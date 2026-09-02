Trump quer renomear o Estreito de Ormuz

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Donald Trump propôs quarta-feira, 2 de setembro, renomear o Estreito de Ormuz « Trump Strait », ou « Trump Strait », dizendo que os Estados Unidos agora controlavam essa rota marítima estratégica no coração de seu confronto com o Irã. Por trás da provocação do presidente americano está uma afirmação militar muito mais séria: Washington considera que enfraqueceu suficientemente as capacidades do Irã para tomar o ascendente em uma passagem emprestada, antes da guerra, por cerca de um quinto dos fluxos de petróleo do mundo. No entanto, esta proclamação chega num momento em que os combates acabam de ser retomados, quando as forças americanas bombardeiam novamente instalações iranianas em torno de Ormuz e a navegação comercial permanece exposta a ataques.

« Devemos mudar seu nome para Estreito de Trump? »

Donald Trump lançou sua proposta na quarta-feira no Truth Social, sua rede social, ligando-a diretamente à relação do poder militar com Teerã. « Agora que estamos sob controle americano, devemos mudar o nome do Estreito de Ormuz para TRUMP STRAIT? », perguntou o presidente dos EUA. Ele então apresentou a passagem como, em sua visão, « mais quente do que nunca ». A proposta não é acompanhada de qualquer procedimento jurídico ou diplomático que altere efectivamente o nome internacional do Estreito. É sobretudo uma declaração política apresentar a campanha americana contra o Irão como uma vitória.

No entanto, esta saída não é isolada. Por várias semanas, Donald Trump afirma que os Estados Unidos gradualmente assumiu o controle de Ormuz. Na terça-feira, 1 de setembro, algumas horas antes de sua proposta de mudar de nome, ele já garantiu que Washington tinha « quase completo » controle da passagem. Na sua opinião, esta situação seria uma das razões pelas quais os Estados Unidos deixariam de necessitar urgentemente de acordo com Teerão. Assim, o presidente transforma o estreito em uma medida do sucesso de sua estratégia: impedir o Irã de controlar a navegação significaria remover sua principal alavanca econômica na guerra.

Uma proclamação na esteira de novos bombardeios

O tempo escolhido dá à declaração um âmbito específico. As forças americanas retomaram os bombardeamentos contra alvos iranianos após várias semanas de declínio relativo. Em 30 de agosto, eles atingiram dois lançadores na ilha iraniana de Larak, localizada no estreito. Washington afirma que tais equipamentos poderiam estar envolvidos em operações de ancoragem de minas que poderiam ameaçar edifícios civis e militares.

A campanha foi alargada em 1 de Setembro. O Comando Central dos Estados Unidos anunciou que tinha atingido sistemas de defesa aérea, radares, capacidades marítimas, capacidades de ancoragem de minas e instalações de comunicação pertencentes aos Guardas Revolucionários. Estes objectivos têm uma coisa em comum: contribuem directamente para a capacidade do Irão de controlar, defender ou perturbar o Estreito. Quando Donald Trump declarou no dia seguinte que tinha colocado Ormuz sob controle americano, ele alegou politicamente o resultado dessas operações militares.

No entanto, o Irão não deixou de responder. Mísseis e drones foram lançados em instalações que abrigam forças dos Estados Unidos em vários países da região, incluindo a Jordânia. Ao mesmo tempo, Teerão continua a afirmar que tem os meios necessários para restringir a navegação no Estreito se as operações dos Estados Unidos continuarem. O « Estrito de Trump » é, portanto, proclamado como a batalha por seu controle está longe de acabar.

O controle dos EUA sobre Ormuz continua contestado

A superioridade naval e aérea dos Estados Unidos na região é considerável. Isso não significa, no entanto, que Washington exerce soberania sobre o Estreito ou pode garantir que nenhum ataque ocorrerá lá. O Irão tem uma longa costa a norte da travessia, mísseis costeiros, drones, pequenas unidades navais e capacidades de ancoragem de minas. Mesmo severamente enfraquecidos pelos bombardeios, essas forças ainda podem interromper o tráfego.

Em 25 de agosto, Donald Trump alegou que todas as minas em águas internacionais do Estreito haviam sido destruídas ou removidas. Ele também ameaçou destruir qualquer edifício iraniano capturado no processo de colocação de novos. Washington afirma que tem capacidades de vigilância para monitorar movimentos iranianos. A greve contra Larak cinco dias depois, no entanto, mostra que as forças americanas ainda consideram a ameaça de novas minas suficientemente séria para justificar um ataque em território iraniano.

Dois petroleiros que transportavam petróleo bruto saudita também foram atingidos por projéteis em 1 de setembro quando atravessaram a área de Ormuz. Cada navio transportava aproximadamente dois milhões de barris. Não foram notificados óbitos e a origem dos projéteis não foi formalmente estabelecida nas primeiras informações disponíveis. No entanto, o incidente é suficiente para mostrar que um controle militar reivindicado por Washington ainda não corresponde a uma completa normalização da navegação comercial.

Ormuz, a principal alavanca do Irão contra os Estados Unidos

O Estreito de Ormuz é desproporcional ao seu tamanho. Localizado entre o Irã no norte e Omã no sul, é a saída do mar do Golfo para o Oceano Índico. Antes do conflito, cerca de um quinto dos fluxos mundiais de petróleo estavam em trânsito, com volumes significativos de gás natural liquefeito adicionados. A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Kuwait e o Iraque dependem em diferentes graus deste caminho para as suas exportações de energia.

Esta geografia dá a Teerão uma capacidade de pressão que o rácio de poder militar convencional não oferece. O Irão não pode competir com o poder aéreo americano, mas pode aumentar significativamente o custo global do conflito, tornando a navegação perigosa. Algumas minas, mísseis ou ataques de drones podem levar a maiores prêmios de seguro, retardar as travessias e empurrar alguns armadores para evitar a área.

Washington está precisamente a tentar neutralizar esta alavanca. Como resultado, bombardeamentos contra radares, comunicações e capacidades navais iranianos não visam apenas proteger embarcações militares americanas. Devem permitir que os petroleiros e os operadores de GNL circulem independentemente das ameaças de Teerão. Nesta perspectiva, o controlo de Ormuz tornou-se gradualmente um objectivo de guerra total.

Trump afirma desde julho o papel de « guarda » do estreito

A proposta de renomear Ormuz em seu nome estende uma série de declarações de Donald Trump. Já em julho, o Presidente havia declarado que os Estados Unidos deveriam controlar o Estreito e ser pagos pela sua segurança. Ele tinha apresentado Washington como a futura « guarda » desta rota marítima, considerando que os países cujas exportações gozam de proteção dos EUA deveriam participar a seu custo.

Este design transforma a liberdade de navegação em um serviço de segurança fornecido pelo poder americano. Ele é desafiado pelo Irã, que considera sua presença no Estreito como um direito derivado de sua geografia e rejeita qualquer tentativa de Washington para se tornar sua autoridade dominante. Omã, que controla o outro banco, desempenha tradicionalmente um papel mais discreto e procura preservar o tráfego internacional.

A proposta de Trump Strait agora empurra esta lógica para o símbolo. O presidente americano já não afirma apenas que as suas forças asseguram a passagem: sugere dar-lhe o seu próprio nome, como se a superioridade militar alegasse ter criado uma nova realidade geopolítica.

Estreito Trump não teria nenhum valor legal automático

Donald Trump, no entanto, não pode unilateralmente mudar o nome internacional do Estreito. Os Estados Unidos podem escolher um nome específico em seus próprios documentos ou mapas, mas tal decisão não obriga outros governos ou organizações internacionais a usá-lo. Ormuz não está sob soberania americana e fronteiras diretamente Irã e Omã.

Por conseguinte, a proposta tem um alcance essencialmente político. Visa associar Donald Trump pessoalmente com o que ele descreve como um sucesso militar americano. É também uma mensagem dirigida a Teerão: Washington afirma ter removido o Irã do controle da passagem que usou para ameaçar a economia global.

Esta abordagem recorda outras iniciativas geográficas do Presidente dos EUA. Após seu retorno à Casa Branca em janeiro de 2025, Donald Trump ordenou que o governo federal usasse o termo « Golfo da América » para designar o Golfo do México. A proposta de Ormuz faz parte desta política de mudança de nome, mas num contexto muito mais sensível, pois diz respeito desta vez a uma área no centro de uma guerra.

Provocação adicional a Teerão

Para o Irão, a fórmula dificilmente pode ser vista como uma mera piada. O Estreito é um elemento central da sua segurança e economia nacionais. Parte das exportações do Irão tem de ser assim, embora o bloqueio dos EUA tenha reduzido consideravelmente o volume de petróleo bruto expedido dos terminais do país.

A declaração vem principalmente após bombardeios americanos em território iraniano. As vítimas civis foram relatadas no sul do país, incluindo uma greve em uma casa onde um casamento estava ocorrendo perto de Sirik. Teerã respondeu lançando mísseis e drones contra interesses americanos em vários países.

Neste contexto, dar simbolicamente o nome do presidente americano no Estreito equivale a proclamar a derrota iraniana enquanto Teerã ainda afirma poder continuar a luta. A comunicação americana pode, assim, tornar-se um fator de escalada se os líderes iranianos tentarem demonstrar que o controle reivindicado por Donald Trump não existe.

O petróleo lembra a batalha não acabou

Os mercados continuam particularmente sensíveis a todos os desenvolvimentos em torno da Ormuz. Após o ressurgimento das greves, o Brent ultrapassou $95 por barril, enquanto o WTI bruto dos EUA se estabeleceu acima de $90. Os operadores agora integram o risco de uma maior redução do tráfego, ataques aos petroleiros ou uma extensão do combate à infra-estrutura energética do Golfo.

O tráfego marítimo também permanece abaixo do seu nível normal. Os dados disponíveis mostram variações significativas do dia a dia, indicando que as empresas continuam a adaptar seus movimentos ao nível de ameaça. As exportações de gás natural liquefeito também são afectadas, sendo as transferências para fora do estreito para reduzir algumas passagens.

Esses indicadores são uma medida mais concreta do controle de Ormuz do que declarações políticas. Uma passagem verdadeiramente segura deverá permitir um regresso sustentável do tráfego e uma redução do prémio ao risco energético. Esta normalização ainda não foi alcançada.

Uma vitória proclamada antes do fim da batalha

A proposta de « Estreito de Trump » finalmente resume duas dimensões da estratégia presidencial. O primeiro diz respeito à comunicação pessoal: Donald Trump mais uma vez procura associar seu nome com uma grande área geográfica. O segundo é militar: ele quer apresentar a campanha de seis meses contra o Irã como tendo permitido que os Estados Unidos neutralizassem o principal instrumento de pressão de Teerã.

No entanto, a situação no terreno permanece mais incerta. As forças americanas dominam militarmente a área, mas continuam a atacar as capacidades iranianas precisamente porque ainda as consideram perigosas. O Irão continua a lançar mísseis e drones, ameaça a navegação e alega poder impor mais restrições. Os navios comerciais continuam expostos a ataques.

O próximo passo será, portanto, menos no nome do estreito do que nos restantes movimentos de petroleiros e capacidades iranianas. Se o tráfego voltar ao normal numa base sustentável, Washington poderá apresentar a segurança da Ormuz como uma conquista estratégica. Se Teerão tiver êxito em novos ataques contra a navegação, terá mostrado, pelo contrário, que o Estreito Trump proclamado pelo Presidente dos EUA continua a ser um dilema disputado.