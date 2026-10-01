Soldados americanos deixam o Iraque, não a América: o que está por trás do fim de uma guerra de 23 anos

- Advertisement -

32

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A última retirada terminou onde a presença americana se tornou a mais sensível: em Erbil. As tropas e equipamentos deixaram a base aérea, a operação militar internacional lançada contra a organização do Estado Islâmico terminou oficialmente e Bagdá celebrou um « dia de soberania ». No papel, o evento é histórico. Vinte e três anos após a invasão de 2003, o governo iraquiano pode anunciar que a responsabilidade pela segurança do país agora é inteiramente das instituições nacionais.

Mas só de olhar para os soldados que vão embora leva a perder o essencial. Os Estados Unidos não abandonam nem a sua cooperação militar com Bagdade, nem o seu apoio à inteligência, nem a sua capacidade de acção regional. A sede da força internacional foi transferida para a Jordânia. As forças iraquianas devem continuar a prestar formação e apoio à inteligência. Washington também quer mover a relação para uma parceria de defesa bilateral. Ao mesmo tempo, as forças dos EUA continuam suas operações contra o ISIS na Síria com seus parceiros.

30 de Setembro de 2026 marca um fim. Mas não a influência americana no Iraque.

Em vez disso, marca a mudança de um modelo para outro: menos bases visíveis, menos soldados expostos em solo iraquiano, mas ainda considerável inteligência, treinamento, cooperação militar e pressão financeira. Esta mudança é tanto mais importante quanto a saída das tropas se retira de Bagdá o argumento que vários grupos armados vêm usando há anos para justificar a manutenção de seus arsenais.

Mal os americanos partiram, a questão do Iraque torna-se muito mais embaraçosa:se a ocupação já não existe, contra quem devem agora ser preservadas as armas que escapam do Estado?

30 de Setembro de 2003

A retirada não foi improvisada por Donald Trump. Seu princípio havia sido acordado em 2024 sob a administração de Joe Biden. A actual administração executou o calendário, apesar da guerra contra o Irão e das tensões regionais.

Este detalhe é importante. A partida não é, portanto, um gesto único em relação a Teerão, nem reflecte um desaparecimento súbito dos interesses americanos no Iraque. Corresponde a uma transformação preparada durante vários anos.

A história também exige cautela quando um presidente americano anuncia que o Iraque está agora atrás dele.

As forças dos EUA já haviam deixado o país no final de 2011. Menos de três anos depois, eles retornaram após a ofensiva baluarte da organização do Estado Islâmico, que conseguiu apreender cerca de um terço do território iraquiano. O exército e as instituições de segurança tinham mostrado consideráveis fraquezas.

O precedente permanece em todas as memórias. É precisamente isso que explica as reações contrastantes no início de 2026.

Para o governo, a situação já não é comparável. As forças de segurança iraquianas são apresentadas como capazes de assumir a proteção do território. O primeiro-ministro Ali Falah al-Zaydi disse que o fim da missão internacional não significava o fim da luta contra o terrorismo, mas a transição para uma fase em que o Iraque assumisse plenamente a sua segurança.

Trata-se agora de um compromisso político.

Pois se uma nova grande crise revelasse fraquezas comparáveis às de 2014, o símbolo do « dia da soberania » se voltaria imediatamente contra o poder.

Erbil evacuado, mas o dispositivo não desaparece: ele se move

Talvez o detalhe mais revelador da retirada esteja fora do Iraque.

A força internacional não desaparece. Sua sede está agora localizada na Jordânia. A cooperação continua sob outras formas, enquanto os Estados Unidos mantêm uma capacidade regional de ação contra a organização do Estado Islâmico, particularmente na Síria.

A lógica é clara: Washington reduz a pegada política e militar da sua presença no Iraque sem abandonar os seus instrumentos.

A transição para uma relação de defesa bilateral é oficialmente assumida. Os Estados Unidos devem continuar a fornecer formação específica e informações aos parceiros iraquianos. Por conseguinte, as relações entre os exércitos não são interrompidas com o encerramento da missão internacional.

É aí que a palavra « aposentadoria » se torna enganosa se é interpretada como um desaparecimento.

A América retira os seus soldados de parte da paisagem iraquiana. Ela não necessariamente remove seus olhos, seus meios técnicos, suas relações militares ou sua capacidade de exercer pressão.

Isso também reflete uma tendência mais ampla na política dos EUA. Manter milhares de militares em um país por décadas é caro, expõe soldados e produz um desafio político permanente. Um acordo regional mais leve permite manter certas capacidades sem o mesmo custo.

O Iraque torna-se então menos um território ocupado por forças estrangeiras do que um espaço monitorado e influenciado por uma rede regional.

A verdadeira batalha começa agora: os braços das facções

A partida americana remove principalmente um argumento dos grupos armados iraquianos.

O governo deixa claro que não deve mais haver armas fora da lei ou fora das instituições do Estado. Bagdá considera que o fim da presença militar internacional remove uma das principais justificativas utilizadas pelas facções para preservar seus arsenais.

O problema é que essas organizações já não são meros grupos clandestinos que surgiram para combater uma ocupação.

Alguns foram criados ou fortalecidos com apoio iraniano. Eles lutaram contra as forças americanas. Então, a partir de 2014, a mobilização contra a organização do Estado Islâmico aumentou consideravelmente seu poder. Ao longo dos anos, muitos também desenvolveram relés políticos e ficaram profundamente enraizados nas instituições.

Desarmar esses grupos não significa, portanto, pedir a alguns lutadores que larguem seus rifles.

As organizações com estruturas militares, recursos, uma história de combate e, para alguns, peso político devem ser abordados. Alguns também se consideram parte integrante da defesa do Iraque e rejeitam a ideia de que o desaparecimento da missão americana automaticamente torna suas armas inúteis.

O calendário fixado pelo próprio Bagdade mostra a dificuldade. O Governo tinha inicialmente ligado a entrega de armas ao fim da missão internacional até 30 de Setembro. Este prazo não foi cumprido. Ali al-Zaydi finalmente prorrogou até junho de 2027 o prazo para colocar armas sob controle do Estado.

O contraste é impressionante: a retirada americana manteve o seu calendário; o desarmamento faccional já foi rejeitado.

Algumas facções já estão respondendo: nossas armas permanecem

O problema não é teórico.

Os grupos armados indicaram que não se consideravam vinculados por um calendário governamental que não satisfizesse suas próprias condições. Uma das principais estruturas que afirmam ser « a resistência islâmica no Iraque » afirma ter participado por mais de um mês em discussões sobre a organização de armas em troca da soberania iraquiana, que define muito amplamente.

Nesta leitura, a partida das forças americanas não é suficiente. As exigências incluem o desaparecimento de todas as formas de presença militar estrangeira e a manutenção de um direito de resposta contra qualquer violação americana ou israelita da soberania iraquiana.

A mensagem é clara: a retirada remove um oponente presente no território, mas não remove a doutrina da « resistência ».

Esta diferença pode tornar-se o coração da próxima crise política.

Para o governo, soberania significa que a força armada pertence exclusivamente ao Estado.

Para facções, a soberania pode ser usada para justificar a manutenção de uma capacidade militar independente para responder a ameaças externas.

Por conseguinte, ambas as partes utilizam a mesma palavra para defender duas arquitecturas de segurança incompatíveis.

Washington ainda tem uma enorme alavanca: dólares do petróleo

É aqui que a ideia de uma retirada total americana atinge o seu limite mais espectacular.

Mesmo sem soldados estacionados nas bases antigas, Washington mantém uma vantagem financeira capaz de pesar pesadamente em Bagdá. As receitas do petróleo iraquiano passam por um mecanismo financeiro ligado aos Estados Unidos, que dá a Washington uma influência nas transferências físicas de dólares necessárias para o sistema iraquiano.

Esta capacidade não é puramente teórica. Os fluxos já foram sujeitos a restrições temporárias.

Por outras palavras, um soldado pode deixar Erbil enquanto um oficial americano retém, a milhares de quilómetros de distância, um instrumento que pode afectar directamente a liquidez de que depende a economia iraquiana.

Esta é uma das mais fortes contradições do « dia da soberania ».

O Iraque recupera mais soberania militar sobre seu território, mas sua economia permanece profundamente ligada à arquitetura financeira internacional dominada pelos EUA.

Washington pode assim substituir parte da coerção militar por coerção financeira.

Para grupos próximos de Teerão, esta situação alimenta a ideia de que a independência ainda não está completa. Na opinião do governo, impõe muita cautela: um confronto brutal com os Estados Unidos poderia produzir efeitos económicos consideráveis.

Irã ganha um símbolo, mas não necessariamente o jogo

Teerão e seus aliados celebraram a retirada como uma vitória. A imagem é politicamente poderosa: as forças americanas que entraram no Iraque em 2003 finalmente deixaram suas últimas bases vinte e três anos depois.

Mas o ganho iraniano é mais ambíguo do que parece.

Durante anos, a presença militar dos EUA forneceu às facções próximas do Irão uma justificação directa para as suas armas. Permitiu que as armas fossem apresentadas como resposta à ocupação ou ameaça estrangeira.

A partida priva estas organizações de parte deste argumento.

Bagdade pode agora dizer-lhes: o objectivo que invocastes foi alcançado, o exército estrangeiro foi-se, a força tem de regressar ao Estado.

É precisamente por isso que Washington vê um interesse estratégico na sua própria retirada. Ao reduzir a sua presença visível, diminui um dos motores da mobilização anti-americana, deixando o governo iraquiano em frente às facções.

O paradoxo é notável: uma decisão celebrada como vitória iraniana pode simultaneamente facilitar a pressão americana para o desarmamento dos aliados de Teerã.

Tudo dependerá da capacidade de Bagdade de transformar esta nova situação em verdadeira autoridade.

Kurds assistir 2011 e se recusar a acreditar no seguro muito fácil

A partida de Erbil tem uma carga especial para o Curdistão iraquiano.

Os líderes curdos mantêm há muito tempo uma estreita relação de segurança com os Estados Unidos. O precedente sírio, onde a retirada americana do nordeste alterou brutalmente o equilíbrio, naturalmente alimenta as perguntas. A memória de 2011 é ainda mais pesada: as forças americanas tinham deixado o Iraque, então a organização do Estado Islâmico tinha emergido com poder suficiente para perturbar o país.

Por conseguinte, Massoud Barzani queria tranquilizar a população. Ele afirma que o Curdistão não está ameaçado e enfatiza a existência de uma boa coordenação com o governo federal para responder a qualquer ameaça, seja da organização do Estado Islâmico ou de outro ator.

Mas este seguro coexiste com verdadeira preocupação.

As autoridades curdas recordam que as células do ISIS continuam activas perto das fronteiras da região. Eles também acreditam que a luta contra essas redes pode exigir capacidade além do Curdistão sozinho e mesmo, em determinadas circunstâncias, o Iraque.

A questão, portanto, não é se a organização do Estado Islâmico ainda controla um terço do país. Já não é assim. Ela perguntou se um vácuo de segurança, uma crise política ou confronto entre Bagdá e as facções poderia proporcionar-lhe novas oportunidades.

A história iraquiana exige levar este risco a sério.

O perigo mais imediato poderia vir não de fora, mas da liquidação das contas internas

A retirada americana simplifica uma parte da equação iraquiana e complica outra.

Enquanto as tropas estrangeiras estivessem presentes, o governo poderia repelir o confronto sobre as armas das facções invocando a necessidade de preservar a unidade contra uma ameaça externa. Uma vez que os americanos partiram, esta justificação tornou-se muito mais fraca.

Por conseguinte, Bagdade terá de mostrar se o seu slogan sobre o monopólio da força tem conteúdo real.

O desafio é formidável. As facções não estão fora do sistema político. Alguns possuem vínculos institucionais e bases sociais. Uma tentativa de desarmamento forçado poderia levar a um confronto que o Estado está tentando evitar.

Esta é provavelmente a razão do adiamento até junho de 2027.

O governo está ganhando tempo para tentar transformar uma questão militar em um processo político: integração, regulação, negociações de armas e construção de instituições.

Mas o tempo pode jogar em ambas as direções.

Pode permitir uma transição gradual. Pode também permitir às facções consolidarem a sua posição e dificultar ainda mais a implementação da decisão.

Do Iraque à Síria, Washington procura uma presença mais leve

A retirada iraquiana assume outra dimensão quando se aproxima da evolução americana na Síria.

As forças dos Estados Unidos também reduziram ou reorganizaram sua presença lá, enquanto algumas posições foram transferidas no contexto da nova arquitetura síria. A sede regional na Jordânia está, portanto, a tornar-se mais importante.

Esta geografia desenha um método.

Washington já não parece considerar que deve ocupar uma base de longo prazo em cada país para salvaguardar os seus interesses. Pode concentrar algumas de suas capacidades em pontos regionais, manter a inteligência, cooperar com exércitos locais e intervir quando seus interesses assim exigem.

É menos visível do que uma base cheia de soldados.

Isto não é necessariamente menos influente.

A mudança de uma presença direta para uma presença em rede também permite que os Estados Unidos reduzam o custo político de sua ação. Uma facção iraquiana dificilmente pode mobilizar a população contra uma base americana que já não existe no seu território. No entanto, pode continuar a denunciar uma influência americana difusa, que é muito mais difícil de materializar.

Talvez seja esse o objectivo.

O Iraque descobrirá o que realmente significa soberania

Durante 23 anos, a presença americana tem sido um elemento permanente de quase todos os debates iraquianos. Poderia ser denunciado, utilizado como justificativa, procurado como proteção ou apresentado como causa de alguns dos problemas.

O seu desaparecimento do solo remove este marco.

A partir de agora, o governo será muito menos capaz de atribuir suas fraquezas à presença de uma força estrangeira. Terá de assumir a segurança, controlar as armas, gerir as relações com o Irão, proteger o Curdistão, impedir o ressurgimento da organização do Estado Islâmico e manter uma relação funcional com Washington.

Esta é uma grande mudança política.

A soberania já não é apenas uma reivindicação. Torna-se uma responsabilidade.

E é precisamente aí que a retirada americana pode ter o seu efeito mais profundo. O verdadeiro teste não será quantos soldados americanos permanecem no Iraque. Será uma questão de saber se o Estado iraquiano pode preencher o espaço que deixa para trás.

Os Estados Unidos não desapareceram. Eles simplesmente moveram alguns de seus instrumentos: sede na Jordânia, cooperação militar bilateral, inteligência, operações regionais e peso financeiro.

Os soldados deixaram Erbil. A América permanece perto o suficiente para observar o que se segue.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews