Sul do Líbano: Escola Mansuri diretamente ameaçada por Israel

- Advertisement -

30

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A escola pública Mansouri no distrito sul do Líbano de Tiro está diretamente ameaçada após uma nova operação israelense na quarta-feira 9 de setembro. Uma pequena aeronave de telepiloto israelense lançou materiais explosivos no telhado do prédio, de acordo com vários meios de comunicação libaneses, antes de uma grande explosão ser relatada nas proximidades. O incidente ocorreu a poucos dias do ano escolar previsto para 15 de setembro e em uma cidade que havia sido objeto de evacuações, greves e destruição por várias semanas. Esta escola mista teve 336 alunos de acordo com dados do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Educacional (CRDP).

Explosivos na Escola Pública Mansouri

O alerta ocorreu na manhã de quarta-feira. Vários meios de comunicação libaneses relataram que uma pequena aeronave israelita remotamente pilotada tinha depositado materiais explosivos diretamente no telhado da escola pública intermediária de Mansuri. Também circularam imagens da operação.

Os relatórios iniciais apresentaram esta operação como uma preparação para a destruição do estabelecimento. No entanto, essa intenção não foi formalmente confirmada pelo exército israelense nas informações disponíveis no momento da escrita. Por conseguinte, é conveniente distinguir o facto observado — o depósito de materiais explosivos no edifício — da interpretação de que o edifício anunciaria a sua demolição.

Pouco depois, uma grande explosão foi relatada perto da escola. As informações iniciais disponíveis ainda não permitiram uma determinação precisa da extensão dos danos causados ao edifício ou confirmação da sua destruição.

Nenhum aluno foi informado no momento do incidente. O ano escolar público tem de começar a 15 de Setembro, uma vez que a situação de segurança continua a perturbar profundamente a educação no Sul do país.

Uma escola de 336 alunos no centro da ameaça

A instituição em causa não é uma estrutura marginal. O diretório oficial do CRDP identifica a Escola Mansouri como uma escola pública mista intermediária dentro do distrito educacional de Tiro.

Os dados disponíveis nesta pasta mostram que336 alunos em 12 turmasA escola é composta por três aulas de educação infantil, seis de graduação e pós-graduação e três de pós-graduação.

Os mesmos dados incluem 87 crianças no jardim de infância, 160 nos dois primeiros ciclos e 89 no terceiro. A escola trabalha de manhã e usa o inglês como a primeira língua estrangeira.

Segundo esta ficha, o seu pessoal é composto por 11 professores ou pessoal administrativo e 16 empreiteiros. Vinte e um membros da equipa de ensino têm um diploma universitário.

Por conseguinte, a ameaça ao edifício diz directamente respeito a uma infra-estrutura essencial para as famílias de Mansouri. Em uma localidade onde os movimentos populacionais aumentaram, o desaparecimento da escola complicaria ainda mais a possibilidade de um retorno sustentável dos moradores.

Mansouri já tinha recebido uma ordem de evacuação

O incidente de quarta-feira não é um evento isolado para Mansouri. Esta zona costeira ao sul de Tiro tem estado sob pressão militar israelita particularmente forte durante várias semanas.

Em 5 de agosto, o exército israelense ordenou aos habitantes que evacuassem imediatamente a aldeia. Pediu-lhes que se deslocassem para norte e que se deslocassem pelo menos um quilómetro para áreas abertas.

Israel, então, justificou este aviso por violações do cessar-fogo atribuído ao Hezbollah. A ordem tinha sido seguida por bombardeios e levou a um novo deslocamento da população, enquanto alguns habitantes haviam retornado para suas casas após um período de desqualificação.

Mansouri já tinha sido alvo antes dessa ordem. Em 26 de junho, poucos dias após o anúncio do cessar-fogo, um drone israelense lançou panfletos sobre a localidade avisando os moradores de que a área estava ameaçada.

As operações continuaram então durante o verão. Ataques, fogo de artilharia e destruição foram relatados em várias ocasiões na cidade e ao redor.

Esta sucessão de eventos dá uma dimensão particular à ameaça que a escola enfrenta. Uma escola não é apenas essencial para a educação: nas aldeias do Sul, sua capacidade de funcionar também depende do retorno das famílias.

Uma escola já enlutada em novembro de 2025

A escola pública de Mansouri já tinha sido diretamente afetada pelas consequências do conflito. Em 17 de novembro de 2025, o Ministério da Educação libanês anunciou a morte de seu diretor, Mohammad Shueikh.

De acordo com o ministério, seu veículo tinha sido alvo de um tiro disparado de um drone israelense. O ministro da Educação, Rima Karami, então pediu a proteção de escolas, professores e estudantes de operações militares.

Este episódio colocou a instituição no centro das preocupações com a segurança das estruturas educacionais do Sul do Líbano. Menos de dez meses depois, o próprio prédio da escola está agora ameaçado.

A escola tinha sido investida publicamente antes desta nova fase de destruição. Os registos da Autoridade Libanesa de Aquisições Públicas mostram renovações específicas para a escola pública mista intermediária em Mansouri.

Dois montantes estão incluídos nestes dados para 2025. Um primeiro mercado atingiu cercalibanês 6,19 mil milhões, enquanto um segundo montante totalizava cerca delibra1,54 mil milhões.

No total, os montantes registados representam perto delibras libanesas 7.73 bilhõesEstas despesas ilustram o custo adicional da destruição do edifício: aos danos educacionais soma-se a perda de investimento público recente na sua reabilitação.

O incidente ocorre no dia dedicado à proteção da educação

A data do incidente reforça o seu âmbito de aplicação. 9 de Setembro corresponde àDia Internacional para a Proteção da Educação contra Ataques, criada pelas Nações Unidas para chamar a atenção para as consequências do conflito armado para estudantes, professores e escolas.

Na manhã de quarta-feira, o ministro libanês da Educação, Rima Karami, emitiu uma mensagem nessa ocasião. Ela lembrou que a educação não deve se tornar um alvo de guerra e pediu a proteção de escolas, professores e estudantes.

O Ministro salientou igualmente a necessidade de garantir um acesso seguro à educação. Sublinhou que esta responsabilidade não era apenas da responsabilidade do seu ministério, mas também do Estado libanês e da comunidade internacional.

Sua mensagem vem em uma situação particularmente difícil para a escola pública no sul do Líbano. A destruição, deslocamento e transformação de assentamentos em abrigos complicam a preparação do ano escolar 2026-2027.

De acordo com dados fornecidos pelo Ministério da Educação e organizações internacionais no início de setembro,50 escolas públicas foram destruídas ou gravemente danificadasdesde o início da guerra. Mais200 outros estabelecimentos sofreram danos moderados ou menores.

Pelo menos 100.000 crianças em risco na escola

A situação vai muito além de Mansouri, embora o incidente desta quarta-feira ilustre diretamente a vulnerabilidade da infraestrutura educacional no Sul. As Nações Unidas acreditam que as consequências do conflito poderiam perturbar o regresso de pelo menos100 000 crianças.

Aproximadamente 80 escolas públicas ainda foram recentemente utilizadas como abrigo para famílias deslocadas. Uma parte deve poder regressar à escola, enquanto outras ainda enfrentam a presença de pessoas deslocadas ou os danos causados pelos combates.

Mais340.000 pessoaspermaneceu deslocado no início de setembro no sul do Líbano e em outras áreas afetadas por conflitos. Alguns não podem regressar às suas aldeias porque as suas casas são destruídas ou porque as suas comunidades permanecem expostas a operações militares.

Para as crianças em causa, as interrupções acumulam-se. Muitos já experimentaram períodos prolongados sem educação normal desde que os confrontos fronteiriços começaram em 2023, e depois durante as fases de guerra subsequentes.

O ministro Rima Karami procura manter a educação presencial sempre que as condições de segurança o permitam. Em áreas onde as escolas não podem operar, o Ministério planeja utilizar a educação à distância ou soluções temporárias.

Uma semana antes do incidente de Mansouri, o ministro viajou pelo Sul para avaliar a condição dos estabelecimentos. Em particular, tinha anunciado que o Ministério estava trabalhando na instalação de classes pré-fabricadas em comunidades onde edifícios escolares tinham sido destruídos.

Um 15 de setembro em movimento rápido

O incidente de Mansouri ocorreu apenas seis dias antes da data prevista de reentrada. Essa proximidade transforma a ameaça ao prédio em um problema imediato para estudantes, professores e suas famílias.

Se a instituição fosse severamente danificada ou destruída, o ministério deveria encontrar uma alternativa para várias centenas de estudantes. A transferência para outra escola, a instalação de aulas temporárias ou o ensino à distância estão entre as soluções já utilizadas nas áreas afetadas.

No entanto, a situação de segurança dificulta a organização desses arranjos. Uma escola substituta deve ser acessível e localizada numa área segura para acomodar as crianças diariamente.

O problema também diz respeito aos professores. Os deslocamentos populacionais afastaram parte do pessoal da educação do seu local de trabalho e, por vezes, dificultam ou ameaçam as deslocações para as instituições do Sul.

Mansouri agora tem vários obstáculos: deslocamento repetido de seus habitantes, operações militares, danos à propriedade e ameaça direta à sua escola pública. Esses fatores comprometem a retomada do cotidiano normal, mesmo quando a luta diminui temporariamente.

A destruição das escolas, um precedente já observado no Sul

O medo de Mansouri é reforçado por precedentes recentes. Em 12 de agosto, o exército libanês anunciou a destruição pelas forças israelenses de várias infra-estruturas civis em Zawtar al-Sharqiyah, província de Nabatiyah.

De acordo com o comando do exército, a destruição tinha afetadoescola pública, clínica, creche e várias casasA instituição militar havia denunciado uma política que impedia o restabelecimento da estabilidade e o retorno dos habitantes.

Este precedente explica porque o depósito de materiais explosivos no telhado da escola Mansouri levanta imediatamente o medo da demolição. No entanto, não permite apenas dizer que o edifício terá o mesmo destino.

O estado exato da escola é, portanto, o elemento central a ser monitorado nas próximas horas. Após a explosão relatada na quarta-feira perto da escola, as autoridades terão que determinar os danos sofridos e, acima de tudo, se o edifício ainda pode acomodar seus alunos no início de 15 de setembro.