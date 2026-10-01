Escolas públicas: atrás dos grupos, o mapa escolar silenciosamente redesenha território libanês

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Estabelecimentos de repouso e não fechados permanentemente

A reorganização da educação pública não se limita a uma lista de escolas que abrem ou fecham suas portas. Afeta como o Estado pretende manter uma rede escolar que se tornou cara, muito desigual em diferentes regiões e enfraquecida por sucessivas crises. As medidas examinadas para o ano lectivo 2026-2027 prevêem a consolidação de certos estabelecimentos cujo número se tornou demasiado baixo para justificar o seu funcionamento nas condições actuais. No entanto, o Ministério da Educação insiste numa distinção importante. As escolas em causa não seriam necessariamente abolidas permanentemente. A sua actividade seria suspensa ou reagrupada, o que deixaria teoricamente a possibilidade de reabrir se o número de alunos aumentasse novamente. Esta nuance administrativa é essencial. Mostra que as autoridades procuram racionalizar o mapa escolar sem assumir um desaparecimento irreversível de estabelecimentos, alguns dos quais ocupam um lugar importante em sua aldeia ou bairro. No entanto, para as famílias, a diferença entre suspensão e encerramento pode tornar-se bastante teórica quando a escola mais próxima recebe mais alunos durante vários anos. As crianças devem então aderir a outra instituição. Os professores podem ser transferidos. O transporte está a tornar-se uma nova restrição. O edifício deixa de funcionar diariamente. Uma decisão apresentada como temporária pode, portanto, ter efeitos duradouros na vida local.

A lógica econômica do agrupamento é fácil de entender. A manutenção de uma escola para um número muito reduzido de alunos impõe custos fixos. Requer um edifício, gestão, professores, pessoal e despesas operacionais. Quando existem vários estabelecimentos próximos, cada um com um pequeno pessoal, o seu reagrupamento pode ajudar a concentrar os recursos e fornecer uma orientação mais coerente. Mas a racionalidade contábil não é suficiente para medir as consequências de tal decisão. Uma escola pública não é uma unidade de produção simples cuja eficiência é calculada dividindo as despesas pelo número de alunos. É também um serviço territorial. Em algumas aldeias, é uma das últimas instituições públicas ainda presentes diariamente. Seu desaparecimento, mesmo temporário, obriga as famílias a integrar a distância em suas escolhas escolares. Uma escola localizada a poucos quilômetros de distância talvez pareça próxima de um mapa. É muito menos para uma família que não tem carro, para uma criança muito jovem ou numa área onde os transportes públicos são escassos. Os custos poupados pelo Ministério podem então reaparecer no orçamento das famílias. A viagem diária torna-se uma despesa adicional, precisamente quando a renda permanece sob pressão. É por isso que a reorganização do cartão escolar deve ser examinada para além do número de escolas em causa. A verdadeira questão é saber se o agrupamento pode melhorar a educação sem transformar o acesso à escola num problema logístico para as famílias mais vulneráveis.

Nahar-30 09 2026.pdf

Demografia escolar também conta as crises do país

O declínio da matrícula escolar não é necessariamente um sinal de que esta escola está a funcionar mal. Pode ser o resultado de uma transformação muito mais ampla do território. O Líbano vive uma série de crises económicas, sociais e de segurança durante vários anos, que mudaram os locais de residência das famílias. Alguns deixaram sua aldeia para se aproximar de uma piscina de emprego. Outros emigraram. O deslocamento causado pelos embates também alterou temporária ou permanentemente a distribuição dos alunos. Acrescenta-se a isso a evolução demográfica geral. Uma localidade onde o número de crianças está diminuindo mecanicamente acaba tendo uma escola cujas capacidades já não correspondem à população real. O ministério enfrenta então um dilema. Manter todas as estruturas preserva a proximidade, mas dispersa significa. Reuni-los pode melhorar a utilização de professores e edifícios, mas por vezes acelera o declínio dos serviços públicos em áreas já frágeis. O mapa escolar torna-se assim uma fotografia indireta das transformações do país. Quando uma escola perde seus alunos, você tem que se perguntar onde eles saíram e por quê. Uma simples decisão administrativa pode esconder uma evolução demográfica muito mais profunda: emigração de famílias jovens, deslocamento para cidades, empobrecimento de uma região ou mudança na relação entre o ensino público e privado.

Esta última dimensão é particularmente importante no Líbano. O sistema educativo baseia-se historicamente na coexistência entre um grande setor privado e a escola pública. No entanto, a crise económica alterou as capacidades financeiras das famílias. Alguns que antes podiam suportar os custos de um estabelecimento privado tinham de procurar soluções menos onerosas. Em outros casos, a emigração e o declínio populacional reduziram ambos os setores. O planeamento escolar sério deve, portanto, distinguir entre tendências. Fechando ou suspendendo uma escola porque sua população local vem declinando há muito tempo não tem o mesmo significado que reagrupar uma escola cujos números caíram temporariamente após o deslocamento. A possibilidade de reabertura aqui referida pelas autoridades faz sentido. Mantém a capacidade pública se as famílias regressarem. O edifício deve ser mantido durante o período de suspensão e a administração deve manter um registo claro do seu estatuto. Uma escola « temporariamente » fechada pode se deteriorar rapidamente. A mobília desaparece, o equipamento envelhece e o edifício pode ser transferido. Alguns anos depois, a reabertura torna-se muito mais cara do que a manutenção mínima do site. Por conseguinte, o conceito de suspensão só protege verdadeiramente o futuro se for acompanhado de uma estratégia patrimonial e de um acompanhamento da evolução demográfica.

O transporte escolar torna-se o custo oculto da racionalização

O primeiro efeito concreto de um agrupamento é o deslocamento. Quando uma escola deixa de acomodar seus alunos, eles devem se juntar a outra escola. Em um ambiente urbano denso, esta transferência pode às vezes ser relativamente simples. Numa área rural ou montanhosa, alguns quilómetros são suficientes para mudar a organização de uma família. É necessário encontrar um meio de transporte, adaptar horários e suportar uma despesa diária adicional. O problema é ainda mais sensível para as crianças do ensino primário. Para eles, a proximidade é um elemento de segurança e autonomia. Uma escola na aldeia às vezes permite que a criança seja acompanhada a pé. Uma escola numa cidade vizinha transforma esta rota num serviço pago. Esta dimensão económica é particularmente importante no contexto social actual. Os próprios sindicatos colocam o custo dos transportes no centro das suas exigências. O combustível afecta condutores, empregados e funcionários públicos. Também pesa pesadamente sobre as famílias que agora têm de levar mais os filhos. Uma racionalização que reduza os gastos do Ministério pode, assim, transferir parte da carga para os domicílios. Para determinar se uma fusão é verdadeiramente económica, esta transferência de custos deve ser incluída na avaliação.

A questão não se limita ao dinheiro. O tempo de viagem também afeta a vida escolar. Uma criança que deve sair mais cedo e voltar mais tarde tem menos tempo para trabalhar ou descansar. Problemas de tempo e tráfego podem aumentar o absenteísmo. As famílias mais vulneráveis são geralmente as mais expostas, pois possuem menos alternativas. Por conseguinte, uma política de agrupamento deve ser acompanhada de uma verdadeira estratégia de transporte escolar. Pode incluir circuitos organizados, apoio específico ou coordenação com os municípios. Sem este sistema, o mapa escolar pode ser desenhado de acordo com a localização dos edifícios, sem levar em conta a capacidade real dos alunos de alcançá-los. Esta questão é também crucial para medir a igualdade territorial. Duas crianças podem oficialmente ter o mesmo direito à educação pública, enquanto enfrentam condições de acesso radicalmente diferentes. Para começar, a escola fica a alguns quarteirões. Para o outro, requer uma jornada diária cara e incerta. O agrupamento só é, portanto, socialmente aceitável se o Estado garantir que o deslocamento adicional não se torne uma barreira à escolaridade. Caso contrário, as poupanças efectuadas num estabelecimento podem ser pagas pelas famílias sob a forma de transporte ou pelo sistema educativo sob a forma de ausências e abandonos.

Reagrupar também pode melhorar uma escola muito pequena

No entanto, a racionalização não deve ser descrita apenas como uma perda. Uma escola com muito poucos alunos pode enfrentar sérias dificuldades educacionais. Os professores às vezes têm de cobrir vários níveis. O fornecimento de materiais torna-se limitado. As actividades culturais, desportivas ou científicas são mais difíceis de organizar. O equipamento custa um pequeno número de utilizadores. Em algumas situações, um estabelecimento maior pode oferecer melhores condições. Pode reunir professores mais especializados, criar classes mais equilibradas e dispor de instalações que uma pequena escola não poderia financiar. O agrupamento pode, portanto, melhorar a qualidade da educação desde que a instituição de acolhimento tenha a capacidade necessária. O número de salas, instalações sanitárias, laboratórios, instalações desportivas e, especialmente, o número de professores deve ser verificado. Uma fusão administrativa de duas escolas sem reforçar o local de acolhimento dos estudantes só iria deslocar as dificuldades. Classes superlotadas substituiriam classes muito pequenas.

A readaptação dos professores é uma questão central. Um cartão escolar racional não pode apenas mover estudantes. Deve também redistribuir os recursos humanos. Algumas escolas podem não ter professores, enquanto outras têm professores que se tornaram desproporcionados em relação ao número de crianças. A reorganização é teoricamente uma oportunidade para corrigir esses desequilíbrios. Mas também pode criar tensões. Um professor de longa duração numa localidade pode ter de fazer uma viagem muito maior. A sua situação é então semelhante à das famílias: o custo do transporte e a duração das viagens tornam-se elementos da reforma. O sucesso da consolidação depende, portanto, da precisão com que cada operação é preparada. Não basta ver que uma escola tem poucos alunos. É necessário determinar onde serão acomodados, quantos lugares existem, quais professores serão transferidos e como cada um se moverá. Uma política uniforme aplicada a territórios muito diferentes poderia produzir resultados contraditórios. Uma pequena escola isolada pode ser indispensável mesmo com poucos alunos, enquanto uma pequena escola localizada a poucas centenas de metros de uma escola melhor equipada pode ser racionalmente agrupada. Distância e geografia são tão importantes quanto números.

Quando a escola desaparece, a aldeia perde mais do que uma aula

A questão está a tornar-se ainda mais profunda nas localidades periféricas. A escola é muitas vezes um dos elementos que permitem que uma família jovem fique em uma aldeia. A presença de um estabelecimento reduz as viagens, cria empregos e mantém a actividade diária. Ela também participa da vida coletiva. Os pais encontram-se lá. Férias escolares mobilizam os habitantes. O edifício pode acomodar atividades locais. Assim, seu fechamento muda gradualmente a relação entre a família e seu território. Quando já é necessário viajar vários quilômetros para a escola, então mais para um médico, uma administração ou um emprego, a partida para uma cidade maior torna-se mais racional. O desaparecimento dos serviços pode, assim, acelerar o declínio demográfico que inicialmente justificou a sua consolidação. É difícil interromper. Uma localidade está a perder pessoas, por isso a sua escola tem menos alunos. A escola é suspensa, o que reduz ainda mais a atratividade da aldeia. Novas famílias partem, tornando a reabertura cada vez menos provável.

Este mecanismo obriga o cartão escolar a ser colocado numa política de ordenamento do território. O Ministério da Educação não pode, naturalmente, manter todas as instituições indefinidamente para compensar a ausência de outras políticas públicas. Mas a decisão de reagrupar uma escola deve ser coordenada com os municípios e administrações em causa. Espera-se que algumas localidades se desenvolvam. Outros sofrem um declínio sustentado. Alguns deles abrigam populações deslocadas ou podem ver pessoas retornando após um período de conflito. Um cartão escolar que só olha para o ano em curso pode tornar-se obsoleto muito rapidamente. Por conseguinte, a mão-de-obra actual deve ser combinada com projecções demográficas e territoriais. A possibilidade de reabertura anunciada pelas autoridades constitui uma precaução útil, mas deve ser acompanhada de critérios públicos. De quantos estudantes uma instituição poderia reabrir? Quanto tempo manteria o seu estatuto de suspensão? Quem avalia a procura local? Como é preservado o edifício? Sem respostas precisas, a temporalidade pode se tornar uma fórmula administrativa para evitar a palavra « fechamento » sem oferecer uma perspectiva real de retorno.

Uma reforma necessária desde que os seus critérios sejam publicados

A reorganização do mapa escolar pode ser defendida em argumentos sólidos. Um sistema público enfraquecido não pode dispersar os seus recursos sem examinar a sua eficácia. Os edifícios quase vazios, enquanto as outras escolas carecem de professores ou de equipamento, constituem um mau uso dos recursos disponíveis. Mas a legitimidade da reforma depende da transparência dos critérios. As famílias devem ser capazes de entender por que sua escola está preocupada. O número de alunos é o único fator? A distância até à instalação de acolhimento é tida em conta? Existe um limite mínimo? As performances educacionais desempenham um papel? A condição do edifício está envolvida? A decisão é revista anualmente? Quanto mais claras as regras, menos o agrupamento pode ser interpretado como uma decisão arbitrária ou como resultado de uma relação de poder local. Esta transparência é particularmente importante num sistema político em que a distribuição territorial de serviços pode assumir rapidamente uma dimensão comunitária ou partidária.

O mesmo requisito se aplica aos resultados. Deve ser acompanhada uma escola consolidada. É necessário medir a taxa de frequência de ex-alunos, possíveis abandonos, tempo de viagem, evolução das aulas e resultados educacionais. Uma economia de orçamento não é um sucesso se conduzir a um aumento da evasão escolar. Por outro lado, um agrupamento que melhore as condições de aprendizagem, garantindo simultaneamente o transporte, pode ser uma reforma útil. Assim, o departamento tem a oportunidade de transformar uma medida defensiva, imposta pela debilidade dos recursos e pela redução de determinado pessoal, em um exercício de planejamento real. Mas esta ambição implica não considerar as escolas como pontos intercambiáveis num mapa. Cada estabelecimento pertence a um território, uma população e uma história local. O desafio é simplificar a rede sem acelerar a desertificação nas regiões mais frágeis. Por trás da formulação administrativa do « agrupar » está, portanto, uma questão muito mais ampla: até onde o Estado pode concentrar seus serviços para economizar recursos sem dificultar seu acesso precisamente aos cidadãos que mais dependem das escolas públicas.

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