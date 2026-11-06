6 novembre 2026
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Sul do Líbano: explosão em Qantara, tiroteio em Khiam

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A agência oficial libanesa informou na manhã de sexta-feira, 6 de novembro, uma operação de bombardeio do exército israelense em Qantara, bem como tiros de metralhadora em Khiam. Ambas as expedições não especificam os alvos e não dão quaisquer resultados humanos ou materiais. Essa informação permanece atribuída ao NNA sem confirmação independente. A ausência de uma avaliação publicada não permite concluir que não há vítimas ou danos nas duas localidades do sul do Líbano.

La ville de Khiam vue depuis Marjayoun. Crédit Photo: François el Bacha pour Libnanews.com
La ville de Khiam vue depuis Marjayoun. Crédit Photo: François el Bacha pour Libnanews.com
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A Agência Nacional de Informação Libanesa (NNA) informou na manhã de sexta-feira, 6 de novembro, uma operação de bombardeio do exército israelense em Qantara. Também relata tiros de metralhadora em Khiam, no sul do Líbano.

Dynamiting notificado em Qantara

O despacho Qantara indica que as forças israelitas realizaram uma operação de explosão na área. Não especifica o edifício, instalação ou local em causa. Não há registos humanos ou de danos.

Tiros em Khiam

Em outro breve publicado na manhã de sexta-feira, a NNA descreve um disparo em larga escala de metralhadoras pelas forças israelenses em Khiam. Não especifica o alvo ou a duração.

Esta informação baseia-se nos dois despachos da agência oficial. Não foram confirmados de forma independente. A ausência de um balanço nestas primeiras notas não permite concluir que não há vítimas ou danos.

Khiam visto de Marjayoun, arquivo de fotos. Crédito: François el Bacha para Libnanews.com. Esta imagem não representa a filmagem de 6 de novembro de 2026.

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