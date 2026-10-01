Tampa, a câmera onde Washington quer redesenhar as regras do jogo no Sul do Líbano

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A nomeação é quase um paradoxo. Numa tentativa de resolver parte do conflito no sul do Líbano, as delegações libanesa e israelita devem encontrar-se a mais de 10.000 quilómetros da fronteira na Flórida, no coração do aparelho militar dos Estados Unidos. A data tardia é 20 de outubro de 2026. A localização é muito mais reveladora: a sede do Comando Central dos Estados Unidos em Tampa. Não é uma capital diplomática. Não as Nações Unidas. Não é uma passagem de fronteira. Uma equipa.

Este detalhe muda a leitura da próxima rodada. Oficialmente, será estritamente militar. Nenhum negociador especializado em assuntos civis, jurídicos ou econômicos deve participar. O diplomata Simon Karam vai liderar a delegação libanesa na presença do embaixador do Líbano em Washington, Nada Hamada Muawad. Os ataques israelenses, os incidentes no terreno e os mecanismos de coordenação devem estar entre os temas discutidos. Mas por trás deste programa aparentemente técnico está uma parte muito mais ampla.

Porque a questão não é mais apenas como evitar a próxima greve ou gerenciar o próximo incidente. Trata-se de determinar a ordem em que devem ser tomadas decisões que possam transformar o Sul de forma duradoura. Deveria Israel retirar-se primeiro para permitir que o Estado libanês consolidasse a sua autoridade? Deveria o Líbano avançar muito mais no monopólio das armas antes de obtermos uma retirada? Quem vai verificar os compromissos? E acima de tudo, o que substituirá um Finul que deixará gradualmente o campo amanhã?

É isso que dá a Tampa a sua importância. A oitava ronda poderia ser menos do que uma reunião adicional do que um laboratório pós-guerra.

O verdadeiro resultado da visita de Nawaf Salam pode estar lá

Nawaf Salam foi para os Estados Unidos com vários arquivos sob seu braço. Ele retornou sem qualquer compromisso público americano impondo uma retirada imediata sobre Israel. Mas uma fechadura parece ter saltado: o canal de comércio, congelado por várias semanas, deve retomar.

A diferença é importante. Washington não concedeu a Beirute tudo o que pediu. Por outro lado, a administração dos EUA recusa-se a deixar o processo morrer. O comércio nos Estados Unidos mostra que o Acordo-Quadro continua a ser o foco do processo. Em outras palavras, os americanos querem manter uma arquitetura que possa negociar mesmo quando a terra continua a queimar.

20 de Outubro continua por confirmar. No entanto, os preparativos foram suficientemente avançados para garantir que a composição proposta da delegação e o âmbito dos debates já tinham sido divulgados. Esta recuperação ocorreu principalmente antes das eleições israelenses em 27 de outubro. Washington parece não querer esperar até que a paisagem política israelense esteja estabilizada para colocar os militares em volta da mesa.

Este calendário diz algo sobre o método americano. O canal deve ser preservado antes de procurar acordo. Evite que a ausência de diálogo transforme cada greve em um possível ponto de partida para um confronto mais amplo. Manter Israel e o Líbano num mecanismo onde Washington continua a ser o intermediário indispensável. Em seguida, use este mecanismo para processar gradualmente os arquivos mais pesados.

O problema é que Beirute e Washington não entram nesta nova sequência com exatamente a mesma definição da primeira etapa.

O desacordo decisivo reside em uma questão: quem deve agir primeiro?

O Líbano defende uma lógica de reciprocidade. O Estado estende sua autoridade, o exército se desloca, o arquivo de armas avança e, ao mesmo tempo, Israel se retira dos territórios ocupados e pára seus ataques. Esta sincronização é politicamente essencial. Permite às autoridades libanesas demonstrar que todos os progressos realizados pelo Estado são compatíveis.

Washington parece forçar uma lógica mais exigente. O destacamento do exército para o Sul é considerado necessário, mas insuficiente. As mensagens enviadas aos funcionários libaneses exigem medidas concretas relativas ao monopólio das armas. De acordo com as informações relatadas sobre as discussões norte-americanas, esta não é mais apenas a Litani do sul. A exigência diz também respeito ao norte do rio e, mais amplamente, a todo o território.

É aqui que Tampa deixa de ser uma mera reunião militar.

O Hezbollah não devia estar à volta da mesa. No entanto, o seu armamento será um dos actores invisíveis na sala. O raciocínio americano liga agora de perto a questão da retirada de Israel à questão do monopólio estatal das armas. Durante outra troca em Washington, um alto funcionário americano até mesmo apresentou os dois movimentos como elementos da mesma equação: a rendição das armas Hezbollah contra a retirada israelense, com a necessidade de determinar um mecanismo capaz de verificar a aplicação.

Esta fórmula parece simples no papel. No terreno libanês, não é.

O governo fez do monopólio das armas uma decisão soberana. Mas a implementação desta decisão afeta o equilíbrio interno, a capacidade operacional do exército e o risco de confronto civil. Por conseguinte, Beirute pretende impedir que uma medida destinada a reforçar o Estado provoque o colapso da sua estabilidade.

Os americanos estão mostrando impaciência crescente. Os interlocutores diplomáticos relatam insatisfação com o que consideram ser um ritmo lento e uma aplicação ainda insuficientemente legível. É aí que está o nó: Washington quer ações mensuráveis; Beirute quer que estas acções sejam acompanhadas de resultados visíveis do lado israelita.

Por conseguinte, as negociações dizem respeito ao território. Mas trata também do momento da soberania.

Uma negociação sob fogo, literalmente

O contraste é brutal. Como uma mesa de negociação está sendo preparada na Flórida, o Sul continua a ser bombardeado, destruído e as operações israelenses continuaram. Locais como Mansouri foram afetados. Outras áreas em torno de Nabatiyah, Jabal al-Rihan e várias aldeias no Sul permanecem sob pressão.

Os desenvolvimentos militares merecem uma atenção especial. Israel parece, em alguns setores, combinar uma redução na sua presença humana com uma capacidade contínua de controlar pelo fogo. As unidades podem ser removidas sem necessariamente significar o abandono da terra em um sentido estratégico. Monitorar, golpear e controlar determinados eixos pode manter uma forma de controle sem aumentar o número de soldados expostos.

Esta distinção é crucial para futuras negociações. Uma retirada militar pode ter vários significados. A remoção de uma unidade não equivale automaticamente a devolver uma área à autoridade libanesa. Reduzir o pessoal não significa necessariamente abandonar uma capacidade de intervenção. É precisamente por isso que a questão dos mecanismos de verificação se torna central.

Beirute está à procura de mais do que um anúncio. Ele precisa de movimentos identificáveis em campo. Áreas efetivamente evacuadas. Uma redução mensurável dos ataques. Uma possibilidade real para o exército e os habitantes recuperar a posse dos espaços em causa.

Caso contrário, a mecânica política torna-se quase impossível de defender.

Como podemos perguntar mais ao Estado libanês se as aldeias continuam a ser espancadas? Como podemos convencer uma população comprovada de que o monopólio de armas é uma garantia mais eficaz se o outro lado mantiver as suas posições e a liberdade de acção? Por outro lado, Washington levanta a questão no sentido oposto: como podemos pedir a Israel que saia se o Estado não pode garantir que uma infra-estrutura militar autónoma não será reconstruída após a sua partida?

Toda a dificuldade reside neste círculo.

Tampa terá que tentar quebrá-lo.

Hezbollah não estará em Tampa, mas Tampa falará sobre Hezbollah

Esta é provavelmente a contradição mais importante desta ronda. As discussões devem ser militares e limitadas. No entanto, a maior questão política do Líbano estará em toda parte na sala.

As mensagens de Washington não param em armas. Referem-se também às redes e instituições financeiras relacionadas com o Hezbollah. Isso mostra que, na visão americana, a pressão não é compartimentalizada. O registro militar, a reforma do sistema financeiro, o controle dos canais monetários e o apoio econômico no Líbano fazem parte da mesma estratégia de fortalecimento do Estado.

A visita de Nawaf Salam mostrou-se quase fisicamente. Enquanto discutia segurança e soberania com políticos norte-americanos, sua equipe também abordou reformas bancárias, o Fundo Monetário Internacional e a restauração da confiança financeira. Os dois universos parecem distantes. Pelo contrário, Washington tende a aproximá-los.

Esta abordagem coloca o governo diante de uma equação formidável. Deve simultaneamente restaurar o Estado, assegurar a retirada israelita, impedir uma nova guerra, reformar um sistema bancário danificado e abordar a questão das armas. Cada um desses arquivos normalmente seria suficiente para ocupar um governo por anos. Estão agora interligados.

É por isso que a reunião de Tampa não pode ser entendida isoladamente. Faz parte de um dispositivo muito mais amplo.

Atrás de Tampa já está se preparando após Finul

Este pode ser o elemento mais importante e menos visível de todo o caso.

A Final aproxima-se do fim da sua missão. Aproximadamente 7.500 membros da força estão gradualmente deixando o Líbano. No entanto, nenhuma arquitetura de substituição ainda foi finalizada. Vários países europeus manifestaram a sua disponibilidade para participar numa nova fórmula. Cerca de dez estariam dispostos a contribuir para um arranjo alternativo. Mas disponibilidade não significa mandato, acordo político ou implantação.

O problema é enorme. O desaparecimento do Finul não significa apenas a partida de soldados internacionais. Isso levanta a questão do monitoramento da Linha Azul, a documentação dos incidentes, os mecanismos de ligação e a presença de um terço entre dois exércitos que permanecem tecnicamente inimigos.

Neste contexto, a informação merece especial atenção: Washington consideraria empurrar Beirute para uma nova fórmula de segurança para o Sul, que poderia incluir uma força ou dispositivo específico após a Final. Ainda não há indicação de que tenha sido adoptado um modelo definitivo. Mas o simples fato de que esta hipótese está circulando muda a perspectiva de Tampa.

A reunião de 20 de Outubro poderia assim ser utilizada para discutir o presente enquanto prepara o sistema que funcionará amanhã.

E então a escolha do comando central dos EUA assume outra dimensão. As discussões não ocorreriam apenas sob mediação americana; Eles teriam lugar na instituição militar que tem a capacidade de coordenar, monitorar e apoiar uma arquitetura de segurança regional.

O lugar torna-se quase uma mensagem.

Washington já não quer negociar uma trégua, mas um mecanismo

Há anos que o Líbano vive ao ritmo de acordos que reduzem temporariamente a violência sem eliminar as causas do confronto. A novidade dos debates em curso reside no lugar da auditoria.

Quem dirá que Israel realmente se retirou? Quem vai descobrir que as armas foram retiradas de uma área? Quem vai verificar que uma infra-estrutura militar não está a reconstruir? Quem irá documentar uma violação? Quem intervirá quando uma das partes acusar a outra de não cumprir os seus compromissos?

Enquanto o Finul estivesse totalmente instalado, parte dessas funções tinha um quadro internacional bem conhecido, até mesmo imperfeito. O seu desaparecimento anunciado abre um vazio.

Os americanos parecem querer evitar que este vácuo seja preenchido apenas pelo equilíbrio de poder. Daí a busca de um mecanismo de controle. Daí a importância atribuída ao exército libanês. Daí também a pressão para que os compromissos se tornem verificáveis.

O perigo para Beirute seria que um mecanismo destinado a preencher o vazio acabasse por impor obrigações muito mais específicas ao Líbano do que as impostas a Israel. É aí que a questão da reciprocidade se torna essencial. Um mecanismo só é válido através de compromissos que verifica de ambos os lados.

Por conseguinte, a próxima ronda terá de responder a uma pergunta simples, mas pesada: será que a verificação se concentrará apenas no que o Líbano está a fazer, ou no que Israel está a fazer?

20 de outubro, pouco antes da urna de Israel

O calendário adiciona outra camada de complexidade. As eleições israelenses estão programadas para 27 de outubro, apenas uma semana após a data prevista para Tampa.

Este bairro provavelmente reduz a margem para decisões espectaculares. Poucos dias antes de uma eleição, qualquer concessão territorial ou de segurança pode tornar-se um argumento eleitoral. Ao mesmo tempo, a escalada também pode ser usada politicamente. Várias análises publicadas nos últimos dias também ligam tensão militar aos cálculos eleitorais israelenses, sem que seja possível estabelecer que cada operação atenda a essa lógica.

Washington, no entanto, escolheu não esperar.

Isto pode ser lido como um desejo de santificar o canal antes da campanha eleitoral torna qualquer discussão mais difícil. A mensagem seria então menor: « encontrar um acordo em 20 de outubro » do que: « ninguém sai da mesa enquanto a região permanece à beira de uma nova explosão ».

Esta nuance é essencial. Seria excessivo esperar um acordo de Tampa. Mas seria igualmente errado reduzir a reunião à formalidade.

Se for realizada nas condições anunciadas, irá definir parâmetros para a próxima fase.

O que o Líbano realmente pode obter

Para Beirute, o sucesso não será medido pelo número de comunicados de imprensa. Será medido no mapa.

Um passo em frente tangível poderia assumir várias formas: identificação de áreas das quais Israel concordaria em retirar-se, mecanismo que impediria a expansão de greves, calendário militar, procedimento de verificação ou acordo sobre o futuro papel do exército libanês. As informações disponíveis não indicam que um desses resultados já tenha sido adquirido.

É precisamente aqui que devemos separar o facto de esperar.

A reunião está em preparação. Seu caráter militar é claramente mencionado. A data de 20 de Outubro é privilegiada. Os incidentes e os mecanismos de coordenação têm de ser discutidos. Por outro lado, não é garantida qualquer retirada territorial precisa nos elementos disponíveis.

O Líbano chega assim a Tampa com uma fraqueza óbvia: negocia enquanto o seu território continua a ser atingido. Mas ele também tem um argumento que Washington não pode ignorar. Se o processo nunca produzir uma contrapartida israelense visível, enfraquecerá os atores libaneses que defendem precisamente o primado do Estado e a negociação.

É um grande paradoxo. Quanto mais Washington quer fortalecer o Estado libanês, mais ele precisa desse Estado para mostrar que consegue algo.

Tampa poderia decidir muito mais do que a oitava rodada

O que está a preparar-se na Flórida excede muito uma reunião militar. Diversas questões convergem ao mesmo tempo: a retirada israelense, o monopólio de armas, o futuro do Hezbollah, o papel do exército, o desaparecimento gradual da Final, o mecanismo de verificação e o apoio americano às instituições libanesas.

Separados, todos parecem saber. Juntos, desenham uma nova arquitetura.

A mudança mais profunda poderia estar lá: a questão do Sul está mudando de um sistema centrado no Finul e na resolução 1701 para um indefinido onde Washington desempenharia um papel muito mais direto na mediação, verificação e, possivelmente, na organização de segurança pós-Final. Esta evolução ainda não foi concluída. Nem sequer é garantido. Mas as peças começam a aparecer.

E é precisamente isso que torna 20 de outubro interessante.

Ao redor da mesa, militares, greves, incidentes e coordenação serão oficialmente discutidos. Na realidade, serão suspensas três questões muito mais pesadas sobre as delegações: até que ponto Israel terá de se retirar, até que ponto poderá o Estado libanês impor o monopólio das armas e quem controlará a fronteira amanhã, quando os pacificadores tiverem desaparecido?

Tampa pode não dar todas as respostas. Mas é aí que Washington agora quer fazer perguntas.

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