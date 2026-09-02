Patrick Durel, novo embaixador francês no Líbano

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Patrick Durel assumiu suas funções como novo embaixador francês no Líbano, com um perfil particularmente familiar das questões libanesas. Ex-conselheiro do Norte de África e do Médio Oriente de Emmanuel Macron no Élysée, o diplomata participou diretamente nos esforços franceses em Beirute após a explosão do porto de 4 de agosto de 2020. Está agora a regressar ao Líbano num papel diferente, numa altura em que Paris tenciona influenciar as negociações sobre a retirada de Israel, a estabilização do Sul do Líbano, o futuro dos mecanismos internacionais e as reformas económicas.

Um diplomata que já conhece atores libaneses

A escolha de Patrick Durel garante uma forma de continuidade na política francesa no Líbano. O novo embaixador não descobre as instituições do país ou os políticos com quem terá de trabalhar. Ele acompanhou os assuntos libaneses durante vários anos da célula diplomática da presidência francesa e realizou várias missões em Beirute.

No Elysée, Patrick Durel serviu como conselheiro de Emmanuel Macron, encarregado do norte da África e do Oriente Médio. Este posto colocou-o no centro da preparação e do seguimento da política francesa numa região marcada pelas crises síria e libanesa, pelas tensões entre Israel e Hezbollah, pela questão iraniana e pelas relações com as monarquias do Golfo.

O Líbano tornou-se particularmente importante no seu trabalho após a explosão do porto de Beirute. Emmanuel Macron visitou a capital libanesa em 6 de agosto de 2020, dois dias após o desastre, antes de retornar algumas semanas depois. Em seguida, Paris lançou uma iniciativa para garantir a formação de um governo e a rápida adoção de reformas econômicas e institucionais.

Patrick Durel já tinha sido enviado numa missão a Beirute

Patrick Durel desempenhou um papel operacional no seguimento desta iniciativa. Foi enviado a Beirute para se encontrar com políticos libaneses e transmitir as posições da Presidência francesa. Seu nome se tornara assim familiar nos círculos políticos muito antes de sua nomeação como embaixador.

Estas missões permitiram-lhe interagir com os principais componentes do sistema libanês. O objetivo francês era então manter pressão sobre os líderes para cumprir os compromissos assumidos perante Emmanuel Macron após a explosão do porto.

A missão tinha sido difícil. Os prazos de Paris tinham sido ultrapassados e as reformas prometidas tinham sido adiadas. Ao mesmo tempo, a crise financeira continuou a piorar, enquanto a formação de governos permaneceu sujeita a relações de poder entre os vários grupos políticos.

Patrick Durel está, portanto, diretamente ciente dos obstáculos enfrentados pela diplomacia francesa desde 2020. Esta experiência distingue a sua chegada da de um embaixador que tomou conhecimento do processo após a sua nomeação.

Do Élysée à Embaixada Francesa

Sua mudança de função é, no entanto, importante. Quando interveio desde o Élysée, Patrick Durel atuou como conselheiro do presidente francês e poderia ser enviado numa base ad hoc para transmitir mensagens políticas ou participar em consultas.

Como embaixador, seu papel tornou-se permanente. Terá de acompanhar diariamente as relações entre Paris e Beirute, o diálogo com a Presidência, o Governo e os líderes políticos, ao mesmo tempo que informa Paris sobre os desenvolvimentos libaneses.

Esta proximidade com Elysée pode ser um trunfo. A questão libanesa continua a ser fortemente seguida pela Presidência francesa e vai regularmente além do quadro de uma clássica relação diplomática bilateral.

Sul do Líbano como primeira questão importante

O novo Embaixador chega ao sul do Líbano é uma das principais prioridades diplomáticas de Beirute.

O Presidente Joseph Aoun aguarda uma nova proposta americana para clarificar as etapas de uma retirada completa das forças israelitas ainda presentes no território libanês. As discussões centram-se também nos mecanismos de verificação e nos intervenientes que terão de garantir a segurança dos sectores evacuados.

Paris apoia o princípio de uma retirada israelita e o reforço da autoridade do Estado libanês. A França considera o exército libanês a instituição responsável pelo controlo do território do Sul.

Patrick Durel terá de seguir um dossier que já conhece na sua dimensão regional, mas cujos parâmetros estão a mudar rapidamente.

O futuro da UNIFIL, objecto de divergência com Washington

A questão da Força Provisória das Nações Unidas no Líbano deverá também desempenhar um papel importante nas suas primeiras discussões.

A França continua fortemente empenhada em uma presença internacional para acompanhar o exército libanês e manter um mecanismo de monitoramento no Sul. Washington está pressionando por uma transformação muito mais profunda do sistema e espera pelo fim da missão atual.

Paris defendeu soluções para manter uma capacidade de observação internacional. Os Estados Unidos estão mais reservados nesta opção.

Para o Líbano, esta divergência é essencial. A retirada israelita, o destacamento do exército libanês e a evolução da UNIFIL são agora três elementos do mesmo processo.

Por conseguinte, a França terá de tentar preservar a sua influência na definição do futuro mecanismo de segurança.

Armas Hezbollah na equação

A questão do Hezbollah também será obrigatória.

Joseph Aoun teria dito a seus interlocutores americanos que estaria preparado para abrir o arquivo de armas do movimento a nível nacional se Washington fornecesse garantias sérias sobre a retirada e segurança israelenses no Sul.

A França há muito que defende o fortalecimento das instituições estatais e o papel do exército libanês. No entanto, deve fazer face aos equilíbrios políticos internos e ao peso do Hezbollah no sistema libanês.

Patrick Durel já conhece essas restrições. Suas missões anteriores lhe permitiram observar a relação entre as várias forças políticas e a dificuldade de lidar com questões de soberania apenas através da pressão externa.

O Exército Libanês, parceiro privilegiado de Paris

O apoio ao exército é um dos elementos mais constantes da política francesa no Líbano. Durante anos, Paris esteve envolvida na formação e no equipamento das forças libanesas e regularmente mobiliza seus parceiros para manter sua capacidade operacional.

Esta cooperação está agora a tornar-se mais importante. O exército deve aumentar sua presença no Sul, gradualmente retomar áreas evacuadas por Israel, proteger aldeias e participar na desminagem de áreas afetadas pelos combates.

Se o mecanismo internacional for reduzido, as responsabilidades das forças libanesas aumentarão ainda mais.

O novo embaixador terá, portanto, de trabalhar tanto em questões diplomáticas como na mobilização de apoio material e financeiro para a instituição militar.

Reconstrução e crise financeira

As relações franco-líbano também permanecerão dominadas pela economia. O país ainda não resolveu a crise bancária aberta em 2019 e precisa reestruturar um sistema financeiro que ainda bloqueia uma parte significativa das economias dos depositantes.

A França apoia negociações com instituições financeiras internacionais e reformas para restabelecer um sistema bancário em funcionamento. Em especial, os parceiros do Líbano apelam ao reconhecimento transparente das perdas e à reestruturação efectiva das instituições.

O custo da reconstrução é agora acrescentado a esta crise. As operações militares conduziram a uma destruição significativa no Sul do Líbano. A habitação, as infra-estruturas, o comércio e as terras agrícolas têm de ser reabilitadas, enquanto algumas zonas permanecem expostas a munições não explosivas.

Beirute vai precisar de financiamento internacional. Paris poderia desempenhar um papel na sua mobilização, mas é provável que os doadores continuem a associar a sua assistência às garantias de transparência e de reforma.

Um regresso ao Líbano num papel muito mais exposto

A nomeação de Patrick Durel parece ser uma escolha de continuidade por parte de Paris. A França confia a sua embaixada a um diplomata que já trabalhou directamente com Emmanuel Macron no processo libanês e que conhece grande parte dos funcionários com quem terá de negociar.

Esta familiaridade não torna a sua missão mais simples. Vários casos em que a iniciativa francesa enfrentou bloqueios políticos desde 2020 continuam em aberto. A crise bancária não está resolvida, as reformas permanecem incompletas e a reconstrução requer um financiamento considerável.

A isso agora adiciona um arquivo de segurança muito mais pesado. A retirada de Israel, o futuro da UNIFIL, o destacamento do exército e a questão das armas Hezbollah podem redefinir o equilíbrio do Sul do Líbano nos próximos meses.

Patrick Durel, portanto, retornou a Beirute com um conhecimento incomum do terreno para um novo embaixador. Seu primeiro desafio não será descobrir os interlocutores libaneses, mas transformar esse conhecimento acumulado desde os anos da Iniciativa Macron em resultados diplomáticos em um contexto regional profundamente diferente do de 2020.