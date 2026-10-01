« País das Oportunidades Perdidas »: em Paris, uma frase revela uma preocupação mais séria com o Líbano

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A fórmula foi supostamente pronunciada no Quai d’Orsay em frente a uma personalidade libanesa proeminente. É em quatro palavras, mas é muito mais grave do que apenas um comentário diplomático:líbano teria se tornado a « terra das oportunidades perdidas ».

A confiança não pára por aí. O funcionário francês teria manifestado um receio mais profundo: se lhe permitisse pôr as suas instituições em ordem, o Líbano poderia acabar por perder uma reforma, um financiamento ou uma sequência diplomática favorável, maso próprio Estado.

É esta segunda parte que dá todo o seu peso à primeira.

Assim, Paris não descreveria apenas um país lento a decidir. A preocupação seria a acumulação de oportunidades perdidas, num momento em que várias questões estão simultaneamente a chegar a um ponto crítico: o Sul permanece sob fogo, as negociações com Israel procuram um novo fôlego, a questão do monopólio de armas está na vanguarda, o sistema bancário ainda está à espera de uma solução das suas perdas, as discussões com o Fundo Monetário Internacional devem retomar e o futuro da presença internacional no Sul deve ser preparado.

Tomados separadamente, cada um desses arquivos ainda pode ser adiado. A sua convergência altera a natureza do problema. O Líbano já não tem necessariamente o mesmo luxo do tempo.

A confiança francesa assume então outra dimensão. Parece menos uma fórmula brilhante do que um aviso:o risco já não é apenas o de Beirute não ter uma oportunidade adicional. É que os outros começam a organizar depois do Líbano sem esperar que os libaneses escolham sua própria direção.

A palavra importante pode não ser « oportunidades », mas « perdido »

O Líbano transformou-se muitas vezes em um método político. Uma decisão é diferente porque um equilíbrio de poder pode evoluir. A reforma é adiada porque um compromisso interno não está maduro. Esperamos uma mediação estrangeira, uma eleição, uma nova administração dos EUA, uma mudança na Síria, uma evolução no Irão ou uma iniciativa francesa. Esta capacidade de adiar por vezes impediu rupturas súbitas.

Ela também acabou produzindo uma cultura do provisório.

No entanto, a sequência atual contém várias janelas que não necessariamente permanecerão abertas.

No plano diplomático, o governo de Nawaf Salam ainda está recebendo interlocução sustentada com Washington e as instituições financeiras internacionais. Sua visita aos Estados Unidos permitiu reuniões de alto nível sobre questões políticas, militares e financeiras. Uma delegação do Fundo Monetário Internacional regressará após as reuniões anuais do Fundo e do Banco Mundial para retomar as negociações. A França, por sua vez, continua envolvida em casos libaneses. Um enviado económico do Presidente Emmanuel Macron, Jacques de Lajugie, reuniu-se com Nabih Berri para discutir em particular os textos de reforma adoptados pelo Parlamento e as questões financeiras e económicas.

Estes são canais abertos. Não são cheques em branco.

É precisamente ali que a noção de « oportunidade perdida » se torna significativa. Um capital estrangeiro pode apoiar um governo, enviar um emissário, ajudar o exército ou encorajar um acordo. Não pode substituir a longo prazo a decisão política libanesa.

O perigo assinalado pela confiança francesa seria, portanto, o de um país que ainda confundiria a disponibilidade internacional com disponibilidade ilimitada.

Paris vê vários relógios chegando ao zero ao mesmo tempo

O problema libanês de 2026 já não se assemelha exatamente ao dos anos anteriores. Vários prazos sobrepõem-se.

O primeiro está seguro. Os ataques israelitas continuam no Sul. O exército libanês está exposto em áreas onde acompanha o retorno ou deslocamento dos habitantes. Um soldado e três civis foram feridos em Nabatiyah al-Fawqa durante a explosão de um objeto suspeito, enquanto outros ataques e operações foram relatados na área.

O segundo relógio diz respeito às negociações. Está prevista uma nova reunião militar libanesa-israelense por volta de 20 de outubro em Tampa, sob mediação americana. Beirute procura a retirada de Israel e uma redução das operações. Washington também insiste na aplicação prática do monopólio estatal sobre as armas.

O terceiro é internacional. A Final aproxima-se do fim da sua missão. Por trás da questão da partida dos pacificadores é um problema muito maior: quem vai observar a Linha Azul amanhã, violações de documentos, garantir mecanismos de ligação e apoiar o exército nesta área?

O quarto é financeiro. O Governo pretende relançar as negociações com o Fundo Monetário Internacional, enquanto a resolução de perdas no sistema financeiro continua a ser essencial.

Finalmente, um quinto relógio é interno: o da capacidade do poder de tirar proveito do período atual para restaurar gradualmente a autoridade estatal.

Estes calendários não são idênticos, mas cruzam. E é provavelmente esta cruz que alimenta a ansiedade francesa.

O Líbano ainda pode poupar tempo num caso. Torna-se muito mais difícil ganhar ao mesmo tempo em cinco.

A primeira preocupação francesa diz respeito ao Estado

A parte mais forte da confiança é o medo de uma « perda do Estado libanês ».

Seria excessivo interpretar esta expressão como o anúncio do desaparecimento do Líbano. Nada nos elementos disponíveis permite tal leitura literal. Em vez disso, a fórmula refere-se ao risco de um Estado manter as suas instituições formais, perdendo gradualmente a sua capacidade de decidir, financiar, controlar e proteger.

Um Estado pode continuar a ter um Presidente, um Parlamento, um Governo e administrações, enquanto assiste a uma parte crescente das suas funções.

A segurança é o exemplo mais óbvio. Se a decisão sobre a guerra e a paz não for totalmente tomada pelas instituições, o Estado permanece incompleto. Mas surge a mesma questão para as finanças. Quando um sistema bancário colapsa durante anos sem um mecanismo definitivo para a atribuição de perdas e o reembolso dos depositantes, é também a capacidade de arbitragem do Estado que está em causa.

Ainda existe para electricidade, resíduos, água, educação pública ou infra-estruturas.

Portanto, é a acumulação que se torna perigosa. Um país pode sobreviver a uma crise sectorial durante muito tempo. Resiste muito menos quando a exceção se torna o modo normal de operação de quase todos os setores.

A fórmula francesa parece apontar precisamente para esta acumulação.

O Sul concentra todas as contradições

É no Sul que a questão do Estado se torna a mais concreta.

Beirute afirma querer estender sua autoridade e fazer do exército a força legítima em todo o território. Ao mesmo tempo, Israel mantém posições e continua as operações. O Hezbollah mantém o seu arsenal. O Finul aproxima-se de uma transformação ou partida. Os habitantes querem voltar, reconstruir suas casas e retomar a vida normal.

Essas quatro realidades se sobrepõem ao mesmo espaço.

A dificuldade para Joseph Aoun e Nawaf Salam é óbvia. Eles devem fortalecer o Estado sem dar a impressão de executar uma demanda estrangeira. Devem abordar a questão das armas sem provocar confrontos internos. Devem obter a retirada de Israel sem terem eles próprios o poder militar para a impor. Por último, têm de convencer os parceiros estrangeiros a investir na reconstrução enquanto o ambiente de segurança permanece instável.

A França conhece perfeitamente esta equação.

É provavelmente por isso que a noção de oportunidade se torna central. Se um acordo simultaneamente permitisse uma redução dos ataques, uma retirada israelita, uma extensão da autoridade do exército e um mecanismo internacional de garantia, o Líbano teria uma janela rara para transformar a situação no Sul.

Mas uma janela não é um resultado.

Também pode fechar.

O precedente das reformas financeiras pesa fortemente

A ansiedade externa não nasce apenas da guerra. Alimenta-se de uma experiência muito mais antiga: a das reformas anunciadas e depois adiadas.

Desde o colapso financeiro, as autoridades libanesas têm enfrentado uma questão que nenhum governo pode contornar: quem absorverá as perdas acumuladas no sistema bancário?

A resposta condiciona tudo o resto.

Determina o destino dos depositantes, o futuro dos bancos, a credibilidade do Banco do Líbano, a capacidade de atrair novos capitais e as relações com as instituições financeiras internacionais. No entanto, o caso permanece politicamente explosivo porque qualquer solução necessariamente distribui perdas entre diferentes atores.

A visita americana de Nawaf Salam mostra que esta questão voltou à tona. Com o Ministro das Finanças Yassine Jaber e o Ministro da Energia Joe Saddi, o Primeiro-Ministro reuniu-se com a Directora Executiva do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva. Foi acordado que uma delegação do Fundo visitaria o Líbano após as reuniões anuais para retomar as negociações.

Em outras palavras, uma nova janela se abre.

A leitura francesa das « oportunidades perdidas » ressoa particularmente aqui. O Líbano já viveu tempos em que a ajuda internacional, as conferências de apoio e a disponibilidade de doadores eram reais. As promessas de reforma nem sempre foram seguidas pela implementação esperada.

O risco seria que os parceiros internacionais olhassem agora para os anúncios com muito mais ceticismo e resultados de demanda antes de mobilizar seus recursos.

Paris não quer ser apenas o bombeiro de um incêndio permanente

A França tem uma relação com o Líbano que vai além da gestão de crises. Essa proximidade também explica uma forma particular de impaciência.

Paris tem sido um mediador regular, facilitador ou apoiador. Mas a lógica do resgate permanente atinge seus limites quando cada saída prepara a próxima.

A visita a Beirute por um enviado económico do Presidente francês revela esta evolução. As discussões não são apenas sobre diplomacia ou segurança. Trata-se de reformas legislativas, financeiras e económicas. A mensagem implícita é clara: a sobrevivência política do Líbano não pode ser separada da reconstrução das suas instituições económicas.

Isto explica também porque é que a França pode olhar com preocupação para o risco de fragmentação estatal.

Um Líbano incapaz de restabelecer as suas instituições não é apenas um problema para os libaneses. Tornou-se uma casa permanente de instabilidade no Mediterrâneo oriental, numa região já abalada por guerras, deslocamentos populacionais e confrontos entre poderes.

O interesse francês não é, portanto, apenas histórico ou emocional. Ele também é estratégico.

« Perdeu oportunidade » não significa que Paris considera o jogo mais

A gravidade da fórmula não deve ser superinterpretada.

Se a diplomacia francesa considerasse que o Líbano estava definitivamente perdido, teria poucas razões para continuar a investir politicamente nas suas instituições, enviar representantes, discutir reformas ou participar nas reflexões sobre o futuro do Sul.

O aviso significa precisamente o contrário: ainda há algo a salvar.

Mas Paris parece temer que os funcionários libaneses continuem a tratar todos os problemas como se tivessem tempo ilimitado.

Nuance é fundamental.

Uma oportunidade perdida pressupõe que exista uma oportunidade. E o Líbano ainda tem várias: reconstruir uma relação funcional com as instituições financeiras internacionais; reformar seu sistema bancário; fortalecer seu exército; obter uma solução no Sul; reorganizar a presença internacional após o Finul; reiniciar sua infraestrutura; restaurar relações mais normais com os países árabes e atrair investimentos.

O que preocupa é a sua simultâneo.

Perder uma janela é uma má notícia. Perder vários ao mesmo tempo pode mudar permanentemente a percepção do país.

O risco real: os parceiros estrangeiros param de esperar por Beirute

Esta é provavelmente a consequência mais grave.

Há muito que o Líbano goza de uma forma de paciência internacional. Sua complexidade comunitária, a fragilidade de seus equilíbrios e sua exposição aos conflitos regionais serviram para explicar a lentidão de suas decisões. Os parceiros estrangeiros poderiam aceitar que a reforma demorasse mais tempo ou que um compromisso requersse várias medidas.

Esta paciência não é necessariamente infinita.

Quando os parceiros consideram que um Estado não pode tomar uma decisão, acabam por construir soluções que reduzem o papel desse Estado. No domínio humanitário, o financiamento é mais canalizado através de agências internacionais. No domínio da segurança, os mecanismos externos estão a tornar-se mais importantes. No domínio económico, os investidores procuram garantias que contornem o risco soberano.

É aí que o medo de « perder o Estado » se torna concreto.

As instituições não precisam desaparecer. Basta que as decisões importantes sejam tomadas gradualmente noutros locais, que o financiamento seja condicionado noutros locais e que as garantias de segurança sejam concebidas noutros locais.

O Líbano continuaria então a existir legalmente, vendo a sua verdadeira soberania reduzida.

O perigo de um país gerido por crises

Há outro sintoma de oportunidades perdidas: a política acaba não produzindo um projeto, mas apenas respondendo à emergência.

Uma greve pede uma reunião segura. A escassez exige uma medida temporária. Uma crise bancária exige uma circular. Um encerramento de estradas exige mediação. Uma ameaça de guerra exige uma visita diplomática. Cada problema recebe uma resposta imediata, mas raramente uma arquitetura sustentável.

Este método pode manter o sistema vivo.

Não reconstrói o estado.

A confiança francesa parece visar exactamente esta diferença. Paris não exigiria simplesmente mais atividade governamental. Ele estaria preocupado com um país que poderia multiplicar iniciativas sem ser capaz de transformar essas iniciativas em decisões irreversíveis.

No entanto, o período atual oferece precisamente a oportunidade de testar essa capacidade.

Joseph Aoun é Presidente da República. Nawaf Salam comanda o governo. Karim Suaid é chefe do Banco do Líbano. O diálogo com Washington está aberto. O Fundo Monetário Internacional tem de regressar. A França continua comprometida. Parceiros árabes reavaliam suas relações com Beirute. Até mesmo o registro militar com Israel tem um canal de negociação.

Raramente tantas portas foram abertas ao mesmo tempo.

É precisamente por isso que perdê-los teria um custo tão elevado.

A sentença do Quai d’Orsay é também um aviso aos funcionários libaneses

A natureza privada da observação confere-lhe um valor especial. Não é um comunicado diplomático calibrado, onde cada palavra deve evitar fritar. Foi supostamente dirigida a uma personalidade libanesa importante em uma troca onde a franqueza era possível.

« País de Oportunidades Perdidas » não é, portanto, uma fórmula destinada ao público francês. É uma mensagem dirigida indiretamente à classe dominante libanesa.

A mensagem pode ser resumida da seguinte forma: o apoio externo ainda existe, mas não pode produzir no lugar do Líbano as decisões de que o Estado necessita.

Paris pode falar com Washington. Ele pode enviar emissários. Ele pode apoiar o exército. Pode incentivar o investimento e a reforma. Ele pode participar na busca de uma fórmula para o Sul. Mas nenhum capital estrangeiro pode decidir sobre a distribuição de perdas bancárias, restaurar a autoridade administrativa, resolver rivalidades políticas ou fabricar a soberania libanesa contra a vontade dos próprios atores libaneses.

A certa altura, a política externa atinge o seu limite.

Este limite começa onde a responsabilidade doméstica deve começar.

E se a oportunidade atual foi exatamente a última antes de uma mudança de modelo?

Devemos ter cuidado: não há nada nas provas disponíveis que sugira que um ultimato francês teria sido enviado para o Líbano ou que Paris teria fixado um prazo para o seu desengajamento. A confiança não diz isso.

No entanto, revela uma mudança de tom.

A preocupação já não se limita a uma crise específica. Concentra-se na capacidade do Estado de aproveitar as aberturas antes que o contexto mude novamente.

Porque o contexto vai mudar.

As prioridades americanas podem mudar. As eleições israelitas podem alterar o cálculo em Tel Aviv. As negociações com o Irão podem conduzir a um acordo ou a uma nova escalada. As condições para o financiamento internacional podem ser reforçadas. Os investidores podem escolher outros mercados. O sistema de segurança sulista pode ser redesenhado.

Nenhum destes desenvolvimentos irá esperar até que Beirute tenha concluído as suas discussões internas.

Isto é provavelmente o que faz a frase francesa tão mordendo. O Líbano sobreviveu por muito tempo enquanto esperava que a história lhe desse uma nova oportunidade depois de deixar passar a anterior. O diagnóstico que emerge em Paris é que este método se torna perigoso.

Desta vez, perdendo oportunidades,esta talvez já não seja apenas a próxima oportunidade que poderá desaparecer. É a capacidade do Estado libanês decidir por si mesmo o que virá a seguir.

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