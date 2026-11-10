Sul do Líbano: explosão em Qantara, tiroteio em Mayfadoun

Uma poderosa explosão de forças israelenses foi relatada em Qantara na terça-feira, 10 de novembro, enquanto fogo de artilharia intermitente foi na periferia de Mayfadoun na tarde. Em Zibqin, dois primeiros socorros da Autoridade de Saúde ficaram ligeiramente feridos no colapso de um edifício durante uma operação de recuperação do corpo. Os despachos não ligam estes eventos. Eles não especificam os resultados humanos em Qantara e Mayfadoun ou a causa do colapso em Zibqin.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Uma poderosa explosão das forças israelenses foi relatada na terça-feira, 10 de novembro, em Qantara, no sul do Líbano. Um despacho de agência emitido no final da tarde relata este fato sem especificar o alvo ou os danos. A artilharia também atingiu os arredores de Mayfadoun à tarde.

Explosão israelense em Qantara

O novo despacho Qantara não fornece a hora exata da explosão. Não indica uma avaliação humana. Este relatório é distinto do ataque aéreo relatado pela manhã sobre a localidade, já coberto em nosso ponto anterior.

Em Mayfadoun, o correspondente de uma agência de notícias relata bombardeios intermitentes na área de Al-Sawwan nos arredores da aldeia. Ele deu estes tiros na tarde de 10 de novembro. O relatório não menciona nenhuma vítima ou avaliação de danos.

Dois trabalhadores de salvamento levemente feridos em Zibqin

Em outro incidente, dois membros das equipes de socorro da Autoridade de Saúde ficaram levemente feridos em Zibqin. De acordo com um correspondente de imprensa em Tyre, um prédio desabou enquanto participava de uma operação de recuperação do corpo no interior.

O relatório não especifica a causa do colapso, a hora da intervenção ou o número de organismos procurados. Não se vincula aos fatos relatados em Qantara ou Mayfadoun.

Essa informação descreve vários eventos distintos no Sul. Os dois Zibqin feridos não devem ser adicionados a um suposto registo de bombardeamento. Em Qantara e Mayfadoun, a ausência de vítimas mencionadas nos despachos não constitui confirmação da ausência de lesões.

Ilustração: Deir Mimas, 7 de agosto de 2019. Esta vista de arquivo não mostra nenhum dos três locais incidentes. Foto: Prodrummer619 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Vestido editorial Libnanews.

Crédito da foto:foto original;licença CC BY-SA 4.0.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews