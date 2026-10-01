Buraco financeiro: o retorno do FMI volta a colocar o Líbano na questão que vem evitando há sete anos

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Talvez o maior acontecimento das consequências da visita de Nawaf Salam a Washington não tenha sido o que produziu as imagens mais políticas. Acompanhado pelo Ministro das Finanças, Yassine Jaber, e pelo Ministro da Energia, Joe Saddi, o Primeiro-Ministro reuniu-se com a Directora Executiva do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva. Na sequência das discussões, anunciou que uma delegação do Fundo visitaria o Líbano após as reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial para retomar as negociações e avançar para um acordo.

O texto é conservador. A questão é retomar as negociações, não anunciar que um acordo é iminente. Esta diferença é essencial, porque atrás do retorno do FMI é sempre a mesma questão, nunca definitivamente resolvida desde o colapso financeiro:quem suportará as perdas acumuladas no sistema bancário libanês?

É o « buraco financeiro », uma expressão que se tornou quase banal enquanto cobre um conflito colossal. Os depositantes têm direitos sobre os seus bancos. Os bancos colocaram uma parte considerável dos seus recursos junto do Banco do Líbano. O próprio banco central tem responsabilidades e perdas. O Estado participou neste processo através das suas necessidades de dívida e financiamento. Quando o sistema entrou em colapso, o dinheiro prometido aos depositantes não desapareceu de uma única caixa de contabilidade: foi toda esta cadeia que se viu incapaz de cumprir seus compromissos normalmente.

Sete anos depois, a questão já não é se há perdas. Os libaneses já participaram. A verdadeira batalha é decidircomo reconhecer o que resta, quem deve pagar primeiro e quanto depositantes podem realmente recuperar.

O FMI regressa, mas o problema mudou desde o início da crise

O retorno anunciado de uma missão do Fundo é uma abertura importante. Significa que o diálogo não está quebrado e que o Governo considera que fez progressos suficientes em algumas reformas para colocar um programa sobre a mesa.

No entanto, seria prematuro inferir que o caminho é claro. Uma avaliação económica publicada ao mesmo tempo argumenta que um acordo com o FMI deixaria de ser possível nas condições actuais. Trata-se de uma análise, não de uma posição oficial do Fundo. Mas esta divergência ilustra perfeitamente a situação: o governo está a falar de uma retoma das negociações, enquanto os economistas perguntam sobre a própria possibilidade de reconstruir hoje o programa imaginado vários anos antes.

Porque o Líbano financeiro de 2026 já não é o de 2019.

Desenvolveu – se uma economia em grande parte do dólar. Os dólares frescos são tratados de forma diferente dos depósitos antigos. Os pagamentos em numerário são centrais. Diáspora transfere diretamente o consumo de alimentos. Os depositantes usaram algumas de suas contas de maneiras diferentes. Outros venderam os seus créditos com prejuízo. Enquanto o sistema formal permaneceu por resolver, uma economia paralela ao antigo modelo bancário aprendeu a funcionar.

O atraso não congelou a crise. Ele transformou-a.

O FMI enfrenta agora um sistema de duas velocidades: o antigo, cheio de perdas e depósitos bloqueados, e o novo, baseado em dinheiro fresco e na busca constante de formas de evitar os riscos do primeiro.

O perigo seria acusar os candidatos duas vezes

Esta é a questão mais sensível em qualquer futura lei sobre o buraco financeiro.

Os depositantes já pagaram. Perderam o livre escoamento das suas poupanças. Sofreram inflação, queda da libra e sucessivos mecanismos de retirada. Alguns aceitaram perdas significativas para obter liquidez. Muitos viram o seu poder de compra desmoronar-se enquanto o seu dinheiro permaneceu em contas às quais já não tinham acesso normal.

Uma reestruturação que agora absorveria a maior parte dos prejuízos remanescentes seria, portanto, considerada uma segunda perda, desta vez consagrada na lei.

Tudo será feito na ordem da responsabilidade.

Que perda terá de absorver os accionistas bancários antes dos depositantes? Que instituições ainda têm capital suficiente? Quais podem ser recapitalizadas? E aqueles que já não são viáveis? Que activos do Banco do Líbano podem realmente contribuir para o acordo? Que parte o Estado pode reconhecer sem transferir a lei para várias gerações de contribuintes?

Nenhuma fórmula definitiva para responder a todas estas perguntas aparece nas informações disponíveis. E esse é precisamente o problema:o Líbano volta a negociar com o FMI, enquanto o compromisso político sobre a distribuição de perdas continua por construir.

Karim Souaid deve primeiro tornar o balanço legível

O governador do Banco do Líbano, Karim Suaid, está no centro desta equação.

Pode alterar a governação, melhorar os controlos e ajudar a clarificar as contas. Não pode reaparecer os bilhões perdidos. A prioridade, portanto, é determinar o que ainda tem valor real.

Este trabalho é essencial porque a reestruturação bancária não pode ser construída com base em activos teóricos. Um banco precisa de saber quais são os seus créditos sobre o Banco do Líbano. Os depositantes devem estar cientes dos recursos que poderiam financiar o seu reembolso. Os futuros investidores precisam saber o que compram quando injetam capital em uma instituição.

Por conseguinte, a transparência contabilística não é um exercício para peritos. Determinará diretamente a quantidade de perdas atribuídas a cada ator.

Isso também ajudará a responder a uma pergunta há muito evitada: todos os bancos podem realmente ser salvos?

Provavelmente não de acordo com uma lógica clássica de reestruturação. As instituições não têm os mesmos balanços nem a mesma capacidade de recapitalização. A reforma credível deve necessariamente distinguir os bancos viáveis daqueles que já não são viáveis.

É aí que a batalha se torna política. Salvar artificialmente todos os estabelecimentos significaria preservar estruturas insolvente. Fechá-los sem um forte mecanismo de proteção do depositante criaria uma nova onda de choque. Recapitalizá-los requer dinheiro fresco e levanta imediatamente a questão da contribuição dos acionistas existentes.

Por que razão o acordo com o FMI vale muito mais do que o montante de um empréstimo

O Líbano não está apenas à procura de dinheiro do Fundo.

Um acordo seria uma forma de certificação. Informaria a outros doadores, investidores e instituições internacionais que as perdas foram reconhecidas, que existe um quadro de reestruturação e que a política financeira do país se baseia novamente em dados considerados credíveis.

É precisamente por isso que um acordo é difícil.

O FMI não pode restabelecer a confiança num sistema que continua a mascarar as suas perdas. Para obter tal validação, o Líbano deve concordar em mostrar a realidade das suas contas e em criar um mecanismo de imputação de custos.

O paradoxo é brutal:para recuperar o acesso ao financiamento, o país deve primeiro reconhecer oficialmente o quanto perdeu.

Esta certificação internacional é tanto mais importante quanto a necessidade de financiamento ultrapassa largamente os bancos. O Líbano procura também investimentos em electricidade e infra-estruturas. A presença de Joe Saddi nas discussões de Washington recorda esta ligação.

Um investidor que planeia financiar uma central eléctrica levanta eventualmente questões semelhantes às de um depositante: os contratos serão respeitados? Os pagamentos poderão circular normalmente? O Estado é capaz de cumprir os seus compromissos? O sistema financeiro é fiável?

A resolução do buraco financeiro condiciona, portanto, parte da recuperação económica geral.

Washington analisa também os bancos a partir de uma rede financeira

Outra dimensão complica o arquivo.

Ao mesmo tempo, os Estados Unidos pedem um maior controlo dos canais financeiros do Irão e do Hezbollah, bem como medidas contra o branqueamento de capitais e as transacções financeiras não autorizadas. A reforma bancária está, portanto, entre dois objectivos: restaurar a confiança internacional e reforçar o controlo dos fluxos.

Para o governo libanês, a distinção é politicamente importante.

A modernização do sector bancário não pode ser descrita como uma reforma destinada a uma comunidade ou partido. Em primeiro lugar, responde a uma necessidade nacional. Sem bancos capazes de cumprir as normas internacionais, as empresas libanesas terão mais dificuldade em trabalhar no estrangeiro, os investidores hesitarão e as transferências serão sujeitas a controlos crescentes.

O cumprimento financeiro não é, portanto, um luxo imposto por Washington. Torna-se uma condição para a sobrevivência de um setor que quer recuperar seu lugar no sistema global.

Mas o contexto de confronto com o Hezbollah torna cada medida mais sensível. O governo deve evitar que a reforma econômica seja completamente absorvida pela batalha política em torno do partido.

O verdadeiro escândalo: as perdas já foram distribuídas, mas sem lei

O Líbano nunca decidiu completamente como atribuir o buraco financeiro. No entanto, a população vem pagando o custo há anos.

Talvez este seja o paradoxo mais impressionante de toda a crise.

A perda foi distribuída por desvalorização. Pela inflação. Por restrições bancárias. Pelas diferentes taxas aplicadas às retiradas. Pela distinção entre depósitos antigos e dólares novos. Ao diminuir o poder de compra. Tempo.

Por conseguinte, a ausência de legislação não impediu a distribuição das perdas. Ela tornou-o opaco.

E esta opacidade tem promovido desigualdades. Aqueles que tinham liquidez estrangeira, renda em dólares ou capacidade de mover seus ativos não experimentaram a crise da mesma forma que um empregado que tinha passado uma vida salvando em um banco libanês.

A reforma futura não pode ignorar esta realidade. Não deixa uma folha branca. Algumas das perdas já foram absorvidas pelos domicílios.

Se a lei agora apenas formalizar o equilíbrio remanescente sem levar em conta o que já foi sofrido, corre o risco de transformar a injustiça de fato em injustiça legal.

Os depósitos tornaram-se uma questão de confiança no Estado

O retorno das economias agora excede a relação entre um banco e seu cliente.

Afecta directamente a credibilidade do Estado.

Uma família que recupera gradualmente o seu dinheiro através de um mecanismo transparente pode ver que as instituições são capazes de reparar, pelo menos parcialmente, uma crise que permitiram resolver. Uma família que descobre, pelo contrário, que as suas poupanças são permanentemente amputadas, enquanto os principais líderes económicos mantêm as suas posições tirarão uma conclusão exactamente oposta.

Esta dimensão é tanto mais importante quanto os candidatos cruzam todas as comunidades.

A crise bancária atingiu famílias cristãs, sunitas, xiitas e drusas. Atingiu Beirute, Trípoli, Monte Líbano, Bekaa e o Sul. Também atingiu os expatriados que tinham mantido suas economias no país.

O arquivo tem assim uma característica rara no Líbano: pode ser compreendido sem uma tradução confessional.

Todos sabem o que significa não dispor livremente do seu próprio dinheiro.

A próxima batalha terá lugar em Beirute, não em Washington

A reunião com Kristalina Georgieva reabriu a porta. O trabalho difícil começará com a chegada da missão do Fundo.

Nessa altura, as declarações gerais sobre a protecção dos depositantes e a reforma bancária terão de enfrentar os números.

Que quantidade de perda será oficialmente reconhecida? Que bens absorverão alguns deles? Que contribuição será exigida aos accionistas? Como lidar com pequenos e médios candidatos? Que método será utilizado para as contas mais importantes? Como recapitalizar instituições viáveis? Como podemos lidar com aqueles que não são? Que responsabilidade aceitará o Estado? E por quanto tempo pode ser organizado um reembolso credível?

É onde está o verdadeiro teste.

O Líbano não precisa de uma fórmula que prometa a todos que não perderá nada. Tal promessa dificilmente seria compatível com a própria existência do buraco financeiro. Precisa de uma fórmula capaz de explicar publicamente o que foi perdido, o que pode ser recuperado, que irá contribuir e em que ordem.

Esta transparência será dolorosa.

No entanto, é menos perigoso do que a extensão indefinida do sistema atual.

Para o país já experimentou a alternativa: adiar a decisão, permitir que os depositantes absorvam gradualmente perdas e manter os bancos em um estado intermediário entre operação e reestruturação.

Sete anos depois, esse método atingiu seus limites.

Por conseguinte, o regresso do FMI não garante nada. Não garante um acordo rápido, reembolso imediato ou resgate geral dos bancos. Obriga simplesmente o Líbano a voltar à questão de que se voltou desde o início do colapso.

E desta vez, a questão não pode ser resumida por um número.

É muito mais simples e muito mais político:depois de perder milhares de milhões, será que o Líbano finalmente consegue decidir com justiça quem deve suportar o custo?

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