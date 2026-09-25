Banco do Líbano: onze pessoas, duas empresas e 70 milhões de dólares no coração de uma nova ofensiva sobre os antigos circuitos financeiros

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A decisão não é apenas sobre contas bancárias. Abrange activos, activos e cofres detidos directa ou indirectamente pelas pessoas e empresas em causa. A Comissão Especial de Investigação do Banco do Líbano colocou 11 pessoas e duas empresas sob medidas de protecção, ao mesmo tempo que retira o segredo bancário. Os nomes incluem o ex-governador Riad Salamé, seu irmão Raja Salamé e sua ex-assistente Marianne Hoayek. Duas empresas aparecem também no centro do regime: a Investment V Limited e a empresa de câmbio Citex. Por trás desta lista, no entanto, estão vários arquivos separados, que seria enganoso apresentar como um caso.

A medida surge num momento em que o Governador do Banco do Líbano, Karim Suaid, empreendeu uma estratégia mais ampla para recuperar o dinheiro que o banco central considera desviado, mal utilizado ou irregularmente transferido. O princípio é procurar bens tanto no Líbano como no estrangeiro, e depois recuperar fundos que possam regressar ao Banco do Líbano. O propósito declarado, portanto, excede apenas a punição dos suspeitos: os montantes recuperados devem contribuir para a restauração dos recursos necessários para a liquidação dos direitos dos depositantes. Mas o âmbito da decisão exige uma distinção essencial. Congelar uma conta ou proibir um cofre não é uma condenação. Trata-se de medidas de precaução tomadas no contexto dos registos financeiros e judiciais cujas responsabilidades ainda têm de ser estabelecidas de acordo com os procedimentos aplicáveis.

Onze pessoas e duas empresas: uma medida muito mais ampla do que um simples congelamento de contas

A decisão da Comissão de Investigação Especial abrange onze pessoas singulares e duas pessoas colectivas. Ordena o congelamento de contas e de activos e a proibição de alienação de activos e cofres por eles propriedade directa ou indirectamente. O sigilo bancário também é levantado. Esta última disposição é particularmente importante uma vez que permite às autoridades competentes controlar os movimentos financeiros e procurar ligações entre contas, beneficiários, empresas e transacções que não seriam imediatamente visíveis do único detentor nominal.

A lista inclui Riad Salamé, Raja Salamé e Marianne Hoayek, mas também vários indivíduos cujos nomes já foram associados a investigações financeiras ou medidas estrangeiras. Hassan Ahmad Mokalled, André Machentaf e Bachir Mansour aparecem, em particular, no âmbito da decisão. A Citex, uma empresa de câmbio, é também uma das duas empresas envolvidas, juntamente com a Investment V Limited. Outros nomes estão ligados a registros financeiros que remontam ao período em que Riad Salamé era chefe do banco central.

No entanto, um atalho importante deve ser evitado. O facto de todas estas pessoas estarem na mesma decisão não significa que sejam suspeitas das mesmas transacções, dos mesmos montantes ou no mesmo caso. Pelo contrário, a informação disponível mostra vários ramos. O investimento V está associado a um procedimento de aproximadamente US$ 70 milhões. A Citex aparece noutro contexto, ligado, em especial, à liquidez recebida do Banco do Líbano. Alguns indivíduos já estão sujeitos a sanções dos EUA, enquanto Riad Salamé, seu irmão e Marianne Hoayek estão envolvidos em investigações financeiras mais antigas. A lista reúne, portanto, várias trajetórias em torno do mesmo objetivo conservatório: impedir que bens que possam ser de interesse para investigações sejam movidos ou removidos.

Investimento V: cerca de 70 milhões de dólares no centro de um novo procedimento

O arquivo mais criptografado diz respeito ao Investment V Limited. Um novo procedimento é destinado a Riad Salamé, Raja Salamé e Marianne Hoayek sobre suspeitas de cerca de US $ 70 milhões. As informações disponíveis referem-se às suspeitas de apropriação indevida, mas nenhuma decisão final nesta fase permite que este montante seja apresentado como uma soma reconhecida judicialmente como desvio errado. O valor corresponde ao âmbito financeiro do procedimento conforme comunicado.

Raja Salamé foi Presidente do Investimento V. Esta ligação explica por que razão a empresa e o seu antigo gestor são directamente afectados pelas medidas tomadas. Para Salamé, o raciocínio baseia-se noutra questão: as instalações que poderiam ter sido concedidas à empresa enquanto geria o Banco do Líbano. Por conseguinte, os investigadores devem determinar a natureza exacta da relação financeira entre a empresa e o banco central, as condições em que determinadas operações foram autorizadas e a eventual existência de uma vantagem indevida.

Marianne Hoayek aparece no mesmo conjunto de investigações. O seu antigo papel como assistente pessoal do governador não é obviamente suficiente para estabelecer a responsabilidade criminal. São as operações financeiras que lhe são atribuídas ou as ligações identificadas pelos investigadores que devem ser examinadas. A medida de congelamento permite precisamente preservar os ativos durante este trabalho.

O caso do investimento V mostra assim a diferença entre uma medida de precaução e o resultado final de um processo. O congelamento impede que os fundos se movam. O levantamento do sigilo bancário facilita o seu rastreio. Mas a justiça ainda tem de determinar a origem das somas, o seu destino, o papel de todos e se existe ou não um crime.

Citex: liquidez do Banco Central sob revisão

O segundo caso é o da Citex. A sociedade de divisas recebeu, alegadamente, liquidez do Banco do Líbano. De acordo com a análise financeira apresentada no corpus, a medida em vigor destina-se, em particular, a permitir o regresso ao banco central dos montantes a partir dos quais o banco solicitaria a restituição. Por conseguinte, a questão não é idêntica à do investimento V.

Citex foi fundada por Hassan Ahmad Mokaled. André Machentaf e Bachir Mansour também estão associados ao arquivo da empresa. Estes três indivíduos já foram afetados por sanções dos EUA relacionadas com esta empresa. Por conseguinte, a sua presença na decisão libanesa cria uma intersecção entre as anteriores medidas externas e um procedimento liderado pelas instituições financeiras libanesas.

Esta travessia não significa, no entanto, que o Banco do Líbano apenas executa uma sanção americana. As informações disponíveis relacionam a decisão com a estratégia de recuperação de ativos iniciada pelo governador Karim Suaid e com as investigações financeiras realizadas no Líbano. Por conseguinte, há que distinguir os dois níveis. As sanções americanas fazem parte do contexto e dizem respeito a certos nomes. A medida libanesa baseia-se nos poderes da Comissão de Investigação Especial e nos processos analisados localmente.

A presença de Citex é particularmente interessante porque desloca a atenção da questão das fortunas pessoais para as relações entre o banco central e os operadores privados. A questão passa então a determinar em que condições foi dada liquidez, em que regras, com que garantias e que parte destes montantes devem agora ser recuperados.

Os cofres tornam-se tão importantes como as contas

Um dos aspectos mais significativos da decisão é a sua extensão aos cofres. Em casos financeiros complexos, um congelamento limitado às contas bancárias pode perder parte da sua eficácia se os títulos forem detidos de outra forma. A proibição da eliminação do conteúdo dos cofres alarga, por conseguinte, o âmbito das medidas cautelares às mercadorias que não figuram necessariamente no saldo de uma conta.

É precisamente em torno deste ponto que uma indiscrição publicada na imprensa acrescenta uma dimensão sensível ao arquivo. Segundo esta nota, diz-se que o filho de um antigo magistrado xiita está associado a uma das empresas cujas contas foram congeladas. A mesma indiscrição afirma que a proibição de eliminação do conteúdo dos cofres ligados a essa empresa também se aplicaria. Não é indicado nome e os documentos disponíveis não permitem uma identificação suficientemente segura da pessoa ou empresa em causa.

Esta informação deve, portanto, manter-se ao seu nível exacto: a de uma nota não nominal nos bastidores. Não permite a identificação do magistrado, a nomeação do seu filho ou a conclusão do envolvimento pessoal numa infracção. O facto de ser membro ou accionista de uma sociedade abrangida por uma medida de protecção não constitui, por si só, uma responsabilidade penal. A participação exata, o papel na gestão, o período envolvido e as transações revistas devem ser conhecidos antes de ir mais longe.

O interesse desta indiscrição é outro. Sugere que as ramificações das empresas em causa podem ir além das já conhecidas pelo público e alcançar redes profissionais ou familiares mais amplas. O levantamento do sigilo bancário e a revisão das participações podem precisamente permitir distinguir os parceiros passivos dos gestores, beneficiários efetivos e aqueles que participaram nas transações contestadas.

Karim Souaid quer passar de perda para recuperação de ativos

A decisão faz parte de uma estratégia mais ampla anunciada por Karim Souaid. O Governador tomou medidas no Líbano e no estrangeiro para recuperar fundos do Banco do Líbano que foram alegadamente desviados, mal utilizados ou irregularmente transferidos. Esta abordagem altera a natureza do debate sobre as perdas do sistema financeiro. Por vários anos, a maior parte da discussão centrou-se na distribuição de perdas entre o estado, banco central, bancos e depositantes. A nova abordagem acrescenta outra questão: que montantes podem efectivamente ser recuperados de indivíduos, empresas ou beneficiários de transacções contestadas?

Karim Souaid já anunciou uma queixa criminal contra Riad Salamé no contexto de mecanismos financeiros, empresas estrangeiras e suspeitas de enriquecimento e lavagem ilícitos. O banco central deixou de se apresentar apenas como instituição no balanço a partir do qual as perdas surgem. Ele também está tentando se tornar um ator em recuperação.

Esta distinção é importante para os candidatos. Uma quantia recuperada não apaga mecanicamente as perdas acumuladas desde 2019. No entanto, pode aumentar os activos disponíveis e mesmo reduzir parcialmente os encargos que devem ser suportados noutros locais. O discurso oficial relaciona diretamente esta política com os direitos dos candidatos. Por conseguinte, a eficácia desta estratégia será medida menos pelo número de contas congeladas do que pelos montantes efectivamente recuperados após processos judiciais.

Ao mesmo tempo, o Banco do Líbano está a trabalhar noutro projecto muito maior: avaliar os montantes que disponibilizou aos sucessivos governos até ao final de 2023. Uma estimativa inicial refere – se a um montante superior a três vezes maior do que 16,5 bilhões de dólares que o Estado reconheceu a transferência em seu benefício. Se esta estimativa for confirmada, a questão excederia em muito os processos individuais actualmente em investigação.

Mais de 49,5 bilhões potencialmente afetados pelo caso do Estado

Três vezes 16,5 bilhões representam 49,5 bilhões. O montante preliminar anunciado seria superior a este limiar. Isto dá uma ideia da escala do problema. Os US$ 70 milhões associados ao Investimento V são importantes em uma investigação criminal, mas ainda estão bem abaixo do que o banco central busca documentar em suas relações financeiras com o estado.

Karim Souaid anunciou a elaboração de um relatório para identificar e avaliar os fundos disponibilizados aos sucessivos governos até o final de 2023. O Banco do Líbano utilizaria então os canais legais para reclamar os montantes que considera devidos e alocá-los à liquidação dos direitos dos depositantes.

No entanto, estas são duas categorias que não devem ser confundidas. Por um lado, há fundos públicos ou adiantamentos cuja relação jurídica deve ser estabelecida entre o Estado e o banco central. Por outro lado, há bens privados suspeitos de apropriação indevida, abuso ou transferências irregulares. O método de recuperação, potenciais gestores e procedimentos não são os mesmos.

Esta distinção também evita outro atalho. As perdas do Banco do Líbano não podem ser explicadas por algumas pessoas numa lista de congelamento. O problema financeiro libanês é muito mais vasto. As medidas tomadas contra onze indivíduos e duas empresas fazem parte da busca de ativos, não uma explicação completa do colapso.

Por que levantar o segredo bancário é decisivo

O congelamento impede o movimento futuro. O levantamento do sigilo bancário torna possível olhar para trás. Este é provavelmente o aspecto mais importante para os investigadores, uma vez que uma transação financeira complexa raramente envolve uma única conta realizada diretamente em nome do seu beneficiário final.

O exame pode abranger transferências entre empresas, contas conexas, beneficiários efectivos e relações entre pessoas singulares e colectivas. Também pode ser usado para verificar se os fundos passaram por várias jurisdições ou se certos ativos mudaram de forma antes de serem colocados em outro lugar.

Esta capacidade é particularmente importante nos casos relacionados com o período de Riad Salamé, vários dos quais já estão a ser examinados no Líbano e no estrangeiro. As contas do ex-governador seriam congeladas no Líbano e fora do país. A presença de empresas estrangeiras ou de estruturas comerciais em certos procedimentos requer, portanto, trabalho para além das fronteiras libanesas.

A dificuldade é que o levantamento do sigilo bancário não produz automaticamente recuperação. Produz informação. Em seguida, é necessário explorar estas informações, estabelecer a origem dos fundos, obter decisões judiciais e, quando os activos estiverem no estrangeiro, convencer as autoridades do país em causa a cooperarem no seu regresso.

É frequentemente nesta fase que os procedimentos de recuperação se tornam longos. Um gel pode ser decidido rapidamente. O repatriamento final pode levar anos.

A lista dos EUA e a lista libanesa não devem ser confundidas

Várias pessoas afectadas pela decisão já tinham sido objecto de sanções dos EUA. Esta sobreposição pode dar a impressão de que as instituições libanesas agem tardiamente em casos já estabelecidos no estrangeiro. No entanto, as informações disponíveis não são suficientes para reduzir a nova decisão a uma mera reprodução das listas dos EUA.

Os critérios não são necessariamente idênticos. Uma sanção estrangeira é uma medida administrativa ou política tomada ao abrigo da lei do Estado que a impõe. Uma decisão da Comissão de Investigação Especial responde aos mecanismos do sistema financeiro libanês. Por último, um processo penal está sujeito a um terceiro quadro e, se for caso disso, é necessária uma decisão judicial.

A mesma pessoa pode, portanto, ser punida nos Estados Unidos, suas contas congeladas no Líbano e ainda não finalizadas sobre os méritos de uma acusação criminal. Estas situações não são contraditórias. Correspondem a diferentes níveis jurídicos.

Isto é essencial quando os nomes se tornam públicos. A gravidade de uma medida financeira não deve conduzir à supressão da presunção de inocência. Por outro lado, a ausência de uma condenação final não torna desnecessária uma medida de precaução quando as autoridades consideram que existe um risco de deslocação de activos.

O verdadeiro teste: quanto dinheiro vai realmente voltar?

A magnitude aparente da ofensiva pode ser medida por vários números: onze pessoas, duas empresas, cerca de US$ 70 milhões em um dos arquivos congelados, contas e cofres, bem como valores potencialmente superiores a US$ 49,5 bilhões no pátio separado para fundos disponibilizados ao Estado. Mas nenhum destes números é ainda o montante realmente recuperado.

Este último determinará o resultado real.

Para os candidatos, uma lista de nomes é limitada se os procedimentos não produzirem activos adicionais. Para o Banco do Líbano, a questão também é institucional. Karim Souaid quer mostrar que o banco central já não está satisfeito com as consequências do antigo sistema, mas está procurando recuperar o que pode ser.

Finalmente, a abordagem tem uma dimensão internacional. O Líbano continua sujeito ao reforço do controlo anti-lavagem de capitais. O rastreio de fundos credíveis, o levantamento do sigilo bancário e a recuperação de activos podem ajudar a demonstrar que as instituições financeiras estão efectivamente a cumprir as suas obrigações. Mas, novamente, os resultados contarão mais do que os anúncios.

Por conseguinte, o processo entra numa fase em que as ramificações devem ser estabelecidas com precisão. Investimento V refere-se a um procedimento de aproximadamente US $ 70 milhões. A Citex refere-se à liquidez recebida do banco central e das pessoas relacionadas com as suas actividades. Riad Salamé, Raja Salamé e Marianne Hoayek estão envolvidos em investigações mais amplas. Uma nota confidencial indica mesmo a presença na propriedade de uma das empresas em causa do filho de um ex-alto magistrado, sem fornecer provas suficientes para identificá-lo.

A lista do Banco do Líbano abre assim várias portas. Ela não os fecha. A questão decisiva não é mais apenas quais nomes são congelados, mas como reconstruir os circuitos: quem recebeu o que, em que base, por qual empresa, com que autorização, onde os fundos foram então transferidos e que parte pode legalmente ser transferida para o banco central. Só quando esta cadeia é estabelecida é que a ofensiva contra os antigos circuitos financeiros pode ser medida pelo número de contas bloqueadas.

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