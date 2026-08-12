No sul do Líbano, Israel desenraiza vive com oliveiras

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Em Yarun, distrito de Bint Jbeil, não foi apenas a escova que queimou no início de agosto. Antigas oliveiras, terras cultivadas e parcelas familiares foram devastadas pelo fogo nesta localidade a poucos quilômetros da fronteira com Israel. Aproximadamente 1.200 dunos, ou 120 hectares, foram afetados na área por estimativas locais precoces. Algumas árvores tinham centenas de anos. Eles cruzaram a ocupação israelense, a retirada de maio de 2000, a guerra de 2006 e os confrontos que começaram em outubro de 2023. Eles não sobreviveram às novas destruições. Para seus proprietários, a perda não é medida ao preço de uma planta jovem: representa vários anos de colheita, parte do patrimônio da família e, por vezes, a única atividade econômica que pode ser considerada para um retorno sustentável à aldeia.

Yarun é apenas um exemplo de destruição agrícola muito mais ampla. Em abril de 2026, o Ministério da Agricultura libanês estimou que54.000 hectaresterras agrícolas afetadas pela guerra em todo o país, mais de 240.000 a 250.000 hectares realmente cultivados. Em outras palavras, sobre22,5% da superfície agrícola libanesafoi afectado. No Sul e Nabatiyah, os danos concentram-se em oliveiras, citrinos, bananeiras, tabaco, vegetais e nas infra-estruturas necessárias à sua exploração. Dezenas de milhares de árvores foram queimadas ou destruídas, as prensas desapareceram e milhares de hectares tornaram-se temporariamente ou permanentemente inacessíveis.

Os incêndios do Verão de 2026 agravam esta situação. Autoridades da Defesa Civil Libanesa acusam as forças israelenses de terem causado várias explosões de fogo com fogo, chamas ou outras munições. Equipes de resgate alegam ter sido forçadas a se retirar de certas áreas devido à presença de drones ou novos ataques. Israel não reconhece uma política de terras agrícolas e afirma que suas operações atendem aos requisitos de segurança relacionados às atividades do Hizbullah. Mas para o agricultor que regressa ao seu campo negro, o resultado imediato não depende desta batalha sobre as intenções: a árvore está morta, a colheita desapareceu e serão necessários vários anos antes que um novo pomar possa produzir.

De Yarun a Kfar Kila, as terras desaparecem com aldeias

O mapa da destruição agrícola corresponde em grande parte ao das aldeias mais afetadas pelas operações militares. Yarun, Aitah al-Sha`b, Kafr Killah, Meiss al-Jabal, Shiam, Blidah, Hula, Markabah e as áreas circundantes de Naqurah e Alma al-Sha`b sofreram, em graus variados, bombardeio, fogo, destruição de edifícios e períodos prolongados durante os quais os habitantes não podiam mais acessar suas terras. Em algumas localidades, a destruição de casas e fazendas se sobrepõe, transformando o problema da reconstrução em uma questão muito maior do que a habitação.

Kfar Kila oferece um dos exemplos mais extremos. Esta cidade fronteiriça tinha cerca de5.500 habitantesantes das fases finais do conflito. Na Primavera de 2026, as estimativas in loco reportaram mais do que90% da aldeia destruídaAtrás dos edifícios arrasados há uma economia local que era parcialmente dependente de terras agrícolas e azeite. Para uma família que encontra tanto sua casa destruída quanto sua operação danificada, o retorno requer, portanto, duas reconstruções simultâneas: a do lugar da vida e a da renda que permite permanecer ali.

Os mesmos mecânicos aparecem em outras aldeias. Em Aitah al-Sha`b, a destruição do edifício foi acompanhada de danos nas terras circundantes. Em Meiss al-Jabal e Blida, o acesso a determinadas parcelas permaneceu complicado pela situação militar e pelos riscos associados às munições. Em Yarun, os incêndios deste verão acrescentaram uma nova camada de danos às terras que já haviam sofrido vários anos de confronto. O próprio tempo está a tornar-se um factor destrutivo: uma parcela não conservada durante duas ou três estações está a deteriorar-se, os sistemas de irrigação estão a deteriorar-se e os agricultores estão a perder as suas saídas.

47 000 oliveiras destruídas nos primeiros meses

A magnitude das perdas não é 2026. Já em fevereiro de 2024, após apenas quatro meses de confrontos na fronteira, uma avaliação humanitária inicial informou sobre47.000 oliveiras destruídassul do Líbano. Esta avaliação já era considerável, mas precedeu as fases mais destrutivas da guerra de 2024, as operações terrestres, as demolições subsequentes e as novas hostilidades de 2026.

As avaliações do pós-guerra de 2024 permitiram esclarecer alguns dos danos através de imagens de satélite e observações de campo. Um estudo internacional identificou a destruição total de134 hectares de olivaisaos quais foram adicionados48 hectares de citrinos,44 hectares de plantações de bananae sobre15 hectares de outras árvores de frutoEstes números referem-se a áreas identificadas como perdidas e não cobrem necessariamente todas as parcelas danificadas ou inacessíveis.

Talvez a figura mais reveladora esteja noutro lugar. Mais12.000 hectares de terras agrícolasforam abandonados nas províncias do sul e Nabatiyah porque seus agricultores não podiam mais alcançá-los. Nem todas estas terras foram destruídas. Muitos estavam simplesmente localizados em áreas que se tornaram perigosas demais para permitir tamanho, irrigação ou colheita. Um olival que sobrevive fisicamente mas cuja fruta não pode ser colhida ainda representa uma perda econômica para seu proprietário.

Assim, a guerra destrói a agricultura de duas maneiras. Pode queimar a árvore diretamente, mas também pode separar o agricultor tempo suficiente do seu campo para que a colheita e a renda desapareçam. Numa região onde muitas explorações agrícolas são de tamanho familiar e pequenas, duas estações perdidas podem ser suficientes para colocar uma família em dificuldades duradouras.

Uma oliveira madura não se substitui por uma planta simples

O preço de uma oliveira jovem dá uma imagem enganosa da perda. Comprar uma planta é relativamente barato. Substituir a capacidade produtiva de uma árvore madura é outra questão. Dependendo da variedade, condições do solo, irrigação e métodos agrícolas, são necessários vários anos antes de se obter uma colheita significativa. Muitas vezes é necessário esperar mais tempo para conseguir um rendimento comparável ao de uma árvore adulta bem estabelecida.

Uma oliveira madura pode produzir várias dezenas de quilos de azeitonas em um bom ano, embora os rendimentos variam muito dependendo das estações e práticas agrícolas. Parte desta cultura é para consumo de mesa, mas a maioria das fazendas familiares são usadas para produzir petróleo. Vários quilogramas de azeitonas são necessários para obter um litro de azeite, o rendimento dependendo da variedade e maturidade do fruto.

Para uma família com 100 ou 200 árvores produtivas, a destruição do pomar representa potencialmente várias toneladas de azeitonas perdidas a cada ano. A essa produção acrescenta-se o valor do trabalho familiar organizado em torno da colheita. Quando a árvore desaparece, não é só o capital orgânico que é destruído: é uma pequena empresa agrícola.

Uma oliveira de dois ou trezentos anos apresenta um problema diferente. O seu valor patrimonial não é reprodutível. Um proprietário pode plantar uma nova árvore no mesmo terreno, mas nenhum programa de ajuda pode dar – lhe três séculos de crescimento. É esta dimensão que explica a emoção causada por imagens de troncos velhos queimados em Yarun e outras aldeias no Sul.

Sul fornece cerca de 40% das azeitonas libanesas

As apostas vão muito além dos proprietários diretamente afetados. O Sul representa, de acordo com as estimativas agrícolas disponíveis, cerca38% a 40% da produção nacional de azeitonaA região é, portanto, uma das principais explorações oleícolas do país, ao lado dos Kura, Akkar e de várias áreas do Monte Líbano.

Isto produz uma economia muito fragmentada. Ao contrário de grandes países produtores, onde o cultivo da oliveira pode ser fortemente industrializado, o Líbano tem muitas pequenas propriedades familiares. Parte da cultura é consumida diretamente, outra vendida e um terceiro transformado em óleo em prensas locais. O rendimento anual pode parecer modesto a nível nacional, mas por vezes é uma componente essencial do orçamento de uma família rural.

Esta estrutura torna os produtores particularmente vulneráveis. Grandes fazendas podem espalhar seus riscos entre várias parcelas ou ter dinheiro para absorver um ano ruim. Uma família cuja maior parte do património é constituída por 150 oliveiras ao redor da sua aldeia pode perder quase toda a sua capital agrícola numa única série de incêndios.

O declínio da produção sulista também afeta os consumidores. Menos petróleo local significa uma redução do abastecimento nacional, enquanto os custos de produção, transporte e embalagem já aumentaram acentuadamente desde a crise económica. A longo prazo, o Líbano pode ser forçado a importar mais produtos do que era capaz de produzir localmente.

118 milhões de dólares de danos, 586 milhões de dólares de produção perdida

As avaliações económicas medem o fosso entre os danos visíveis e o seu custo real. Uma avaliação das consequências ambientais e agrícolas do conflito estimou que$118 milhõesdanos físicos directamente para o sector agrícola. As perdas económicas associadas à produção foram de cerca de$586 milhões.

A diferença entre os dois montantes é essencial. Os equipamentos destruídos podem ser estimados ao seu custo de substituição. Uma colheita que não ocorreu representa perda de rendimento. Quando o ativo destruído é uma árvore perene, a perda é repetida por vários anos.

A estimativa de 586 milhões de dólares perdidos na produção mostra que o impacto econômico é quase cinco vezes maior do que o único dano físico identificado nesta avaliação. O conflito não só destrói o que existe no momento da greve. Também destrói o que a terra deveria ter produzido depois.

Para um país em crise financeira desde 2019, esses montantes estão longe de serem secundários. São rendimentos que não entraram nas aldeias, compras que não foram feitas, salários sazonais que não foram pagos e produtos agrícolas que não chegaram aos mercados.

Estações de imprensa, cooperativas e viveiros também desapareceram

A destruição não pára na borda dos campos. As infra-estruturas agrícolas também foram afectadas. Dados disponíveis em 2026 mostram sobre23 cooperativas agrícolas totalmente destruídase16 lagares ou prensasdestruído. Mais200 viveirostambém sofreu danos ou perdas.

O caso das prensas é particularmente importante. Um olival de valor comercial só pode ser transformado ou vendido em condições aceitáveis. Azeitonas para azeite devem ser prensadas rapidamente após a colheita para preservar a sua qualidade. Por conseguinte, o desaparecimento da fábrica local obriga os agricultores a continuarem a transportar a sua produção, a um custo adicional.

Se várias prensas em uma região são destruídas ao mesmo tempo, a planta restante deve absorver mais volumes. Atrasos podem aumentar e custos de transporte podem aumentar. Os danos iniciais propagaram-se, portanto, às explorações agrícolas que não foram necessariamente directamente afectadas pelos bombardeamentos.

Os viveiros desempenham um papel igualmente estratégico na reconstrução. O Sul precisará de dezenas de milhares de novas plantas. No entanto, as próprias empresas capazes de abastecer estas árvores sofreram danos. A cadeia necessária à reconstrução agrícola é, portanto, parcialmente destruída num momento em que a procura vai aumentar acentuadamente.

O fogo aumenta a destruição da guerra

Os incêndios do verão de 2026 ocorrem em terreno já frágil. Funcionários da Defesa Civil na área de Nabatiyah acreditam que em algumas áreas próximas da linha de confronto,30 a 40 % das superfíciesforam afectados pelos incêndios acumulados e pela destruição. Esta estimativa abrange as áreas mais expostas e não pode ser alargada mecanicamente a todo o Sul, mas dá a medição do desastre local.

Os bombeiros acusam as forças israelitas de usarem sinalizadores e vários tipos de munições que causam certos incêndios. Eles também afirmam que suas intervenções podem ser complicadas por drones e o risco de novos ataques. As autoridades israelenses rejeitam mais amplamente as acusações de que elas iriam voluntariamente tentar destruir o ambiente agrícola e reivindicar o alvo da infraestrutura de Hizbullah.

A distinção entre destruição intencional e consequência de uma operação militar deve ser examinada separadamente para cada evento. No entanto, não afecta o efeito agrícola imediato. Um incêndio que atravessa um olival na estação seca pode destruir em poucas horas uma capital formada por várias gerações.

As alterações climáticas agravam ainda mais esta vulnerabilidade. Altas temperaturas, vegetação seca e períodos prolongados sem chuva permitem que o fogo se espalhe rapidamente. Uma munição ou foguete que causa uma partida de incêndio pode, portanto, causar danos muito maiores à área inicialmente afetada.

Fósforo branco deixou outro traço

A estes incêndios somam-se as consequências das munições de fósforo branco utilizadas em certas áreas do Sul desde 2023. Várias utilizações foram documentadas perto das localidades libanesas. Israel afirma usar essas munições de acordo com a lei aplicável e, em particular, para criar cortina de fumaça, enquanto as autoridades libanesas e organizações de direitos humanos denunciaram seu uso perto de áreas habitadas e agrícolas.

Fósforo branco inflama em contato com oxigênio e pode causar incêndios que são particularmente difíceis de controlar. Para os agricultores, seu impacto excede a destruição imediata da vegetação. Foram também suscitadas preocupações sobre o solo, os rejeitos e a segurança das parcelas antes da recuperação das culturas.

O problema é combinado com o problema da artilharia não explodida. Antes de voltar ao trabalho, um agricultor pode ter de esperar pela inspecção e autorização. Cada mês adicional sem acesso pode resultar em perda adicional da colheita e atrasar o trabalho necessário para restaurar o pomar.

A re-cultura torna-se um processo muito mais complexo do que um retorno físico à aldeia. O fim de uma operação militar não significa automaticamente o regresso da actividade agrícola.

Água, outra vítima menos visível

Uma árvore pode sobreviver a um bombardeamento e depois morrer se o seu ambiente produtivo desaparecer. Os danos aos sistemas de água, bacias, gasodutos e instalações de bombeamento são, portanto, uma parte importante do balanço.

Alguns olivais tradicionais são relativamente resistentes à seca, mas plantações jovens e muitas outras culturas precisam de acesso regular à água. Os citrinos, as bananas e as culturas vegetais dependem ainda mais da irrigação.

A destruição de um gasoduto pode assim tornar improdutiva uma parcela que não sofreu qualquer impacto directo. Em várias aldeias, estradas agrícolas também foram danificadas. Um proprietário pode teoricamente acessar seu campo a pé enquanto não consegue trazer um trator, transportar sua colheita ou trazer o equipamento necessário para restaurá-lo.

Estas infra-estruturas terão de ser contabilizadas na reconstrução. Sem eles, replantar as árvores não será suficiente.

A agricultura já desapareceu antes da mais recente destruição

O sector agrícola libanês não abordou esta guerra numa situação normal. Desde 2019, a crise financeira já havia explodido o custo de fertilizantes, produtos fitofarmacêuticos, combustível, peças sobressalentes e máquinas. O crédito bancário tinha quase desaparecido, forçando os próprios produtores a financiar as despesas da temporada.

Nestas condições, muitos pequenos agricultores reduziram o investimento. Alguns atrasaram a renovação do equipamento ou limitaram a manutenção de suas parcelas. A guerra atingiu um sector com muito poucas reservas financeiras.

Essa fragilidade explica por que alguns milhares de dólares de danos podem ser suficientes para colocar uma fazenda familiar fora de jogo. Um produtor que perdeu suas árvores deve financiar a restauração do solo, comprar novas plantas, reparar a irrigação e esperar vários anos antes de retornar a uma colheita. Entretanto, ele também tem de viver.

Para uma família deslocada cuja casa foi destruída, a restrição é ainda maior. Deve escolher entre reconstruir a habitação e reconstruir a quinta. Sem suficiente assistência pública ou internacional, é improvável que muitas famílias possam fazer ambas as coisas simultaneamente.

Perda agrícola aumenta a dependência alimentar

O custo nacional dessa destruição também aparece nas importações. O Líbano já está fortemente dependente de estrangeiros para comer. A crise agrícola no Sul reduz ainda mais a sua capacidade de produção local.

As azeitonas são apenas parte do problema. O Sul e Nabatiyah também produzem citrinos, bananas, tabaco, legumes e várias culturas de frutas. Assim, a destruição afeta vários mercados simultaneamente.

Cada tonelada já não produzida deve ser substituída por uma diminuição do consumo, por uma produção proveniente de outra região ou por uma importação. Nestes dois últimos casos, os preços podem subir. Outras regiões agrícolas têm capacidade limitada para compensar rapidamente a perda de milhares de hectares. As importações exigem moedas e agravam o défice comercial.

Por conseguinte, a destruição agrícola tem um custo macroeconómico. Reduz os rendimentos rurais, reduz a produção nacional e potencialmente aumenta as facturas das importações de alimentos.

Uma família pode reconstruir a sua casa e nunca mais voltar

No entanto, a consequência mais duradoura permanece humana. Nas aldeias fronteiriças, o regresso depende não só da reconstrução da habitação. Uma família cuja casa foi destruída pode teoricamente receber compensação e reconstruir. Mas se seu campo desapareceu, sua imprensa fechou e suas árvores não produzirão por vários anos, ela deve encontrar outra renda.

Para algumas pessoas, isso significa trabalhar em Beirute, Saida, Nabatiyah ou outra área. Para outros, isto pode significar permanecer no estrangeiro. As crianças das famílias deslocadas podem continuar a sua educação longe da aldeia, encontrar emprego noutro local e deixar de voltar a estabelecer-se permanentemente.

A ausência da guerra torna-se então um deslocamento duradouro sem qualquer decisão formal de expulsão. Basta que o custo do retorno se torne mais alto do que os meios da família.

É nesta perspectiva que a destruição de um olival assume uma dimensão política. Ela não está apenas a ganhar dinheiro. Reduz materialmente a possibilidade de permanecer na Terra.

Destruir a renda pode esvaziar uma aldeia tão certamente como destruir casas

Uma cidade fronteiriça não vive apenas dos seus edifícios. Vive dos seus habitantes, dos seus empregos, das suas quintas e dos seus intercâmbios. Quando essas atividades desaparecem, reconstruir os muros não é suficiente para reconstruir a aldeia.

O dono pode voltar para uma nova casa e descobrir que não pode mais viver ali. Se o seu olival queimou e a imprensa na área desapareceu, ele terá que trabalhar em outro lugar. Sua presença na aldeia torna-se então intermitente, então talvez apenas sazonal.

A longo prazo, esta transformação pode alterar profundamente a demografia do Sul. As pessoas mais velhas voltam mais facilmente à terra da família. Os jovens que trabalham precisam de um emprego e de um rendimento regular. Se a economia rural não for reconstruída ao mesmo tempo que o edifício, as aldeias correm o risco de perder precisamente as gerações necessárias para o seu futuro.

Por conseguinte, o problema não deve ser medido unicamente em termos do número de habitações a reconstruir. É também necessário medir quantas explorações agrícolas poderão retomar uma actividade rentável.

Novas plantações não produzirão imediatamente

A replantação de oliveiras será indispensável, mas insuficiente. As árvores jovens devem primeiro raiz, ser protegidas, cortadas e mantidas. Vários anos são necessários para alcançar uma produção comercial significativa, ainda mais para recuperar a capacidade produtiva de uma plantação adulta.

Este período cria um vazio económico. Suponhamos que uma família tradicionalmente extraia vários milhares de dólares por ano de seu azeite e azeitonas. Embora todas as suas plantas sejam substituídas gratuitamente, ela ainda perde essa renda por várias estações.

Por conseguinte, uma verdadeira política de reconstrução terá de prever uma compensação plurianual, e não apenas uma ajuda à compra de árvores. Também terá de financiar fertilizantes, equipamentos, trabalho e manutenção durante a fase em que a nova plantação não produz suficiente.

Sem este apoio, as famílias com menos poupanças abandonarão as suas terras antes de as novas árvores amadurecerem.

As oliveiras centenárias criam outra forma de perda

Para as árvores mais antigas, nenhuma política pública pode realmente restaurar a situação anterior. Uma oliveira centenária ou várias oliveiras centenárias tem um valor que excede o seu rendimento anual.

Estas árvores estão frequentemente relacionadas com a história de uma parcela. Eles podem ter servido por décadas de referência entre propriedades. Aparecem em histórias familiares e, às vezes, nas memórias de várias gerações.

Nas aldeias do Sul, onde os deslocamentos forçados e as sucessivas guerras já mudaram a vida dos habitantes várias vezes, esta permanência vegetal tem particular importância. Uma família que deixa sua aldeia pode voltar anos depois e encontrar a mesma árvore.

Sua destruição apaga assim um marco material do retorno.

Isto torna a imagem da azeitona desracinada muito mais forte do que a de uma simples perda de colheita.

Uma árvore deracinada também muda a paisagem

O desaparecimento de pomares também pode complicar as questões de propriedade. Em algumas áreas rurais, os limites entre parcelas são conhecidos através de estradas antigas, muros, árvores ou usos. Quando o terreno está profundamente perturbado, estes pontos de referência podem desaparecer.

É evidente que os títulos continuam a ser a referência jurídica quando existem e estão devidamente registados. Mas no terreno, a reconstrução pode tornar-se mais difícil quando uma paisagem inteira foi nivelada ou queimada.

Esta questão ficará mais importante quando o trabalho começar. As estradas agrícolas terão de ser reabertas, os sistemas de água restaurados e as fronteiras de determinadas parcelas verificadas.

A reconstrução da terra nem sempre será tão simples como plantar uma árvore no local anterior.

O Sul também pode perder seu know-how

A oliveira não só produz propriedades agrícolas. Mantém o know-how local: tamanho, enxerto, colheita, seleção de frutos, prensagem e preservação de óleo.

Quando as famílias deixam a aldeia por muito tempo, essas habilidades também podem desaparecer. Um jovem que abandona a agricultura durante dez anos para trabalhar noutra cidade ou no estrangeiro não volta necessariamente a explorar o terreno familiar quando a situação melhorar.

A destruição da economia agrícola acelera assim um desenvolvimento já antigo: o envelhecimento da população rural e a partida dos mais jovens para as cidades.

O risco é reconstruir a terra sem encontrar agricultores suficientes para a cultivar.

A reconstrução deve, portanto, ser medida em anos, não só em dólares

Os primeiros números dos danos são necessários para mobilizar o financiamento. No entanto, continuam insuficientes para medir o custo real. Uma casa pode receber um valor de reconstrução. Um moinho pode ser substituído por um novo equipamento. Uma estrada pode ser reparada.

Para um olival, o calendário é diferente. A sua reconstrução económica não termina no dia em que a nova fábrica é fundada. Termina quando a família recupera um rendimento que pode substituir o que ela tinha antes da guerra.

Pode levar anos.

Por conseguinte, os programas de ajuda terão de acompanhar os produtores ao longo do tempo. A compensação única pode ser gasta em necessidades imediatas de habitação ou consumo antes de a exploração recuperar a sua capacidade produtiva.

O desafio será preservar a presença de famílias o suficiente para esperar a próxima geração de árvores.

Israel invoca segurança, Líbano denuncia destruição duradoura

Israel apresenta suas operações no Sul como necessário para impedir o Hezbollah de reconstituir uma presença militar ameaçadora perto da fronteira. O exército israelita pretende atacar combatentes, depósitos de armas, túneis e infra-estruturas militares e tomar medidas para limitar os danos a civis.

As autoridades libanesas fazem uma leitura radicalmente diferente da destruição. Acusam Israel de atingir condições de vida civis e de transformar gradualmente certas zonas fronteiriças em zonas difíceis de manter. Autoridades libanesas também usaram o termo « ecocida » para descrever a extensão dos danos ambientais.

Esta qualificação exige uma demonstração jurídica precisa e não pode ser estabelecida apenas por declarações políticas. Mas a extensão material dos danos já está documentada: terra queimada, árvores destruídas, fazendas abandonadas, infraestrutura agrícola danificada e aldeias onde grande parte do prédio desapareceu.

A questão central já não é, portanto, saber se os danos agrícolas existem. É medir por quanto tempo impedirão as pessoas de regressar à vida económica normal.

As oliveiras tornam-se uma questão de regresso

Nesta faixa de fronteira, a árvore eventualmente assume uma dimensão que vai além da agricultura. O residente que cultiva seu campo declara sua presença todos os anos. Ele volta para aparar os ramos, limpar o terreno, colher o fruto e manter os caminhos.

Quando esta rotina se torna impossível por vários anos, a relação com a Terra muda. A propriedade pode permanecer legalmente intacta, mas sua realidade econômica enfraquece.

Por conseguinte, os olivais devem ser considerados uma componente central do regresso das pessoas deslocadas. Restabelecer uma casa sem restaurar a renda a ela corre o risco de produzir aldeias reconstruídas mas mal habitadas.

Em Yarun e outras localidades fronteiriças, troncos enegrecidos são agora uma medida concreta desta ameaça. Algumas árvores sobreviveram séculos. É possível substituí-los materialmente. Reconstituir as receitas, a memória e a continuidade que representaram levará muito mais tempo.

O Sul deve, portanto, ser reconstruído simultaneamente em betão e raízes. Os números já dão a dimensão do projecto:54.000 hectares afetados, pelo menos 47.000 oliveiras destruídas nos primeiros meses, mais de 12.000 hectares abandonados após a guerra de 2024, 16 prensas destruídas, 23 cooperativas perdidas e quase $586 milhões de produção agrícola roubadanas avaliações disponíveis.

Estes números, no entanto, contam apenas parte da história. Em cada aldeia, atrás de um hectare ou árvore listados, há um dono que se pergunta se ainda terá algo para colher quando puder voltar para casa. No sul do Líbano, desenraizar as oliveiras está, assim, a dificultar muito mais o relançamento das famílias.