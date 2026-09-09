Sul do Líbano: Exército denuncia 7.700 violações israelenses

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O Exército Libanês afirma que a continuação de ataques e violações israelenses é agora o principal obstáculo para a conclusão da sua implantação no sul do Líbano, ao abrigo do acordo-quadro de 26 de junho de 2026. Em um comunicado detalhado emitido na quarta-feira, 9 de setembro, o comando indicou que tinha identificado aproximadamente7.700 violações israelenses em menos de dois meses e meioalegando ter assumido o controlo operacional de vários sectores. O exército também anuncia a apreensão de1.818 armas e muniçõesa implantação de seis barragens fixas e treze postos de observação, bem como patrulhas permanentes. Acusa Israel de pôr em perigo estes esforços com as suas greves, destruição e disparo perto das forças armadas libanesas.

As condições do Exército continuaram a ser aplicadas após a cessação dos ataques

A mensagem do comando é particularmente directa. Para as Forças Armadas libanesas, a cessação dos ataques e violações israelenses é um « fator essencial » para permitir que as unidades continuem a sua implantação e para executar as tarefas previstas no acordo-quadro.

Esta declaração vem após vários dias de escalada na região de Nabatiyah. O exército refere-se a uma nova onda de ataques israelenses em áreas residenciais e instituições públicas e privadas, com alta taxa de morte e ferimentos.

O comando cita em particular o ataque a Kfar Rummane no distrito de Nabatiyah. Pelo menos 12 pessoas foram mortas lá, incluindo mulheres e crianças, segundo o registro mencionado pela instituição militar.

Para o exército, esta sequência não é apenas uma violação da soberania libanesa. Ameaça directamente os mecanismos de segurança em que se baseia o mecanismo estabelecido desde 26 de Junho.

Cerca de 7.700 violações desde 26 de junho

O número mais importante comunicado na quarta-feira diz respeito às violações de Israel desde a assinatura do acordo-quadro. Forças Armadas Libanesasaproximadamente 7.700 entre 26 de junho e 9 de setembro de 2026.

Em comparação com cerca de 75 dias desde a assinatura do acordo, este balanço representa uma média de mais de100 violações por diaEsta média aritmética não significa que as violações são regularmente distribuídas, mas dá uma medida de sua frequência de acordo com a contagem militar libanesa.

O lançamento não fornece uma discriminação completa de 7.700 incidentes por categoria. As violações podem incluir, nomeadamente, sobrevoos, tiroteios, incursões, operações militares ou outras acções consideradas por Beirute contrárias aos acordos alcançados.

O exército menciona especificamente o fogo israelense perto de seus soldados e patrulhas. Acredita que essas ações põem diretamente em perigo seus militares e complicam seu movimento em áreas onde precisam fortalecer sua presença.

O comando também acusa Israel de continuar as operações de demolição e destruição no Sul. Segundo o exército, essas ações são incompatíveis com os compromissos destinados a permitir que a região se estabilize gradualmente.

Seis barragens e treze postos de observação já instalados

Perante as questões relativas à aplicação do acordo-quadro, o exército, pela primeira vez, detalha a extensão das suas operações em várias áreas-piloto. Afirma que começou a aplicar o seu plano imediatamente após a conclusão do acordo.

Militar6 barragens fixas e 13 postos de observaçãoUm total de 19 posições. Estas instalações estão localizadas em e dentro das estradas que levam a Zawtar al-Gharbiyah, Frun e Srifa.

O exército também informou que realizava patrulhas móveis de 24 horas, 24 horas. O objectivo é acompanhar os movimentos, acompanhar os sectores em causa e impedir actividades armadas não autorizadas.

O Comando acredita que estas disposições lhe permitiram obter « controle operacional » da área em causa. Agora afirma ser capaz de controlar o movimento de entrada e saída dentro do perímetro operacional.

No entanto, isso não significa que todas as fases do acordo tenham sido concluídas. O próprio exército afirma que as partes ainda não chegaram a um acordo completo sobre as diferentes fases relativas às zonas-piloto e aos próximos passos.

1.818 armas e munições apreendidas

O comunicado de imprensa também fornece um inventário excepcionalmente preciso dos materiais recuperados ou apreendidos. Unidades especiais do exército anunciam que neutralizaram ou confiscaramaproximadamente 1.818 armas e muniçõesno decurso das suas operações.

O balanço inclui:10 lançadores de foguetes, sete foguetes e seis dronesO exército também recuperou51 projéteis de tradução militar não especificados, 10 bombas aéreas e 1.560 munições leves, além de muitas minas e cargas explosivas.

Equipamento anunciado pelo exército Quantidade Lança-foguetes 10 Roquetes 7 Drones 6 Vários projéteis mencionados pelo exército 51 Bombas de ar 10 Munição ligeira 1 560 Outras minas e cargas Número não especificado Total de armas e munições anunciadas Cerca de 1.818

O exército informou que tinha retirado armas e armas não explodidas e impediu a presença de grupos armados ou atividades não autorizadas pela lei libanesa. Esta formulação diz respeito à aplicação do controlo estatal nos sectores abrangidos pelo Acordo.

As casas também foram inspecionadas de acordo com a lei libanesa e com o acordo de seus proprietários. O comando salienta que os habitantes cooperaram com estas operações para eliminar armas, munições e restos explosivos de guerra.

Doze quilómetros de estradas recirculadas

O trabalho militar não se limita ao controlo de armas. Unidades do Exército alegam ter reaberto aproximadamente12 quilómetros de estradas, a fim de restaurar os movimentos para as localidades em causa.

Os militares também estão envolvidos na remoção de escombros e operações que permitem o retorno dos moradores. O comando refere-se às actividades de cooperação civil-militar destinadas a proporcionar necessidades básicas à população.

Os soldados também participaram na recuperação de corpos de pessoas mortas. Estas missões ocorrem em aldeias onde a destruição por vezes torna o acesso à habitação particularmente difícil.

O objetivo declarado é duplo: estabelecer o controle de segurança e permitir o retorno da população. No entanto, os números fornecidos para Zawtar al-Gharbiye mostram que a presença do exército não é suficiente quando a magnitude da destruição impede materialmente as famílias de reinstalar.

Em Zawtar al-Gharbiyé, apenas 16 por cento da população é reinstalada

AZawtar al-Gharbiyéé um dos exemplos mais precisos dados pelo exército. Cerca de 70 por cento dos habitantes conseguiram voltar à localidade para ver a condição de suas casas ou para recuperar seus bens.

Mas só16% da população foi capaz de se deslocar de forma sustentávelO comando estima esse retorno para cerca de 60 de 450 famílias na comunidade.

Esta baixa taxa é principalmente explicada pela extensão da destruição. De acordo com a avaliação militar,85% das casas em Zawtar al-Gharbiyé estão completamente destruídase os 15% restantes sofreram danos parciais.

Se estas proporções se aplicassem a todo o parque residencial da localidade, praticamente nenhuma habitação teria escapado a danos. A reconstrução torna-se, portanto, uma condição indispensável para o retorno sustentável de grande parte da população.

O contraste entre 70% da população que pode retornar no tempo e 16% que pode realmente ficar também ilustra a diferença entre um retorno físico a uma aldeia e uma normalização real. O acesso a uma localidade não significa que seja mais uma vez habitável.

O exército acusa Israel de causar uma nova onda de deslocamento

O exército afirma que os últimos ataques causaram mais deslocamentos de áreas anteriormente consideradas seguras o suficiente para acomodar os habitantes. Estes desenvolvimentos põem em causa os esforços para estabilizar gradualmente as aldeias do Sul.

O comando vai mais longe, atribuindo a Israel uma vontade de minar a credibilidade do exército. Segundo sua declaração, as repetidas violações procurariam minar a instituição tanto entre a população libanesa quanto perante a comunidade internacional.

Esta acusação surge num contexto em que as autoridades libanesas apresentam o destacamento do exército como um dos principais instrumentos de estabilização no Sul. Por conseguinte, qualquer falha deste mecanismo teria consequências políticas muito para além dos sectores em causa.

Pelo contrário, o exército procura demonstrar, com números de apoio, que começou a desempenhar as tarefas planeadas. Destaca postos estabelecidos, patrulhas, apreensões de equipamentos e operações com a população.

O acordo-quadro continua incompleto nas suas próximas etapas

No entanto, o comunicado contém um esclarecimento importante sobre o estado real do acordo de 26 de junho. O Exército reconhece que nem todas as fases relativas às zonas-piloto e fases subsequentes ainda não foram totalmente acordadas.

Por conseguinte, as unidades libanesas começaram a executar o seu próprio plano operacional nas áreas acordadas, em coordenação com a unidade de coordenação militar libanesa. Mas a continuação do regime continua a depender de novas discussões.

Esta situação torna os ataques de parada ainda mais importantes do ponto de vista do comando. Uma maior degradação da segurança pode impedir que os militares estendam a sua presença a outros sectores e atrasar a definição dos próximos passos.

O comunicado de 9 de Setembro procura assim estabelecer uma equação clara: o exército afirma estar pronto para assumir as suas obrigações, mas considera que não pode completar a sua missão se as operações israelitas continuarem.

Após três dias de escalada mortal em torno de Nabatiyah, o próximo teste irá, portanto, dizer respeito à capacidade dos vários atores para preservar a acalmia. O exército libanês acredita que a continuação do seu destacamento agora depende diretamente da cessação das greves, da destruição e das violações que atribui a Israel.