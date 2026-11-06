Sul do Líbano: explosão em Qantara, tiroteio em Khiam

A Agência Nacional de Informação Libanesa (NNA) informou na manhã de sexta-feira, 6 de novembro, uma operação de bombardeio do exército israelense em Qantara. Também relata tiros de metralhadora em Khiam, no sul do Líbano.
Dynamiting notificado em Qantara
O despacho Qantara indica que as forças israelitas realizaram uma operação de explosão na área. Não especifica o edifício, instalação ou local em causa. Não há registos humanos ou de danos.
Tiros em Khiam
Em outro breve publicado na manhã de sexta-feira, a NNA descreve um disparo em larga escala de metralhadoras pelas forças israelenses em Khiam. Não especifica o alvo ou a duração.
Esta informação baseia-se nos dois despachos da agência oficial. Não foram confirmados de forma independente. A ausência de um balanço nestas primeiras notas não permite concluir que não há vítimas ou danos.
Khiam visto de Marjayoun, arquivo de fotos. Crédito: François el Bacha para Libnanews.com. Esta imagem não representa a filmagem de 6 de novembro de 2026.
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