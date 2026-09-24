Air France retoma voos para o Líbano em 26 de Setembro

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A Air France planeja retomar seus voos diretos entre Paris e Beirute a partir de sábado, 26 de setembro de 2026, após vários meses de interrupções de segurança no Oriente Médio e Próximo. A empresa francesa suspendeu o seu serviço ao Líbano no contexto do conflito regional e prolongou repetidamente a interrupção. O retorno anunciado da Air France ocorre enquanto o tráfego no Aeroporto Internacional Rafic Hariri em Beirute permanece significativamente menor do que em 2025.

Air France planeja voltar para Beirute sábado

Os voos da Air France para o Líbano deverão ser retomados no sábado, 26 de Setembro. Assim, a empresa deve restabelecer a sua ligação com a Beirute após um longo período de interrupção.

No entanto, esta recuperação continua ligada à evolução da situação de segurança na região. Como em interrupções anteriores, o programa pode ser ajustado se a situação geopolítica ou condições de sobrevoo mudar.

A Air France acompanha continuamente a situação nos territórios servidos e no espaço aéreo emprestado pela sua aeronave. A empresa coloca a segurança de seus passageiros e tripulações no centro de suas decisões sobre a retomada ou suspensão de um destino.

A restauração da Beirute não significa um retorno completo ao normal em toda a rede regional da empresa francesa. A Air France mantém actualmente restrições a certos outros destinos no Médio Oriente.

Os voos de e para Riade devem permanecer suspensos até 28 de Setembro inclusive. As relativas ao Dubai estão suspensas até 13 de Outubro inclusive. Tel-Aviv, no entanto, normalmente funciona de acordo com as últimas informações disponíveis.

Por conseguinte, a decisão Beirute constitui um desenvolvimento específico do programa regional da Air France.

Transavia retomar voos a partir de 25 de setembro

O regresso do grupo Air France-KLM ao Líbano deve começar um dia antes com a Transavia. A empresa de baixo custo planeja retomar suas conexões com Beirute na sexta-feira, 25 de setembro.

As duas transportadoras restabeleceriam assim as suas operações no Líbano com um intervalo de 24 horas: a Transavia sexta-feira, depois a Air France sábado.

Esta recuperação é particularmente importante para as relações entre o Líbano e a França. A França acolhe uma grande comunidade libanesa e é um dos principais mercados europeus de viagens de e para Beirute.

Paris também desempenha um papel como plataforma de correspondência. Por conseguinte, o regresso da Air France não diz respeito apenas aos viajantes cujo destino final é a capital francesa. A rede Paris-Charles de Gaulle permite ligações a muitos destinos europeus e intercontinentais.

Por conseguinte, o restabelecimento das duas empresas aumenta as possibilidades de viajar entre o Líbano e a Europa após vários meses marcados por uma oferta internacional reduzida.

Suspensão prolongada desde Fevereiro de 2026

A última longa interrupção da ligação do grupo com Beirute começou em 28 de fevereiro de 2026, no contexto de uma deterioração acentuada da situação no Oriente Médio.

Nessa altura, os ataques americano-israelitas contra o Irão causaram perturbações significativas no tráfego aéreo regional. Vários espaços aéreos foram fechados ou restritos, forçando as companhias aéreas internacionais a mudar seus programas e rotas.

A Air France tinha suspenso os seus serviços de Beirute, Tel Aviv, Dubai e Riade. No seu programa para o Verão de 2026, publicado em Março, a empresa ainda indicava que essas interrupções se mantinham devido à crise regional e às restrições a determinados espaços aéreos.

A suspensão de Beirute foi posteriormente prolongada várias vezes.

Em julho, a Air France confirmou novamente a interrupção dos seus voos para a capital libanesa devido à situação de segurança. A empresa indicou então que a retoma das operações dependeria de uma nova avaliação das condições no terreno.

Essa cautela explica os sucessivos adiamentos observados durante o ano. Uma data para o reinício do transporte aéreo é ainda susceptível de mudar rapidamente quando a segurança das operações depende directamente do desenvolvimento de um conflito.

Ligação Paris-Beirute regularmente perturbada

O serviço da Air France ao Líbano tem visto várias interrupções desde o agravamento das tensões regionais em 2024.

A empresa havia suspenso seus voos para Beirute no final de julho de 2024 em face da escalada militar no Oriente Médio. Várias extensões se seguiram antes de diferentes fases de recuperação.

A Air France havia restabelecido seu voo Paris-Beirute em 1 de fevereiro de 2025, com cinco voos semanais anunciados na época. O retorno da empresa foi um dos sinais de uma normalização gradual do serviço internacional do Líbano.

O ano de 2026 interrompeu novamente esta dinâmica.

Estas sucessivas suspensões ilustram a dependência do tráfego aéreo libanês relativamente à situação da segurança regional. As companhias aéreas internacionais têm em conta não só as condições do Líbano, mas também as condições do espaço aéreo através das quais voam.

O encerramento do espaço aéreo ou o aumento do risco em determinadas rotas podem impor desvios, aumentar os tempos de voo e os custos ou conduzir a uma suspensão total.

Um retorno esperado à medida que o tráfego aéreo diminui

A aquisição da Air France terá lugar num contexto difícil para o Aeroporto Internacional Rafic Hariri.

Entre janeiro e agosto de 2026, 3.581.861 viajantes foram registrados, uma diminuição de 24,17 por cento em comparação com o mesmo período de 2025.

Chegadas atingiram 1.814.097 passageiros ao longo de oito meses, abaixo de 26,57 por cento ao longo de um ano. As partidas totalizaram 1.766.630 passageiros, uma diminuição de 21,54%.

No entanto, o verão melhorou. Em agosto, o aeroporto de Beirute registrou 835.903 passageiros. A actividade aumentou 15,78% em comparação com Julho.

O tráfego de agosto, no entanto, permaneceu 10,04 por cento menor do que no mesmo mês de 2025. Esta diferença mostra que a recuperação do Verão ainda não compensou as perturbações acumuladas desde o início do ano.

O regresso de uma grande companhia aérea europeia como a Air France pode ajudar a restaurar gradualmente a oferta de lugares ao Líbano. No entanto, seu efeito dependerá das frequências realmente programadas e, especialmente, da estabilidade do serviço nas próximas semanas.

O regresso das empresas estrangeiras continua a ser gradual

A situação da aviação no Médio Oriente continua a ser confusa. Desde as principais interrupções no início de 2026, várias empresas têm gradualmente restabelecido determinadas rotas, enquanto outras mantêm suspensões para destinos considerados mais sensíveis.

As decisões não são consistentes. Cada transportadora deve realizar a sua própria avaliação dos riscos, tendo em conta as recomendações das autoridades, as condições de sobrevoo, o seguro e a segurança da tripulação.

Por conseguinte, o regresso da Air France a Beirute deve ser colocado neste movimento progressivo e não numa normalização geral e imediata do tráfego regional.

Para o Líbano, a continuidade das ligações internacionais é uma questão particularmente importante. O país depende fortemente do transporte aéreo para os seus movimentos internacionais de passageiros. As rotas terrestres oferecem poucas alternativas e o transporte marítimo não é um substituto comparável para os passageiros.

A presença de grandes empresas estrangeiras também joga sobre as possibilidades de correspondência. Expande as opções disponíveis para os viajantes e aumenta a capacidade entre Beirute e grandes centros internacionais.

Uma recuperação ainda condicionada pela situação regional

Em dois dias a contar da data anunciada, o restabelecimento da rota Paris-Beirute constitui, por conseguinte, a principal alteração do programa Air France para o Líbano.

Os passageiros afetados por cancelamentos anteriores foram contatados individualmente pela empresa. Os períodos de suspensão também foram acompanhados de opções de modificação ou adiamento.

Para os passageiros que reservaram uma viagem nos próximos dias, a verificação do estado do voo permanece necessária antes da partida. Os programas ainda podem evoluir rapidamente de acordo com as condições operacionais e de segurança.

Se o calendário anunciado for mantido, a Transavia deve abrir esta nova fase sexta-feira, 25 de setembro, antes do retorno da Air France a Beirute no sábado, 26 de setembro. A continuidade destes voos para além da sua recuperação será agora o principal indicador de uma estabilização duradoura da ligação entre a França e o Líbano.

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