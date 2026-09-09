Anistia geral: Bassil apreende o Conselho Constitucional

- Advertisement -

32

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O Movimento Patriótico Livre (CPL) apelou ao Conselho Constitucional na quarta-feira 9 de setembro contra a lei geral de anistia aprovada pelo Parlamento em 12 de agosto. Seu líder, o deputado Gebran Bassil, disse que o remédio foi baseado em três preocupações: justiça devido às vítimas, especialmente os militares e famílias de pessoas mortas, o destino dos detidos islâmicos que ainda não haviam sido julgados, e o risco que um mecanismo apresentado como resposta humanitária serviria para acabar com a responsabilidade em casos de corrupção. Este desafio dá ao centro um texto que há meses tem dividido as famílias de militares, oficiais sunitas eleitos, defensores dos direitos dos detidos e vários blocos políticos.

Bassil contesta o perímetro da anistia geral

O recurso foi apresentado diretamente ao Conselho Constitucional. Gebran Bassil explicou que seu bloco não, em princípio, rejeitou a ideia de uma anistia, mas que ele desafiou a maneira como o Parlamento tinha transformado uma demanda direcionada em uma muito mais ampla.

O presidente da CPL argumenta que o objetivo inicial deve ser resolver a situação de um número limitado de detidos, incluindo islâmicos, que permaneceram na prisão por anos sem julgamento final. Segundo ele, essa questão não justifica estender o apagamento ou redução de sentenças a categorias de crimes não relacionados ao problema da detenção prolongada.

Basil afirma que seu apelo é baseado em três « preocupações »: justiça, vítimas e detidos islâmicos não julgados. Garante que se encontre uma solução para corrigir injustiças judiciais sem transformar a anistia num instrumento de impunidade.

Famílias militares no centro da primeira controvérsia

O primeiro ponto de fricção diz respeito às vítimas da violência armada e às suas famílias. O caso é particularmente sensível para os parentes de soldados e membros das forças de segurança mortos em confrontos com grupos islâmicos, especialmente durante os anos de confronto com organizações jihadistas.

Estas famílias protestaram repetidamente contra versões sucessivas do projeto. Temem que as pessoas condenadas por ataques ao exército, assassinato ou participação em grupos armados possam beneficiar de reduções de sentenças que considerem incompatíveis com a gravidade do incidente.

Esta preocupação afectou os debates parlamentares na Primavera. Comissões conjuntas tinham procurado excluir da anistia crimes de assassinato e ataques terroristas contra civis ou militares. Eles também haviam enfatizado a manutenção da « lei pessoal », ou seja, o direito das vítimas ou suas famílias de perseguir suas reivindicações civis e compensações.

Mas a controvérsia não desaparece com esta garantia. A redução da pena penal pode ser vivenciada pelas famílias como um apagamento parcial da sanção, mesmo que seus direitos pessoais permaneçam legalmente intactos.

Basílio destacou este ponto ao afirmar que a defesa do exército era um dever nacional e não comunitário. Rejeitou as acusações de que a oposição ao texto se destinava a uma comunidade específica, salientando que muitos soldados que caíram no combate eram eles próprios sunitas.

Esta observação refere-se a uma das dimensões mais explosivas do ficheiro. O debate foi, por vezes, apresentado como um confronto entre os defensores do exército e representantes da comunidade sunita, vários dos quais há muito tempo defendem a questão dos detidos islâmicos.

Pelo contrário, a CPL procura separar os dois assuntos. Para Basílio, defender os direitos dos soldados mortos ou feridos não deve ser interpretado como hostilidade para com os detidos sunitas que não foram julgados.

Quem são os « detentos islâmicos » em causa?

O segundo núcleo da controvérsia diz respeito precisamente aos « detentos islâmicos », expressão que abrange situações judiciais muito diferentes. Alguns foram condenados por atos graves relacionados com grupos armados, organizações jihadistas ou ataques às forças de segurança.

Outros passaram longos períodos na detenção preventiva sem julgamento final. Há anos que esta categoria é um dos principais argumentos apresentados pelas famílias e pelos deputados a favor da anistia.

Esta é a segunda categoria Bassil afirma querer lidar com. Ele disse que estava procurando uma correção do texto para que a medida realmente beneficiaria aqueles que haviam sofrido detenção anormalmente longa sem julgamento, em vez daqueles condenados por crimes não relacionados com esta injustiça processual.

Os oficiais sunitas eleitos que apresentaram o caso também apresentam a anistia como resposta a um fracasso do sistema judicial. Em discussões com o Presidente do Parlamento, Nabih Berri, vários deputados denunciaram o lento ritmo dos processos e a existência de milhares de prisioneiros não condenados nas prisões libanesas.

Salientaram também que os detidos islâmicos representam apenas parte deste problema. A questão da detenção preventiva excessiva tem um impacto mais amplo no funcionamento da justiça penal e da superlotação das prisões.

Esta é uma das poucas áreas em acordo entre os campos opostos. A CPL reconhece que uma pessoa não pode permanecer presa indefinidamente porque o sistema judicial não o julgou dentro de um prazo razoável.

Os promotores da anistia, por outro lado, argumentam que os atrasos nos tribunais e no estado das prisões impõem uma medida excepcional. Consideram que esperar por uma reforma global do sistema judicial constituiria mais um prolongamento da detenção de pessoas que nunca obtiveram um julgamento final.

A mesma lei para situações muito diferentes

Por conseguinte, o desacordo centra-se na solução. Basil acredita que uma falha judicial deve ser corrigida pelos tribunais e por disposições específicas, não por uma lei suficientemente ampla para mudar a situação das pessoas já condenadas por crimes graves.

Essa crítica ajuda a entender por que a lei tem sido tão difícil de desenvolver. Os parlamentares tentaram reunir no mesmo texto uma série de problemas que não eram legalmente idênticos: prisioneiros não julgados, prisioneiros de longa duração, superlotação de prisões e algumas questões políticas históricas.

O risco é então dar uma categoria de medida pensada a outra. É precisamente isso que a CPL pretende evitar com o seu apelo ao Conselho Constitucional.

Basílio também culpou políticos que tinham exercido cargo no governo ou liderado o Ministério da Justiça por não terem resolvido a questão dos prisioneiros não julgados antes. Segundo ele, um fracasso acumulado por anos não pode justificar uma extensão descontrolada da anistia.

O debate sobre as sentenças de 28 e 17 anos

A lei aprovada em 12 de agosto não se limita a uma simples anistia. Prevê igualmente uma redução excepcional de certas penas, o que explica algumas das controvérsias sobre os seus beneficiários.

Durante os trabalhos das comissões mistas em Maio, o vice-presidente do Parlamento, Elias Bou Saab, indicou que os parlamentares tinham mantido um período de tempo de28 anos de detençãopelos condenados à morte. Para as pessoas condenadas à prisão perpétua, a duração referida foi17 anos de detenção.

Estes números foram obtidos após várias sessões de negociação. As comissões consultaram, nomeadamente, os Ministérios da Justiça, Defesa e Interior, bem como representantes do exército e dos serviços prisionais.

O regime conduziu igualmente a um debate sobre a confusão ou fusão de sentenças quando foram impostas várias condenações à mesma pessoa. De acordo com as explicações dadas na conclusão do trabalho das comissões, este mecanismo deve ser limitado a casos envolvendo três ou menos crimes.

Estas disposições mostram por que razão o debate não pode ser resumido pela expressão « libertação dos detidos islâmicos ». Dependendo do registro judicial de cada detento, a lei pode ter efeitos diferentes sobre a duração da detenção ou a execução de sentenças.

O « direito pessoal » das vítimas permanece preservado

Os defensores do texto enfatizam outro elemento: a manutenção dos direitos pessoais das vítimas. Uma anistia ou redução da pena penal não apaga automaticamente as queixas civis feitas por pessoas feridas ou suas famílias.

Esta garantia foi um dos principais compromissos do Parlamento. Em particular, teve de abordar as preocupações das famílias de soldados mortos, bem como as vítimas de homicídio, agressão ou outros crimes graves.

No entanto, para as famílias em causa, esta distinção permanece insuficiente. O direito à compensação financeira ou civil não substitui, na sua opinião, a execução da pena penal imposta ao autor.

O debate contrasta, portanto, duas concepções de justiça. O legislador pode considerar que uma sanção excepcionalmente reduzida continua a ser compatível com a manutenção dos direitos da vítima, enquanto as famílias podem considerar que esta redução viola a própria sanção.

Corrupção, terceiro ângulo do remédio de Basil

O terceiro ponto levantado por Gebran Bassil é politicamente diferente: a corrupção. O chefe da CPL acusa o texto de ter deslizado de uma resposta à questão dos detidos e da superlotação para uma anistia que, segundo ele, poderia beneficiar os autores de crimes financeiros ou corrupção.

Ele afirma que seu bloco aceitou o princípio de uma medida limitada. Segundo sua versão, o problema surgiu quando essa « situação determinada » foi utilizada para ampliar as categorias que poderiam se beneficiar do esquema.

Basílio acusa alguns oficiais de usarem a questão sensível dos detidos islâmicos para aprovar disposições que permitissem que outros escapassem de sua responsabilidade. Apresenta o seu apelo como defesa aos libaneses que se recusam a criar uma nova forma de impunidade através da anistia.

No entanto, este aspecto deve ser distinguido de uma decisão judicial já adquirida. O apelo da CPL é, nesta fase, um argumento político e constitucional apresentado ao Conselho Constitucional.

Os juízes constitucionais terão de examinar as disposições contestadas e o seu alcance exacto. Consequentemente, interpor recurso não significa que o Conselho já tenha estabelecido que a lei protege eficazmente todas as infracções financeiras declaradas por Basil.

Por que a questão da corrupção é particularmente sensível

A controvérsia assume uma dimensão particular em um país marcado pelo colapso financeiro desde 2019. Grande parte da população tem exigido a identificação de responsabilidades políticas, bancárias e administrativas que têm contribuído para a crise há vários anos.

Neste contexto, qualquer medida que possa extinguir a acusação de corrupção, desvio de fundos públicos, enriquecimento ilícito ou crimes financeiros torna-se altamente sensível. Os opositores de uma anistia excessivamente ampla temem que uma provisão de prisão produza efeitos muito além da população carcerária.

Esta preocupação é um precedente histórico. O Líbano já utilizou a anistia como instrumento de resolução política após a guerra civil, com consequências duradouras na questão da responsabilização.

Primeira grande anistia desde 1991

O texto adoptado em Agosto é a primeira lei geral de anistia desde 1991. Este último tinha apagado grande parte dos crimes políticos e militares cometidos durante a guerra civil de 1975 a 1990.

A Lei de 1991 continua controversa mais de três décadas após sua adoção. Seus críticos consideram que impediu o estabelecimento de responsabilidades por muitos crimes e ajudou a estabelecer uma cultura de impunidade.

No entanto, defensores da anistia de 2026 afirmam que a comparação tem seus limites. O texto atual centra-se em uma crise prisional e judicial, enquanto o de 1991 procurou legalmente acabar com quinze anos de guerra civil.

Esta diferença não elimina o risco político. Cada alargamento das amnistias levanta a questão de até que ponto o Parlamento pode ir para resolver uma crise sem prejuízo dos direitos das vítimas.

Uma aprovação parlamentar já muito conflituosa

O Parlamento aprovou finalmente a lei em 11 e 12 de Agosto. A reunião tinha sido particularmente tensa, especialmente em torno da posição do exército e do Ministro da Defesa, Michel Menassa.

A CPL e o Hezbollah deixaram o encontro depois de uma controvérsia relacionada com o fato de que o Ministro da Defesa não tinha sido capaz de apresentar a intervenção que desejava dedicar ao projeto. Entre outras coisas, ele queria levantar preocupações sobre a instituição militar e as vítimas de grupos armados.

O episódio imediatamente assumiu uma dimensão comunitária. Alguns funcionários estavam preocupados que uma intervenção do exército poderia ser interpretada como uma posição tomada pela instituição contra uma demanda feita em grande parte por políticos sunitas.

Bassil repete este argumento precisamente hoje para refutá-lo. Ele afirma que defender os militares e suas famílias não é uma posição hostil aos sunitas, especialmente porque muitos soldados que foram vítimas de grupos armados pertenciam a essa comunidade.

Conselho Constitucional agora no centro do processo

O apelo passa agora o debate do Parlamento para o Conselho Constitucional. Este último terá de analisar os argumentos apresentados pelo bloco « forte Líbano » e verificar se as disposições contestadas estão em conformidade com a Constituição.

Uma das questões será a forma como as categorias de beneficiários foram definidas. Em especial, os juízes terão de avaliar se as diferenças de tratamento previstas na lei se baseiam em critérios suficientemente objectivos e compatíveis com o princípio da igualdade.

O Conselho pode igualmente analisar argumentos relativos aos poderes do Parlamento. Basil argumenta que a falta de poder judicial não permite ao legislador contornar as regras constitucionais adotando um sistema excessivamente geral.

O caso apresenta assim várias exigências difíceis de conciliar. O Líbano tem de responder a excessivas detenções prévias ao julgamento e a atrasos judiciais, protegendo simultaneamente os direitos das vítimas e evitando que uma medida excepcional não beneficie de crimes fora do seu objectivo inicial.

O destino concreto da lei depende agora da revisão do Conselho Constitucional. A sua decisão determinará se o texto votado em 12 de Agosto pode ser integralmente aplicado na sua forma actual ou se será afectado por certas disposições contestadas.