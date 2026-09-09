Golfo: escalada militar vence toda a região

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Desde 8 de setembro, o Golfo tem experimentado um forte aumento de tensões que combina confrontos diretos entre os Estados Unidos e o Irã, ataques contra petroleiros, incidentes fora dos Emirados Árabes Unidos e uma ofensiva Huthie contra várias cidades na Arábia Saudita. Durante a noite de terça a quarta-feira, navios mercantes foram atingidos no norte do Golfo e no Golfo de Omã, enquanto Teerã alegou ter atingido navios americanos e vários petroleiros. Washington destruiu algumas horas antes cinco petroleiros iranianos. Esta sequência, a mais importante no mar em vários meses, agora ameaça simultaneamente o Estreito de Ormuz, instalações de energia saudita e navegação em torno de Bab al-Mandeb.

Cinco petroleiros iranianos atingidos pelos Estados Unidos

A principal mudança nas últimas horas é a escala das operações dos EUA contra a frota petrolífera iraniana. Na terça-feira, 8 de Setembro, o Comando Central dos Estados Unidos anunciou que tinha destruído cinco petroleiros iranianos no Golfo de Omã e perto da Ilha Kharg, o principal centro de exportação de petróleo do Irão.

Os navios em causa foram identificados comoKivik, Charminar, Horizon 1, Riesco e DeryaDe acordo com Washington, suas tripulações foram ordenadas a abandonar as embarcações antes dos ataques. As autoridades dos EUA não anunciaram quaisquer baixas entre os marinheiros.

Um petroleiro foi atingido perto de Jask, na costa iraniana do Golfo de Omã. Outro foi atingido a cerca de quatro milhas náuticas de Kharg Island. Imagens transmitidas pelo Exército dos EUA mostram pelo menos um navio em chamas e muito danificado.

Washington apresenta estes ataques como uma resposta a duas tentativas iranianas contra um edifício de guerra americano nos dois dias anteriores. Os Guardas Revolucionários supostamente usaram mísseis balísticos. A nave dos EUA supostamente evitou os projéteis e nenhum militar americano foi ferido.

Esta estratégia marca uma extensão significativa da retaliação. Os Estados Unidos já não atingem apenas as infra-estruturas militares iranianas. Eles agora visam diretamente navios que transportam petróleo, um recurso essencial para o financiamento do Estado iraniano.

Irão afirma ter atacado dez navios

A resposta iraniana veio rapidamente. Na quarta-feira 9 de Setembro, os Guardas Revolucionários alegaram ter atingidodois edifícios americanos e oito petroleirosno Golfo e ao redor do estreito de Ormuz.

Teerã afirma que esses navios tentaram entrar em uma área que considera « proibida e perigosa ». O Irão afirma manter um controlo rigoroso do Estreito e acredita que pode decidir as condições de passagem em determinadas áreas.

No entanto, a realidade exata dos danos permanece difícil de estabelecer. Os Estados Unidos contestaram certas alegações iranianas sobre navios de guerra americanos. Várias informações sobre ataques aos petroleiros ainda não foram verificadas de forma independente.

Uma agência britânica de segurança marítima confirmou na quarta-feira quevários navios mercantes tinham sido atingidos por fogo pesado o suficiente para imobilizá-losno norte do Golfo e no Golfo de Omã. Nenhuma avaliação humana ou ambiental ainda estava disponível no momento da escrita.

Este é um elemento importante, pois confirma que as trocas de fogo já não dizem respeito apenas a anúncios militares conflitantes. Navios comerciais sofreram realmente danos no meio da atividade militar.

Um navio atingido perto de Dubai

Outro incidente foi relatado na quarta – feira fora dos Emirados Árabes Unidos. Um edifício de ancoragem foi visto com uma forte inclinação sobre24 milhas náuticas a noroeste de Port RashidDubai.

De acordo com as informações iniciais fornecidas às autoridades marítimas do Reino Unido, o navio pode ter sido atingido por um projéctil. A inclinação observada sugere uma entrada de água a bordo.

A identidade do edifício ainda não tinha sido divulgada na primeira informação disponível. Também não foi possível determinar imediatamente a origem do projéctil ou ligar formalmente o ataque às operações reivindicadas pelo Irão.

No entanto, o incidente é particularmente sensível pela sua localização. Port Rashid está nas imediações de Dubai, um dos principais portos e centros comerciais do Golfo. Uma multiplicação de ataques na área representaria um risco direto nas rotas marítimas que servem os Emirados Árabes Unidos.

Por conseguinte, para Abu Dhabi, o perigo já não reside unicamente no encerramento parcial da Ormuz. Trata-se agora de incidentes militares que podem ocorrer muito mais perto dos portos de Emirati.

Kuwait e Barém sob ameaça directa

O confronto também se aproximou do Kuwait e do Bahrein. Na quarta-feira, os Guardas Revolucionários enviaram uma ameaça explícita às tripulações de petroleiros perto dos portos desses dois países.

Teerão pediu-lhes que deixassem seus navios imediatamente, seja na âncora ou no cais. O Irão avisou que estes edifícios poderiam ser alvo.

A justificação apresentada pelas autoridades iranianas é a presença militar americana no Golfo. O Bahrein abriga a sede da 5a Frota dos Estados Unidos, enquanto o Kuwait abriga forças e instalações usadas por Washington.

Nenhum grande ataque aos portos do Kuwait ou do Barém tinha sido ainda confirmado na quarta-feira na altura da escrita. No entanto, a ameaça afecta o nível de risco para os navios nestas águas.

Coloca também um problema económico imediato. Uma tripulação que abandona um petroleiro na âncora torna impossível carregar ou sair. Mesmo sem greve, uma ameaça credível pode perturbar as exportações.

Ormuz torna-se novamente o ponto principal de tensão

O Estreito de Ormuz está no centro desta nova fase do conflito. Antes da guerra, cerca de um quinto do petróleo mundial e do gás natural liquefeito foi consumido por esta passagem de algumas dezenas de quilómetros entre o Irão e Omã.

O tráfego tem sido muito reduzido desde o início do confronto. Apenas terça-feiraseis navios que transportam matérias-primascruzou o estreito, contra nove no dia anterior. A média dos 10 dias anteriores foi de cerca de 12 passes por dia para esta categoria de edifícios.

Antes da crise, cerca de 125 navios comerciais de vários tipos podiam viajar diariamente pela zona. A comparação mostra a extensão da mudança, embora algumas estatísticas atuais sejam difíceis de interpretar devido ao corte de navios seus sistemas de localização.

Os dados sobre os volumes de petróleo também se tornaram muito incertos. Algumas estimativas agora colocam fluxos diários entre cerca de 4 e 9 milhões de barris, enquanto eles poderiam exceder 20 milhões de barris antes da guerra.

Este declínio conduz a uma profunda mudança no comércio de energia. Os produtores do Golfo estão a tentar utilizar mais os oleodutos para contornar a Ormuz, mas a sua capacidade continua a ser limitada em comparação com os volumes normalmente exportados por mar.

Irã captura submarino dos EUA drone

O braço marítimo também assumiu uma dimensão tecnológica. Na terça-feira, 8 de setembro, o Irã anunciou que havia recuperado um drone submarino americano na entrada do Estreito de Ormuz.

O equipamento foi identificado como um dispositivo autônomo do tipoDive-LDEste veículo subaquático não tripulado pode ser utilizado para o mapeamento do fundo do mar, monitorização ou operações relacionadas com as minas.

Teerã apresentou a recuperação do drone como uma operação de inteligência. Washington admitiu ter perdido o avião, mas afirma que era um modelo velho e fracassado.

As autoridades norte-americanas garantem que o drone não carregava dados secretos ou equipamentos confidenciais sensíveis. A aeronave estava, segundo eles, fora de serviço por mais de um dia quando foi recuperada.

No entanto, o incidente mostra a intensidade das atuais operações subaquáticas em torno de Ormuz. As minas navais são uma das principais preocupações das forças dos EUA e dos armadores que continuam a usar o estreito.

Arábia Saudita atingida em quatro cidades

À medida que a tensão sobe a leste da Península Arábica, a Arábia Saudita enfrenta uma grande ofensiva do Iémen. Na terça-feira 8 de setembro, os Houthis lançaram uma onda de drones e mísseis contraAbha, Khamis Mushait, Jazan e Najranno sul do reino.

O relatório da coligação liderada por Riade afirma que73 feridos, incluindo mulheres e crianças. Os ataques afetaram a infraestrutura civil, militar e energética.

Os Houthis afirmam ter visado uma base aérea em Khamis Mushait, bem como várias instalações relacionadas com o grupo de petróleo saudita Aramco. As infra-estruturas em Abha, Najran e Jazan estavam entre os objectivos alegados.

Houve incêndios em vários locais. As autoridades sauditas reconheceram que algumas instalações energéticas tiveram de interromper temporariamente as suas actividades durante as operações de combate a incêndios e de avaliação de danos.

Este é um dos maiores ataques ao território saudita desde o início da guerra regional em fevereiro.

Refinaria de Jazan particularmente exposta

Jazan é um objectivo particularmente sensível. A cidade abriga uma importante refinaria de Aramco Saudita, bem como um porto estratégico e instalações elétricas no Mar Vermelho.

A refinaria foi concebida para processar até400.000 barris de petróleo por diaIncêndios significativos foram relatados após os ataques Huthi, e algumas operações foram supostamente interrompidas.

Esta infra-estrutura permite à Arábia Saudita produzir gasolina, diesel de baixo teor de enxofre e outros produtos refinados. Desempenha igualmente um papel na oferta do mercado interno.

A importância de Jazan aumentou ainda mais desde os distúrbios de Ormuz. O reino usa sua infraestrutura ocidental e o Mar Vermelho para reduzir sua dependência das exportações através do Golfo.

Ao atacarem a Jazan, os Houthis visam, portanto, precisamente uma das rotas utilizadas por Riade para contornar as dificuldades do Estreito de Ormuz.

Khamis Mushait colocado em alerta

Khamis Mushait também foi colocado em alerta após os ataques. A cidade abriga uma importante base aérea saudita usada pelas forças do Reino.

A defesa civil levantou o alarme na quarta-feira, um dia após as greves. As autoridades não especificaram se esta medida constituía uma nova ameaça específica ou apenas uma medida cautelar.

Os Houthis afirmam ter alvejado a base aérea Khamis Mushait com mísseis e drones. A extensão dos danos não foi tornada pública.

A coligação saudita chamou os ataques de « escala perigosa ». Ela anunciou que tomaria as medidas necessárias para evitar novas operações contra o território do reino.

O conflito no Iémen também desaparece

Os ataques contra a Arábia Saudita fazem parte de uma retomada muito mais ampla dos combates no Iémen. Após vários anos de relativa calma desde a trégua negociada em 2022, os confrontos intensificaram-se nas últimas semanas.

As forças iemenitas apoiadas por Riade lançaram várias ofensivas contra as áreas de Houthis. Também tentaram fazer progressos em alguns domínios.

A coligação árabe retomou ataques aéreos em posições huthi. Os rebeldes disseram na quarta-feira que32 strikesalvejou quatro províncias do Iémen.

A província de Jawf foi bombardeada várias vezes. As autoridades controladas por Houthis afirmam que mais de 20 pessoas foram mortas nos últimos dois dias, mas isso não foi confirmado de forma independente.

Uma prisão na área al-Hazm também foi atingida. O balanço anunciado na quarta-feira relatou que23 mortoscom várias pessoas desaparecidas.

Esta retomada das operações terrestres e aéreas aumenta o risco de um regresso a uma guerra aberta entre a Arábia Saudita e os Houthis.

Bab el-Mandeb torna-se o segundo bloqueio marítimo

A crise afecta assim ambas as extremidades da península árabe. No leste, Ormuz é submetido ao confronto entre o Irã e os Estados Unidos. A oeste, os Houthis ameaçaram a navegação no Mar Vermelho e em torno de Bab al-Mandeb.

O movimento iemenita anunciou em julho um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita. Desde então, vários navios associados ao reino têm sido alvos no Mar Vermelho.

Terça-feira, aproximadamente25 navioscruzou Bab al-Mandeb, em comparação com uma média de cerca de 27 nos últimos 10 dias. Como resultado, o tráfego permanece menos perturbado do que em Ormuz, mas o nível de risco aumenta rapidamente.

Bab al-Mandeb é o acesso sul ao Mar Vermelho e ao Canal de Suez. Uma interrupção duradoura desta rota forçaria mais navios a contornar África através do Cabo da Boa Esperança, estendendo as rotas entre a Ásia e a Europa.

A ameaça simultânea para Ormuz e Bab al-Mandeb é o cenário mais preocupante para o comércio mundial. Ambas as passagens fornecem uma parte considerável dos fluxos de petróleo e de mercadorias entre a Ásia, o Médio Oriente e a Europa.

O petróleo ultrapassa 100 dólares

Os mercados reagiram imediatamente. Na quarta-feira, o barril do Brent atravessou o bar$100, um nível que ele não tinha alcançado desde julho.

O aumento ocorre após várias semanas, durante as quais os mercados começaram a integrar uma relativa calmaria entre Washington e Teerã. Os novos ataques colocaram subitamente o risco de uma interrupção prolongada dos fornecimentos ao mercado.

O Brent cresceu mais de 60% desde o início do ano. Vários bancos internacionais têm revisto as suas previsões para cima, acreditando que os riscos permanecem orientados para preços mais elevados.

O problema não é apenas a quantidade de petróleo actualmente disponível. Os seguros aplicam prémios de risco mais elevados aos navios que pretendam entrar em zonas expostas.

O custo do transporte de mercadorias também está a aumentar. As empresas devem pagar mais tripulações, mudar de estrada ou imobilizar alguns navios quando o nível de ameaça se torna demasiado elevado.

Os mercados dos Emirados Árabes Unidos, Catar e Golfo sob pressão

Os centros financeiros regionais reflectem esta incerteza sem, no entanto, sentirem um pânico generalizado. Na quarta-feira, os principais índices do Golfo estavam mudando em contraste.

A bolsa de valores de Dubai caiu cerca de 0,5%, enquanto a bolsa de valores de Abu Dhabi cresceu ligeiramente. O mercado do Catar caiu ligeiramente e o índice saudita permaneceu próximo do equilíbrio.

Esta resistência relativa não deve mascarar a magnitude dos riscos. As economias dos Emirados, Catar, Arábia Saudita, Kuwait e Bahrein são altamente dependentes da segurança das rotas marítimas regionais.

O Catar está particularmente exposto à Ormuz pelas suas exportações de gás natural liquefeito. Os Emirates possuem um oleoduto para transportar parte do seu petróleo para Foujeirah, no Golfo de Omã, mas isso não protege todo o seu transporte.

A Arábia Saudita possui um oleoduto Leste-Oeste que liga os campos de petróleo da parte oriental do reino ao Mar Vermelho. No entanto, os ataques Huthies a Jazan mostram que esta alternativa também é vulnerável.

Uma escalada agora espalhada por várias frentes

A peculiaridade dos acontecimentos de 8 e 9 de Setembro reside na sua natureza simultânea. Este não é mais um incidente isolado no Estreito de Ormuz ou um ataque único a uma instalação saudita.

Os Estados Unidos atacaram petroleiros iranianos. O Irão alega ataques contra navios americanos e navios comerciais. Navios mercantes foram realmente danificados no Golfo e no Golfo de Omã.

Outro edifício foi supostamente atingido perto de Dubai. O Kuwait e o Barém enfrentam ameaças explícitas contra os navios nos seus portos.

Ao mesmo tempo, os Houthis atingiram a Arábia Saudita com drones e mísseis. Riyadh responde ao Iêmen, onde os combates terrestres e ataques aéreos retomam.

A região enfrenta, portanto, duas linhas principais de confronto:Irão–Estados Unidos em torno de Ormuz, eHouthis – Arábia Saudita em torno do Iêmen e do Mar VermelhoAmbas as frentes estão ligadas política e militarmente, mas têm sua própria dinâmica.

O desafio imediato será se as ameaças do Irão contra os petroleiros no Kuwait e no Barém resultarão em novos ataques. As autoridades marítimas estão também a monitorizar o navio afectado ao largo do Dubai e os navios detidos no Golfo, enquanto o tráfego em Ormuz permanece significativamente abaixo dos níveis pré-conflito.