Líbano: Exército denuncia campanha israelense

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O Exército Libanês reagiu fortemente na quarta-feira, 2 de setembro, a relatos atribuídos aos meios de comunicação israelenses sobre a atitude de alguns de seus oficiais no Sul. A controvérsia aumentou após a disseminação em Israel de declarações de que os oficiais libaneses não gostariam, nesta fase, de retirar forças israelenses de certas posições, por medo de um retorno do Hezbollah. Sem repetir diretamente os detalhes dessas acusações, o comando do exército as descreveu como informação fabricada e denunciou uma campanha para lançar dúvidas dentro da instituição e enfraquecer a confiança da população. O episódio surge num momento particularmente sensível, em que o exército tem de reforçar gradualmente o seu controlo do Sul e a retirada de Israel permanece incompleta.

Exército libanês denuncia « informação fabricada »

O comando do exército emitiu na quarta-feira uma declaração extraordinariamente firme após a circulação de novas informações na mídia israelense. A instituição militar refere-se a « alegações atribuídas à mídia inimiga israelense » sobre suas posições e missões no sul do Líbano, bem como outras informações que apresenta como fabricado.

O exército afirma que seu pessoal militar cumpre as diretrizes de comando e as missões que lhes foram confiadas. Salienta que actuam no âmbito da sua responsabilidade nacional de defender a soberania, segurança e estabilidade do Líbano, « muito longe de qualquer outro cálculo ou consideração ».

Essa formulação responde diretamente à suspeita de que a informação israelense está procurando instalar: a dos oficiais libaneses que adotariam, no terreno, uma posição diferente daquela formalmente defendida pelo Estado e pelo comando militar.

A posição oficial libanesa permanece inequívoca. Beirute apela à retirada das forças israelitas do território libanês e ao destacamento do exército nas zonas em causa. A apresentação de oficiais que procuram a retenção temporária de soldados israelenses equivale, portanto, a sugerir a existência de uma profunda divergência dentro da instituição responsável por retomar essas posições.

Oficiais libaneses opõem-se à retirada de Israel?

A nova controvérsia surgiu da transmissão de notícias na terça-feira, 1 de setembro, pelo canal público israelense Kan. Citando um oficial sênior não identificado dos Estados Unidos, a mídia afirmou que alguns oficiais do exército libanês não desejariam, nesta fase, a retirada total das forças israelenses do sul do Líbano.

De acordo com esta versão, eles temem que o Hezbollah se aproveite imediatamente da partida israelense para reinvestir as áreas evacuadas. Preferem, portanto, que as forças israelitas permaneçam temporariamente em vigor até que o exército libanês tenha os meios necessários para impedir o regresso do movimento xiita.

A declaração é politicamente explosiva. No entanto, não é publicamente apoiado nem pela identidade dos oficiais envolvidos, por um documento do Exército Libanês ou por uma declaração oficial dos EUA. É baseado em declarações atribuídas por uma mídia israelense a uma fonte americana anônima.

O comando libanês não reconhece tal divergência. Seu comunicado de quarta-feira, ao contrário, reafirma a unidade da cadeia de comando e o compromisso dos militares para realizar as missões que lhes foram atribuídas.

A distinção entre o que é confirmado e o que é relatado é, portanto, essencial. Está estabelecido que esta alegação foi circulada na mídia israelense. Não está estabelecido que oficiais libaneses realmente pediram ou quiseram manter o exército israelense no Líbano.

Uma carga particularmente sensível para o exército

A informação diz respeito a um dos princípios fundamentais da posição oficial libanesa: o exército israelita é considerado por Beirute como uma força que ocupa partes do território nacional cuja retirada é necessária.

Neste contexto, o desejo dos oficiais libaneses de ver esta presença alargada é questionar a sua posição institucional. Isto pode também dar a impressão de que parte do exército considera Israel um baluarte necessário contra Hezbollah.

É precisamente isto que o comunicado de imprensa de 2 de Setembro procura neutralizar. O comando insiste na responsabilidade nacional de seus militares e afirma que eles realizam suas missões sem considerações externas.

O exército não se contenta em negar. Ataca o suposto propósito da campanha.

Segundo ela, o tempo escolhido para divulgar essa informação revela « a gravidade das tentativas contra o exército e seu comando ». O objetivo seria « secar dúvidas dentro da instituição » e minar a confiança entre as forças armadas e os libaneses.

O vocabulário utilizado reflete a sensibilidade do arquivo. Para o comando, não se trata simplesmente de corrigir informações errôneas, mas de responder ao que considera ser uma operação que poderia afetar a coesão da instituição.

Hezbollah no coração da história israelense

O argumento atribuído aos oficiais libaneses baseia-se numa questão real e central nas negociações: o que acontece depois da retirada de Israel?

Israel afirma há vários meses que a sua retirada deve ser acompanhada de garantias que impeçam o Hezbollah de restabelecer as suas posições militares nas zonas evacuadas. As autoridades israelitas consideram que a única saída das suas forças não é suficiente se a infra-estrutura do movimento for posteriormente reconstituída.

O Líbano, por sua vez, afirma que seu exército deve exercer autoridade estatal no Sul. As negociações incluem, portanto, a capacidade das Forças Armadas libanesas de implantar, proteger e impedir o retorno das áreas evacuadas para um espaço militar fora de seu controle.

É neste espaço entre as posições israelense e libanesa que os rumores atuais estão inseridos. Ao atribuir a alguns oficiais libaneses as mesmas preocupações que Israel expressou sobre o possível retorno do Hezbollah, o relato israelense sugere uma convergência entre militares libaneses e israelenses que o comando libanês rejeita.

Um precedente em julho contra oficiais do exército

A controvérsia de 2 de setembro não está isolada. No início de julho, mais informações sobre oficiais do exército libanês foram divulgadas na mídia israelense.

De acordo com as informações, Israel transmitiu através dos Estados Unidos uma lista contendo os nomes de altos oficiais libaneses e solicitou que fossem excluídos de destacamentos em certas partes do Sul do Líbano.

A justificação apresentada foi novamente ligada ao Hezbollah. Os oficiais em causa eram suspeitos, na narrativa, de manterem vínculos com o movimento ou não agirem suficientemente contra suas atividades.

Uma fonte militar libanesa negou formalmente essa informação em 6 de julho. Afirmou que as informações relativas a uma alegada lista de oficiais israelitas eram infundadas.

Em menos de dois meses, duas narrativas visaram diretamente o comportamento dos quadros militares no Sul. O primeiro sugeriu que Israel queria impedir alguns oficiais de desempenhar suas funções lá. Este último afirma agora que alguns soldados libaneses não iriam querer a retirada imediata das forças israelitas.

Esta repetição ajuda a explicar a firmeza do comunicado de imprensa publicado na quarta-feira.

Controle do Sul é a questão central

Estas controvérsias surgem num momento em que o exército libanês está no centro do mecanismo de estabilização do Sul. O seu destacamento deve acompanhar a retirada israelita e permitir que o Estado libanês recupere o controlo dos sectores em causa.

O mecanismo baseia-se numa sucessão de passos. As forças israelitas têm de evacuar certas áreas. O exército libanês deve então entrar, ter acesso seguro, procurar explosivos e retomar posições. O processo deve também impedir a deslocalização de infra-estruturas militares não estatais.

Esta sequência é particularmente delicada porque o exército não pode simplesmente entrar imediatamente em cada área abandonada. As estradas, os edifícios e os terrenos podem ter de ser inspeccionados e limpos antes da implantação total.

A aldeia de Zawtar al-Gharbiyah forneceu um exemplo concreto deste mecanismo em julho.

Zawtar al-Gharbiyeh, primeiro teste do mecanismo

Em 21 de julho, o exército libanês entrou em Zawtar al-Gharbiyeh após uma retirada israelense sob um esquema piloto. Os militares libaneses começaram com operações de desminagem e segurança antes da implantação mais completa das unidades.

A experiência deverá servir de modelo para outros sectores. Permite-nos testar a coordenação necessária para impedir que uma retirada israelita crie um vazio de segurança.

É precisamente em torno destas « zonas-piloto » que as preocupações atribuídas aos oficiais libaneses foram alegadamente expressas em relatórios israelitas. Israel ficaria insatisfeito com o ritmo das operações contra a infra-estrutura do Hezbollah e consideraria que os progressos eram insuficientes em algumas áreas.

A questão é, portanto, menos da presença teórica do exército libanês do que de sua capacidade de assumir imediatamente o controle efetivo de um território evacuado.

Isso depende do pessoal disponível, da liberação de minas, da inteligência, do acesso aos vários setores e da situação de segurança.

Israel busca garantias antes de retirar

Israel sustenta que a sua retirada deve estar ligada às garantias de segurança. Seu governo afirmou que queria impedir qualquer reconstrução das capacidades militares do Hezbollah perto da fronteira.

Esta posição explica a existência continuada de forças israelitas em vários sectores e as operações continuadas no Sul do Líbano. Pelo contrário, Beirute considera que esta presença constitui uma violação da sua soberania e apela à sua retirada.

O desacordo cria um círculo difícil de quebrar. Israel afirma que não pode retirar-se sem garantias de que o Hezbollah não voltará. O Líbano responde que o seu exército não pode exercer plenamente a sua soberania enquanto as forças israelitas permanecerem presentes e continuarem as suas operações.

A controvérsia sobre os oficiais libaneses afeta diretamente esta contradição. Se os soldados libaneses realmente pedissem a Israel para ficar, isso fortaleceria a posição israelense. A negação do comando pretende, portanto, impedir que esta afirmação se torne um argumento político para a continuação das posições israelenses.

Exército invoca apoio internacional

O comunicado de 2 de Setembro também salientou a confiança que o exército teria com os países árabes e estrangeiros que o apoiavam.

O Comando afirma que os Estados amigos continuam a prestar assistência porque consideram essencial o seu papel, especialmente nas circunstâncias excepcionais do Líbano.

Esta passagem não é insignificante. As forças armadas dependem fortemente da assistência externa para alguns de seus equipamentos, treinamento e capacidades operacionais. Os Estados Unidos são um dos seus principais apoiantes internacionais.

No entanto, a informação divulgada por Kan é precisamente atribuída a um alto funcionário americano.

Recordando a confiança dos seus parceiros internacionais, o comando libanês opõe-se implicitamente às declarações anónimas atribuídas a um funcionário americano a realidade da cooperação institucional entre o exército e os seus parceiros.

Uma batalha sobre a credibilidade da instituição

A polêmica excede assim os movimentos militares no Sul. Trata-se da credibilidade do exército à medida que se torna o actor central no controlo das fronteiras.

Para que o mecanismo funcione, o exército deve ser considerado capaz de implementar as decisões do Estado libanês independentemente do Hezbollah, de Israel ou de qualquer outro poder.

Qualquer informação que sugira que alguns oficiais seguiriam outra linha enfraquece esta posição.

É por isso que o comando afirma que as campanhas de desinformação, « não importa qual partido esteja por trás delas », não alterarão a coesão da instituição ou sua capacidade de cumprir suas tarefas.

O exército também apela aos políticos, aos meios de comunicação social e aos cidadãos para que não transmitam boatos e consultem fontes militares oficiais para obter informações sobre a instituição e seu comando.

Um exército preso entre várias pressões

No entanto, a situação permanece particularmente complexa para as forças libanesas. Eles devem gradualmente recuperar o controle de áreas profundamente danificadas, gerenciar restos explosivos de guerra e impedir uma retomada de combates.

Ao mesmo tempo, devem satisfazer as expectativas internacionais em relação ao monopólio de armas do Estado e à segurança do Sul do Líbano.

Israel exige resultados contra as capacidades militares do Hezbollah. As autoridades libanesas exigem a retirada de Israel. Parceiros internacionais querem evitar uma nova guerra. Os habitantes desejam poder regressar às suas aldeias sem medo de novas operações.

Estes pedidos nem sempre são compatíveis no seu tempo.

Uma evacuação israelense muito lenta é considerada uma ocupação pelo Líbano. Israel apresenta uma retirada rápida sem um destacamento libanês suficiente como um risco de regresso do Hezbollah. O exército está, portanto, no centro de um processo cujo cada atraso pode ser usado por ambos os lados.

Rumores tocam o elo essencial do dispositivo

É neste contexto que a campanha denunciada nesta quarta-feira assume o seu verdadeiro âmbito.

Se o povo libanês começar a duvidar da lealdade de alguns oficiais, o exército perde parte da autoridade que precisa para implantar. Se Israel afirma que o exército não pode impedir o regresso do Hezbollah, tem um argumento adicional para manter as suas posições. Se os funcionários estrangeiros duvidam da coesão do comando, a ajuda internacional pode se tornar mais política.

O comando, portanto, procura fechar esta brecha rapidamente.

Afirma que os militares continuam sujeitos às suas directivas, que as suas missões são determinadas exclusivamente pela sua responsabilidade em relação ao Líbano e que as campanhas destinadas à instituição não irão alterar as suas acções.

A informação do Kan permanece baseada numa fonte americana anónima. Nenhum oficial libanês declarou publicamente que desejava manter o exército israelense no país.

A questão imediata estará agora no terreno. As próximas retiradas israelitas às zonas-piloto, seguidas do destacamento efectivo do exército libanês, contribuirão para avaliar se o mecanismo está a fazer verdadeiros progressos. É também neste terreno que a instituição militar poderá recuperar o controlo das áreas evacuadas sem permitir o vácuo de segurança invocado por Israel para justificar a manutenção das suas forças.