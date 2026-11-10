Beirute: os mercados do passado
Beirute: os mercados do passado
Os antigos souks ligaram o porto à vida económica e social de Beirute. Três fotos autênticas, por volta de 1900 e em 1966, contam a esta vida empresarial. Seus registros não permitem a identificação precisa das ruas: não são apresentados como vistas geolocalizadas do perímetro atual dos Souks de Beirute.
A transformação do sector não se limita a lutar ou apenas a uma empresa. Demolição tinha afetado souks em 1983. O projeto de Rafael Moneo, datado de 1996–2009, inclui alguns traços antigos: uma reconstrução, não uma restauração idêntica.
Arquivos: mercado vegetal e rua cena, G. Eric e Edith Matson coleção / Biblioteca do Congresso, matpc.00055 e matpc.01185, domínio público, via Wikimedia Commons. Bazar de Beirute em 1966: Wilford Peloquin, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons. Fotografias recuperadas e integradas na montagem. Licença: https://creativecommons.org/licensas/by/2.0/
Avisos:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beirute. O mercado dos produtos hortícolas LOC matpc.00055.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beirute. Cena de rua LOC matpc.01185.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:150 Beiruit bazaar Líbano 1966 (51190741187).jpg
Antecedentes históricos: estudo de Howayda al-Harithy e Dina Mneimneh, UNESCO, p. 23; apresentação de Rafael Moneo.
https://whc.unesco.org/document/175507
https://rafaelmoneo.com/pt/projects/souks-in-beirut/
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