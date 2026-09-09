Nabatiyeh: Accalmia após 27 mortes em três dias

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Uma frágil calmaria ocorreu em Nabatiyah após três dias de ataques israelenses, resultando em 27 mortes e 69 ferimentos na área. Os contactos iniciados pelo Presidente Joseph Aoun, o Presidente Nabih Berri e o Primeiro-Ministro Nawaf Salam, juntamente com os esforços árabes e internacionais, contribuíram na terça-feira, 8 de Setembro, para conter a escalada. No terreno, o exército libanês começou a intensificar suas patrulhas na cidade. Esta mobilização deve agora impedir uma retomada de confrontos após uma das sequências mais mortais das últimas semanas no sul do Líbano.

Aoun, Berri e Salam mobilizados para Nabatiyah

A prioridade das autoridades libanesas é evitar que os ataques em torno de Nabatiyah se espalhem para outras partes do Sul. As três principais autoridades estatais aumentaram assim os contactos durante o dia de terça-feira.

Joseph Aoun liderou parte do processo com os parceiros árabes e internacionais do Líbano. De acordo com relatórios de vários meios de comunicação libaneses, estes intercâmbios centraram-se em três objectivos: impedir a escalada, parar os ataques israelitas e restaurar as partes no quadro acordado para estabilizar a frente libanesa.

Nabih Berri e Nawaf Salam também participaram de esforços para conter a situação. Esta mobilização vem como as greves levaram ao deslocamento de habitantes no distrito de Nabatiyah, particularmente para Saida e Beirute.

O ministro libanês dos Negócios Estrangeiros, Youssef Rajji, realizou consultas paralelas com vários dos seus homólogos árabes. Essas trocas ocorreram quando ele estava participando de uma reunião ministerial árabe.

O principal objectivo da actividade diplomática é impedir que o confronto entre Israel e o Hezbollah desencadeie uma nova fase de luta em larga escala. Na terça-feira, os primeiros sinais de apaziguamento permitiram que as autoridades concentrassem seus esforços na consolidação dessa calma.

27 mortos e 69 feridos em três dias

A avaliação humana explica a urgência dos procedimentos. Os ataques israelenses de três dias na região resultaram em 27 mortes e 69 feridos, segundo relatos no Líbano.

Crianças, mulheres e trabalhadores de resgate estão entre as vítimas. Nabatiyah e várias localidades circundantes foram afetadas.

Kfar Rummane sofreu um dos ataques mais mortais. Na segunda-feira, 7 de Setembro, houve 12 greves israelitas. Um prédio residencial foi afetado. Duas crianças e várias mulheres estavam entre as vítimas.

Um salvador também foi morto em um ataque separado em um veículo. Estas greves seguiram um primeiro dia mortal no domingo em várias áreas da região de Nabatiyah.

O exército israelita afirma que as suas operações respondem às acções do Hezbollah. Em particular, acusa o movimento de lançar drones contra seus soldados e continuar as atividades militares no sul do Líbano.

O Hezbollah não deu uma resposta detalhada a todas as acusações israelenses sobre esta sequência. As autoridades libanesas, por sua vez, denunciaram as greves e suas consequências para a população civil.

Washington avisa Beirute contra nova escalada

Os esforços libaneses também estão a decorrer sob forte pressão dos EUA. Segundo notícias da imprensa libanesa na terça-feira, Washington transmitiu ao governo de Nawaf Salam uma mensagem sobre os eventos em Nabatiyah.

Os Estados Unidos explicaram aos oficiais libaneses que Israel havia intensificado suas operações após um ataque do Hezbollah ao exército israelense, lançamentos de drones e atividades na região.

Washington supostamente avisou Beirute que uma nova ação do Hezbollah provocaria uma resposta militar israelense particularmente forte.

Esta mensagem continua a ser reportada pela imprensa libanesa. Não foi apresentado nesta forma em uma declaração pública americana.

No entanto, lança luz sobre uma das principais questões da mediação atual. As autoridades libanesas procuram impedir as greves israelenses, impedindo uma nova operação do Hezbollah que poderia reviver imediatamente as hostilidades.

Assim, a margem de manobra de Beirute permanece estreita. Um novo ataque poderia pôr em causa a acalmia obtida após os contactos das últimas horas.

Exército libanês fortalece patrulhas em Nabatiyah

A estabilização deve agora ter lugar no terreno. Na terça-feira, o exército libanês realizou patrulhas em Nabatiyeh enquanto as autoridades discutiam medidas para reforçar a segurança na cidade.

Os militares poderiam ser posicionados em vários pontos em paralelo com as patrulhas nos bairros. Esta presença acrescida abriria caminho para um novo passo no sentido da consolidação da estabilidade.

O papel do exército é particularmente importante. O Governo libanês procura reforçar a autoridade das instituições estatais do Sul e reduzir o risco de incidentes que possam levar a novas greves.

Este desenvolvimento não significa que o exército estava ausente da região. As forças libanesas já têm unidades no Sul. As medidas previstas dizem respeito a um reforço operacional em torno de Nabatiyah após os ataques dos últimos dias.

Para os habitantes, a questão central continua a ser a segurança imediata. Os bombardeios causaram grande preocupação e fizeram com que as famílias deixassem temporariamente certas localidades. Os ataques repetidos também complicam os retornos às aldeias mais expostas.

Uma calmaria ainda muito frágil no sul do Líbano

A queda da intensidade dos ataques de terça-feira não resolve as causas da crise. Israel continua acusando o Hezbollah de realizar atividades militares e violar arranjos para estabilizar a fronteira.

O Hezbollah, por sua vez, denuncia a continuação das operações israelenses no Líbano. A presença militar israelense em certas áreas do território libanês e as operações além dessas posições mantêm o confronto.

Os recentes desenvolvimentos em torno da altura estratégica de Ali al-Taher também aumentaram as preocupações. Israel anunciou que assumiu o controle desta posição dominante vários eixos próximos de Nabatiyah. Esta situação alimenta os temores do aumento da pressão militar sobre a cidade e as localidades circundantes.

A sequência de 6, 7 e 8 de setembro colocou Nabatiyeh de volta no centro do sistema de segurança no Sul. Para Beirute, o objetivo imediato não é apenas obter algumas horas sem greves. É para evitar que um novo incidente desencadeie uma nova série de ataques.

Os contatos liderados por Joseph Aoun, Nabih Berri e Nawaf Salam permitiram uma primeira queda de tensão, mas ainda não oferecem garantia duradoura. A mensagem atribuída a Washington, pelo contrário, mostra que o risco de uma recuperação brutal permanece.

As próximas medidas do exército libanês em Nabatiyah serão, portanto, particularmente observadas. Sua magnitude, as posições que fortalecerá e a continuação ou não das patrulhas permitirá medir se a calmaria de 8 de setembro pode ser consolidada após três dias com 27 mortos e 69 feridos.