Sul do Líbano: Guterres pede a cessação das hostilidades

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O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, apelou à » cessação imediata das hostilidades » no sul do Líbano na quarta-feira, 9 de Setembro, manifestando profunda preocupação com a intensificação das operações militares israelitas em Nabatiyah e em torno dele. Ele denunciou o aumento das baixas civis, deslocamento causado pelas ordens de evacuação e a extensão da destruição. O líder das Nações Unidas também apelou a Israel para retirar suas forças do território libanês e apelou a todas as partes para que respeitassem a soberania do Líbano e da resolução 1701 do Conselho de Segurança.

Guterres alarmado por escalar em Nabatiyah

A ONU aumenta o tom após vários dias de violência no sul do Líbano. António Guterres expressou « uma profunda preocupação » com a escalada das operações militares israelitas, com particular ênfase na situação no Médio OrienteNabatiyeh e localidades circundantes.

Seu porta-voz, Stéphane Dujarric, transmitiu esta posição em uma declaração. O Secretário-Geral manifestou preocupação com o aumento das vítimas civis causadas pelos ataques e as suas consequências directas para a população.

Guterres apontou que mulheres e crianças estavam entre os mortos ou feridos. Também denunciou o sofrimento e deslocamento causados pelas ordens de evacuação dirigidas aos habitantes de diversos setores.

A proliferação dessas ordens leva à partida de famílias que por vezes já tinham sido deslocadas em fases anteriores do conflito. A esta pressão é adicionada a destruição observada nas áreas bombardeadas, especialmente em torno de Nabatiyah.

A intervenção do Secretário-Geral realiza-se num contexto particularmente tenso. Três dias de ataques israelenses na região de Nabatiyah resultaram em 27 mortes e 69 feridos, de acordo com relatos no Líbano.

Vítimas civis no centro de chamadas da ONU

António Guterres coloca a protecção dos civis no centro da sua intervenção. Condena o aumento do número de vítimas entre os habitantes do Sul e recorda que as partes no conflito continuam sujeitas às obrigações do direito internacional.

Para o Secretário-Geral, a natureza militar dos confrontos não isenta qualquer parte de tomar as precauções necessárias para proteger a população. O direito humanitário internacional exige, nomeadamente, uma distinção entre objectivos militares e pessoas civis ou infra-estruturas.

Este requisito aplica-se à habitação, às escolas, às instalações de saúde e aos serviços públicos. Guterres acredita que ataques diretamente dirigidos a civis ou propriedades civis não podem ser aceitos.

O funcionário das Nações Unidas não limita a sua preocupação às vítimas imediatamente causadas pelos bombardeamentos. Ele também mencionou as consequências das evacuações, que forçaram populações inteiras a deixar suas casas em condições muitas vezes difíceis.

Esses movimentos ocorrem enquanto várias localidades do sul já experimentaram destruição significativa. Algumas famílias são forçadas a procurar alojamento longe de sua aldeia novamente.

ONU preocupada com ataques a hospitais

O comunicado de imprensa dá grande ênfase à situação da saúde. António Guterres expressou « profunda preocupação » com os relatos de greves israelitas contra hospitais e trabalhadores da saúde.

Ele também mencionou ataques às instituições públicas. Estes incidentes suscitam preocupações específicas à medida que as operações militares se aproximam da infra-estrutura necessária para o funcionamento diário das cidades e aldeias.

A protecção das instituições médicas é uma obrigação central do direito humanitário internacional. Hospitais e trabalhadores da saúde recebem proteção especial, mesmo em áreas onde as operações militares estão em curso.

Guterres também denunciou restrições ao acesso à ajuda humanitária. Quando as estradas se tornam perigosas ou intransitáveis, as equipes médicas e humanitárias acham mais difícil alcançar os feridos ou deslocados.

Numa região onde os movimentos populacionais estão a aumentar, o acesso aos cuidados, à água, aos alimentos e aos abrigos está a tornar-se rapidamente uma questão importante. As Nações Unidas estão preocupadas com o facto de a continuação dos ataques agravar ainda mais estas necessidades.

« Os ataques contra civis não podem ser aceitos »

O Secretário-Geral convidou todas as partes a respeitarem as suas obrigações internacionais. Recordou especificamente as regras do direito humanitário internacional relativas à protecção dos civis e da propriedade civil.

Essa formulação visa a todos os atores envolvidos nas hostilidades. As Nações Unidas insistem em que a protecção das populações deve ser garantida em todos os momentos, independentemente das circunstâncias militares.

Guterres foi inflexível sobre ataques dirigidos diretamente contra civis. De acordo com a posição expressa pelo seu porta-voz, tais operações não podem ser consideradas aceitáveis.

Este apelo surge quando as próprias autoridades libanesas procuram estabilizar a área de Nabatiyah. O Presidente Joseph Aoun, o Presidente Nabih Berri e o Primeiro-Ministro Nawaf Salam conduziram vários contactos para travar a escalada.

Estes esforços foram acompanhados por esforços árabes e internacionais. Relatou-se uma relativa calmaria, mas a presença contínua de operações militares mantém um alto risco de novos combates.

Guterres pede a cessação imediata das hostilidades

A principal mensagem política do Secretário-Geral não é apenas pedir uma redução da intensidade das operações. António Guterres exige explicitamenteuma cessação imediata das hostilidades no sul do Líbano.

Esta exigência surge à medida que a situação em Nabatiyah permanece frágil. As autoridades libanesas estão a tentar transformar a calmaria alcançada pelos contactos diplomáticos numa estabilização mais duradoura no terreno.

Em particular, o Exército Libanês intensificou suas patrulhas na cidade. O objetivo desta presença é tranquilizar a população e fortalecer o controle do Estado em uma área que acaba de experimentar vários dias de greves.

O apelo de Guterres fornece apoio internacional adicional aos esforços de Beirute para acabar com os ataques. No entanto, o Secretário-Geral não se limitou a exigir o fim das operações em curso.

Ele também levantou a questão da presença militar israelense em território libanês. Este pedido coloca os acontecimentos em Nabatiyeh no quadro mais amplo das obrigações decorrentes dos instrumentos internacionais aplicáveis ao Líbano.

Israel chamou para retirar suas forças do Líbano

António Guterres pediu a Israelretirar as suas forças do território libanêsO apelo é feito em paralelo com o seu pedido de cessação das hostilidades.

O Secretário-Geral insiste assim no respeito pela soberania e integridade territorial do Líbano. Para as Nações Unidas, estes princípios permanecem no centro de qualquer resolução duradoura do conflito ao longo da fronteira.

Beirute apela regularmente à retirada de Israel das zonas libanesas onde permanecem as forças israelitas. As autoridades libanesas consideram esta presença uma violação da soberania nacional.

A questão complica os esforços para estabilizar o Sul de forma sustentável. Mantém também um confronto político e militar com Israel, enquanto o Governo libanês procura também reforçar o papel do exército na região.

Guterres pede, portanto, que o regresso à calma não se baseie apenas numa cessação temporária das greves. Apelou à aplicação de um quadro internacional para reduzir de forma sustentável as causas do confronto.

Resolução 1701 desloca-se para o centro dos requisitos

O Secretário-Geral solicitou a todas as partes que cumprissem as obrigações que lhe incumbem por força doresolução 1701 do Conselho de Segurançaadotado em 2006 no final da guerra entre Israel e Hezbollah.

Esta resolução continua a ser o principal quadro internacional para a segurança no sul do Líbano. Inclui o respeito pela soberania libanesa e o destacamento do exército libanês no Sul, ao lado da Força Provisória das Nações Unidas no Líbano.

Prevê igualmente uma zona entre a Litani e a Linha Azul, onde não estarão presentes outras forças armadas que não as do Estado libanês e da UNIFIL. No entanto, a sua plena implementação continua a ser o centro das persistentes diferenças entre os vários actores.

Recordando explicitamente a resolução 1701, Guterres procura colocar a desfasamento num quadro já aprovado pelo Conselho de Segurança. O objectivo é evitar disposições temporárias que substituam uma solução institucional mais duradoura.

O actual reforço da presença do exército libanês em Nabatiyah assume uma importância adicional neste contexto. Beirute procura demonstrar sua capacidade de intervir diretamente na estabilização do Sul.

ONU promete manter seu compromisso no Sul do Líbano

António Guterres garantiu finalmente que as Nações Unidas continuariam empenhadas nos esforços para pôr fim à violência. A organização também quer continuar seus esforços para proteger civis.

As Nações Unidas tencionam apoiar os esforços no sentido de uma solução duradoura para o conflito. Este envolvimento inclui a acção política do Secretário-Geral e a presença da UNIFIL no sul do Líbano.

A prioridade imediata, no entanto, permanece a cessação da sequência militar que atingiu Nabatiyah e seus arredores duramente. Os acontecimentos dos últimos dias mostraram que uma retoma súbita das operações poderia conduzir rapidamente a um forte registo civil.

O apelo feito por Guterres na quarta-feira vem quando as autoridades libanesas procuram consolidar a calmaria obtida após seus contatos diplomáticos. A capacidade das várias partes de respeitarem esta des-escala e a evolução das operações israelitas em torno de Nabatiyah determinarão agora se a cessação das hostilidades solicitadas pelas Nações Unidas pode tomar forma.