessidade de canalizar manifestações governamentais através de canais institucionais libaneses.

O incidente não impediu a visita. Mas revela uma primeira contradição: a nova relação com a Síria é apresentada como uma relação Estado-Estado, enquanto o seu primeiro grande evento econômico exigiu uma captura de protocolo de última hora.

Uma delegação construída como um programa económico

A composição do grupo sírio permite compreender os objectivos do deslocamento.

A delegação incluiu o Ministro da Economia e da Indústria Mohammad Nidal al-Shaar, o Ministro da Agricultura Bassel Hafez al-Soueidan, o Ministro do Turismo Mazen al-Salhani, o Ministro da Educação Mohammad Abdel Rahman Turko, o Ministro dos Transportes Yaarob Badr e o Ministro da Saúde Moussab al-Ali.

Ele acrescentou funcionários de agências de investimento, aviação e petróleo, bem como representantes do fundo de riqueza soberano sírio. Ahmad Rawad Ramadan, o gerente de investimento, e Omar al-Hosari, o gerente de aviação, estavam entre os funcionários presentes. O Conselho de Negócios libanês-sírio também foi representado por Leila al-Samman.

Esta escolha não é trivial. Abrange especificamente os setores que a Síria necessita para sua reativação: produção, agricultura, turismo, transportes, saúde, capital, aviação e energia.

No lado libanês, vários ministros e altos funcionários eventualmente participaram. Yassine Jaber, Fayez Rasamny, Rima Karami, Laura Lahud e Amer Bisat estavam presentes, bem como um representante do Ministro da Saúde. O Diretor-Geral do Ministério da Economia Mohammad Abu Haidar, o Diretor-Geral da Aviação Civil Mohammad Aziz, o Diretor do Porto de Beirute Marwan Najem e o Embaixador do Líbano na Síria Henry Kastoun também participaram.

A presença de funcionários da aviação, do porto, do transporte e da economia faz sentido ao examinar os processos elaborados em paralelo.

Primeiro site: explodir obstáculos que desaceleram caminhões

O trânsito é um dos registos mais precisos.

Damasco e Beirute querem examinar as condições de passagem de caminhão entre os dois países. As discussões centram-se nos direitos de trânsito, nos procedimentos fronteiriços e na organização do transporte terrestre.

O problema é particularmente importante para o Líbano. Para uma grande parte das exportações de terras libanesas para os mercados árabes, a Síria não é um dos muitos mercados: é a passagem forçada.

Os representantes económicos libaneses identificaram três pedidos concretos.

A primeira diz respeito à abolição do sistema de autorização prévia entre os dois países. A segunda diz respeito à igualdade de tratamento aduaneiro entre mercadorias libanesas e sírias, nomeadamente no que diz respeito aos mecanismos árabes de facilitação do comércio. O terceiro diz directamente respeito às transportadoras: Os camiões libaneses devem ser tratados na Síria de uma forma comparável à concedida aos camiões sírios no Líbano.

Estas alegações demonstram em que medida a palavra « integração » ainda abrange obstáculos muito comuns: autorizações, impostos, filas de espera, controlos e diferenças de tratamento.

O aumento do comércio depende, portanto, menos de um novo slogan político do que do preço pago por um camião para atravessar a fronteira.

René Moawad e Tripoli: o mapa logístico torna-se muito mais ambicioso

O arquivo mais estrutural está no norte do Líbano.

As discussões mencionam explicitamente o aeroporto de René Moawad e uma ligação ferroviária entre Trípoli e o interior sírio. No caminho-de-ferro, o projecto é muito mais avançado na sua definição do que sugere uma simples evocação de princípios.

Ministro dos Transportes sírio Yaarob Badr relatou que a conexão do porto de Trípoli com a rede ferroviária síria fazia parte de um projeto maior de corredores logísticos entre o Golfo e o Mediterrâneo.

Uma empresa de consultoria libanesa está atualmente trabalhando no projeto. Deve determinar o custo e a duração da operação.

Acima de tudo, o percurso já foi reconhecido. Uma delegação libanesa-síria discutiu o curso proposto. Representaria cerca de35 quilómetros em território libanês e cinco quilómetros na Síria.

As conclusões iniciais seriam favoráveis: a rota seria tecnicamente viável e não teriam sido identificadas grandes dificuldades nesta fase. Isso não significa que o trabalho vai começar. O próprio ministro sírio disse que a decisão final dependerá da conclusão dos estudos técnicos e económicos.

Mas estes números mudam a natureza do projeto. Já não se trata de simplesmente dizer que um dia Trípoli poderia estar ligado à Síria. Uma rota de cerca de 40 quilómetros já está a ser estudada.

O interesse sírio torna-se óbvio. Uma ligação ferroviária com o porto de Trípoli daria aos produtos da Síria acesso directo ao Mediterrâneo. Para Trípoli, o desafio seria tornar-se uma plataforma de trânsito para um sertão muito maior do que o norte do Líbano.

A referência ao Aeroporto René Moawad complementa esta lógica. Ferroviário, porto e aeroporto potencialmente formam três portas do mesmo dispositivo.

Petróleo iraquiano e gás jordaniano: o segundo eixo vai para o subsolo

Outro conjunto de discussões diz respeito à infra-estrutura energética.

O ficheiro do oleoduto voltou à mesa, especialmente em torno do petróleo iraquiano. As informações recolhidas indicam que uma disputa relacionada a este caso teria sido resolvida, abrindo caminho para futuras discussões.

O gás jordaniano é o outro ramo desta rede.

O projecto é o transporte de gás da Jordânia através da Síria para o Líbano. De acordo com Ibrahim al-Adhan, deputado ao Ministro da Energia da Síria, as discussões sobre esta questão atingiram uma fase avançada. As equipes técnicas ainda estão estudando os obstáculos e os equipamentos necessários.

Ao mesmo tempo, a ligação eléctrica entre a Síria e o Líbano está a ser examinada. A ideia é avaliar as linhas, restaurá-las e, em seguida, considerar um fornecimento de eletricidade síria para o Líbano.

O ficheiro não pára por aí. Damasco também deseja discutir a possibilidade de utilizar, se necessário, certas instalações e infra-estruturas petrolíferas libanesas.

Terminados, esses elementos dão outra leitura da aproximação.

O Líbano não está apenas interessado na Síria como mercado para quatro ou cinco milhões de consumidores. Damasco está interessado em seus portos, instalações, redes e abertura marítima.

Mais de 40 acordos herdados do passado aguardam o seu veredicto

Antes de celebrar novos acordos, porém, os dois governos devem abrir as gavetas.

Mais40 acordos e protocolosos períodos anteriores ainda aguardam revisão.

O método previsto é formar comissões mistas entre os ministérios em causa. Devem determinar quais os textos que podem permanecer em vigor, que devem ser alterados e que devem ser suprimidos.

Este projecto é politicamente sensível.

Manter os velhos acordos automaticamente estenderia o quadro de uma relação desenvolvida no âmbito de um sistema político que agora desapareceu em Damasco. Cancelá-los todos, pelo contrário, privaria ambos os países de instrumentos jurídicos, alguns dos quais ainda podem ser úteis.

O número de quarenta mostra acima de tudo a extensão do trabalho necessário antes de falar sobre uma verdadeira nova ordem econômica bilateral.

Damasco quer capital libanês, mas protege seu próprio mercado

O fórum também revelou uma contradição muito mais imediata.

Autoridades sírias convidam empresários libaneses a investir. Leila al-Samman apresentou infraestrutura, reconstrução, turismo, educação e serviços como áreas em que as habilidades libanesas podem desempenhar um papel.

Ao mesmo tempo, porém, as empresas libanesas enfrentam direitos, restrições e procedimentos para proteger a produção síria.

A justificação dada é clara: estas medidas não se dirigem especificamente contra o Líbano. Fazem parte de uma política geral de protecção da indústria síria.

É precisamente aqui que começa a dificuldade.

Quando Damasco procura capital, o Líbano torna-se um parceiro natural, próximo e experiente. Quando as empresas libanesas querem vender no mercado sírio, encontram as barreiras para proteger esse mercado.

Mohammad Nidal al-Shaar reconheceu que a geografia não era suficiente para criar integração econômica. São necessárias regras claras, instituições fiáveis, passagens de fronteira eficientes e bancos capazes de financiar o comércio.

No entanto, muitos destes elementos ainda não estão totalmente disponíveis.

Governo quase pede investidores para listar barreiras

Outra intervenção no fórum resumiu o estágio atual da relação.

Amer Bisat definiu o papel dos governos como abrindo caminho à atividade econômica, eliminando obstáculos e proporcionando um quadro jurídico claro e estável.

Mas também convidou os investidores a explorar oportunidades, identificar projetos e comunicar a ambos os governos os obstáculos, garantias e procedimentos de que precisam.

Por outras palavras, uma parte do quadro tem ainda de ser construída sobre os desafios que o sector privado enfrenta.

Este método pode identificar rapidamente problemas. Também revela que o sistema ainda não está pronto.

Por conseguinte, o empresário deve considerar a possibilidade de entrar num mercado quando certas regras, garantias e procedimentos forem eventualmente adaptados após ter comunicado os obstáculos encontrados.

Para o capital libanês, a questão é particularmente sensível. O Líbano está a emergir de um colapso bancário e financeiro e deve financiar a sua infra-estrutura e reconstrução. O dinheiro disponível não é um excedente sem destino.

O fórum não deu uma resposta clara a uma pergunta simples: depois de um investidor libanês ter cometido o seu capital na Síria e realizado o seu lucro, que parte desta actividade irá estruturalmente voltar para a economia libanesa?

Os arquivos mais explosivos foram deixados fora da sala

Por último, a delegação teria um limite político claramente definido.

Segundo informações recolhidas em círculos activos entre Beirute e Damasco, os ministros sírios não foram encarregados de abrir as questões de segurança ainda pendentes entre os dois países, mesmo durante as suas reuniões em Baabda e Ain al-Tinah.

A liderança síria teria escolhido reservar estas questões para a equipa do Ministro dos Negócios Estrangeiros.

Esta separação é reveladora. Damasco quer promover o comércio, o trânsito, a energia e o investimento sem permitir que as disputas de segurança absorvam toda a relação bilateral.

No entanto, cria uma relação em dois níveis.

No primeiro andar, visível, seis ministros falam de trens, caminhões, eletricidade, gás e investimento. O segundo, muito mais discreto, continua a ser os detidos, ex-funcionários do regime anterior e outras questões de segurança que continuam a envenenar as relações entre as duas capitais.

O fórum de Beirute, portanto, não só marcou o retorno econômico de Damasco. Tem mostrado com uma precisão invulgar o que a Síria quer do Líbano: uma fronteira mais fluida, um acesso mais eficiente aos portos e infra-estruturas do Mediterrâneo, corredores de transporte, redes de energia reativadas e capital capaz de contribuir para a sua reconstrução.

O paradoxo é que esta ambiciosa tentativa de construir uma relação institucional começou com um episódio em que as próprias instituições libanesas, de acordo com as informações disponíveis, tiveram de recuperar em 48 horas com a organização de uma visita governamental já realizada.