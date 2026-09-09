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O mundo na borda Ep.1: O sistema fragmentado

Moscovo, Teerão, Taiwan: três crises que parecem estar separadas, mas que não estão. Um míssil interceptor disparado contra o Irão já não existe para proteger a Polónia. Um navio enviado para o Golfo já não está disponível no Pacífico. Rússia, China e Irã nem precisam coordenar: todos se beneficiam do fato de que as outras duas forças americanas dispersam. O perigo não vem necessariamente de um plano concertado, mas de um incidente local que obriga um governo a responder — e então o oponente a responder por sua vez. A Europa já experimentou este mecanismo: em 28 de Junho de 1914, dois tiros foram disparados em Sarajevo. Trinta e sete dias depois, as grandes potências europeias estavam em guerra.

O primeiro episódio de uma série que segue, semana após semana, os sinais que se acumularam desde o verão de 2026.

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